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Climatiseur monosplit DUALCOOL Premium AI Air | 2.5 kW
Prix iF Design
LG DUALCOOL lauréat du prix iF Design 2025
Prix IDEA
Finaliste 2024 pour le prix IDEA
Point rouge
LG DUALCOOL remporte le Red Dot 2024 dans la catégorie « Technologie de chauffage et climatisation ».
Refroidissement intelligent, adapté à votre
AI Air
DUAL Vane
Économies proactives d’énergie
Nettoyage à 360°
AI Air
Refroidissement personnalisé grâce à l’intelligence artificielle
AI Air1) Identifiez votre emplacement, contrôlez la température et ajustez le flux d’air pour garantir un environnement confortable exactement comme vous l’aimez.
DUAL Vane
Direction du flux d'air optimale, pour une température idéale
Offrant un confort optimal en toutes saisons, les 2 ailettes diffusent un flux d'air vers le haut ou le bas.
Un flux d’air étendu
Recevez de l’air frais même depuis l’autre côté de la pièce, grâce à une portée allant jusqu'à 22m (plus étendue que les modèles précédents).
L’air frais circule plus vite et plus loin, grâce à deux ailettes inférieures
Refroidissement rapide
Les deux ailettes (Dual Vane) diffusent de l’air frais vers le haut pour un refroidissement rapide, sans sentir de courants d’air.
Les flux d’air frais sont envoyés vers le haut pour refroidir l’intérieur de la pièce plus vite
Chauffage rapide
Les deux ailettes diffusent de l’air chaud vers le bas pour un chauffage rapide, sans ressentir directement la chaleur.
Les flux d’air chaud sont envoyés vers le bas et circulent vers le haut, ce qui réchauffe la pièce plus vite.
*Date : 06.2023, résultats de mesure de la salle de test du climatiseur LG, hauteur de l’installation 1,8 m, mode Ventilation. En utilisant une sonde de mesure de la vitesse du flux aérien, la plage de hauteur de 0,1 à 1,7 m est mesurée par paliers de 0,2 m. Mesure la distance maximale atteinte par le flux aérien des produits à une vitesse supérieure à 0,25 m/s
Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles
*Date : 10.2023, salle d’essai de la maison du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, Mode Jet, Intérieur DB (33±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (35±0,3) ℃/ RH (50±5) % 18 ℃, réglage en mode refroidissement, Intérieur DB (12±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (7±0,3) ℃/ RH (87±5) % 30 ℃, réglage en mode chauffage, mesurant le temps requis pour une baisse de 5 ℃ (pour le refroidissement)/ hausse de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température initiale de la pièce en moyenne.
Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.
Résultat du test : La nouvelle plateforme S1 est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, et 6 % plus rapide en mode chauffage que le modèle SK précédent, basé sur les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles
Contrôle automatique de l’humidité
Profitez d’un confort optimal
Ni trop humide, ni trop sec : le mode "Contrôle de l'Humidité" permet d'ajuster le niveau d’humidité de la pièce pour atteindre la température désirée.
*La direction du soufflage change automatiquement en fonction de l’environnement.
*Cette fonctionnalité peut être utilisée avec la télécommande et l'app ThinQ.
*Cette fonctionnalité permet de configurer la température souhaitée uniquement (L’humidité est contrôlée automatiquement).
Confort avancé avec la technologie du compresseur à onduleur DUAL
Climatiseur à pompe à chaleur pour un chauffage confortable
Les climatiseurs LG sont équipés d’un compresseur à pompe à chaleur à double onduleur qui vous permet de les utiliser même en hiver pour chauffer votre maison. Profitez d’environnements chaleureux et confortables avec un chauffage fiable et efficace.
*Cette fonction peut varier en fonction du produit et du pays.
*Pendant la période définie, l'électricité accumulée est surveillée et des opérations de limitation de la consommation d'électricité sont effectuées pour la période restante.
*Si la consommation d'électricité quotidienne dépasse l'objectif de la période définie, la consommation d'électricité restante est automatiquement recalculée pour maintenir l'objectif.
*Cette fonction n'est disponible que par l'intermédiaire de l'application LG ThinQ™.
*Si le total de l'électricité utilisée au cours de la période définie dépasse votre conso cible, la fonction kW Manager est désélectionnée et l'appareil revient à un mode de fonctionnement général. Vous en serez informé via l'application LG ThinQ™.
Chauffage économe en énergie
Les climatiseurs à pompe à chaleur LG peuvent chauffer les pièces de manière fiable et avec une faible consommation d’énergie.
