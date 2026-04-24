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Sèche linge 9 kg | Pompe à chaleur DUAL Inverter™

MEZ69352651 RH9X56WH 25.6.30.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
MEZ69352651 RH9X56WH 25.6.30.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Sèche linge 9 kg | Pompe à chaleur DUAL Inverter™

LG RH9X56WH
Vue avant de Sèche linge 9 kg | Pompe à chaleur DUAL Inverter™ LG RH9X56WH
Front Open view
Drum view
Knob Display detail1 view
Filter Detail view
Filter Hand1 view
Top Drawer Open Detail view
Front High Angle view
Right High Angle view
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Fonctionnalités principales

  • Séchage par capteurs
  • Pompe à chaleur DUAL Inverter™
  • Dual Dry™ pour un mode de sèchage au choix
  • Programme anti-allergie
  • Condenseur autonettoyant
  • Application ThinQ™
Plus
Vidéo d’un zoom sur le sèche-linge LG dans la buanderie avec une machine à laver LG.

Un séchage intelligent, des journées simplifiées

Classe d'efficacité énergétique B

Classe énergétique B

Des performances de séchage optimales, tout en maîtrisant la consommation d'énergie

Image montrant un capteur détectant une pile de couvertures pour un séchage optimisé par l'IA.

AI Dry™

Séchage optimal grâce à l'IA

Image d'une chemise avec une flèche indiquant que le cycle TurboDry s'achève en 81 minutes.

Turbo Dry

Séchage complet en seulement 81 minutes

Image d'une couverture et d'un ours en peluche à l'intérieur d'un sèche-linge LG avec le logo de la British Allergy Foundation affiché.

Anti-allergie

Nettoyage en profondeur, sans tracas

Efficacité énergétique

Faites des économies d'énergie

Découvrez le lavage économe en énergie avec la note B

Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter

*Le modèle de sèche-linge est soumis à des tests standard distincts pour l'évaluation de son efficacité énergétique.1)

*Tests en laboratoire interne LG basés sur la norme EN 61121:2013+A12:2025 à l'aide du modèle RH9X71WH.

AI DUAL Inverter™

Notre savoir-faire sublimé par l'intelligence, pour un séchage optimal*

AI Dry™ utilise AI DUAL Inverter™ pour ajuster le séchage en fonction du type de tissu et de la charge, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie. Les deux tambours réduisent les vibrations et augmentent l'efficacité, tandis que le séchage à basse température aide à prévenir le rétrécissement. Comprend une garantie de 10 ans sur les composants clés.

Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter

*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a permis de réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l'environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l'épaisseur des vêtements et de l'environnement, le temps ou la consommation d'énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier. La détection AI est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. AI Dry ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].
Testé par Intertek en août 2024, cycle coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG par rapport au cycle « Dry Only » (séchage uniquement) du lave-linge séchant conventionnel LG, sur la base d'une charge IEC de 3 kg avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). La garantie de 10 ans s'applique uniquement au compresseur Dual Inverter et au moteur Inverter. La période/politique de garantie peut varier selon le pays ou la région. Niveau sonore : 62 dB (niveau de puissance acoustique), basé sur le règlement européen 392/2012 (RH90X75V3N).

AI Dry™

Séchage optimisé par l'IA*

AI Dry™ optimise le séchage en fonction du type de tissu et de la taille de la charge, ce qui permet d'économiser de l'énergie et du temps pour obtenir des résultats efficaces avec les tissus délicats.

Sélectionnez AI Dry™

Profitez de tissus doux

* Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a permis de réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises en mélange, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.) (RH90X75V3N). Selon le type et l'épaisseur des vêtements et l'environnement, le temps ou la consommation d'énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier. *La détection AI est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. AI Dry ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].

Les images du produit dans l'image et la vidéo sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

TurboDry

Séchage en 81 minutes

Bénéficiez d'un séchage rapide en 81 minutes* grâce au compresseur DUAL Inverter, pour moins d'attente et plus de temps libre.

