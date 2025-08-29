Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™

*Testé par Intertek : le cycle AI Dry du nouveau modèle comparé au cycle Normal d’un modèle conventionnel, sur la base d’une charge de 3 kg d’articles délicats (chemise en polyester, blouse, lingerie, sous-vêtements, etc.).

Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l’humidité à l’intérieur du sèche-linge et du linge, jusqu’à la fin du cycle.

Les images et vidéos du produit sont présentées à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.