Obtén más información sobre el {27GX790B-B}. Haz clic para ver imágenes, reseñas y especificaciones técnicas del LG {LG UltraGear 27-inch 4th Gen. OLED QHD Gaming Monitorㅣ27GX790B with Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), 0.02ms(GtG), DP2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500}.
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Monitor Gaming LG UltraGear OLED 4ª GEN 27'',QHD, Extreme dual mode 540/720 Hz

Monitor Gaming LG UltraGear OLED 4ª GEN 27'',QHD, Extreme dual mode 540/720 Hz

27GX790B-B
Vista frontal de Monitor Gaming LG UltraGear OLED 4ª GEN 27'',QHD, Extreme dual mode 540/720 Hz 27GX790B-B
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rear view with lights on
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front view of the monitor with the stand down
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close-up view of the rear emblem
Vista frontal de Monitor Gaming LG UltraGear OLED 4ª GEN 27'',QHD, Extreme dual mode 540/720 Hz 27GX790B-B
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Características principales

  • Explora mundos llenos de detalle con resolución QHD (2560x1440) y disfruta la libertad del Extreme Dual Mode para alternar entre una experiencia visual increíble con 540Hz o llevarlo al límite con HD 720Hz, todo con una respuesta ultrarrápida de 0,02 ms.
  • Explora mundos llenos de detalle con resolución QHD (2560x1440) y disfruta la libertad del Extreme Dual Mode para alternar entre una experiencia visual increíble con 540Hz o llevarlo al límite con HD 720Hz, todo con una respuesta ultrarrápida de 0,02 ms.
  • Disfruta partidas más fluidas con sincronización perfecta entre el monitor y tu dispositivo, ya sea PC o consola, gracias a AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC.
  • Descubre cada detalle como lo diseñaron los creadores del juego con DisplayHDR™ True Black 500 y una gama de color DCI-P3 del 99,5%, que garantiza negros perfectos y colores vibrantes.
  • Conecta todo tu ecosistema sin límites con DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 y USB Type-C™ . Máxima compatibilidad y la libertad de jugar como quieras.
  • Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, diseño sin bordes prácticamente en los 4 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
Más

1.Según un estudio interno de LG basado en las especificaciones publicadas de todos los monitores OLED en enero de 2026, LG 27GX790B es la única pantalla OLED con tiempo de respuesta de 0,02ms, superior al resto de monitores comercializados. 

2.El rendimiento del «Extreme Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Extreme Dual-Mode: Off(Full Wide), On(16:9 27«) 

3.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 720 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. Incluye cables HDMI y DisplayPort. 

4.El cable USB Type‑C™ no está incluido con la compra del equipo y está disponible a la venta por separado.

Excelencia galardonada

Imagen del logo Digital Trend Award 2025

Digital Trends 2025

La línea de monitores mejor valorada por los lectores, pensada para aquellos que exigen un rendimiento de máximo nivel

Imagen del logotipo UltraGear™ OLED GX7.

El Monitor gaming OLED 27" más rápido del mundo¹ con 0,02 ms y extreme dual mode² (540/720 Hz)³

Monitor gaming LG UltraGear 27GX790B expuesto sobre una plataforma elevada, mostrando en pantalla un gráfico de estela de luz a gran velocidad. En la proyección del suelo se lee “4ª Gen OLED”, destacando la generación OLED del producto.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1Según un estudio interno de LG basado en las especificaciones publicadas de todos los monitores OLED en enero de 2026, LG 27GX790B es la única pantalla OLED con tiempo de respuesta de 0,02ms, superior al resto de monitores comercializados.

2El rendimiento del «Extreme Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide),On(Full Wide),Off(16:9 24.5»).

3El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 720 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo. 

"Gráfico promocional sobre la tecnología LG OLED con cinco secciones: “El OLED más brillante de LG” con un diseño de haz RGB, “Experiencia visual perfecta” con un astronauta y los iconos de certificación, una escena de juego dividida con la etiqueta “QHD 540Hz – HD 720Hz Dual-Mode”, un panel con degradado púrpura-azul que muestra “VESA DisplayHDR True Black 500” y una explosión de partículas de colores con el texto ""DCI-P3 99,5%"""
La palabra “DISPLAY” en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro y acompañada de un contorno fino que se extiende desde la izquierda.

LG OLED de 4ª Gen, el más brillante4

Presentamos el monitor gaming de LG con tecnología OLED de 4.ª generación y la revolucionaria tecnología Primary RGB Tandem, que alcanza hasta 1500 nits de brillo máximo para una experiencia más clara y nítida incluso en entornos luminosos. En escenas rápidas o con luz intensa, el APL mejorado y la reducción de ABL mantienen un brillo constante sin atenuar los elementos visuales más importantes.. Con certificación UL Verified Perfect Black, Color y VESA DisplayHDR™ True Black 500, este OLED de nueva generación ofrece el contraste y la precisión que necesitas para reaccionar más rápido, ver más y sumergirte en cada fotograma.

