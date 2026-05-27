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LG Smart Monitor Ultrafine 31,5 '',webOS, UHD, VA

32U701SB_EU E.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
32U701SB_EU E.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

LG Smart Monitor Ultrafine 31,5 '',webOS, UHD, VA

32U701SB-B
Vista frontal de LG Smart Monitor Ultrafine 31,5 '',webOS, UHD, VA 32U701SB-B
Right side view
Rear view
LG Smart Monitor showing creative work and entertainment use in a home setup.
LG Smart Monitor with streaming apps interface.
LG Smart Monitor used for home office productivity.
Close-up portrait with vivid colors and enhanced detail.
Snowy mountain village under northern lights at night.
LG Smart Monitor with immersive audio visualization.
AI search interface with astronaut on a Mars-like surface.
'LG Smart Monitor showing personalized content interface.
'Digital security concept with shield icons.
LG Smart Monitor rear ports close-up.
Front and side views of an LG Smart Monitor showing overall product size and proportions.
Front and side views of an LG Smart Monitor showing overall product size and proportions.
Vista frontal de LG Smart Monitor Ultrafine 31,5 '',webOS, UHD, VA 32U701SB-B
Right side view
Rear view
LG Smart Monitor showing creative work and entertainment use in a home setup.
LG Smart Monitor with streaming apps interface.
LG Smart Monitor used for home office productivity.
Close-up portrait with vivid colors and enhanced detail.
Snowy mountain village under northern lights at night.
LG Smart Monitor with immersive audio visualization.
AI search interface with astronaut on a Mars-like surface.
'LG Smart Monitor showing personalized content interface.
'Digital security concept with shield icons.
LG Smart Monitor rear ports close-up.
Front and side views of an LG Smart Monitor showing overall product size and proportions.
Front and side views of an LG Smart Monitor showing overall product size and proportions.

Características principales

  • Precisión y claridad en cada detalle con webOS Disfruta de una experiencia visual envolvente en su pantalla de 32" con resolución 4K UHD, ideal tanto para trabajar como para consumir contenido. Su panel VA ofrece imágenes nítidas, alto contraste y colores intensos para una visualización cómoda y equilibrada.
  • Gracias a Smart TV webOS, accede de forma sencilla a tus plataformas de streaming favoritas¹ y a LG Channels con más de 300 canales gratuitos, directamente desde el monitor. Controla todo cómodamente con el mando a distancia y disfruta de una experiencia Smart completa y fluida².
  • Smart TV webOS que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados, reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual, valorado en 150€ ³ y compatible con mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico.
  • Definición 4K para una experiencia de cine en casa: Disfruta de contenidos con resolución ultra nítida, negros más profundos y colores vivos gracias al contraste 3000:1 que resalta cada detalle.
  • Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ⁴ y comparte fácilmente contenido o música desde tu dispostivo inteligente con AirPlay, Screen Share o Bluetooth.
  • Su diseño prácticamente sin marcos en 3 lados maximiza el espacio visual y encaja perfectamente en cualquier entorno. Además, cuenta con altavoces integrados que completan la experiencia sin necesidad de dispositivos externos, junto con una conectividad preparada para el día a día.
Más
Imagen del logo Premio Digital Trends

Digital Trends

Premio Readers’ Choice a la mejor línea de monitores para gamers y usuarios que exigen un alto rendimiento

CES 2026-beyaz Honoree ödülü logosunun görüntüsü

CES Innovation Awards - Galardonado

webOS26 LG Shield

En Ciberseguridad

Logo premio CES 2026 - Honoree

CES Innovation Awards - Galardonado

webOS26 Multi-AI architecture

En Inteligencia Artificial 

*Los Premios CES a la innovación 

LG Smart Monitor logosu.

Monitor 2 en 1 con webOS

Un monitor, infinitas posibilidades

Smart Monitor LG con pantalla 4K pensado para trabajar y disfrutar sin límites. Gracias a webOS trabaja desde casa sin necesidad de conectarte a un PC y accede a una amplia variedad de contenidos, incluyendo + 300 de canales gratuitos con LG Channels¹. El equilibrio perfecto entre productividad y entretetimiento en un solo monitor.

Monitor LG Smart ubicado sobre un escritorio de madera limpio en una luminosa oficina en casa, mostrando la pantalla de inicio de webOS con aplicaciones de streaming y mosaicos de contenido, acompañado de teclado y ratón, con estantería y persianas al fondo, destacando su uso para entretenimiento inteligente y productividad.

