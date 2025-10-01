About Cookies on This Site

Aspirateur balai CordZero™ | 150aw | Kompressor™

9,1
9,1

Aspirateur balai CordZero™ | 150aw | Kompressor™

LG A9C-AIR1E
LG A9C-AIR1E Vue de face
Vue du haut
LG A9C-AIR1E Vue de face
Vue du haut
Fonctionnalités principales

  • Contrôle One-Touch
  • Poids Léger 1.9 kg
  • Station de charge compact et pratique
  • Suceurs intégrés
  • Filtre facilement détachable
  • Double turbo-cyclone
Codezero A9 Air Intro key visual image

Léger mais puissant

Design compact

Système de filtration 5 couches

Ergonomie

Léger mais puissant

Impitoyable contre la poussière mais doux avec les poignets

Pesant seulement 1,97 kg, cet aspirateur offre une aspiration puissante dans un design à la fois léger et pratique.¹ 

Pesant seulement 1,97 kg, cet aspirateur offre une aspiration puissante dans un design à la fois léger et pratique.

*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Double turbo-cyclone

Sépare la poussière de l'air

Le flux d'air continu empêche la poussière de s'accumuler dans les filtres et aide à maintenir la puissance d'aspiration*.

Le flux d'air continu empêche la poussière de s'accumuler dans les filtres et aide à maintenir la puissance d'aspiration.

*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Les performances de séparation de la poussière peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la durée d'utilisation.

Design compact

Design épuré et pratique

Un design compact qui permet une utilisation facile et un rangement pratique, contribuant à maintenir votre espace propre et ordonné

Aspirateur LG blanc sur son support, près d'une fenêtre, dans un salon moderne avec canapé beige.

*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Le volume du produit peut varier en fonction du processus de fabrication et de l'environnement de mesure. Basé sur la mesure LG, le volume a été calculé à partir de la modélisation 3D du produit et comparé avec l'A9K (nom de modèle : S98******).

Suceur fente intégré

Nettoyage pratique et polyvalent

Le double embout intégré est conçu pour atteindre les endroits difficiles d'accès.  Des accessoires supplémentaires sont également inclus pour une utilisation polyvalente.

Main d'une personne tenant un aspirateur LG blanc, avec le logo visible en haut à gauche.
Aspirateur LG nettoyant un canapé rose et un plafond, avec accessoires visibles à gauche et en bas.

*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Système de filtration 5 couches

Maintenez la poussière enfermée

Un système de filtration 5 couches qui maintient la poussière bien enfermée*

Un système de filtration 5 couches qui maintient la poussière bien enfermée

*Les images du produit sont à des fins illustratives seulement et peuvent différer du produit réel. 

Les performances de filtration peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la durée d'utilisation.

Filtre facilement détachable

Facilement détachable pour un entretien hygiénique*

Le bac à poussière, les filtres et les micro-filtres peuvent être facilement retirés, simplifiant ainsi le nettoyage.

*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Les composants du filtre du bac à poussière comprennent une grille métallique avec un cyclone secondaire.

Ergonomie

Changement de batterie facile et rapide

Surveillez la consommation d'énergie grâce à des notifications LED intuitives, puis changez la batterie² d'un simple toucher de bouton.

Une main tient un aspirateur sans fil LG, avec fond flou de canapé et rideaux.

*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Une seule batterie est incluse dans le produit.

Le design compact s'adapte à divers espaces

Le design compact s'adapte à divers espaces

Support optimisant l'espace

Support optimisant l'espace

Design simple et léger

Design simple et léger

Batterie facilement détachable

Batterie facilement détachable

*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

¹ Léger mais puissant

Basé sur les résultats des tests du Korea Testing Laboratory (KTL) le 23 novembre 2023 selon la norme internationale IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Clause 5.11, la puissance d'aspiration maximale a été calculée en mode turbo avec une batterie neuve entièrement chargée et un bac à poussière vide, sans utiliser le tuyau d'extension ni la brosse sur le corps de l'aspirateur.

La puissance d'aspiration (unité : W) est calculée en multipliant la dépression (unité : kPa) et le débit d'air (unité : l/s) observés par l'équipement lors du test de données d'air.

Si le mode de protection (lorsqu'un produit est bloqué par des substances étrangères, il émet un son "Wooh~ Wooh~", et si les substances étrangères continuent de bloquer, l'alimentation est coupée pour protéger le produit) du produit est activé pendant l'utilisation, la puissance d'aspiration est réduite.

