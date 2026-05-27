LG Smart Monitor Ultrafine 31,5 '',webOS, UHD, VA

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para que funcione correctamente, instala la app LG gram Link en tus dispositivos móviles. Se requiere iOS 16.4 o posterior y Android 9 o superior.

*La velocidad y la calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red

*La disponibilidad de funciones, sus características y el momento en que se aplican pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas funciones solo están disponibles en webOS y son compatibles con modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o versiones posteriores. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la app LG gram Link, utiliza el programa LG Update para encontrar e instalar automáticamente la versión que coincida con tu sistema (aplicable a modelos lanzados en 2024 o posteriores).

*La función de compartir archivos puede utilizarse sin conexión a red mediante Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*La compatibilidad con Smart Monitors se ampliará con el tiempo. Algunos modelos de Smart TV y monitores pueden no ser compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.