* Testé par Intertek en juillet 2024. Cycle TurboDry avec une charge de 5 kg (chemise en mélange, t-shirt 100 % polyester, t-shirt 100 % coton) avec une teneur en humidité initiale de 33 % à une température de 23 °C. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

Anti-allergie

Dites adieu aux acariens*

Le cycle Anti-allergie maintient une température interne pouvant atteindre 60 °C. Ce processus réduit la présence d'acariens vivants, susceptibles de provoquer des allergies ou des problèmes respiratoires.

Image d'une couverture et d'un ours en peluche à l'intérieur d'un sèche-linge LG avec le logo de la British Allergy Foundation affiché.

*Le cycle Allergy Care approuvé par la BAF (British Allergy Foundation) réduit les allergènes tels que les acariens

Smart Paring™

Lavage et séchage synchronisés

Le lave-linge et le sèche-linge connectés au Wi-Fi peuvent être configurés avec la fonction Smart Pairing™ à l'aide de l'application LG ThinQ™. Une fois le lavage terminé, le sèche-linge règle automatiquement le cycle de séchage optimal.*

*Le lave-linge et le sèche-linge connectés au Wi-Fi peuvent être configurés avec Smart Pairing™ à l'aide de l'application LG ThinQ™. Une fois le lavage terminé, le sèche-linge règle automatiquement le cycle de séchage optimal.

Les images et vidéos du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Double filtre à peluches

Gardez vos vêtements nets en éliminant facilement les peluches.

Une vidéo montrant comment nettoyer et réinstaller le filtre du sèche-linge LG en trois étapes faciles.
ÉTAPE 1

Retirez le filtre et jetez délicatement les peluches à la poubelle.

Une vidéo montrant étape par étape l'entretien du filtre du sèche-linge LG, du retrait des peluches à la réinstallation.
ÉTAPE 2

Détachez les deux filtres et rincez-les sous l'eau.

Guide vidéo sur le nettoyage et l'entretien corrects du filtre du sèche-linge LG
ÉTAPE 3

Assurez-vous que le filtre soit complètement sec et réinstallez-le avec précaution.

Condenseur autonettoyant*

Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur

Élimine automatiquement les peluches et la saleté dans le condenseur afin de maintenir des performances de séchage constantes et efficaces. Cela évite non seulement d'avoir à nettoyer le condenseur, mais réduit également les risques de dommages causés à la pièce lors d'un nettoyage manuel.

*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

- La fréquence d'activation du « condenseur à nettoyage automatique » peut varier en fonction de la taille et de la quantité d'humidité initiale du linge.

*Les images du produit dans les photos et les vidéos sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.

 

 

 

LG ThinQ™

Une vie intelligente commence par un contrôle simplifié

Avec LG ThinQ™, faites votre lessive plus intelligemment : contrôlez votre lave-linge à distance, téléchargez des cycles supplémentaires et connectez-vous aux dernières technologies telles que Google Assistant.

Contrôlez votre lessive à tout moment, où que vous soyez

L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre sèche-linge comme jamais auparavant. Lancez votre cycle d'un simple geste.

Facilité d'entretien et de suivi

Qu'il s'agisse d'un entretien quotidien ou de tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d'énergie de votre sèche-linge grâce à l'application LG ThinQ™.

Lavage mains libres avec commande vocale

Dites à votre enceinte connectée ou à votre assistant vocal ce dont vous avez besoin, et laissez votre sèche-linge s'occuper du reste.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier selon les pays et votre configuration domestique individuelle.⁹⁾

Un design élégant conçu pour répondre à vos besoins

Sèche-linge LG dans le salon.

S'adapte à votre intérieur

Image d’un sèche-linge LG.

Porte en verre trempé

Porte en verre trempé du sèche-linge LG.

Séchage uniforme, à chaque instant

Image intérieure d’une machine à laver et d’un sèche-linge, côte à côte.

Design plat et minimaliste

Tambour en acier inoxydable du sèche-linge LG.

Panneau de commande facile à lire

FAQ

Q.

Que dois-je prendre en considération lors de l'achat d'un sèche-linge ?

A.