Monitor LG Smart ubicado sobre un escritorio de madera limpio en una luminosa oficina en casa, mostrando la pantalla de inicio de webOS con aplicaciones de streaming y mosaicos de contenido, acompañado de teclado y ratón, con estantería y persianas al fondo, destacando su uso para entretenimiento inteligente y productividad.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*El tecaldo y el ratón no están incluidos en el paquete (se venden por separado)

Vídeo de resumen de funciones del LG Smart Monitor que muestra una pantalla 4K UHD de 31,5 pulgadas, la interfaz webOS para trabajar y entretenerse, la mejora visual AI Picture Pro, el audio envolvente AI Sound Pro, el rendimiento del procesador alpha 8 AI Processor 4K Gen3, la conectividad USB‑C para productividad y la tecnología de seguridad LG Shield, aplicado a distintos escenarios de entretenimiento y oficina.

LG Smart Monitor feature overview video showing 31.5 inch 4K UHD display, webOS work and play interface, AI Picture Pro visual enhancement, AI Sound Pro immersive audio, alpha 8 AI Processor 4K Gen3 performance, USB C connectivity for productivity, and LG Shield security technology across entertainment and office use scenarios

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y se admite en modelos con webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La disponibilidad de funciones, sus características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). Crear una Cuenta LG no conlleva ningún coste.

PantallaTrabaja y disfruta con webOSAI con webOSwebOS Excelencia galardonadaProductividad

Pantalla 31.5" 4K UHD

Una gran pantalla para disfrutar y trabajar

La pantalla 4K UHD (3840x2160) te permite disfrutar de una inmersión visual tanto cuando trabajas como cuando disfrutar de contenido de entretenimiento

Monitor LG Smart mostrando un espacio de trabajo profesional de edición de vídeo y audio, con línea de tiempo, herramientas de etalonaje y una interfaz de mezcla de sonido, destacando la resolución IPS 4K, la compatibilidad con HDR y la amplia cobertura de color en un entorno de estudio creativo con altavoces y teclado para producción de contenido y trabajos multimedia.

LG Smart Monitor displaying a professional video and audio editing workspace with timeline, color grading tools, and sound mixing interface, highlighting IPS 4K resolution, HDR support, and wide color coverage in a creative studio setup with speakers and keyboard for content production and multimedia work.

*“Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Brillo: 250 nits (Típ.), Gama de color: DCI‑P3 90% (Típ.)”

Completa tu oficina en casa

Teletrabajo sin necesidad de PC

webOS te trae las aplicaciones esenciales de Office² directamente a tu oficina de casa, pudiendo trabajar sin necesidad de conectar un PC³. Crea documentos y gestiona archivos con las aplicaciones en la nube que impulsan tu productividad, accediendo a tu PC con Remote PC⁴ siempre que lo necesites.

2. Microsoft Office es una marca registrada de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios y no son propiedad de LG Electronics.

3.Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming o aplicaciones independientes de LG y conexión a internet. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB‑C o HDMI). Crear una Cuenta LG no tiene ningún coste.

4. Remote PC está disponible únicamente en PCs con Windows 11 Pro o versiones posteriores, con aquellos ordenadores que admitan conexiones remotas, incluidos modelos gram.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso. 

*El teclado, ratón, auriculares, mando de juego y cámara de video (tipo pogo) mostrados no están incluidos en el paquete (se venden por separado)

Entretenimiento

Infinitas posibilidades de entretenimiento

Con webOS disfruta de una amplia variedad de contenidos a través de apps populares como Netflix, Prime Video, Disney +, Youtube y Apple TV⁵, además de LG channels⁶, con contenido en directo y bajo demanda en un único espacio para que disfrutes de lo que más te gusta. 

Las recomendaciones personalizadas en las apps de Deporte, Gaming y LG Fitness con el control remoto, crean una experiencia de visualización más cómoda y completa. 

El diseño en blanco, ultrafino y sin border en 3 lados con los altavoces integrados, mejoran la inmersión visual y la calidad de sonido.

5. Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming o aplicaciones independientes de LG y conexión a internet. Los servicios y aplicaciones integrados pueden variar según el país. 

