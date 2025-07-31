Monitor Gaming LG UltraGear OLED 4ª GEN 27'',QHD, Extreme dual mode 540/720 Hz

1.Según un estudio interno de LG basado en las especificaciones publicadas de todos los monitores OLED en enero de 2026, LG 27GX790B es la única pantalla OLED con tiempo de respuesta de 0,02ms, superior al resto de monitores comercializados.

2.El rendimiento del «Extreme Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Extreme Dual-Mode: Off(Full Wide), On(16:9 27«)

3.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 720 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. Incluye cables HDMI y DisplayPort.

4.El cable USB Type‑C™ no está incluido con la compra del equipo y está disponible a la venta por separado.