Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur

RH8N15WH new regulation.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
RH8N15WH new regulation.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur

LG RH8N15WH
Fonctionnalités principales

  • Pompe à chaleur Séchage par capteurs - durée de séchage adaptée
  • Top amovible
  • Capteur d'humidité
Pompe à chaleur

Un séchage en douceur pour votre linge du quotidien

Profitez d'un séchage doux pour vos textiles.

Une vidéo présentant le panneau de cnotrôle du sèche-linge avec des options pour serviettes, chemises et textiles en laine

*La pompe à chaleur sèche le linge à basse température, pour un processus doux.

 Les images du produit présentes dans la vidéo et les visuels sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Séchage par capteur

Détection automatique du temps de séchage

Le capteur d’humidité ajuste automatiquement la durée du cycle en fonction du niveau d’humidité.

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

*Potentiel de réchauffement global (PRG) : R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430. Les potentiels de réchauffement global actuellement utilisés sont ceux calculés sur 100 ans. Le dioxyde de carbone est considéré comme le gaz de référence et il lui est attribué un PRG égal à 1 pour 100 ans.

R290

Réfrigérant à base de propane

Le réfrigérant R290 a un Potentiel de Réchauffement Global (PRG) inférieur à celui du R134a*

*Potentiel de réchauffement global (PRG) : R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430

Verrouillage enfant

Évite toute utilisation accidentelle

Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

*Les images du produit présentes dans les visuels et vidéos sont fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

FAQ

Q.

Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. 

Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.

Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.

N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat

peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).

Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)

Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.

Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.

L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Caractéristiques clés

  • FINITIONS - Couleur

    Blanc

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    8

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x600

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    A++

  • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Smart Pairing

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    705x885x655

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 080

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x600

  • Poids (kg)

    45,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    49,0

FINITIONS

  • Couleur

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    8

AFFICHAGE

  • Fin différée

    1-24h

  • Type d’affichage

    Tout tactile & affichage LED

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Type

    Sèche-linge à condensation

  • Condenseur autonettoyant

    Non

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dual Dry

    Non

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Non

  • Double filtre à peluche

    Non

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction

    Non

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Porte réversible

    Non

  • Détection de la charge

    Non

  • Séchage à capteurs

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour

    Non

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A++

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Non

  • Anti-allergie

    Non

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Article volumineux

    Non

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Rafraîchir doudounes

    Non

  • Programme téléchargé

    Non

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Non

  • Jeans

    Non

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Séchage rapide

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Hygiène vapeur

    Non

  • Rafraîchissement vapeur

    Non

  • Serviettes

    Non

  • Air chaud

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Séchage naturel (air froid)

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Petite charge 40

    Non

  • Séchage programmé

    Non

  • Séchage Turbo

    Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Non

  • Entretien du tambour

    Non

  • Niveau de séchage

    3 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Séchage par minuterie

    Non

  • Wifi

    Non

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Non

  • Démarrage à distance

    Non

  • Vapeur

    Non

  • durée du séchage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Non

  • Téléchargement de cycle

    Non

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Non

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Non

  • Smart Pairing

    Non

  • Suivi de la consommation énergétique

    Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Non

  • Kit de superposition

    Non

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Non

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096133347

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

