Lave-vaisselle encastrable | 43dB | TrueSteam™
*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.
*Résultats obtenus sur les modèles de lave-vaisselle LG dotés de la fonction vapeur et certifiés le 12/05/2019 par le Korea Testing & Research Institute (KTR), qui permettent de réduire au moins à 99,999% les bactéries (en particulier l’E.coli, la listeria et la salmonelle) lorsqu’ils fonctionnent en cycle de désinfection.
Nettoyage performant
La vapeur à haute température, qui se compose de minuscules particules, détache facilement les résidus tenaces de la vaisselle. Ainsi, la technologie TrueSteam®détrempe et détache les aliments collés et durcis par la cuisson avant la phase de lavage principale.
Moins de calcaire
La technologie TrueSteam® laisse la vaisselle propre et étincelante tout en réduisant les traces de calcaire jusqu’à 30 %*.
*Par rapport au modèle LG sans vapeur. Sur la base du comptage des traces d’eau entre le modèle LG DFB325 (vapeur) et le modèle DFB415 (sans vapeur), selon les méthodes de test internes de LG.
Quatre bras de lavage
Avec quatre bras de lavage au lieu de deux, QuadWash®offre une performance de nettoyage décuplée.
Rotation multidirectionnelle
Les bras rotatifs multidirectionnels offrent une
couverture de lavage optimale en envoyant des jets d’eau sous différents angles afin d’atteindre tous les recoins de la vaisselle.
Tiges pliables
Disposez votre vaisselle comme vous le souhaitez.
Les tiges pliables vous permettent de placer la
vaisselle où vous le souhaitez, relevez-les pour
ranger des assiettes ou abaissez-les totalement
pour mettre une casserole.
Ajustement facile de la hauteur
D’une simple pression sur un bouton
modifiez la hauteur du panier supérieur jusqu’à trois niveaux, pour y placer des articles plus ou moins volumineux.
Le tiroir à couverts intelligent
Le tiroir à couverts devient un 3ème
panier. Vous pourrez y placer des
longs couverts ou encore des tasses à
expresso.
Porte à ouverture automatique
A la fin du programme, la porte du
lave-vaisselle s’ouvre automatiquement.
Le programme garantit une excellente
performance de séchage en laissant l’air
chaud s’échapper et en permettant à l’air
frais d’atteindre la vaisselle.
Cycle Turbo
Besoin de lancer un programme de
lavage rapide ? Choisissez le programme
Turbo pour nettoyer une vaisselle moyennement sale en moins d’une heure, en accélérant la vitesse du cycle de lavage avec la technologie QuadWash™.
Lavage multi-jet
Nettoyez délicatement votre vaisselle
fragile et lavez avec robustesse poêles
et casseroles grâce à la fonction Lavage
Multi-jet.
Cette option vous permet de varier l’intensité
des jets dans les paniers supérieur et
inférieur.
Températures élevées
La température de la cuve atteint
jusqu’à 80°C pendant le cycle de
rinçage, ce qui permet un entretien
hygiénique de la vaisselle.
Téléchargement de Cycles de lavage
Avec l’application LG ThinQ™pour Smartphone, vous pouvez télécharger de nouveaux cycles de lavage pour répondre à vos besoins, notamment un programme spécial pour poêles, casseroles et verres ou le mode nuit.
Paramètres personnalisés
Personnalisez les cycles de votre
lave-vaisselle en utilisant l’application pour
smartphone. Vous pouvez séléctionner
différentes options de lavage comme le
push alerte pour nettoyer la cuve.
Rappel de nettoyage du lave-vaisselle
Gardez votre lave-vaisselle propre en activant
le rappel de nettoyage de la machine.
Après 30 cycles de lavage, l’indicateur
lumineux vous indiquera qu’il est temps
d’exécuter le cycle de nettoyage.
Smart Diagnosis™
Si vous rencontrez un problème avec
votre lave-vaisselle, vous n’avez pas à
vous inquiéter.
L’application Smart Diagnosis vous aide
à résoudre les problèmes rapidement et
efficacement depuis votre smartphone,
avec des suggestions pour des solutions
faciles et une procédure à suivre.
Design extérieur minimaliste
La ligne extérieure sobre mais élégante des
lave-vaisselles LG s’intègrera facilement quelque soit le style de la cuisine, y compris les modèles dotés de panneaux de commande sophistiqués et soigneusement dissimulés.
Design intérieur élégant
Chaque composant interne est composé d’acier inoxydable. Non seulement l’acier est durable et facile à entretenir, mais il offre également un aspect élégant et esthétique. Le tube d’alimentation en eau en acier inoxydable prévient également la prolifération bactérienne.
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type d’écran
LED
Type d’installation
Intégré
type de Panneau
Top Control
Total des couverts
14
DESIGN
Couleurs
Inox Brossé
Indicateurs d’état
Indicateur de progression
Indicateur de temps restant
Non
Matériau de la cuve
Acier inoxydable
CARACTÉRISTIQUES DES TIROIRS
Paniers à couverts
Non
Le tiroir à couverts intelligent
Oui (ajustable)
CYCLE/OPTION
Auto
Oui
Annuler
Oui
Contrôle verrouillé
Oui
Démarrage différé
Oui
Délicat
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Multi jet
Oui
Éco
Oui
Économies d’énergie
Oui
Express
Oui
Séchage extra
Oui
Demi-charge
Oui
Très intense
Non
Haute température
Oui
Intensif
Oui
Nettoyage machine
Nettoyage machine(Steam)_3 sec key
Normal
Non
Nombre d’options
8
Nombre de cycles de lavage (programme)
10
Rafraîchissement
Oui
Rinçage
Oui
Vapeur
Oui
Turbo
Oui
3-en-1
Non
Dry Plus
Non
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU
Temps de lavage
299
Temps de lavage - Express
56
Classe de niveau sonore
B
NIveau sonore (dB)
43
Temps de lavage - Turbo
78
Consommation d'eau (L)
9,5
Efficacité énergétique
A
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Smart Rack+™
Yes (Upper Rack_Partially Foldable / Lower Rack_Fully Foldable)
Traitement Anti-Bactérien
Oui
Aqua-Stop
Oui
Porte à ouverture automatique
Oui
Distributeur de liquide vaisselle et de produit de rinçage
Oui
DirectDrive Motor™
Oui
Moteur Inverter Direct Drive
Oui
Nombre de bras pulvérisateurs
3
QuadWash™
Oui
Système de lavage SenseClean
Oui
Capteur de saletés (turbidité)
Oui
TrueSteam™
Oui
Système de lavage Vario
Oui
Adoucisseur d’eau
Oui
FONCTIONS THINQ
NFC
Non
Service client proactif
Non
Contrôle à distance
Non
Surveillance à distance
Oui
Smart Diagnosis
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS
Pied ajustable (mm)
60
Dimensions de l’emballage - l x H x P (mm)
683 x 840 x 654
Poids brut (kg)
50
Dimensions du produit - l x H x P (mm)
598 x 815 x 554
Poids du produit (kg)
45
PUISSANCE / ÉNERGIE
Fréquence (Hz)
50
Consommation électrique (W)
1 600 - 1 800
Alimentation électrique (en V)
220 - 240
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