La puissance d'aspiration réelle peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la maison.

Le poids total du produit est le poids du corps de l'aspirateur, de la batterie, du tuyau d'extension et de la brosse combinés.

Le poids réel du produit peut varier en fonction du processus de fabrication et de l'environnement de mesure.

 

 

² Batterie changeable

*L'autonomie d'une batterie est basée sur l'utilisation d'une batterie neuve (1 batterie neuve entièrement chargée dans la station de charge), le mode normal jusqu'à 40 minutes sans brosse attachée (mode Puissant jusqu'à 20 minutes, mode Turbo jusqu'à 7 minutes), et le mode normal jusqu'à 30 minutes avec la brosse attachée qui inclut le moteur à l'intérieur. (Mode Puissant jusqu'à 15 minutes, mode Turbo jusqu'à 6 minutes)

*L'autonomie réelle peut être réduite lors de l'utilisation d'un embout équipé d'un moteur, et peut également varier en fonction de l'environnement d'utilisation et du lieu d'utilisation.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps (aspirateur)

    Blanc

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096614860

ACCESSOIRES DE BASE

  • Outil combiné

    Oui

  • Brosse de nettoyage

    Oui

  • Embout plat

    Oui

BATTERIE

  • Autonomie max. par batterie (minutes) (mode puissance avec suceur Power Drive)

    15

  • Autonomie max. par batterie (minutes) (mode puissance sans suceurs)

    20

  • Batteries incluses (nombre)

    1 (simple)

  • Type de batterie

    Lithium-Ion

  • Durée du chargement par batterie (minutes)

    240

  • Autonomie max. par batterie (minutes) (mode normal sans suceurs)

    40

  • Autonomie max. par batterie (minutes) (mode normal avec suceur Power Drive)

    30

  • Autonomie max. par batterie (minutes) (mode turbo sans suceurs)

    7

  • Autonomie max. par batterie (minutes) (mode turbo avec suceur Power Drive)

    6

DIMENSIONS ET POIDS (ASPIRATEUR)

  • Dimensions du colis (L*H*P mm)

    740 x 320 x 150

  • Dimensions (L x H x P mm)

    251 x 1 026 x 242

  • Poids (kg)

    1,97

  • Hauteur (mm) (max)

    1 026

FONCTIONS (ASPIRATEUR)

  • Commande tactile avec le pouce

    Oui

  • Double PowerPack

    Non

  • Moteur Smart Inverter

    Non

  • Système de filtration à 5 étages

    Oui

  • AEROSCIENCE

    Oui

  • Stop&Go automatique

    Non

  • Témoin d’état de batterie

    Oui

  • Charge et stockage

    1 modes (installation au sol)

  • Témoin d’objets coincés

    Oui

  • Convertible en portatif

    Oui

  • Technologie Cyclone

    Turbo-cyclone axial

  • Témoin d’alerte de cycle de nettoyage du filtre

    Oui

  • Technologie Kompressor

    Non

  • Tube télescopique (4 longueurs)

    Non

  • Type

    Balai sans fil + portatif (2 en 1)

  • Filtres lavables

    Oui

BUSES

  • Suceur universel (multisurfaces)

    Non

  • Suceur pour literie

    Non

  • Brosse large à LED

    Non

  • Suceur serpillère

    Non

  • Suceur pour poils d’animaux

    Non

  • Suceur fin pour sol dur

    Oui

  • Brosse vapeur

    Non

AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES

  • Pré-filtre supplémentaire

    Non

  • Sac pour accessoires

    Non

  • Rangement pour suceur détachable et embouts de serpillère

    Non

  • Rallonge de tuyau extensible

    Non

  • Filtre d’échappement supplémentaire

    Non

  • Embout plat flexible

    Non

  • Outil pour saletés difficiles

    Non

  • Outil pour matelas

    Non

  • Embouts de serpillère (Qté)

    0

  • Outil multi-angle

    Non

  • Outil de remplissage pour réservoir d’eau (récipient gradué) pour embout serpillère

    Non

PERFORMANCES (ASPIRATEUR)

  • Mode puissance

    Normal/Puissance/Turbo

  • Capacité du réservoir (L)

    0,25

  • Puissance d'aspiration maximale

    150

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

  • Historique de nettoyage

    Non

  • Alerte de cycle de nettoyage du filtre

    Non

  • Guide de nettoyage du filtre

    Non

  • Smart Diagnosis

    Non

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

