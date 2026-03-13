We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lessive intelligente et performante
Image de la classe énergétique A-40%
Des performances de lavage optimales tout en maîtrisant la consommation d'énergie
Cycle de réduction des microplastiques²
Des mouvements doux réduisent les frottements pendant le lavage.
Lessive intelligente
Cycles adaptés au poids et au tissu
Lavage rapide
Lavage rapide et puissant en seulement 39 min³
¹Indice d’efficacité énergétique inférieur de 40% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G
² Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.
³Testé par Intertek, sur la base de la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec 5 kg de charge IEC par rapport au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
¹ indice d’efficacité énergétique inférieur de 40% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G.
*Les images du produit présentées dans l'illustration sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Cycle de réduction des microplastiques
Réduit les émissions de microplastiques jusqu'à 60 %*
Les mouvements Friction et Rotation réduisent les frottements pendant le lavage, diminuant ainsi les émissions de microplastiques de 60 %*.
*Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.
*Les images du produit présentées dans l'illustration sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
AI Wash
Lavage optimisé par l'IA pour les tissus délicats, grâce à la technologie AI DD™
AI Wash ajuste automatiquement les mouvements de lavage selon le type de textile. Il contribue à préserver les tissus tout en optimisant la consommation d’énergie, notamment pour les textiles délicats¹.
*Les images du produit dans l'image et la vidéo sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
¹ Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin des tissus et une réduction de la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissus du linge et/ou d'autres facteurs.
-La détection AI est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection AI n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée. Le lavage AI ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent approprié.
TurboWash™ 360
Nettoyage en profondeur en 39 minutes
Le système multi-buses 3D pulvérise simultanément de l'eau et du détergent dans quatre directions, minimisant ainsi les dommages causés aux tissus et garantissant un lavage en profondeur en seulement 39 minutes.*
Steam™
Nettoyage en profondeur grâce à la puissance de la vapeur
Portez vos vêtements en toute confiance, sachant que les allergènes ont été réduits grâce à LG Steam™.*
*Testé par Intertek, sur la base de la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec 5 kg de charge IEC par rapport au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
*Le cycle Allergy Care, approuvé par la BAF pour le lave-linge à vapeur LG 24 pouces, réduit les allergènes liés aux acariens.
*Les images du produit dans l'image et la vidéo sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Grande capacité
Une grande quantité de linge lavé en une seule fois pour plus de confort
Profitez d'un lave-linge grande capacité dans une taille standard pour laver une grande quantité de vêtements en un seul cycle.
*Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Découvrez tout ce qu'un tambour spacieux peut faire
Smart Pairing™
En travaillant en équipe, la lessive devient plus facile.
Smart Pairing™ utilise les informations provenant du lave-linge connecté pour démarrer automatiquement un cycle de séchage intelligent.
*Pour utiliser cette fonction, le lave-linge et le sèche-linge doivent être connectés au réseau Wi-Fi de votre domicile et enregistrés dans l'application intelligente LG ThinQ™.
*Ce lave-linge peut être associé à un sèche-linge LG équipé du Wi-Fi.
*Les images et vidéos du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
ThinQ™
Contrôle facile pour une utilisation optimale
Contrôlez votre lessive à tout moment, où que vous soyez
Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre sèche-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.
Un entretien simplifié et un suivi en temps réel
Qu'il s'agisse d'un entretien quotidien ou de tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d'énergie de votre lave-linge grâce à l'application ThinQ™.
Gérez votre linge sans vous déplacer grâce à l'assistant vocale
Dites à votre enceinte connectée ou à votre assistant vocal ce dont vous avez besoin, et laissez votre sèche-linge s'occuper du reste.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles peut varier selon les pays et votre configuration domestique individuelle.
*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
*Les images du produit présentées dans l'illustration sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
FAQ
Q.
Quelle est la taille standard d'un lave-linge pour un foyer moyen ?
A.
Tous les lave-linge LG ont une hauteur et une largeur standard. La profondeur des lave-linge LG peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. Les dimensions standard sont les suivantes : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.
Q.
Quel est le poids recommandé pour un lave-linge ?
A.
LG recommande un lave-linge d'une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer de taille moyenne. Envisagez un modèle plus grand, de 11 à 13 kg, pour une famille nombreuse ou si vous avez des charges de linge particulièrement importantes. Les modèles plus grands peuvent également accueillir des couettes jusqu'au format king size. N'oubliez pas que grâce à la technologie innovante de LG, nos appareils offrent une capacité accrue pour un lave-linge de même taille.
Q.
Comment choisir un lavez-linge économe en énergie ?
A.
Vérifiez l'étiquette énergétique de votre lave-linge pour connaître sa classe de A à G. L'IA intégrée aux machines LG vous permet également de bénéficier de mouvements de lavage adaptés à votre charge de linge, réduisant ainsi la consommation d'énergie au minimum.
*Test interne LG basé sur la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. Le résultat peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
**Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin des tissus et une réduction de la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
Q.
Comment choisir le cycle de lavage approprié ?
A.
En règle générale, vous devez consulter l'étiquette d'entretien de vos vêtements et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les lave-linge LG dotés de la fonction AI DD pèsent automatiquement votre linge et détectent sa douceur afin de déterminer le programme de lavage approprié et d'ajuster les mouvements de lavage en conséquence. Si vous connectez votre lave-linge et votre sèche-linge LG, ils peuvent fonctionner ensemble pour sélectionner le cycle approprié sans que vous ayez à vous soucier de régler le cadran.
Q.
En quoi la technologie AI DD™, basée sur l'apprentissage profond, est-elle bénéfique pour mon linge ?
A.