6. La disponibilidad de ciertos contenidos de LG Channels varía según la región. 

*Incluye una amplia selección de aplicaciones y servicios personalizados —como música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube— para cada cuenta registrada.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso. 

webOS

Descubre el Gaming Portal

Disfruta de una plataforma pensada para gamers, con menús adaptados a mando o control remoto y experiencias personalizadas de juego. Accede fácilmente a rankings y puntos entre jugadores y descubre un catálogo enorme que va desde títulos AAA hasta juegos sociales. Gracias a la integración con servicios líderes como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos en webOS, podrás jugar sin necesidad de consolas ni dispositivos externos. Una experiencia gaming total, directamente en tu Smart Monitor LG.

LG Smart Monitor mostrando la interfaz de LG Gaming Portal con aplicaciones de juegos, servicios de juego en la nube y títulos populares, con acceso inmediato a “Jugar ahora”, juegos jugados recientemente y una experiencia de centro de gaming estilo consola en webOS.

LG Smart Monitor displaying the LG Gaming Portal interface with game apps, cloud gaming services, and popular titles, featuring play now access, recently played games, and a console style gaming hub experience on webOS

* La disponibilidad de Gaming Portal puede variar según el país

*El acceso a servicios de Cloud Gaming y juegos dentro de Gaming Portal puede variar según el país

*Algunos servicios de juego pueden requerir suscripción y mando de control

Juega - Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate en el Gaming Portal de LG

Accede a los títulos de siempre y se el primero en jugar a los nuevos desde la app de Xbox disponible en el Gaming Portal de LG. Empieza a jugar hoy mismo y lleva tu experiencia al siguiente nivel⁷.

Música

Música para todos los gustos

Disfruta de tu música de forma personalizada y envolvente con los altavoces integrados. Busca canciones y accede de manera fácil a la música escucha recientemente, además descubre recomendaciones basadas en tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos favoritos

Apoya a tu equipos favoritos con el servicio personalizado que muestra información actualizada según tu perfil.

LG Fitness

Entretenimiento personalizado en casa

Convierte tu salón en un gimnasio personalizado con LG Fitness. Accede a una amplia variedad de entrenamientos, sigue tu progreso y alcanza tus objetivos desde la comodidad de tu hogar.

7. Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un mando gaming Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Disponible solo en regiones seleccionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play). Disponible en determinados LG Smart Monitors con webOS 24 o versiones posteriores.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El teclado, ratón, auriculares y mando de juego mostrados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Algunos servicios pueden requerir pagos adicionales, ya que no están incluidos y deben adquirirse por separado.

*La disponibilidad del Gaming Portal puede variar según la región. En regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.

*Los servicios compatibles pueden diferir según el país.

*Para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red —incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS— se requiere una Cuenta LG y aceptar los Términos y Condiciones correspondientes. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB‑C o HDMI). Crear una Cuenta LG no tiene ningún coste.

LG Gallery +⁸

Decora tu espacio con más de 4.500 obras selccionadas

Con LG Gallery+⁸ puedes explorar una amplia colección de obras de arte seleccionadas de partners como The National Gallery, MMCA, Magnum y muchos más. Muestra arte en tu Smart Monitor para elevar tu espacio de trabajo o tu entorno personal, aportando inspiración visual a tu día a día.

Además, puedes transferir fácilmente las imágenes creadas con IA Generativa en LG Gallery+ a tus dispositivos móviles o a tu PC para disfrutar de una experiencia de contenido más fluida y completa.

El LG Smart Monitor mostrando obras de arte en rotación y contenido de galería de imágenes en webOS, con pinturas famosas y fuentes de arte visual, colocado sobre un escritorio ordenado con teclado y ratón, destacando la visualización de arte digital, el modo galería y la experiencia de contenido ambiental.

LG Smart Monitor displaying rotating artwork and image gallery content on webOS, featuring famous paintings and visual art sources, set on a clean desk with keyboard and mouse, highlighting digital art display, gallery viewing, and ambient content experience

8. Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y a las funciones completas.Las más de 4.500 obras de contenido están disponibles únicamente en los países donde webOS Pay es compatible (Corea, EE. UU., Reino Unido y algunos países seleccionados de la UE).

*El contenido real disponible en LG Gallery+ puede diferir del mostrado.

*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red —incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS— se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB‑C o HDMI). Crear una Cuenta LG no tiene ningún coste.

