Aspirateur balai CordZero™ | 150aw | Kompressor™

Léger mais puissant
Impitoyable contre la poussière mais doux avec les poignets
Pesant seulement 1,97 kg, cet aspirateur offre une aspiration puissante dans un design à la fois léger et pratique.¹
*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Double turbo-cyclone
Sépare la poussière de l'air
Le flux d'air continu empêche la poussière de s'accumuler dans les filtres et aide à maintenir la puissance d'aspiration*.
*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Les performances de séparation de la poussière peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la durée d'utilisation.
Design compact
Design épuré et pratique
Un design compact qui permet une utilisation facile et un rangement pratique, contribuant à maintenir votre espace propre et ordonné
*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Le volume du produit peut varier en fonction du processus de fabrication et de l'environnement de mesure. Basé sur la mesure LG, le volume a été calculé à partir de la modélisation 3D du produit et comparé avec l'A9K (nom de modèle : S98******).
Suceur fente intégré
Nettoyage pratique et polyvalent
Le double embout intégré est conçu pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Des accessoires supplémentaires sont également inclus pour une utilisation polyvalente.
*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Système de filtration 5 couches
Maintenez la poussière enfermée
Un système de filtration 5 couches qui maintient la poussière bien enfermée*
*Les images du produit sont à des fins illustratives seulement et peuvent différer du produit réel.
Les performances de filtration peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la durée d'utilisation.
Filtre facilement détachable
Facilement détachable pour un entretien hygiénique*
Le bac à poussière, les filtres et les micro-filtres peuvent être facilement retirés, simplifiant ainsi le nettoyage.
*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Les composants du filtre du bac à poussière comprennent une grille métallique avec un cyclone secondaire.
Ergonomie
Changement de batterie facile et rapide
Surveillez la consommation d'énergie grâce à des notifications LED intuitives, puis changez la batterie² d'un simple toucher de bouton.
*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Une seule batterie est incluse dans le produit.
*Les images du produit sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
¹ Léger mais puissant
Basé sur les résultats des tests du Korea Testing Laboratory (KTL) le 23 novembre 2023 selon la norme internationale IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Clause 5.11, la puissance d'aspiration maximale a été calculée en mode turbo avec une batterie neuve entièrement chargée et un bac à poussière vide, sans utiliser le tuyau d'extension ni la brosse sur le corps de l'aspirateur.
La puissance d'aspiration (unité : W) est calculée en multipliant la dépression (unité : kPa) et le débit d'air (unité : l/s) observés par l'équipement lors du test de données d'air.
Si le mode de protection (lorsqu'un produit est bloqué par des substances étrangères, il émet un son "Wooh~ Wooh~", et si les substances étrangères continuent de bloquer, l'alimentation est coupée pour protéger le produit) du produit est activé pendant l'utilisation, la puissance d'aspiration est réduite.
La puissance d'aspiration réelle peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la maison.
Le poids total du produit est le poids du corps de l'aspirateur, de la batterie, du tuyau d'extension et de la brosse combinés.
Le poids réel du produit peut varier en fonction du processus de fabrication et de l'environnement de mesure.
² Batterie changeable
*L'autonomie d'une batterie est basée sur l'utilisation d'une batterie neuve (1 batterie neuve entièrement chargée dans la station de charge), le mode normal jusqu'à 40 minutes sans brosse attachée (mode Puissant jusqu'à 20 minutes, mode Turbo jusqu'à 7 minutes), et le mode normal jusqu'à 30 minutes avec la brosse attachée qui inclut le moteur à l'intérieur. (Mode Puissant jusqu'à 15 minutes, mode Turbo jusqu'à 6 minutes)
*L'autonomie réelle peut être réduite lors de l'utilisation d'un embout équipé d'un moteur, et peut également varier en fonction de l'environnement d'utilisation et du lieu d'utilisation.
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps (aspirateur)
Blanc
CODE EAN
Code EAN
8806096614860
ACCESSOIRES DE BASE
Outil combiné
Oui
Brosse de nettoyage
Oui
Embout plat
Oui
BATTERIE
Autonomie max. par batterie (minutes) (mode puissance avec suceur Power Drive)
15
Autonomie max. par batterie (minutes) (mode puissance sans suceurs)
20
Batteries incluses (nombre)
1 (simple)
Type de batterie
Lithium-Ion
Durée du chargement par batterie (minutes)
240
Autonomie max. par batterie (minutes) (mode normal sans suceurs)
40
Autonomie max. par batterie (minutes) (mode normal avec suceur Power Drive)
30
Autonomie max. par batterie (minutes) (mode turbo sans suceurs)
7
Autonomie max. par batterie (minutes) (mode turbo avec suceur Power Drive)
6
DIMENSIONS ET POIDS (ASPIRATEUR)
Dimensions du colis (L*H*P mm)
740 x 320 x 150
Dimensions (L x H x P mm)
251 x 1 026 x 242
Poids (kg)
1,97
Hauteur (mm) (max)
1 026
FONCTIONS (ASPIRATEUR)
Commande tactile avec le pouce
Oui
Double PowerPack
Non
Moteur Smart Inverter
Non
Système de filtration à 5 étages
Oui
AEROSCIENCE
Oui
Stop&Go automatique
Non
Témoin d’état de batterie
Oui
Charge et stockage
1 modes (installation au sol)
Témoin d’objets coincés
Oui
Convertible en portatif
Oui
Technologie Cyclone
Turbo-cyclone axial
Témoin d’alerte de cycle de nettoyage du filtre
Oui
Technologie Kompressor
Non
Tube télescopique (4 longueurs)
Non
Type
Balai sans fil + portatif (2 en 1)
Filtres lavables
Oui
BUSES
Suceur universel (multisurfaces)
Non
Suceur pour literie
Non
Brosse large à LED
Non
Suceur serpillère
Non
Suceur pour poils d’animaux
Non
Suceur fin pour sol dur
Oui
Brosse vapeur
Non
AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES
Pré-filtre supplémentaire
Non
Sac pour accessoires
Non
Rangement pour suceur détachable et embouts de serpillère
Non
Rallonge de tuyau extensible
Non
Filtre d’échappement supplémentaire
Non
Embout plat flexible
Non
Outil pour saletés difficiles
Non
Outil pour matelas
Non
Embouts de serpillère (Qté)
0
Outil multi-angle
Non
Outil de remplissage pour réservoir d’eau (récipient gradué) pour embout serpillère
Non
PERFORMANCES (ASPIRATEUR)
Mode puissance
Normal/Puissance/Turbo
Capacité du réservoir (L)
0,25
Puissance d'aspiration maximale
150
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Non
Historique de nettoyage
Non
Alerte de cycle de nettoyage du filtre
Non
Guide de nettoyage du filtre
Non
Smart Diagnosis
Non
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
