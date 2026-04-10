Climatiseur Dualcool Standard Plus | 2.5 kW | Wi-Fi, Comfort Air, Garantie compresseur 10 ans

*Les images et vidéos ci-dessus sont dirigées et créées à des fins d’illustration afin d’améliorer la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’installation réelle du produit.

1. Refroidissement et chauffage rapides

- Les performances réelles peuvent varier selon les conditions environnementales.

2. Pré-refroidissement, chauffage

- Cette fonction ne peut être utilisée que via LG ThinQ.

-Pour enregistrer des appareils électroménagers dans LG ThinQ, une connexion internet sans fil est nécessaire.

-Pour utiliser la fonctionnalité ThinQ, les utilisateurs doivent d’abord installer l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store via leur smartphone et se connecter au Wi-Fi. Pour des instructions d’utilisation détaillées, veuillez consulter la section d’aide de l’application.

- LG ThinQ peut avoir des limitations sur certaines fonctionnalités d’utilisation ou ne pas fonctionner sur certains smartphones, donc vérifiez les spécifications minimales avant utilisation (Android OS 7.0 ou plus récent, iOS 14.0 ou plus récent).

-Lors de l’utilisation initiale de la fonction Pré-Refroidiment/Chauffage, l’emplacement du domicile du client doit être défini dans Google Maps via LG ThinQ.

- Le rayon de distance de fonctionnement pour le pré-refroidissement/chauffage est un fleuve entre 250 m et 30 km autour du domicile du client, pouvant être configuré via LG ThinQ.

-Cette fonctionnalité peut être disponible à différents moments, selon le pays et le modèle.

3. Double détection

- Lors de l’utilisation de la fonction de double détection, pointez la télécommande vers le produit pour une réception du signal fluide.

-Cette fonction se désactive automatiquement après 2 heures de fonctionnement.

-La température ambiante réelle peut différer si la télécommande est exposée à la lumière directe du soleil ou est proche d’objets chauds ou froids.

-Selon les conditions environnementales telles que la distance et la localisation, si la communication entre la télécommande et le produit n’est pas stable, la fonction de double détection peut être désactivée.

4. Nettoyage automatique - Lorsque le produit est éteint, la

fonction Nettoyage automatique est activée automatiquement. Pendant le mode Nettoyage Automatique, le produit fonctionne en mode ventilateur pendant un certain temps pour aider à éliminer l’humidité résiduelle de l’échangeur de chaleur.

-Les conditions de séchage à l’intérieur de l’appareil peuvent varier en fonction de la température ou de l’humidité de l’air intérieur.

-Pour un usage initial, il est nécessaire d’activer la fonction via la télécommande. Veuillez consulter le manuel inclus avec le produit pour des instructions détaillées. Minuterie marche/arrêt

de 5,24 heures

- L’image affichée de la télécommande peut être modifiée sans préavis.

6. LG ThinQ™

- LG SmartThinQ est désormais renommé LG ThinQ.

-Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité du service auprès de votre distributeur local ou de LG.