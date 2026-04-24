Sèche linge 9 kg | Pompe à chaleur DUAL Inverter™

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Un séchage intelligent, des journées simplifiées
Classe énergétique B
Des performances de séchage optimales, tout en maîtrisant la consommation d'énergie
AI Dry™
Séchage optimal grâce à l'IA
Turbo Dry
Séchage complet en seulement 81 minutes
Anti-allergie
Nettoyage en profondeur, sans tracas
Efficacité énergétique
Faites des économies d'énergie
Découvrez le lavage économe en énergie avec la note B
Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter
*Le modèle de sèche-linge est soumis à des tests standard distincts pour l'évaluation de son efficacité énergétique.1)
*Tests en laboratoire interne LG basés sur la norme EN 61121:2013+A12:2025 à l'aide du modèle RH9X71WH.
AI DUAL Inverter™
Notre savoir-faire sublimé par l'intelligence, pour un séchage optimal*
AI Dry™ utilise AI DUAL Inverter™ pour ajuster le séchage en fonction du type de tissu et de la charge, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie. Les deux tambours réduisent les vibrations et augmentent l'efficacité, tandis que le séchage à basse température aide à prévenir le rétrécissement. Comprend une garantie de 10 ans sur les composants clés.
Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter
*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a permis de réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l'environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l'épaisseur des vêtements et de l'environnement, le temps ou la consommation d'énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier. La détection AI est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. AI Dry ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].
Testé par Intertek en août 2024, cycle coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG par rapport au cycle « Dry Only » (séchage uniquement) du lave-linge séchant conventionnel LG, sur la base d'une charge IEC de 3 kg avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). La garantie de 10 ans s'applique uniquement au compresseur Dual Inverter et au moteur Inverter. La période/politique de garantie peut varier selon le pays ou la région. Niveau sonore : 62 dB (niveau de puissance acoustique), basé sur le règlement européen 392/2012 (RH90X75V3N).
AI Dry™
Séchage optimisé par l'IA*
AI Dry™ optimise le séchage en fonction du type de tissu et de la taille de la charge, ce qui permet d'économiser de l'énergie et du temps pour obtenir des résultats efficaces avec les tissus délicats.
* Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a permis de réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises en mélange, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (RH90X75V3N). Selon le type et l'épaisseur des vêtements et l'environnement, le temps ou la consommation d'énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier. *La détection AI est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. AI Dry ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].
Les images du produit dans l'image et la vidéo sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
TurboDry
Séchage en 81 minutes
Bénéficiez d'un séchage rapide en 81 minutes* grâce au compresseur DUAL Inverter, pour moins d'attente et plus de temps libre.
* Testé par Intertek en juillet 2024. Cycle TurboDry avec une charge de 5 kg (chemise en mélange, t-shirt 100 % polyester, t-shirt 100 % coton) avec une teneur en humidité initiale de 33 % à une température de 23 °C. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
Anti-allergie
Dites adieu aux acariens*
Le cycle Anti-allergie maintient une température interne pouvant atteindre 60 °C. Ce processus réduit la présence d'acariens vivants, susceptibles de provoquer des allergies ou des problèmes respiratoires.
Image d'une couverture et d'un ours en peluche à l'intérieur d'un sèche-linge LG avec le logo de la British Allergy Foundation affiché.
*Le cycle Allergy Care approuvé par la BAF (British Allergy Foundation) réduit les allergènes tels que les acariens
Smart Paring™
Lavage et séchage synchronisés
Le lave-linge et le sèche-linge connectés au Wi-Fi peuvent être configurés avec la fonction Smart Pairing™ à l'aide de l'application LG ThinQ™. Une fois le lavage terminé, le sèche-linge règle automatiquement le cycle de séchage optimal.*
*Le lave-linge et le sèche-linge connectés au Wi-Fi peuvent être configurés avec Smart Pairing™ à l'aide de l'application LG ThinQ™. Une fois le lavage terminé, le sèche-linge règle automatiquement le cycle de séchage optimal.
Les images et vidéos du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Double filtre à peluches
Gardez vos vêtements nets en éliminant facilement les peluches.
Condenseur autonettoyant*
Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur
Élimine automatiquement les peluches et la saleté dans le condenseur afin de maintenir des performances de séchage constantes et efficaces. Cela évite non seulement d'avoir à nettoyer le condenseur, mais réduit également les risques de dommages causés à la pièce lors d'un nettoyage manuel.