Control de brillo

Colores nítidos bajo cualquier luz

El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas independientemente de si es de día o de noche.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Conectividad inteligente para compartir contenidos sin esfuerzo

Comparte contenido en el monitor con Google Cast como la forma más rápida y sencilla de conectar tus dispositivos. AirPlay 2 para equipos Apple y Screen Share⁹ para Android te ofrecen más opciones para duplicar pantalla y transferir contenidos con total flexibilidad. Disfruta tus vídeos, fotos y música en grande con una conexión fluida en todos tus dispositivos favoritos.

9. Las funciones Google Cast™, AirPlay 2 y Screen Share pueden variar según el país, la región y el dispositivo. Para usar AirPlay 2 o HomeKit, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Google Cast requiere Android 9.0 o superior, o iOS 16.0 o superior. Screen Share es compatible con Android y Windows 10 o superior. Es necesario que el dispositivo esté conectado a la misma red que el monitor. Apple, AirPlay, HomeKit y el distintivo Works with Apple Home son marcas comerciales de Apple Inc. Google Cast es una marca comercial de Google LLC.

Visualización del rendimiento del procesador Alpha 7 AI Processor 4K Gen9, representada con un chip iluminado y efectos de luz que destacan su alto rendimiento de procesamiento, la optimización de imagen y sonido impulsada por IA, y la tecnología avanzada para monitores inteligentes.

Procesador α7 AI 4K Gen9

Mejorado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una GPU y una CPU mejoradas, el procesador Alpha 7 optimiza el procesamiento de imgen para ofrecer más detalle y unos visuales equilibrados en 4K

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y se admite en modelos con webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

4K Super Upscaling

El escalado 4K refina la calidad de imagen en toda la pantalla

Disfruta de tu LG Smart Monitor con una claridad de imagen mejorada.

4K Super Upscaling incrementa la nitidez en el contenido de menor resolución, mientras que Dynamic Tone Mapping ayuda a mantener un brillo y un contraste equilibrados para una experiencia de visualización cómoda en pantalla con webOS.

Monitor LG Smart mostrando la mejora visual AI Picture Pro con una escena cinematográfica de un niño viendo una película, resaltando el brillo, el contraste y el detalle de color mejorados para una experiencia de visualización más realista e inmersiva.

LG Smart Monitor showcasing AI Picture Pro visual enhancement with a cinematic scene of a child watching a movie, highlighting improved brightness, contrast, and color detail for a more lifelike and immersive viewing experience

*4K Super Upscaling funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*La calidad de imagen del contenido reescalado puede variar en función de la resolución original.

*4K Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping se aplican a los Smart Monitor equipados con el procesador α7.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y se admite en modelos con webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). Crear una Cuenta LG no conlleva ningún coste.

HDR10 Pro con DCI‑P3 90%

Colores vivos y mayor contraste para una visualización más nítida

HDR10 Pro mejora las luces y las sombras para ofrecer un detalle más claro y una mayor profundidad visual cuando accedes a contenido a través de webOS.

Con hasta un 90% de cobertura de color DCI‑P3, la pantalla también ofrece colores más ricos y expresivos para una experiencia de visualización 4K más dinámica.

Nighttime winter landscape with snow-covered mountains, aurora sky, and warmly lit houses in a quiet village.

HDR10 Pro

Nighttime winter landscape with snow-covered mountains, aurora sky, and warmly lit houses in a quiet village.

SDR

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Gama de color DCI‑P3 90% (típica).

*HDR10 Pro no es un formato, sino el mapeo dinámico de tonos propio de LG aplicado fotograma a fotograma para contenido HDR10.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y se admite en modelos con webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La disponibilidad de funciones, sus características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). Crear una Cuenta LG no conlleva ningún coste.

AI Sound Pro¹²

El mejor sonido para disfrutar de todos tus contenidos

AI Sound Pro crea un audio envolvente que llena la sala con Virtual 11.1.2 Ch para una experiencia sonora más profunda y dimensional. AI Object Remastering identifica y separa voces, música y efectos para remarterizarlos con mayor claridad vocal y mejor expresión musical, mantienido cada sonido como se ha pensado. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para ofrecer una escucha más clara e inmersiva con cualquier contenido.

LG Smart Monitor demostrando AI Sound Pro con una escena cinematográfica de un concierto en pantalla, destacando la optimización de audio envolvente, diálogos claros y un sonido equilibrado para una experiencia de entretenimiento en casa mejorada.