Monitor gaming LG UltraGear 27GX790B colocado sobre un escritorio con vistas a una ciudad al atardecer, mostrando en pantalla una escena de juego de fantasía con un personaje encapuchado en un entorno montañoso nevado. Alrededor del monitor se encuentran altavoces, un teclado, un reloj, pequeñas figuras y una taza

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

4A fecha de noviembre de 2025, entre todos los modelos LG con tecnología WOLED anteriores a la 4ª Gen OLED, el 27GX790B ofrece el mayor nivel de brillo.

La revolución del brillo OLED

Impulsado por la tecnología OLED de 4ª generación con Primary RGB Tandem, el monitor gaming 27GX790B ofrece imágenes más brillantes consumiendo menos energía que los modelos OLED de 3ª generación, alcanzando hasta 1500 nits de brillo máximo. Su avanzada estructura RGB de 4 capas logra un contraste más profundo, detalles más nítidos y una precisión de color impresionante. Disfruta de sombras más claras, una inmersión total y una consistencia visual en cada fotograma, diseñado para el gaming más exigente.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Experiencia visual perfecta verificada por UL,
constante tanto en condiciones de poca luz como de luz intensa

Negro puro

La certificación UL Perfect Black ofrece niveles de negro absolutos haciendo que cada escena cobre vida en entornos oscuros e iluminados.

Color perfecto y fidelidad al 100%

Colores perfectos y llenos de vida que se mantienen fieles en cualquier condición de luz.

Perfect reproduction

La certificación UL Perfect Reproduction garantiza que el contenido del juego se reproduce tal y como ha sido diseñado manteniendo los colores y detalles en escenas oscuras y brillantes.

Tres etiquetas de certificación que destacan el rendimiento de LG OLED: UL verifica niveles de negro inferiores a 0,24 nit hasta 500 lux, UL certifica una consistencia de color superior al 99% hasta 500 lux, certificación Intertek por una fidelidad de color del 100% hasta 500 lux, basada en 125 patrones de color.
Comparativa lado a lado entre una pantalla no WOLED y una pantalla WOLED de 4ª generación, mostrando mayor brillo, color y nitidez en el lado derecho gracias a la tecnología WOLED de 4ª generación. El monitor está sobre un escritorio junto a un mando de juego, teclado y auriculares.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Detalles más profundos con VESA DisplayHDR™ True Black 500

Sumérgete en una verdadera experiencia gamer gracias a VESA DisplayHDR™ True Black 500, que revela cada matiz incluso en las escenas más oscuras. Con una gama de color DCI-P3 del 99,5 % (Typ.), los colores se muestran con una precisión increíble, lo más cerca posible de la intención original.

Detalles más profundos con VESA DisplayHDR™ True Black 500

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Confort visual pensado para competir sin pausa

La tecnología AGLR (Anti-glare y baja reflexión) junto con las certificaciones UL de LG WOLED reduce reflejos molestos sin forzar la vista, ofreciendo una experiencia de juego clara y cómoda. Además, limita la luz azul dañina y evita distracciones por parpadeos, para que disfrutes de un rendimiento nítido y fluido tanto en entornos luminosos como en habitaciones con luz LED.

Monitor LG UltraGear 27GX790B en un escritorio mostrando una comparativa lado a lado con las etiquetas “no aplicado” y “aplicado”, que reflejan diferentes estados visuales de un personaje con armadura futurista. El escritorio incluye altavoces, teclado, figuras, mando, torre de PC y auriculares. En la parte inferior se muestran varias insignias de certificación UL por pantalla sin parpadeo, sin deslumbramiento molesto, baja luz azul y credenciales Eyesafe

*Todas las imágenes mostradas son simuladas y se incluyen únicamente con fines ilustrativos.

*LG WOLED ha sido verificado por UL como libre de parpadeo, sin deslumbramiento molesto y con baja emisión de luz azul.

*Números de certificación: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condiciones UGR inferiores a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741.

*Las características anteriores pueden variar según el entorno o las condiciones de uso del equipo.

La palabra “VELOCIDAD” en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro y acompañada de un contorno fino que se extiende desde la izquierda.

720Hz(HD) – 540Hz(QHD) Extreme Dual-Mode

Con certificación VESA Dual-Mode, lleva tu experiencia UltraGear al máximo con hasta 720Hz. Cambia al instante entre QHD 540Hz para una calidad brutal y HD 720Hz para velocidad pura sin concesiones. Ajusta resolución, frecuencia y tamaño de pantalla desde el On-Screen Display o cambia en segundos con LG Switch para adaptarte a cada partida.

