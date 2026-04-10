About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Climatiseur Dualcool Standard Plus | 2.5 kW | Wi-Fi, Comfort Air, Garantie compresseur 10 ans

pz09eyn energy label (1).pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
pz09eyn energy label (1).pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Climatiseur Dualcool Standard Plus | 2.5 kW | Wi-Fi, Comfort Air, Garantie compresseur 10 ans

PZ09EYN
Vue avant de Climatiseur Dualcool Standard Plus | 2.5 kW | Wi-Fi, Comfort Air, Garantie compresseur 10 ans PZ09EYN
vue de face
vue de face
Vue avant de Climatiseur Dualcool Standard Plus | 2.5 kW | Wi-Fi, Comfort Air, Garantie compresseur 10 ans PZ09EYN
vue de face
vue de face

Fonctionnalités principales

  • Refroidissement plus rapide
  • ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
  • Plus silencieux
  • Nettoyage automatique
  • Agent frigorigène R32
Plus

Pré-refroidissement, chauffage

 

Faites refroidir ou chauffer votre maison avant de rentrer.

Avec l’application LG ThinQ, la climatisation s’allume automatiquement à mesure que vous vous approchez, de 250 m à 30 km — pré-refroidissant quand il fait chaud et pré-chauffant quand il fait froid²⁾.

Entretien efficace des produits

LG ThinQ™ surveille constamment votre climatiseur. Qu’il s’agisse d’entretien quotidien ou de contrôle de la consommation, l’application vous permet de surveiller votre produit avec aisance.

 

 

Contrôle facile avec assistant vocal

Grâce à l’assistant vocal, vous pouvez indiquer à votre climatiseur ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin : en disant « Allumez/éteignez le climatiseur », le haut-parleur avec intelligence artificielle écoutera votre demande et allumera/éteindra l’appareil.

 

 

Contrôlez votre climatiseur depuis n’importe où

L’application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre climatiseur comme jamais auparavant. Allumez la climatisation simplement en appuyant sur un bouton.

 

 

maintenance
Voice assitant
Control
maintenance
Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.
Gros plan sur une étiquette fraîche en métal à l'intérieur du réfrigérateur.
maintenance

Entretien efficace des produits

LG ThinQ™ surveille constamment votre climatiseur. Qu’il s’agisse d’entretien quotidien ou de contrôle de la consommation, l’application vous permet de surveiller votre produit avec aisance.

 

 

Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.

Contrôle facile avec assistant vocal

Grâce à l’assistant vocal, vous pouvez indiquer à votre climatiseur ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin : en disant « Allumez/éteignez le climatiseur », le haut-parleur avec intelligence artificielle écoutera votre demande et allumera/éteindra l’appareil.

 

 

Gros plan sur une étiquette fraîche en métal à l'intérieur du réfrigérateur.

Contrôlez votre climatiseur depuis n’importe où

L’application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre climatiseur comme jamais auparavant. Allumez la climatisation simplement en appuyant sur un bouton.

 

 

*Les images et vidéos ci-dessus sont dirigées et créées à des fins d’illustration afin d’améliorer la compréhension. Il peut y avoir des variations selon l’installation réelle du produit.
1. Refroidissement et chauffage rapides
- Les performances réelles peuvent varier selon les conditions environnementales.
2. Pré-refroidissement, chauffage
- Cette fonction ne peut être utilisée que via LG ThinQ.
-Pour enregistrer des appareils électroménagers dans LG ThinQ, une connexion internet sans fil est nécessaire.
-Pour utiliser la fonctionnalité ThinQ, les utilisateurs doivent d’abord installer l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store via leur smartphone et se connecter au Wi-Fi. Pour des instructions d’utilisation détaillées, veuillez consulter la section d’aide de l’application.
- LG ThinQ peut avoir des limitations sur certaines fonctionnalités d’utilisation ou ne pas fonctionner sur certains smartphones, donc vérifiez les spécifications minimales avant utilisation (Android OS 7.0 ou plus récent, iOS 14.0 ou plus récent).
-Lors de l’utilisation initiale de la fonction Pré-Refroidiment/Chauffage, l’emplacement du domicile du client doit être défini dans Google Maps via LG ThinQ.
- Le rayon de distance de fonctionnement pour le pré-refroidissement/chauffage est un fleuve entre 250 m et 30 km autour du domicile du client, pouvant être configuré via LG ThinQ.
-Cette fonctionnalité peut être disponible à différents moments, selon le pays et le modèle.
3. Double détection
- Lors de l’utilisation de la fonction de double détection, pointez la télécommande vers le produit pour une réception du signal fluide.
-Cette fonction se désactive automatiquement après 2 heures de fonctionnement.
-La température ambiante réelle peut différer si la télécommande est exposée à la lumière directe du soleil ou est proche d’objets chauds ou froids.
-Selon les conditions environnementales telles que la distance et la localisation, si la communication entre la télécommande et le produit n’est pas stable, la fonction de double détection peut être désactivée.
4. Nettoyage automatique - Lorsque le produit est éteint, la
fonction Nettoyage automatique est activée automatiquement. Pendant le mode Nettoyage Automatique, le produit fonctionne en mode ventilateur pendant un certain temps pour aider à éliminer l’humidité résiduelle de l’échangeur de chaleur.
-Les conditions de séchage à l’intérieur de l’appareil peuvent varier en fonction de la température ou de l’humidité de l’air intérieur.
-Pour un usage initial, il est nécessaire d’activer la fonction via la télécommande. Veuillez consulter le manuel inclus avec le produit pour des instructions détaillées. Minuterie marche/arrêt
de 5,24 heures
- L’image affichée de la télécommande peut être modifiée sans préavis.
6. LG ThinQ™
- LG SmartThinQ est désormais renommé LG ThinQ.
-Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité du service auprès de votre distributeur local ou de LG.

