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Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026

85QNED83B6A_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
85QNED83B6A_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026

85QNED83B6A
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026 85QNED83B6A
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED Ultra Big TV shows an intense, large-scale soccer play with refined picture quality and vivid colors as a family cheers together from sofas in a living room.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle gliding above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED83 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 65 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 65 pulgadas 4K 2026
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026 85QNED83B6A
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 85 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED Ultra Big TV shows an intense, large-scale soccer play with refined picture quality and vivid colors as a family cheers together from sofas in a living room.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle gliding above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED83 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 65 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED83 65 pulgadas 4K 2026

Características principales

  • Disfruta de la tecnología exclusiva LG QNED evo MiniLED con más de 1.000 millones de colores, ahora más precisos(1). Con tecnología Dynamic QNED Color Pro y certificada con el 100% volumen de color por Intertek(2). MiniLEDs que aportan mayor intensidad, contraste y brillo en la imagen, junto al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y hasta 350 nits de luminosidad.
  • Con tecnología Anti-reflejos: reduce el 94% de los reflejos(3) ofreciendo una gran calidad de imagen con bajos reflejos. Disfruta de la experiencia de cine en tu salón con la calidad de imagen HDR10 y el sonido Dolby Digital Plus.
  • Cuanto mayor es la pulgada, más importante es la calidad de imagen. Gran nitidez y precisión con modelos de hasta 85" para disfrutar de tus contenidos a lo grande.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico(4). Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield. Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOS hasta el 2031(5).
  • El procesador de gran potencia ahora 10% más inteligente(6) (4K α8 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial. El Smart TV perfecto para gaming: disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 144 Hz, duplicando hasta 288Hz gracias a Motion Booster(7), para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y cloud gaming(8).
Más

1.Basado en un estudio interno de LG comparando el modelo QNED evo MiniLED con la gama QNED MiniLED.

 

2.El volumen de gama de color de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI‑P3, según un estudio independiente realizado por Intertek.

 

3.Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

 

4.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

5.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

6.Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa una mejora en la potencia del procesador, lo que se traduce en una mayor capacidad capacidad y eficiencia en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

 

7.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible, disponible por separado. Motion Booster puede duplicar la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, lo que implica una reducción de la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

 

8.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

¿Por qué elegir LG QNED evo MiniLED?

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla clara, con paneles impulsados por IA que muestran predicciones, análisis de jugadores y datos de la liga mientras se analiza la partida en tiempo real.

Gran calidad de imagen en gran pulgada

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas vívidas y fluidas de movimiento multicolor y similar a la pintura, mostrando una viveza de color mejorada certificada para un 100% de Volumen de Color.

Dynamic QNED Color Pro

Más de 1.000 millones de colores

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED destaca el Mini LED a través de una escena de acantilados costeros divididos, comparando el LED convencional con negros más profundos y un contraste más refinado sobre texturas de roca en capas y detalles oceánicos para mayor claridad y profundidad.

Tecnología exclusiva con MiniLEDs

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con el galardonado multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Más inteligente

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Más fácil

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Más seguro

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado y trasmisión segura de datos.

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año12)

El único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV hasta el 2031 .

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar con la protección LG Quad

Desde hardware hasta software, tu televisor LG protegido. Los condensadores integrados protegen el TV contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.13)

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Convierte tu casa en un estadio 

Predicciones deportivas con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Disfruta apoyando a tu equipo gracias a estos conocimientos generados por IA.14)

TruMotion

Movimiento adaptado a cada contenido

La IA identifica el contenido que estás viendo y TruMotion ajusta la calidad de imagen al movimiento para una experiencia de visualización natural con películas, deportes y más.

Alertas deportivas

No te pierdas nada de tus equipos favoritos

Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos, resultados y más de tu equipo.

Smart TV perfecto para gaming 

Partidas fluidas y rápidas 

Mayor fluidez con hasta 288 Hz Motion Booster

Disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 144 Hz, duplicando hasta 288Hz2 gracias a Motion Booster, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming.15)

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y a alta velocidad con un inserto de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras soporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico de juegos etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED cuenta con el LG Gaming Portal con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y webOS.
El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales.
El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico de juegos etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED cuenta con el LG Gaming Portal con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y webOS.
El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales.
Respuesta inmediata con el mando Bluetooth

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.16)

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.17)

Menú exclusivo gaming

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

Calidad de cine en tu hogar 

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Disfruta las películas tal y como el director las creó

Vive el cine tal y como el director lo creó con el modo FILMMAKER que mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.18)

Diseñado para elevar tu espacio

Slim Design

Diseño fino que se integra en tu decoración

Elaborado con líneas minimalistas y detalles refinados, el perfil elegante de tu televisor aporta un toque sofisticado a tu hogar.

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con diseño Slim está montado en la pared en un espacio de vida luminoso y abierto, con un perfil elegante que se integra perfectamente en el interior y muestra una obra abstracta audaz y colorida.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000 contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio con obras de arte que reflejen tu estilo.19)

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el botón de álbum Family Trip activado.

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el botón de álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galería.23)

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.24)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.25)

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos.26)

El LG QNED evo AI QNED82 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único formato de control.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home.27)

LG Sound Suite eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Sound Suite con Dolby Atmos FlexConnect

Audio inmersivo ajustado a tus preferencias

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.28)

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional 

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

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INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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