*TÜV Rheinland a vérifié que la pompe™ à chaleur à double onduleur de LG (A13RJH) économise plus d’énergie qu’un radiateur électrique dans les conditions de test proposées.
*Date/Test : Date 10.2021 Chambre d’essai de l’environnement domestique du climatiseur LG,
*Conditions d’essai : 27,8 ㎡/ 66,7㎥, DB en intérieur (12,0±0,3)°C/ HR (50±5) %, DB extérieur (7,0±0,3)°C/ HR (87±5) %
*Modèle/Méthode de test :
- A13RJH (Pompe à chaleur à double onduleur LG (3500W, vitesse élevée du ventilateur, réglage 29°C)
- Radiateur électrique (3200W, vitesse élevée du ventilateur, température maximale)
- Radiateur infrarouge électrique (3000W, vitesse élevée du ventilateur, température maximale)
*Chaque échantillon a été mis en service pendant un total de 8 heures dans des conditions de test, la consommation d’énergie a été mesurée et comparée.
*Résultat du test : La pompe à chaleur à double onduleur LG (A13RJH) économise jusqu’à 66 % d’énergie en plus qu’un radiateur électrique à infrarouge lointain et jusqu’à 68 % d’énergie en plus qu’un radiateur dans les conditions de test proposées.
*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles.
Chauffage avec intelligence artificielle
Ça chauffe rapidement grâce à l’intelligence artificielle
Chauffez vos pièces 6 % plus rapidement, pour garantir le confort dont vous avez besoin grâce à l’intelligence artificielle.
La marque « EO » est cochée sur le panneau de climatisation sur lequel opère la fonctionnalité kW Manager.
*Date : 10.2023.
Conditions de test : Chambre d’essai pour l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, mode jet, DB intérieur (33±0,3), °C/ HR (60±5) %, DB extérieur (35±0,3)°C/ HR (50±5) % Réglage du mode de refroidissement à 18°C, DB intérieur (12±0,3), °C/ HR (60±5) %), DB extérieur (7±0,3)°C/ HR (87±5) % 30°C Réglage du mode chauffage
*Méthode d’essai : Mesurer le temps nécessaire pour diminuer de 5°C (pour le refroidissement) / augmenter de 5°C (pour le chauffage), à partir de la moyenne de la température initiale de la pièce.
*Modèle de test : S3-M12KL2MB (l’ancienne plateforme LG avec un seul déflecteur), S3-M121L1C0 (nouvelle plateforme LG avec DOUBLE Vane)
*Résultat du test : La nouvelle plateforme LG (DUAL VANE) propose un mode de refroidissement jusqu’à 23 % plus rapide et un mode chauffage 6 % plus rapide que la précédente plateforme LG (avec un seul déflecteur) selon les conditions de test.
*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles.
Nettoyage à 360°
AI Air garantit un air propre et sans odeur
Avec LG ThinQ10) Vous pouvez facilement installer un nettoyage automatique des composants internes de votre climatiseur, atteignant même les zones les plus cachées et difficiles d’accès.
3 Modes Intelligents
1. Le mode "économie d'énergie" est activé après 20 minutes d'absence. (via la Télécommande, ou l'app ThinQ)
Economie d'énergie automatique et controlable avec l'application ThinQ™
3 Modes Intelligents
2. Le climatiseur s'éteint après 20 minutes d'absence. (via l'app ThinQ uniquement)
Economie d'énergie automatique et controlable avec l'application ThinQ™
3 Modes Intelligents
3. Le mode "économie d'énergie" démarre après 20 minutes d'absence et s'éteint après 3 heures. (via l'app ThinQ uniquement)
Economie d'énergie automatique et controlable avec l'application ThinQ™
Nettoyage automatique+
Séchage automatique de l’échangeur de chaleur
La fonction Auto Clean+11) Il sèche automatiquement l’humidité à l’intérieur du climatiseur après son fonctionnement, afin de garantir qu’il reste toujours propre. Le temps d’utilisation est automatiquement réglé jusqu’à 20 minutes selon les conditions d’utilisation de l’appareil. Vous pouvez ajuster le volume d’air pour un séchage plus rapide, plus intense ou un fonctionnement plus silencieux.
Nettoyage par congélation
Gardez l’intérieur de la climatisation propre en permanence
Le nettoyage des espaces difficiles d’accès comme l’intérieur de la climatisation devient facile, grâce au mode Freeze Cleaning12). Cette fonction active un processus de nettoyage en congelant, décongelant et séchant l’échangeur de chaleur de l’unité intérieure afin d’éliminer efficacement les bactéries, poussières, débris et contaminants pouvant provoquer des odeurs désagréables.
