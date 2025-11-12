Smart TV LG QNED MiniLED AI QNED72 65 pulgadas 4K 2026

1)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

2)*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

3)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

4)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

5)*AI Search (Copilot) is available on webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD models, including models released from 2022 onwards.

*An internet connection is required, and partner AI services may be subject to change or require a subscription.

*This feature may vary by region and model and is not available in countries where LLM support is not provided.

6)*Some of these features may not be supported in certain regions or models.

*Menus displayed may be different upon release.

*Keyword recommendations vary according to the app and time of day.

*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG(Electronic Program Guide).

*‘On Now’ card is not available on Netflix and Other CP(Content Provider) apps, so the card will not be displayed.

*‘Generative AI’ card is available in certain regions or models.

7)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

8)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

9)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

10)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

11)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

12)*60Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que soportan 60Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

14)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

15)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El modo Ambient de FILMMAKER arranca automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

17)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

19)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

20)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

21)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

24)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

26)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

27)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.

28)*El volumen de gama de color de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI‑P3, según un estudio independiente realizado por Intertek.

29)*Basado en un estudio interno comparando el modelo QNED Mini Led AI con la gama QNED MiniLED AI.