LG Smart Monitor demonstrating AI Sound Pro with a cinematic concert scene on screen, highlighting immersive audio optimization, clear dialogue, and balanced sound performance for an enhanced home entertainment experience

12. Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento en que se aplican pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

AI Magic Remote¹³

Desbloquea toda la experiencia con un solo botón de IA

Controla el Smart Monitor fácilmente con AI magic Remote. Su sensor de movimeinto, rueda de desplazamiento y comandos de voz instantáneos permiten un manejo fluido e intuituvo de todas las funciones.

Mando Magic Remote para LG Smart Monitor destacando funciones de IA con interfaz de IA en pantalla, mostrando control inteligente de funciones impulsadas por inteligencia artificial, interacción por voz y navegación intuitiva para una experiencia mejorada con el monitor inteligente.

LG Smart Monitor Magic Remote highlighting AI features with on screen AI interface, showing smart control of AI powered functions, voice interaction, and intuitive navigation for enhanced smart monitor experience

13. *Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado. Los menús y aplicaciones compatibles con AI Concierge pueden variar según el país.

*Las recomendaciones de palabras clave de AI Concierge pueden variar según la aplicación y la hora del día.

**La disponibilidad de Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características de Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

Busca con IA

Búsqueda avanzada gracias a las IA de Google Gemini y Microsoft Copilot¹⁴

Solo tienes que decir lo que estas buscando y luego seleccionar el agente de IA que mejor se adapte a ti. El sistema conecta varias IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

LG Smart Monitor mostrando la interfaz de Multi AI Search con Microsoft Copilot y Google Gemini, destacando la búsqueda impulsada por IA, la asistencia inteligente y las herramientas de IA generativa integradas en la experiencia del monitor inteligente.

LG Smart Monitor displaying Multi AI Search interface featuring Microsoft Copilot and Google Gemini, highlighting AI powered search, smart assistance, and integrated generative AI tools within the smart monitor experience

14. Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La disponibilidad de Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características de Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento en que se aplican pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

AI Concierge¹⁴

Tu contenido e información completamente personalizados

Grcias a la IA de webOS obtén recomendaciones personalizadas basadas en el tipo de contenido, la hora del día y tus preferencias. AI Concierge proporciona sugerencias e información de contenido adaptadas a ti, mientras que la IA generativa permite la creación de imágenes y música. Así puedes buscar y crear directamente en LG Smart Monitor usando el AI Magic Remote

LG Smart Monitor mostrando la interfaz de AI Concierge con recomendaciones de IA generativa y sugerencias de palabras clave mediante IA, controlado con el Magic Remote, destacando la búsqueda contextual, la interacción por voz y el descubrimiento de contenido personalizado en el monitor inteligente.

LG Smart Monitor displaying AI Concierge interface with Generative AI recommendations and AI keyword suggestions, controlled by Magic Remote, highlighting contextual search, voice interaction, and personalized content discovery on the smart monitor

14. Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La disponibilidad de Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características de Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento en que se aplican pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

IA Experta en imagen

Algoritmos avanzados aprenden tus preferencias explorando 1.600 millones de posibilidades de imagen. Según tus elecciones, tu Smart Monitor crea una imagen personalizada solo para ti.

IA Reconocimiento de voz

LG AI Voice ID reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Estas funciones solo están disponibles en webOS y son compatibles con modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o versiones posteriores. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*AI Voice ID funciona únicamente con aplicaciones compatibles, y las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día.

*La disponibilidad de funciones, contenidos compatibles, menús y aplicaciones puede variar según el país, la región y la conectividad de red.

*Se requiere conexión a Internet para las funciones mencionadas.

*El Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no realiza procesamiento de IA integrado.

*La disponibilidad de Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

Descubre nuestra galardonada experiencia webOS

LG Smart Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology

LG Smart Monitor destacando el sistema de seguridad LG Shield con cifrado de red, protección de datos y visualización de seguridad multicapa, enfatizando el almacenamiento seguro de datos, la transmisión protegida y la tecnología de seguridad galardonada para dispositivos inteligentes.

LG Smart Monitor destacando el sistema de seguridad LG Shield con cifrado de red, protección de datos y visualización de seguridad multicapa, enfatizando el almacenamiento seguro de datos, la transmisión protegida y la tecnología de seguridad galardonada para dispositivos inteligentes.

LG Shield

Seguridad y confianza para ti

El almacenamiento y la gestión seguros de datos, la tecnología de claves reforzada y los algoritmos criptográficos avanzados protegen la información durante la transmisión, mientras que la autenticación basada en credenciales ayuda a garantizar la integridad del software y a prevenir accesos no autorizados.