*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- La fréquence d'activation du « condenseur à nettoyage automatique » peut varier en fonction de la taille et de la quantité d'humidité initiale du linge.
*Les images du produit dans les photos et les vidéos sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
LG ThinQ™
Une vie intelligente commence par un contrôle simplifié
Avec LG ThinQ™, faites votre lessive plus intelligemment : contrôlez votre lave-linge à distance, téléchargez des cycles supplémentaires et connectez-vous aux dernières technologies telles que Google Assistant.
Contrôlez votre lessive à tout moment, où que vous soyez
L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre sèche-linge comme jamais auparavant. Lancez votre cycle d'un simple geste.
Facilité d'entretien et de suivi
Qu'il s'agisse d'un entretien quotidien ou de tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d'énergie de votre sèche-linge grâce à l'application LG ThinQ™.
Lavage mains libres avec commande vocale
Dites à votre enceinte connectée ou à votre assistant vocal ce dont vous avez besoin, et laissez votre sèche-linge s'occuper du reste.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier selon les pays et votre configuration domestique individuelle.⁹⁾
Un design élégant conçu pour répondre à vos besoins
FAQ
Q.
Que dois-je prendre en considération lors de l'achat d'un sèche-linge ?
A.
'Lorsque vous choisissez un sèche-linge, tenez compte de facteurs tels que la capacité, l'efficacité énergétique et la technologie de séchage. Les sèche-linge LG sont équipés de la fonction Sensor Dry, qui détecte le niveau d'humidité et ajuste le temps de séchage pour de meilleurs résultats. La technologie Dual Inverter Heat Pump™ permet de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant les performances. Grâce à la technologie ThinQ™, vous pouvez contrôler votre sèche-linge à distance pour plus de commodité. Le design élégant et moderne de LG s'intègre également sans effort dans n'importe quel espace buanderie.
Q.
Les sèche-linge à condensation sont-ils économes en énergie ?
A.
Oui, les sèche-linge à condensation LG sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique. La technologie Dual Inverter Heat Pump™ de LG optimise la consommation d'énergie, offrant des économies substantielles par rapport aux modèles conventionnels LG. Cela fait de ces sèche-linge un excellent choix, car ils permettent d'excellentes performances de séchage.
Q.
Les sèche-linge sont-ils équipés d'une technologie intelligente ?
A.
Absolument ! Les sèche-linge intégrés LG sont équipés de la technologie ThinQ™, qui vous permet de contrôler votre sèche-linge à distance via une application pour smartphone. Vous pouvez surveiller la progression du cycle, recevoir des notifications et résoudre les problèmes potentiels, pour plus de commodité et de tranquillité d'esprit. Cette intégration intelligente facilite et optimise la gestion du linge, vous libérant ainsi du temps pour d'autres tâches.
Q.
Les sèche-linge peuvent-ils traiter les tissus délicats ?
A.
Oui, les sèche-linge LG proposent des cycles spécifiques pour les tissus délicats, tels que le cycle Délicat, qui utilise des températures plus basses et un essorage doux. Cela garantit que même vos vêtements les plus sensibles sont traités sans être endommagés. La conception avancée du tambour LG assure un traitement en douceur, préservant ainsi la qualité de vos vêtements. Pour les tissus délicats, les sèche-linge LG offrent des cycles sûrs et efficaces adaptés à vos besoins.
Q.
Ce produit nécessite-t-il l'installation d'une ventilation supplémentaire ?
A.
Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés partout sans contrainte d'espace.
Q.
Que dois-je savoir avant d'empiler mon lave-linge et mon sèche-linge ?
A.
« Tenez compte des facteurs suivants pour vous assurer que votre lave-linge et votre sèche-linge superposés sont sûrs, fiables et faciles à utiliser.
1. Compatibilité : tout d'abord, assurez-vous que les modèles de lave-linge et de sèche-linge sont compatibles entre eux. Les sèche-linge LG ne doivent être placés que sur des lave-linge à tambour LG. (Options de profondeur du lave-linge : 565, 615 mm)
2. Espace d'installation : vérifiez la taille de l'espace disponible pour installer la machine à laver et le sèche-linge en série. Assurez-vous également de disposer de suffisamment d'espace pour ouvrir les portes de la machine à laver et du sèche-linge.
