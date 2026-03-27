Cadre intermédiaire pour machines à laver et sèche-linge I DSTWH

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Empilement économique de la machine à laver et du sèche-linge
Le cadre intermédiaire permet d’empiler en
toute sécurité la machine à laver et le sèche-linge avec
l’option d’une surface de travail extraitive.