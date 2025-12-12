About Cookies on This Site

Lave-vaisselle encastrable | 43dB | TrueSteam™
Fiche produit

Lave-vaisselle encastrable | 43dB | TrueSteam™

Fiche produit

Lave-vaisselle encastrable | 43dB | TrueSteam™

LG DB476TXS
LG DB476TXS Vue de face

Fonctionnalités principales

  • TrueSteam™ - Implacable contre la saleté tenace
  • QuadWash™ - Une vaisselle impeccable sous plusieurs angles
  • EasyRack™ Plus - Polyvalence, facilité de chargement
  • Inverter DirectDrive™
  • ThinQ™ - Un nouveau monde de connectivité
  • Design intérieur élégant
Plus
Les raisons d’acheter un lave-vaisselle LG1

Les raisons d’acheter un lave-vaisselle LG

*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Une vaisselle étincelante, moins de traces d’eau3

Une vaisselle étincelante, moins de traces d’eau

La vapeur TrueSteam™ obtenue à partir d’eau en ébullition se dépose sur tous les ustensiles, pour une vaisselle étincelante.

*Résultats obtenus sur les modèles de lave-vaisselle LG dotés de la fonction vapeur et certifiés le 12/05/2019 par le Korea Testing & Research Institute (KTR), qui permettent de réduire au moins à 99,999% les bactéries (en particulier l’E.coli, la listeria et la salmonelle) lorsqu’ils fonctionnent en cycle de désinfection.

Nettoyage performant

La vapeur à haute température, qui se compose de minuscules particules, détache facilement les résidus tenaces de la vaisselle. Ainsi, la technologie TrueSteam®détrempe et détache les aliments collés et durcis par la cuisson avant la phase de lavage principale.

Moins de calcaire

La technologie TrueSteam® laisse la vaisselle propre et étincelante tout en réduisant les traces de calcaire jusqu’à 30 %*.

*Par rapport au modèle LG sans vapeur. Sur la base du comptage des traces d’eau entre le modèle LG DFB325 (vapeur) et le modèle DFB415 (sans vapeur), selon les méthodes de test internes de LG.
*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Une vaisselle impeccable à 360°3

Une vaisselle impeccable à 360°

QuadWash™ offre une couverture de lavage optimale pour un nettoyage parfait dès la première fois.

Quatre bras de lavage

Avec quatre bras de lavage au lieu de deux, QuadWash®offre une performance de nettoyage décuplée.

Rotation multidirectionnelle

Les bras rotatifs multidirectionnels offrent une
couverture de lavage optimale en envoyant des jets d’eau sous différents angles afin d’atteindre tous les recoins de la vaisselle.

*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Facilité de chargement et flexibilité maximale3

Facilité de chargement et flexibilité maximale

Le système de panier à chargement facile peut bouger pour surmonter tous les obstacles que posent vos plats.

Tiges pliables

Disposez votre vaisselle comme vous le souhaitez.
Les tiges pliables vous permettent de placer la
vaisselle où vous le souhaitez, relevez-les pour
ranger des assiettes ou abaissez-les totalement
pour mettre une casserole.

Ajustement facile de la hauteur

D’une simple pression sur un bouton
modifiez la hauteur du panier supérieur jusqu’à trois niveaux, pour y placer des articles plus ou moins volumineux.

Le tiroir à couverts intelligent

Le tiroir à couverts devient un 3ème
panier. Vous pourrez y placer des
longs couverts ou encore des tasses à
expresso.

*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Silencieux, performant et fiable

Silencieux, performant et fiable

Le moteur Inverter Direct Drive™ contrôle la circulation et la pulvérisation de l’eau pour des performances fiables.
Efficacité énergétique et durabilité avec une garantie de 10 ans1
Moteur inverter DirectDrive

Efficacité énergétique et durabilité avec une garantie de 10 ans

Le moteur Inverter Direct Drive est assorti d’une garantie de 10 ans et contribue à accroître l’efficacité énergétique.

*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Cuisine moderne avec lave-vaisselle intégré ouvert, vue sur évier à gauche, ustensiles à droite.

Un plus grand confort d'utilisation et une performance supérieure

Des fonctions personnalisées améliorent les performances de nettoyage et de séchage pour vous faciliter la vie en cuisine.

*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Porte à ouverture automatique

A la fin du programme, la porte du

lave-vaisselle s’ouvre automatiquement.
Le programme garantit une excellente
performance de séchage en laissant l’air
chaud s’échapper et en permettant à l’air
frais d’atteindre la vaisselle.

Cycle Turbo

Besoin de lancer un programme de
lavage rapide ? Choisissez le programme
Turbo pour nettoyer une vaisselle moyennement sale en moins d’une heure, en accélérant la vitesse du cycle de lavage avec la technologie QuadWash™.

Lavage multi-jet

Nettoyez délicatement votre vaisselle
fragile et lavez avec robustesse poêles
et casseroles grâce à la fonction Lavage
Multi-jet.
Cette option vous permet de varier l’intensité
des jets dans les paniers supérieur et
inférieur.

Températures élevées

La température de la cuve atteint
jusqu’à 80°C pendant le cycle de
rinçage, ce qui permet un entretien
hygiénique de la vaisselle.