*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*Los premios CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna candidatura ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se concedió el premio.

USB Type-C® de 65W

Todo conectado

Con múltiples puertos, incluidos 2× HDMI 2.0 y 1× USB‑A 2.0, el Smart Monitor es compatible con una amplia variedad de dispositivos, garantizando una conectividad fluida y estable en todo tu espacio de trabajo.

Esta configuración versátil de puertos te ayuda a mantener el escritorio organizado y libre de cables, optimizando el uso del espacio

LG Smart Monitor conectado a un portátil mediante USB-C con carga de 65W, mostrando un espacio de trabajo de edición fotográfica y múltiples puertos, incluidos USB-C, USB y HDMI, destacando la conectividad con un solo cable, la carga de dispositivos y una configuración de escritorio enfocada en la productividad.

LG Smart Monitor conectado a un portátil mediante USB-C con carga de 65W, mostrando un espacio de trabajo de edición fotográfica y múltiples puertos, incluidos USB-C, USB y HDMI, destacando la conectividad con un solo cable, la carga de dispositivos y una configuración de escritorio enfocada en la productividad.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch app

Cambia rápidamente

LG Switch app te ayuda a optimizar tu monitor para gaming o para el día a día. Gestiona fácilmente los ajustes de tu monitor: adapta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto y aplica tus configuraciones al instante mediante una tecla rápida. La aplicación te permite dividir la pantalla en 11 y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu espacio de trabajo.

Descargar

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.

*Las funciones de organización de ventanas y multiventana están disponibles dentro de una única entrada mediante la aplicación LG Switch.

*Este monitor no es compatible con Picture by Picture (PBP) ni Picture in Picture (PIP) con múltiples entradas.

Para descargar la versión más reciente de la aplicación LG Switch, visita LG.com.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

Impulsado por webOS

LG Smart Monitor utilizando LG Link para la sincronización inalámbrica entre dispositivos iOS, Android y webOS, mostrando una transferencia fluida de imágenes y archivos entre el monitor, una tablet, un smartphone y un portátil, destacando la conectividad multidispositivo y el flujo de trabajo en varias pantallas.

LG Smart Monitor using LG Link for wireless device sync across iOS, Android, and webOS, showing seamless image and file transfer between monitor, tablet, smartphone, and laptop, highlighting cross device connectivity and multi screen workflow.

LG Link: sincronización sencilla entre dispositivosCompatible con iOS, Android y webOS

LG Link en tu Smart Monitor permite transferencias inalámbricas de imágenes y archivos al funcionar junto con la app LG gram Link en tu LG gram o dispositivo móvil.

Con LG Link, puedes enviar fácilmente fotos, imágenes generadas por IA y archivos desde tu LG gram o dispositivo móvil a tu LG Smart Monitor, o transferirlos de vuelta a tu dispositivo, haciendo que compartir contenido entre distintos sistemas operativos sea simple y fluido.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para que funcione correctamente, instala la app LG gram Link en tus dispositivos móviles. Se requiere iOS 16.4 o posterior y Android 9 o superior.

*La velocidad y la calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red

*La disponibilidad de funciones, sus características y el momento en que se aplican pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas funciones solo están disponibles en webOS y son compatibles con modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o versiones posteriores. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la app LG gram Link, utiliza el programa LG Update para encontrar e instalar automáticamente la versión que coincida con tu sistema (aplicable a modelos lanzados en 2024 o posteriores).

*La función de compartir archivos puede utilizarse sin conexión a red mediante Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*La compatibilidad con Smart Monitors se ampliará con el tiempo. Algunos modelos de Smart TV y monitores pueden no ser compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

Home Hub con tecnología thinQ

Controla fácilmente varios dispositivos inteligentes con ThinQ Home Hub

ThinQ reúne todos tus dispositivos inteligentes a través del Home Hub en una única plataforma intuitiva.

Controla y supervisa tus dispositivos fácilmente con la integración ThinQ, mientras disfrutas de compatibilidad con Apple Home, Apple AirPlay y Google Cast para una visualización y gestión fluidas desde un solo lugar.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). Crear una cuenta LG no tiene coste.