Gráfico que compara dos escenas de juego: a la izquierda, un guerrero de fantasía en QHD a 540Hz; a la derecha, un coche de rally en HD a 720Hz. Ambas imágenes se superponen ligeramente sobre un fondo dinámico en tonos azul y rojo, con las etiquetas ‘540Hz QHD’ y ‘720Hz HD’ junto a cada escena

Ancho de banda de alta velocidad con DisplayPort 2.1

El nuevo DisplayPort 2.1 del 27GX790B ofrece un ancho de banda de última generación optimizado para juegos a ultra alta velocidad, garantizando un rendimiento estable incluso con frecuencias extremas. Para ampliar la conectividad, el puerto USB-C permite salida de imagen y transferencia de datos con un solo cable, ideal para configuraciones modernas que buscan flexibilidad sin complicaciones. Y para completar el conjunto, los dos puertos HDMI 2.1 aseguran compatibilidad fluida con las consolas y PCs gaming más recientes, creando un entorno totalmente integrado y de alto rendimiento en todos tus dispositivos.

Ancho de banda de alta velocidad con DisplayPort 2.1

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los cables Display Port 2.1 y HDMI están incluidos en el paquete y están disponibles a la venta por separado.

*El rendimiento del «Extreme Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide),On(Full Wide),Off(16:9 24.5»).

*El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 720 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

OLED a la velocidad del rayo con 0,02 ms de respuesta

El tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,02 ms (GtG), reduce estelas y sombras en movimiento y ofrece una respuesta ultra rápida, permitiendo disfrutar de un rendimiento gaming totalmente nuevo

La palabra “TECNOLOGÍA” en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro y acompañada de un contorno fino que se extiende desde la izquierda.

Certificado con una tecnología ampliamente adoptada

Impulsado por AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibilidad validada por NVIDIA G-SYNC® y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor ofrece imágenes sin cortes, una fluidez extrema y baja latencia, logrando una precisión y suavidad incomparables.

Comparativa de imagen en juego fluido: la imagen de la izquierda muestra cortes, mientras que la de la derecha se ve sin interrupciones.

Logotipos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync y AMD FreeSync Premium Pro.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con modelos que no aplican la tecnología sync.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

ClearMR 21000 para un movimiento más nítido y limpio

Con VESA Certified ClearMR 21000, este monitor captura incluso el ligero desenfoque que aparece en los bordes de los objetos en movimiento, mostrando las acciones más rápidas con nitidez y detalle. Además, te acerca un paso más a la victoria.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium Pro feature.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rinconces más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones.

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Control más inteligente y cambio fluido con LG Switch

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Divide la pantalla en hasta 11 secciones, cambia el diseño, realiza videollamadas con accesos directos y aprovecha todas las opciones de multitarea.

Vídeo breve que muestra la función LG Switch de LG UltraGear, destacando el cambio fluido entre fuentes de entrada y un control mejorado para ofrecer una experiencia de juego optimizada en la gama de monitores UltraGear 2025.

*Este vídeo es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27GX790B.

*LG Switch requiere software y la descarga manual desde LG.com para su correcto uso.

Compacto y elegante

Experimenta nuestra iluminación hexagonal y un diseño limpio de 4 lados prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable con giro, inclinación, altura y pivote.  

Un soporte en L sin desorden y un ajuste de giro de amplio alcance están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente.

El cable de auriculares de 4 polos está conectado al monitor.

Plugin para un efecto de sonido envolvente

Disfruta de tus juegos mientras chateas por voz conectando fácilmente con la salida para auriculares de 4 polos. Además, vive una experiencia aún más inmersiva con sonido 3D virtual gracias a DTS Headphone:X.

* Los auriculares no se incluyen con la compra del equipo y están disponibles a la venta por separado.

Compacto y elegante

Descubre nuestro diseño prácticamente sin bordes, con base totalmente ajustable en giro, inclinación y altura. El soporte delgado y sin cables, junto con el amplio rango de ajuste, está pensado para optimizar el espacio en tu escritorio y eliminar zonas muertas de forma eficiente, aportando además un aspecto más elegante y sofisticado a tu configuración.

Icono de ajuste de giro.

Giro

-30° ~ 30°

Icono de ajuste de inclinación.

Inclinación

-5° ~ 21°

Icono de ajuste de altura.

Altura

130mm

Icono de rotación.

Rotación

Sentido anti-horario

Monitor gaming LG UltraGear 27GX790B sobre un escritorio, mostrando una escena de batalla espacial con una nave activando sus propulsores. A la derecha, dos imágenes en detalle destacan el diseño estilizado del soporte y la base del monitor, subrayando su mínima ocupación y perfil elegante
Icono de Displayport.