Un intérieur intelligent et connecté

Un intérieur intelligent et connecté

La technologie LG ThinQ™ ouvre de nouvelles possibilités en termes de connectivité, de confort d’utilisation et de personnalisation.

Téléchargement de Cycles de lavage

Avec l’application LG ThinQ™pour Smartphone, vous pouvez télécharger de nouveaux cycles de lavage pour répondre à vos besoins, notamment un programme spécial pour poêles, casseroles et verres ou le mode nuit.

Paramètres personnalisés

Personnalisez les cycles de votre
lave-vaisselle en utilisant l’application pour
smartphone. Vous pouvez séléctionner
différentes options de lavage comme le
push alerte pour nettoyer la cuve.

Rappel de nettoyage du lave-vaisselle

Gardez votre lave-vaisselle propre en activant
le rappel de nettoyage de la machine.
Après 30 cycles de lavage, l’indicateur
lumineux vous indiquera qu’il est temps
d’exécuter le cycle de nettoyage.

Smart Diagnosis™

Si vous rencontrez un problème avec
votre lave-vaisselle, vous n’avez pas à
vous inquiéter.
L’application Smart Diagnosis vous aide
à résoudre les problèmes rapidement et
efficacement depuis votre smartphone,
avec des suggestions pour des solutions
faciles et une procédure à suivre.

*Les images du produit dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Design extérieur minimaliste

La ligne extérieure sobre mais élégante des
lave-vaisselles LG s’intègrera facilement quelque soit le style de la cuisine, y compris les modèles dotés de panneaux de commande sophistiqués et soigneusement dissimulés.

Design intérieur élégant

Chaque composant interne est composé d’acier inoxydable. Non seulement l’acier est durable et facile à entretenir, mais il offre également un aspect élégant et esthétique. Le tube d’alimentation en eau en acier inoxydable prévient également la prolifération bactérienne.

Écran doté de la technologie Micro-LED

Les boutons de commandes élégamment dissimulés et l’affichage numérique clair facilitent le choix des paramètres exacts dont vous avez besoin.

Consigne tri1

Consigne tri

Consigne tri www.quefairedemesdechets.fr
Imprimer

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type d’écran

    LED

  • Type d’installation

    Intégré

  • type de Panneau

    Top Control

  • Total des couverts

    14

DESIGN

  • Couleurs

    Inox Brossé

  • Indicateurs d’état

    Indicateur de progression

  • Indicateur de temps restant

    Non

  • Matériau de la cuve

    Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DES TIROIRS

  • Paniers à couverts

    Non

  • Le tiroir à couverts intelligent

    Oui (ajustable)

CYCLE/OPTION

  • Auto

    Oui

  • Annuler

    Oui

  • Contrôle verrouillé

    Oui

  • Démarrage différé

    Oui

  • Délicat

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Multi jet

    Oui

  • Éco

    Oui

  • Économies d’énergie

    Oui

  • Express

    Oui

  • Séchage extra

    Oui

  • Demi-charge

    Oui

  • Très intense

    Non

  • Haute température

    Oui

  • Intensif

    Oui

  • Nettoyage machine

    Nettoyage machine(Steam)_3 sec key

  • Normal

    Non

  • Nombre d’options

    8

  • Nombre de cycles de lavage (programme)

    10

  • Rafraîchissement

    Oui

  • Rinçage

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Turbo

    Oui

  • 3-en-1

    Non

  • Dry Plus

    Non

CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU

  • Temps de lavage

    299

  • Temps de lavage - Express

    56

  • Classe de niveau sonore

    B

  • NIveau sonore (dB)

    43

  • Temps de lavage - Turbo

    78

  • Consommation d'eau (L)

    9,5

  • Efficacité énergétique

    A

FONCTIONNALITÉS CLÉS

  • Smart Rack+™

    Yes (Upper Rack_Partially Foldable / Lower Rack_Fully Foldable)

  • Traitement Anti-Bactérien

    Oui

  • Aqua-Stop

    Oui

  • Porte à ouverture automatique

    Oui

  • Distributeur de liquide vaisselle et de produit de rinçage

    Oui

  • DirectDrive Motor™

    Oui

  • Moteur Inverter Direct Drive

    Oui

  • Nombre de bras pulvérisateurs

    3

  • QuadWash™

    Oui

  • Système de lavage SenseClean

    Oui

  • Capteur de saletés (turbidité)

    Oui

  • TrueSteam™

    Oui

  • Système de lavage Vario

    Oui

  • Adoucisseur d’eau

    Oui

FONCTIONS THINQ

  • NFC

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Contrôle à distance

    Non

  • Surveillance à distance

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

  • Pied ajustable (mm)

    60

  • Dimensions de l’emballage - l x H x P (mm)

    683 x 840 x 654

  • Poids brut (kg)

    50

  • Dimensions du produit - l x H x P (mm)

    598 x 815 x 554

  • Poids du produit (kg)

    45

PUISSANCE / ÉNERGIE

  • Fréquence (Hz)

    50

  • Consommation électrique (W)

    1 600 - 1 800

  • Alimentation électrique (en V)

    220 - 240

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu'ils en pensent