Quick Control

Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que ofrece acceso sencillo a los menús mediante acciones simples dentro de webOS.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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Características Principales

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31,5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Curvatura

    No

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Informe de calibración (papel)

    -

  • Puerto de pantalla

    -

  • DVI-D

    -

  • DVI-D (Color/Longitud)

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,5 m

  • Otros (accesorio)

  • Cable de alimentación

    -

  • Mando a distancia

  • Thunderbolt

    -

  • USB A a B

    -

  • USB-C

    -

CARGADOR DE BATERÍA

  • Batería Q'ty

    -

  • Tipo de ranura

    -

BATERÍA

  • Intercambio en caliente

    -

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

    -

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    846 x 129 x 502

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    714,1 x 512,0 x 220,0

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714,1 x 423,3 x 43,9

  • Peso en el envío [kg]

    8,2

  • Peso con soporte [kg]

    5,5

  • Peso sin soporte [kg]

    4,5

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31,5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    3000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Curvatura

    No

  • Gama de colores (mín.)

    -

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación Contraste (Min.)

    2100:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    80

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    -

  • Brillo automático

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    -

  • Calibración HW

    -

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

    -

  • Otros (Características)

    -

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

    -

  • Super Resolución

    -

  • Dolby Vision

    -

  • Pantalla VESAHDR™

    -

  • Tecnología Mini-LED

    -

  • Tecnología Nano IPS

    -

  • Pol. ancho verdadero avanzado

    -

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    -

  • OverClocking

    -

  • Tecla definida por el usuario

    -

  • Auto Input Switch

    -

  • Iluminación LED RGB

    -

  • Cámara

    -

  • Micrófono

    -

  • Efecto HDR

    -

  • Sensor de luminancia automático

    -

  • Estabilización del brillo

    -

  • Temperatura de Color

    -

  • Compatible con DICOM

    -

  • Conmutador de entrada de conmutación por error

    -

  • Vista de enfoque

    -

  • Sensor frontal

    -

  • Tecla de acceso rápido

    -

  • Iluminación

    -

  • Modo Caja de Luz

    -

  • Modo Patología

    -

  • Sensor de presencia

    -

  • Modo Rotación y Espejo

    -

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U701SB-BA.AEU

  • Año

    2026

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

    -

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

    -

  • Centro de control LG UltraGear

    -

  • LG UltraGear™ Studio

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

  • Qubyx

    -

SONIDO

  • Dolby Atmos

    -

  • Audio Maxx

    -

  • Graves intensos

    -

  • Altavoz

    5 W x 2

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    No

  • D-Sub

    -

  • KVM integrado

    -

  • DVI-D

    -

  • Componente (resolución)

    -

  • Compuesto (resolución)

    -

  • HDMI

    Sí (x2)

  • Conexión en cadena

    -

  • DisplayPort

    -

  • Versión DP

    -

  • D-Sub (Resolución máx. en Hz)

    -

  • DVI (Resolución máx. en Hz)

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Salida de auriculares

    -

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Salida de línea

    -

  • Entrada de micrófono

    No

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    -

  • S-Video

  • Thunderbolt (Transmisión de datos)

    -

  • Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)

    -

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    -

  • Puerto USB descendente

    Sí ( x 1 / ver 2,0)

  • Puerto USB ascendente

    -

  • USB-C (Transmisión de datos)

    -

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    -

  • USB-C (Transmisión de energía)

    -

  • 12G-SDI

    -

  • RS-232

    -

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    32 W

  • Consumo de energía (Energy Star)

    -

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    31 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,5 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    48,07W (19V, 2,53A)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • RoHS

    -

  • KC (para Rep. de Corea)

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    -

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    -

  • FDA

    -

  • GMP

    -

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    -

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    -

  • IP(Frontal/Excepto frontal)

    -

  • ISO13485

    -

  • KGMP

    -

  • MFDS

    -

  • REACH

    -

  • A prueba de vandalismo

    -

  • WEEE

    -

SENSOR(PANEL) UNIDAD

  • Paso de píxeles

    -

  • Modo AP

    -

  • Detección automática de exposición

    -

  • Conversión A/D

    -

  • Salida de datos

    -

  • Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)

    -

  • Caída (Condición de prueba IEC60601-1)

    -

  • Almacenamiento de imágenes en DXD

    -

  • Interfaz de la unidad de alimentación

    -

  • Centelleador

    -

  • Adquisición semidinámica

    -

  • Placa de protección del sensor

    -

  • Supervisión de golpes

    -

  • Tipo TFT

    -

  • Unidad Interfaz

    -

  • Comunicación por cable

    -

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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