FAQ

Q.

Qu’est-ce qu’un climatiseur à onduleur et comment fonctionne-t-il ?

A.

Un climatiseur inverter utilise un compresseur à vitesse variable qui ajuste sa vitesse pour répondre aux besoins de refroidissement ou de chauffage. LG Dualcool AC va encore plus loin avec une technologie avancée à double rotative qui garantit un refroidissement et un chauffage confortables et favorise un fonctionnement stable au quotidien.

Q.

Comment puis-je régler à distance la climatisation ou le chauffage de ma maison avec l’application ThinQ™ ?

A.

Avec l’application LG ThinQ™, vous pouvez contrôler votre climatiseur depuis n’importe où avec une connexion internet. Il suffit d’ouvrir l’application sur votre smartphone, de sélectionner la climatisation et de régler le mode et la température désirés. Vous pouvez commencer à refroidir ou chauffer votre maison au retour, en veillant à toujours arriver dans un espace parfaitement confortable.

Q.

Comment puis-je économiser de l’énergie en utilisant la climatisation ?

A.

Vous pouvez économiser de l’énergie en choisissant des températures adaptées pour le refroidissement et le chauffage et en nettoyant régulièrement les filtres pour réduire le gaspillage d’énergie inutile. Il est recommandé de régler la climatisation à 25°C pour le refroidissement et à 21°C pour le chauffage.

Q.

Comment puis-je nettoyer et entretenir la climatisation ?

A.

Pour un air pur et de bonnes performances, un nettoyage régulier du filtre est recommandé, idéalement toutes les deux semaines. Lavez le filtre à l’eau tiède ou utilisez un détergent neutre pour une saleté plus tenace. Après le lavage à l’eau, séchez le filtre à l’ombre, à l’abri du soleil direct. Vous pouvez utiliser la fonction Nettoyage Automatique pour un entretien plus pratique de la climatisation, ce qui assèche automatiquement l’intérieur de l’appareil lorsque vous l’éteignez. **Si vous éteignez l’appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 minutes.
La fonction est désactivée au moment de la livraison depuis l’usine.
La fonction peut être modifiée sans préavis. Veuillez consulter le manuel inclus avec le produit pour plus de détails.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

GENERAL

  • Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)

    656 / 200

  • Puissance chaud Max (W)

    4 100

  • Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)

    620 / 195

  • Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)

    837x308x189

  • Puissance froid Max (W)

    3 700

  • Poids de l'unité intérieure (kg)

    8,3

  • Poids de l'unité intérieure (lb)

    N/A

  • Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)

    717x495x230

  • Poids de l'unité extérieure (kg)

    23,2

  • Poids de l'unité extérieure (lb)

    N/A

  • Alimentation (V, Hz)

    N/A

  • Type de fluide frigorigène

    R32

  • Puissance froid Nom/Min (W)

    890 / 2 500

  • Puissance chaud Nom/Min (W)

    3 700 / 890

  • Type de produit

    Mural

  • Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)

    41 / 35 / 27

  • Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)

    41 / 35 / 27

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

  • Contrôle actif de l'énergie

    Oui

  • Classe énergétique de refroidissement

    A++

  • Affichage du niveau d’énergie

    Oui

  • Classe énergétique du chauffage

    A+

CODE BAR

  • EAN13

    8806096652978

REGLEMENTATION

  • date de mise sur le marché (AAAA-MM)

    2025-01

  • Fabricant (Importateur)

    LG Electronics

  • Référence du produit

    S3NM09JA2DB.EA6GEEU

  • Type et référence du produit

    Wall mounted

FONCTIONS

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Sommeil profond

    NA

  • Silencieux

    Oui

  • Progarmmation On/Off

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Minuteur de sommeil+

    NA

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

REFROIDISSEMENT

  • 4 directions

    Haut bas Gauche Droite

  • Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)

    Oui(6 étapes)

  • AI Air

    NA

  • Confort Air

    Oui

  • Vitesses de ventilation

    6 étapes

FILTRE

  • Filtre anti-allergènes

    NA

  • Filtre à poussière fine

    NA

FILTRATION

  • Nettoyage auto

    Oui

UNITE EXTERIEURE

  • Référence de l'unité extérieure

    S3UM09JA2DB.EA6GEEU

FONCTION B2B DU RAC

  • Module PI485

    NA

  • Contact sec

    Oui

  • Télécommande filaire

    NA

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous