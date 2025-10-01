Aspirateur balai CordZero™ | 150aw | Kompressor™

¹ Léger mais puissant

Basé sur les résultats des tests du Korea Testing Laboratory (KTL) le 23 novembre 2023 selon la norme internationale IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Clause 5.11, la puissance d'aspiration maximale a été calculée en mode turbo avec une batterie neuve entièrement chargée et un bac à poussière vide, sans utiliser le tuyau d'extension ni la brosse sur le corps de l'aspirateur.

La puissance d'aspiration (unité : W) est calculée en multipliant la dépression (unité : kPa) et le débit d'air (unité : l/s) observés par l'équipement lors du test de données d'air.

Si le mode de protection (lorsqu'un produit est bloqué par des substances étrangères, il émet un son "Wooh~ Wooh~", et si les substances étrangères continuent de bloquer, l'alimentation est coupée pour protéger le produit) du produit est activé pendant l'utilisation, la puissance d'aspiration est réduite.

La puissance d'aspiration réelle peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la maison.

Le poids total du produit est le poids du corps de l'aspirateur, de la batterie, du tuyau d'extension et de la brosse combinés.

Le poids réel du produit peut varier en fonction du processus de fabrication et de l'environnement de mesure.

² Batterie changeable

*L'autonomie d'une batterie est basée sur l'utilisation d'une batterie neuve (1 batterie neuve entièrement chargée dans la station de charge), le mode normal jusqu'à 40 minutes sans brosse attachée (mode Puissant jusqu'à 20 minutes, mode Turbo jusqu'à 7 minutes), et le mode normal jusqu'à 30 minutes avec la brosse attachée qui inclut le moteur à l'intérieur. (Mode Puissant jusqu'à 15 minutes, mode Turbo jusqu'à 6 minutes)

*L'autonomie réelle peut être réduite lors de l'utilisation d'un embout équipé d'un moteur, et peut également varier en fonction de l'environnement d'utilisation et du lieu d'utilisation.