DisplayPort2.1 x1

con DSC

Icono de USB-C™

USB-C™ (DP alt.) x1

Icono de HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icono USB-C.

USB 3.2 2x

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Garantía de 3 años sobre marcado de imagen en panel OLED para el monitor gaming OLED UltraGear

Garantía de 3 años para monitores gaming UltraGear OLED

3 años a partir de la fecha de compra en el establecimiento de consumo, cubriendo exclusivamente piezas internas y funcionales, incluido el panel OLED

*Garantía limitada. Términos y condiciones pueden variar dependiendo del país.

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Características Principales

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    26.5

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    26.5

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 99,5% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    335

  • Pantalla - Curvatura

    -

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    540

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    0.02ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    27GX790B-B.AEU

  • Año

    2026

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    26.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    26.5

  • Tratamiento de la superficie

    "Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal"

  • Tiempo de respuesta

    0.02ms (GtG)

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0,2292 x 0,2292

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    335

  • Relación de contraste (típ.)

    1500000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 99,5% (CIE1976)

  • Curvatura

    -

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    540

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    300

  • Relación Contraste (Min.)

    1200000:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    67.3

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    4 Anillos (Sonido + Micrófono)

  • D-Sub

    -

  • KVM integrado

    -

  • DVI-D

    -

  • Componente (resolución)

    -

  • Compuesto (resolución)

    -

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    2.1

  • D-Sub (Resolución máx. en Hz)

    -

  • DVI (Resolución máx. en Hz)

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    1.4

  • Salida de auriculares

    -

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Salida de línea

    -

  • Entrada de micrófono

    -

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    -

  • S-Video

    -

  • Thunderbolt (Transmisión de datos)

    -

  • Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)

    -

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

  • Puerto USB descendente

    -

  • Puerto USB ascendente

    -

  • USB-C (Transmisión de datos)

    2560 x 1440@540Hz

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    -

  • USB-C (Transmisión de energía)

  • 12G-SDI

    -

  • 3G-SDI

    -

  • RS-232

    -

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    -

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Brillo automático

    -

  • Debilidad de Color

    -

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • A prueba de parpadeos

    -

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

  • Otros (Características)

    Tecnología VESA DSC

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

    -

  • Super Resolución

    -

  • Dolby Vision

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • Tecnología Mini-LED

    -

  • Tecnología Nano IPS

    -

  • Pol. ancho verdadero avanzado

    -

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    -

  • OverClocking

    -

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Iluminación LED RGB

    Unity Hexagon Lighting

  • Cámara

    -

  • Micrófono

    -

  • Efecto HDR

  • Sensor de luminancia automático

    -

  • Estabilización del brillo

    -

  • Temperatura de Color

  • Compatible con DICOM

    -

  • Tecla de acceso rápido

    -

  • Iluminación

    -

  • Modo Patología

    -

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Dolby Atmos

    -

  • Audio Maxx

    -

  • Graves intensos

    -

  • Altavoz

    -

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    790 x 182 x 496

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    605.2 x 527.6 x 220(Arriba) / 605.2 x 397.6 x 220 (Abajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    605.2 x 351.0 x 51.2

  • Peso en el envío [kg]

    9.8

  • Peso con soporte [kg]

    6.8

  • Peso sin soporte [kg]

    4.3

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    46.32W

  • Consumo de energía (Energy Star)

    -

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    25 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19V, 5.0A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Informe de calibración (papel)

    -

  • Puerto de pantalla

    -

  • DVI-D

    -

  • DVI-D (Color/Longitud)

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Otros (accesorio)

    Soporte de cable y soporte de ratón

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

  • Mando a distancia

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A a B

    -

  • USB-C

    -

  • Cable USB3.0 ascendente

    -

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

    -

  • Centro de control LG UltraGear

  • LG UltraGear™ Studio

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

  • Qubyx

    -

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • RoHS

    -

  • KC (para Rep. de Corea)

  • IP(Frontal/Excepto frontal)

    -

  • A prueba de vandalismo

    -

BATERÍA

  • Intercambio en caliente

    -

CARGADOR DE BATERÍA

  • Batería Q'ty

    -

  • Tipo de ranura

    -

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

    -

SENSOR(PANEL) UNIDAD

  • Paso de píxeles

    -

  • Modo AP

    -

  • Detección automática de exposición

    -

  • Conversión A/D

    -

  • Salida de datos

    -

  • Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)

    -

  • Caída (Condición de prueba IEC60601-1)

    -

  • Almacenamiento de imágenes en DXD

    -

  • Interfaz de la unidad de alimentación

    -

  • Centelleador

    -

  • Adquisición semidinámica

    -

  • Placa de protección del sensor

    -

  • Supervisión de golpes

    -

  • Tipo TFT

    -

  • Unidad Interfaz

    -

  • Comunicación por cable

    -

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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