ThinQ UP
Expérience améliorée avec ThinQ UP
Utiliser le climatiseur est de plus en plus facile grâce aux alertes sonores saisonnières et aux nouvelles fonctions ajoutées par les mises à jour de l'application ThinQ UP. Votre expérience devient plus personnalisée, plus facile à gérer et plus intelligente.
*Le réglage initial est désactivé lorsque le produit est expédié. Cette fonctionnalité peut être configurée uniquement via ThinQ.
*La fonctionnalité « Détection de fenêtre ouverte » est disponible avec les modes Refroidissement et Chauffage uniquement.
*Le temps de fonctionnement du mode économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et peut être réglé jusqu’à 60 minutes via l'app ThinQ.
Smart air care
Une vie intelligente commence avec l'application LG ThinQ™
Vérifie et surveille les fonctionnalités de ton climatiseur via la pratique application LG ThinQ™ 15).
Contrôle facile avec assistant vocal
Contrôlez votre climatiseur depuis n’importe où
Contrôle facile avec assistant vocal
*Les images et vidéos sont uniquement à titre illustratif. Le produit réel peut différer de celui illustré.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les caractéristiques
GENERAL
Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)
510 / 160
Puissance froid Max (W)
4 000
Puissance froid Nom/Min (W)
2 500 / 890
Puissance chaud Max (W)
5 500
Puissance chaud Nom/Min (W)
3 200 / 650
Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)
640 / 160
Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)
895x307x235
Poids de l'unité intérieure (kg)
12,5
Poids de l'unité intérieure (lb)
27,6
Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)
770 x 545 x 288
Poids de l'unité extérieure (kg)
29,9
Poids de l'unité extérieure (lb)
65,9
Type de produit
Mural
Alimentation (V, Hz)
220 ~ 240, 50
Type de fluide frigorigène
R32
Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)
47 / 40 / 35 / 27 / 19
Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)
48 / 40 / 35 / 27 / 0
REFROIDISSEMENT
4 directions
Haut bas Gauche Droite
Air confort
Oui
Vitesses de ventilation
6 étapes
Power Cooling
Oui
Soft Air
Oui
Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droit)
Oui
Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)
Oui(6 étapes)
AI Air
Oui
Modo de energía
Oui
PURIFICATION DE L'AIR
Affichage de purification d'air
NA
Ioniseur
Oui
Capteur PM 1.0
NA
DESHUMIDIFICATION
Déshumidification
Oui
Sonde d'humidité
Oui
Contrôle de l'humidité
Oui
CHAUFFAGE
Low Heating
Oui
Power Heating
Oui
FONCTIONS
Redémarrage automatique
Oui
Mode Ventilation
Oui
Signal filtre encrassé
NA
Inversion automatique
Oui
Détection de présence
Oui
Silencieux
Oui
Progarmmation On/Off
Oui
Télécommande
Oui
Programmation
Oui
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Sommeil Confort Nuit Tropicale
NA
Commande vocale (appareil tiers)
NA
Minuteur de sommeil+
Oui
Sommeil profond
NA
Pré‑refroidissement, Chauffage
Oui
Ailette Double
Oui
FILTRE
Filtre anti-allergènes
Oui
Filtre à poussière fine
NA
DESIGN
Couleur (corps)
Blanc
Couleur (soufflage)
Noir
Afficheur
88 caché
REGLEMENTATION
date de mise sur le marché (AAAA-MM)
2025-01
Fabricant (Importateur)
LG Electronics
Référence du produit
S3-M091L1CA
Type et référence du produit
Wall Mounted & H09S1PA
FILTRATION
Nettoyage auto
Oui
Nettoyage de l'échangeur de chaleur
Oui
Auto Clean+
Oui
Nettoyage Complet
Oui
UNITE EXTERIEURE
Référence de l'unité extérieure
S3UM091L1CA
CODE BAR
EAN13
8806096338414
FONCTION B2B DU RAC
Module PI485
Oui
Contact sec
Oui
Télécommande filaire
Oui
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Contrôle actif de l'énergie
Oui
Affichage du niveau d’énergie
Oui
Visualisation de la consommation
Oui
Economie d'énergie
NA
ICA (I control Ampere)
NA
Classe énergétique de refroidissement
A+++
Classe énergétique du chauffage
A+++
Détection d'ouverture de fenêtre
Oui (ThinQ uniquement)
Gestionnaire kW
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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