Les machines Deep-learning AI DD™ de LG utilisent une technologie intelligente pour analyser individuellement le poids et le type de tissu de votre linge. Le résultat ? L'optimisation automatique du mouvement de lavage par votre machine permet de mieux protéger les tissus et de conserver l'aspect optimal de vos vêtements précieux. Les moteurs DirectDrive™ offrent une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace.
Q.
Que peut faire un lave-linge intelligent ?
A.
Les lave-linge LG utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser les mouvements de lavage pour chaque charge. L'apprentissage profond basé sur les informations recueillies à partir de milliers de données de lavage permet au lave-linge de détecter automatiquement les caractéristiques des tissus, telles que leur poids et leur douceur. Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour que vos vêtements restent beaux. Les lave-linge intelligents LG connectés au Wi-Fi peuvent également être commandés par reconnaissance vocale ou depuis l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone, qui se connecte à votre lave-linge intelligent où que vous soyez. Démarrez votre appareil à distance d'une simple pression sur un bouton ou à l'aide de l'assistant vocal, recevez une notification lorsque le cycle de lavage est terminé, effectuez un diagnostic intelligent et téléchargez des cycles prédéfinis sur mesure, le tout via l'application ThinQ™.
*Testé par Intertek en novembre 2023. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration du soin des tissus et une réduction de la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier en fonction du poids et des types de tissus du linge et/ou d'autres facteurs.
*La détection IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection IA n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée. Le lavage IA ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent approprié.
Q.
Qu'est-ce que la fonction de lavage rapide LG ?
A.
La technologie rapide TurboWash™ 360˚ de LG permet d'obtenir des vêtements parfaitement propres en seulement 39 minutes, grâce à un lavage adapté à vos besoins. Le système 3D Multi Spray projette des jets d'eau sous différents angles tandis que la pompe Inverter intelligente contrôle la puissance du jet d'eau. Cette combinaison permet d'obtenir un équilibre parfait entre la puissance du jet, la lessive et le mouvement du cycle, ce qui vous fait gagner un temps précieux sans compromettre la qualité du lavage ni l'entretien des tissus.
Q.
Qu'est-ce que la fonction vapeur dans les lave-linge LG ?
A.
La technologie Steam™ exclusive de LG (sur certains modèles) combat efficacement les allergènes. La fonction anti-allergie vaporise les vêtements au début du cycle de lavage afin de détendre les fibres et de dissoudre les allergènes, notamment le pollen et les acariens.
Q.
Comment fonctionne la fonction de dosage automatique ?
A.
Le système de dosage automatique LG vous permet de précharger le distributeur de lessive et de laisser votre lave-linge faire le travail. La technologie intégrée à l'appareil détecte le poids de votre charge de linge et ajoute automatiquement la quantité optimale de lessive à chaque fois. Elle élimine le risque de surdosage et prolonge la durée de vie de vos vêtements. Un dosage correct de la lessive contribue également à maintenir les lave-linge à chargement frontal en bon état de fonctionnement. Il suffit de fermer la porte et d'appuyer sur le bouton de démarrage !
Q.
Comment enregistrer mon produit sur ThinQ ?
A.
« 1. Assurez-vous que votre produit et votre routeur Internet sont tous deux allumés.
2. Placez votre produit à proximité du routeur Internet. Si la distance entre le produit et le routeur est trop importante, la puissance du signal peut être faible et l'enregistrement de votre produit peut prendre beaucoup de temps.
3. Installez l'application ThinQ. Veuillez vous reporter à la page correspondant à votre pays pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'installation de l'application ThinQ et l'enregistrement de votre produit. »
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)
9,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 565
FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660 x 890 x 660
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 565
Poids (kg)
68,0
Poids avec l’emballage (kg)
72,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
620
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1 100
FINITIONS
Couleur
Blanc (Mat)
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de lavage (kg)
9,0
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + boutons & affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Oui
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
Type
Lave-linge hublot
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajout de linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
Détection de la charge
Oui
Vapeur
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Steam+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash 360˚
Oui
Tambour
Oui
Capteur de vibration
Oui
Aubes de lavage
Aube en acier inoxydable
Arrivée d'eau chaude/froide
Froide uniquement
Niveau d’eau
Auto
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1400
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique lavage
A
PROGRAMMES
Couette
Non
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
AI Wash
Oui
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Baby care
Non
Spécial bébé
Non
Draps
Non
Basse température
Non
Couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Non
Programme téléchargé
Oui
Duvet
Non
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Lavage à la main
Non
Hygiène
Non
Lavage intensif 60
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 14
Oui
Rapide 30
Non
Rapide
Non
Propre & sec
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Non
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Chemise
Non
Essorage
Non
Anti-taches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash 39
Oui
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wifi
Oui
Ajout de linge
Non
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage+
Oui
Essorage
1400/1200/1000/800/400/Sans essorage
Vapeur
Non
Température
Froid/20/30/40/60/95°C
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash
Oui
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Niveau de détergent
Oui
Nettoyage ezDispense
Oui
Rinçage
Non
Rinçage+essorage
Non
Niveau d'adoucissant
Oui
Lavage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
Rappel de nettoyage de la cuve
Oui
Smart Pairing
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible LG TWINWash
Non
FICHE PRODUIT (LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
29
Éco 40-60 pleine charge
0,440
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
Niveau sonore essorage (dBA)
71
Classe d’efficacité d’essorage
B
Temps (min)-pleine charge
228
Temps (min) -demi-charge
174
Temps (min)-quart de charge
130
Capacité de lavage (kg)
9,0
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Oui
Temps mise en veille avant arrêt (min)
5
Éco 40-60 demi-charge
0,295
Éco 40-60 quart de charge
0,170
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Humidité résiduelle (%)
53,9
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40°C
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
46
CODE EAN
Code EAN
8806096213797
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Ce qu’ils en pensent
