Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™
Fiche produit

Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™

Fiche produit

Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™

LG RH8P12BS
Fonctionnalités principales

  • Inverter DirectDrive™ Dual inverter heatpump™
  • Dual Dry™ pour un mode de sèchage au choix
  • Programme Anti-allergie Condenseur autonettoyant
  • L'intérieur du tambour en acier inoxydable
Plus
Vidéo du zoom sur le sèche-linge LG dans la buanderie avec le lave-linge LG

Solutions de séchage intelligentes

Détection des textiles grâce à la technologie d’intelligence artificielle de LG

Gestion intelligente des vêtements

AI Dry™ offre des cycles de séchage optimaux

Type de mouvement de séchage

Mouvement en douceur

Des mouvements adaptés aux types de textile

Moteur LG Inverter Direct Drive™

Moteur fiable et silencieux

Séchage fluide et délicat

Pompe à chaleur Dual Inverter

Consommation énergie optimisée

Un système à pompe à chaleur Dual Heat Pump réchauffe l'air ambiant grâce au compresseur

Title mark
AI Dry™ avec intelligence artificielle évolutive

Solutions de séchage optimisées par intelligence artificielle

Notre sèche-linge intelligent détecte automatiquement la matière des tissus et sélectionne les réglages adaptés.*

Le cycle AI Dry détecte le type de tissu et mesure le taux d’humidité restant.

*Testé par Intertek : le cycle AI Dry du nouveau modèle comparé au cycle Normal d’un modèle conventionnel, sur la base d’une charge de 3 kg d’articles délicats (chemise en polyester, blouse, lingerie, sous-vêtements, etc.).

Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l’humidité à l’intérieur du sèche-linge et du linge, jusqu’à la fin du cycle.

Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

6 Motion™

Une nouvelle façon de prendre soin de vos textiles

Grâce au cycle « Réduction du rétrécissement », le moteur LG Inverter Direct Drive™ offre à vos vêtements préférés le soin qu’ils méritent.

Le mouvement de séchage : rotation classique

Rotation classique

Mouvement de base pour un séchage uniforme des vêtements

Le mouvement de séchage : Rotation variable

Rotation variable

Modifie la vitesse de rotation du tambour

Le mouvement de séchage : Brassage

Brassage

Démêle et mélange les vêtements pour un séchage efficace

Le mouvement de séchage : rotation douce

Rotation douce

Vitesses de rotation réduites pour limiter les chutes durant les rotations

Le mouvement de séchage : étalement

Répartition

Écarte le linge contre les parois du tambour pour un séchage plus rapide

Le mouvement de séchage : rotation stabilisée

Rotation stabilisée

La rotation rapide du tambour limite le culbutage

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Moteur Inverter Direct Drive™

Fiable et fluide

Le moteur LG Inverter Direct Drive™ assure un séchage tout en douceur — avec une garantie de 10 ans.

Moteur LG Inverter Direct Drive™ avec l’image d’une femme travaillant à domicile et d’une autre faisant une sieste.

*Les images et vidéos du produit sont présentées à des fins illustratives uniquement et peuvent différer du produit réel.

Double filtre à peluches

Gardez vos vêtements propres en élmininant les peluches

Un filtre à peluches double optimise les performances de séchage.

*Les images et vidéos du produit sont présentées à des fins illustratives uniquement et peuvent différer du produit réel.

Performances consistantes et une consommation d'énergie maîtrisée

DUAL Inverter HeatPump™

Une technologie fiable pour une consommation maîtrisée

Le sèche-linge DUAL Inverter HeatPump™ aide à préserver l’aspect de vos vêtements tout en maîtrisant la consommation d’énergie. Garantie 10 ans.

"Image du sèche-linge LG et de la technologie DUAL Inverter HeatPump™
Icône séchage rapide

Séchage rapide

Icône garantie 10 ans

Garantie 10 ans

Performances consistantes et une consommation d'énergie maîtrisée

Condenseur autonettoyant

Le condenseur se nettoie automatiquement, vous laissant plus de temps pour le reste.

*La propreté du condenseur peut varier selon l’environnement d’utilisation.

La fréquence d’activation du nettoyage automatique du condenseur peut varier en fonction de la taille et du taux d’humidité initial du linge.

Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Smart Pairing

Lavage et séchage synchronisés

Grâce au Smart Pairing, le lave-linge indique au sèche-linge quel programme compatible sélectionner — un vrai gain de temps au quotidien.

*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés au réseau Wi-Fi domestique et enregistrés dans l’application intelligente ThinQ™.

Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

ThinQ™

Le confort au bout des doigts

Gérez votre linge où que vous soyez

Grâce à l’application ThinQ™, contrôlez votre sèche-linge à distance d’un simple geste. Lancez un cycle en un clic, où que vous soyez.

Un entretien simplifié, un suivi en temps réel

Qu’il s’agisse de l’entretien quotidien ou du suivi énergétique, l’application ThinQ™ vous permet de tout surveiller facilement.

*Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Sèche-linge LG dans un salon

Intégration parfaite dans votre intérieur

Cuve acier inoxydable du sèche-linge LG

Cuve en acier inoxydable

Panneau de commande intuitif du sèche-linge LG

Un panneau de commande intuitif

Porte en verre trempé du sèche-linge LG

Porte en verre trempé

Caractéristiques clés

  • Couleur

    Acier noir

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    18,0

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 820

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Porte réversible

    Non

  • Smart Pairing

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    750x1 085x852

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 340

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 820

  • Poids (kg)

    76,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    82,0

FINITIONS

  • Couleur

    Acier noir

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    18,0

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Oui

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Oui

  • Type

    Sèche-linge à condensation

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dual Dry

    Oui

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Porte réversible

    Non

  • Détection de la charge

    Oui

  • Séchage à capteurs

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour

    Oui

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Oui

  • Anti-allergie

    Oui

  • Rafraîchir literie

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Rafraîchir doudounes

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Couette

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Séchage rapide

    Oui

  • Séchage à plat

    Non

  • Serviettes

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Séchage naturel (air froid)

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Séchage programmé

    Oui

  • Séchage Turbo

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Oui

  • Entretien du tambour

    Oui

  • Niveau de séchage

    5 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Oui

  • Plus de temps

    Oui

  • Séchage à plat

    Non

  • Séchage par minuterie

    Oui

  • Wifi

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • durée du séchage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Oui

  • Kit de superposition

    Non

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Non

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

  • Classe d'efficacité de condensation

    A

  • Edry (kWh)

    2,93

  • Edry1/2 (kWh)

    1,42

  • Consommation électrique par an (KWh)

    338

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    63

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Temps (min)-pleine charge

    380

  • Durée (min) - Charge partielle

    201

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Programme de séchage standard

    ECO > Prêt à ranger > Séchage normal

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Durée pondérée du programme

    278

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096115787

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

