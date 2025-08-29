Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Solutions de séchage intelligentes
Gestion intelligente des vêtements
AI Dry™ offre des cycles de séchage optimaux
Mouvement en douceur
Des mouvements adaptés aux types de textile
Moteur fiable et silencieux
Séchage fluide et délicat
Consommation énergie optimisée
Un système à pompe à chaleur Dual Heat Pump réchauffe l'air ambiant grâce au compresseur
AI Dry™ avec intelligence artificielle évolutive
Solutions de séchage optimisées par intelligence artificielle
Notre sèche-linge intelligent détecte automatiquement la matière des tissus et sélectionne les réglages adaptés.*
*Testé par Intertek : le cycle AI Dry du nouveau modèle comparé au cycle Normal d'un modèle conventionnel, sur la base d'une charge de 3 kg d'articles délicats (chemise en polyester, blouse, lingerie, sous-vêtements, etc.).
Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l’humidité à l’intérieur du sèche-linge et du linge, jusqu’à la fin du cycle.
Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
6 Motion™
Une nouvelle façon de prendre soin de vos textiles
Grâce au cycle « Réduction du rétrécissement », le moteur LG Inverter Direct Drive™ offre à vos vêtements préférés le soin qu’ils méritent.
Rotation classique
Mouvement de base pour un séchage uniforme des vêtements
Rotation variable
Modifie la vitesse de rotation du tambour
Brassage
Démêle et mélange les vêtements pour un séchage efficace
Rotation douce
Vitesses de rotation réduites pour limiter les chutes durant les rotations
Répartition
Écarte le linge contre les parois du tambour pour un séchage plus rapide
Rotation stabilisée
La rotation rapide du tambour limite le culbutage
*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.
Moteur Inverter Direct Drive™
Fiable et fluide
Le moteur LG Inverter Direct Drive™ assure un séchage tout en douceur — avec une garantie de 10 ans.
*Les images et vidéos du produit sont présentées à des fins illustratives uniquement et peuvent différer du produit réel.
Double filtre à peluches
Gardez vos vêtements propres en élmininant les peluches
Un filtre à peluches double optimise les performances de séchage.
*Les images et vidéos du produit sont présentées à des fins illustratives uniquement et peuvent différer du produit réel.
Performances consistantes et une consommation d'énergie maîtrisée
DUAL Inverter HeatPump™
Une technologie fiable pour une consommation maîtrisée
Le sèche-linge DUAL Inverter HeatPump™ aide à préserver l’aspect de vos vêtements tout en maîtrisant la consommation d’énergie. Garantie 10 ans.
Performances consistantes et une consommation d'énergie maîtrisée
Condenseur autonettoyant
Le condenseur se nettoie automatiquement, vous laissant plus de temps pour le reste.
*La propreté du condenseur peut varier selon l’environnement d’utilisation.
La fréquence d’activation du nettoyage automatique du condenseur peut varier en fonction de la taille et du taux d’humidité initial du linge.
Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Smart Pairing
Lavage et séchage synchronisés
Grâce au Smart Pairing, le lave-linge indique au sèche-linge quel programme compatible sélectionner — un vrai gain de temps au quotidien.
*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés au réseau Wi-Fi domestique et enregistrés dans l’application intelligente ThinQ™.
Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
ThinQ™
Le confort au bout des doigts
Gérez votre linge où que vous soyez
Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre sèche-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.
Un entretien simplifié, un suivi en temps réel
Qu’il s’agisse de l’entretien quotidien ou du suivi énergétique, l’application ThinQ™ vous permet de tout surveiller facilement.
*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Caractéristiques clés
Couleur
Acier noir
Capacité de séchage maximale (kg)
18,0
Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 820
Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Condenseur autonettoyant
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Porte réversible
Non
Smart Pairing
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
750x1 085x852
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 340
Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 820
Poids (kg)
76,0
Poids avec l’emballage (kg)
82,0
FINITIONS
Couleur
Acier noir
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
18,0
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Oui
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
Type
Sèche-linge à condensation
Condenseur autonettoyant
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Dual Dry
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Double filtre à peluche
Oui
Alerte de vidange d'eau
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction
Oui
Redémarrage automatique
Non
Moteur induction Direct Drive
Oui
Porte réversible
Non
Détection de la charge
Oui
Séchage à capteurs
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Pieds réglables
Oui
Tambour
Oui
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Oui
Anti-allergie
Oui
Rafraîchir literie
Oui
Coton
Oui
Coton+
Non
Rafraîchir doudounes
Oui
Programme téléchargé
Oui
Couette
Oui
Synthétiques
Oui
Séchage rapide
Oui
Séchage à plat
Non
Serviettes
Oui
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Séchage naturel (air froid)
Oui
Eco
Oui
Séchage programmé
Oui
Séchage Turbo
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Entretien du condenseur
Oui
Entretien du tambour
Oui
Niveau de séchage
5 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Oui
Plus de temps
Oui
Séchage à plat
Non
Séchage par minuterie
Oui
Wifi
Oui
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Démarrage à distance
Oui
Vapeur
Non
durée du séchage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Smart Pairing
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui
Kit de superposition
Non
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Non
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Classe d'efficacité de condensation
A
Edry (kWh)
2,93
Edry1/2 (kWh)
1,42
Consommation électrique par an (KWh)
338
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
63
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Temps (min)-pleine charge
380
Durée (min) - Charge partielle
201
Sèche-linge automatique
Oui
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Programme de séchage standard
ECO > Prêt à ranger > Séchage normal
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Durée pondérée du programme
278
CODE EAN
Code EAN
8806096115787
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