3. Installation par un expert : le sèche-linge peut être fixé solidement à la machine à laver LG à l'aide d'un kit d'empilage. Seul un technicien qualifié est habilité à empiler les appareils et à vérifier que le sèche-linge est correctement installé. »
Q.
Quelle est la durée de vie habituelle d'un sèche-linge ?
A.
La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d'utilisation et l'entretien.
1. Nettoyez la zone autour du filtre avant et après le séchage, et maintenez le double filtre à peluches propre en le lavant à l'eau. 2. Nettoyez la poussière à l'intérieur du sèche-linge et aérez-le en ouvrant légèrement la porte avant et après utilisation. 3. Il est recommandé d'entretenir le condenseur et le tambour à l'aide des fonctions « Entretien du condenseur » et « Entretien du tambour ». »
Q.
Quels vêtements ne doivent pas être mis au sèche-linge ?
A.
Vérifiez l'étiquette d'entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée. Ne séchez pas les articles suivants : - Articles pouvant provoquer un incendie : vêtements contenant des substances inflammables telles que de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc. ; couvertures électriques ; tapis - Vêtements sensibles à la chaleur
Q.
Combien de temps faut-il pour sécher des vêtements dans un sèche-linge à pompe à chaleur ?
A.
« Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge à pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.
1. Type de tissu : les vêtements fabriqués à partir de matériaux lourds tels que le denim prennent plus de temps à sécher que les tissus plus légers tels que le polyester.
2. Poids du linge : plus il y a de linge, plus le temps de séchage sera long. »
Q.
Comment vider le réservoir d'eau d'un sèche-linge LG ?
A.
Veuillez consulter la vidéo YouTube officielle de LG pour obtenir des instructions détaillées.
En bref, il suffit de retirer le réservoir d'eau, de vider l'eau collectée et de le remettre en place correctement.
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Blanc (brillant)
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
9,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Oui
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Oui
FONCTIONS THINQ - Smart Pairing
Oui
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
CODE EAN
Code EAN
8806096604175
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Oui
Kit de superposition
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Entretien du condenseur
Oui
Départ différé
Oui
Entretien du tambour
Oui
Eclairage du tambour
Oui
Niveau de séchage
3 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage à plat
Non
Démarrage à distance
Oui
Vapeur
Non
Séchage par minuterie
Non
Wifi
Oui
durée du séchage
Oui
FONCTIONS THINQ
Smart Pairing
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Smart Diagnosis
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660 x 890 x 702
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 140
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660
Poids (kg)
53,0
Poids avec l’emballage (kg)
56,0
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Sèche-linge automatique
Oui
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Classe d'efficacité de condensation
A
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
Edry (kWh)
1,43
Edry1/2 (kWh)
0,76
Consommation électrique par an (KWh)
171
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
62
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,35
Consommation électrique en marche (W)
0,35
Programme de séchage standard
ECO > Prêt à ranger > Energie
Temps (min)-pleine charge
269
Durée (min) - Charge partielle
160
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Durée pondérée du programme
207
FINITIONS
Couleur
Blanc (brillant)
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
9,0
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + boutons & affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Non
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Condenseur autonettoyant
Oui
Redémarrage automatique
Non
Eclairage du tambour
Oui
Dual Dry
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Double filtre à peluche
Oui
Tambour
Oui
Alerte de vidange d'eau
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction Direct Drive
Non
Moteur induction
Oui
Pieds réglables
Oui
Détection de la charge
Oui
Porte réversible
Oui
Séchage à capteurs
Oui
Type
Sèche-linge à condensation
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Oui
Anti-allergie
Oui
Rafraîchir literie
Non
Article volumineux
Non
Coton
Oui
Coton+
Non
Délicat
Non
Rafraîchir doudounes
Non
Programme téléchargé
Oui
Couette
Non
Synthétiques
Oui
Jeans
Non
Mix
Oui
Rapide 30
Non
Séchage rapide
Non
Séchage à plat
Non
Rafraîchissement
Non
Peaux sensibles
Non
Hygiène vapeur
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Serviettes
Oui
Air chaud
Non
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Séchage naturel (air froid)
Non
Eco
Oui
Rapide 40
Non
Séchage programmé
Oui
Séchage Turbo
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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