'Lorsque vous choisissez un sèche-linge, tenez compte de facteurs tels que la capacité, l'efficacité énergétique et la technologie de séchage. Les sèche-linge LG sont équipés de la fonction Sensor Dry, qui détecte le niveau d'humidité et ajuste le temps de séchage pour de meilleurs résultats. La technologie Dual Inverter Heat Pump™ permet de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant les performances. Grâce à la technologie ThinQ™, vous pouvez contrôler votre sèche-linge à distance pour plus de commodité. Le design élégant et moderne de LG s'intègre également sans effort dans n'importe quel espace buanderie.

Q.

Les sèche-linge à condensation sont-ils économes en énergie ?

A.

Oui, les sèche-linge à condensation LG sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique. La technologie Dual Inverter Heat Pump™ de LG optimise la consommation d'énergie, offrant des économies substantielles par rapport aux modèles conventionnels LG. Cela fait de ces sèche-linge un excellent choix, car ils permettent d'excellentes performances de séchage.

Q.

Les sèche-linge sont-ils équipés d'une technologie intelligente ?

A.

Absolument ! Les sèche-linge intégrés LG sont équipés de la technologie ThinQ™, qui vous permet de contrôler votre sèche-linge à distance via une application pour smartphone. Vous pouvez surveiller la progression du cycle, recevoir des notifications et résoudre les problèmes potentiels, pour plus de commodité et de tranquillité d'esprit. Cette intégration intelligente facilite et optimise la gestion du linge, vous libérant ainsi du temps pour d'autres tâches.

Q.

Les sèche-linge peuvent-ils traiter les tissus délicats ?

A.

Oui, les sèche-linge LG proposent des cycles spécifiques pour les tissus délicats, tels que le cycle Délicat, qui utilise des températures plus basses et un essorage doux. Cela garantit que même vos vêtements les plus sensibles sont traités sans être endommagés. La conception avancée du tambour LG assure un traitement en douceur, préservant ainsi la qualité de vos vêtements. Pour les tissus délicats, les sèche-linge LG offrent des cycles sûrs et efficaces adaptés à vos besoins.

Q.

Ce produit nécessite-t-il l'installation d'une ventilation supplémentaire ?

A.

Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés partout sans contrainte d'espace.

Q.

Que dois-je savoir avant d'empiler mon lave-linge et mon sèche-linge ?

A.

« Tenez compte des facteurs suivants pour vous assurer que votre lave-linge et votre sèche-linge superposés sont sûrs, fiables et faciles à utiliser.

 

1. Compatibilité : tout d'abord, assurez-vous que les modèles de lave-linge et de sèche-linge sont compatibles entre eux. Les sèche-linge LG ne doivent être placés que sur des lave-linge à tambour LG. (Options de profondeur du lave-linge : 565, 615 mm)

2. Espace d'installation : vérifiez la taille de l'espace disponible pour installer la machine à laver et le sèche-linge en série. Assurez-vous également de disposer de suffisamment d'espace pour ouvrir les portes de la machine à laver et du sèche-linge.

3. Installation par un expert : le sèche-linge peut être fixé solidement à la machine à laver LG à l'aide d'un kit d'empilage. Seul un technicien qualifié est habilité à empiler les appareils et à vérifier que le sèche-linge est correctement installé. »

Q.

Quelle est la durée de vie habituelle d'un sèche-linge ?

A.

La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d'utilisation et l'entretien.

 1. Nettoyez la zone autour du filtre avant et après le séchage, et maintenez le double filtre à peluches propre en le lavant à l'eau.   2. Nettoyez la poussière à l'intérieur du sèche-linge et aérez-le en ouvrant légèrement la porte avant et après utilisation.   3. Il est recommandé d'entretenir le condenseur et le tambour à l'aide des fonctions « Entretien du condenseur » et « Entretien du tambour ». »

Q.

Quels vêtements ne doivent pas être mis au sèche-linge ?

A.

Vérifiez l'étiquette d'entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée. Ne séchez pas les articles suivants : - Articles pouvant provoquer un incendie : vêtements contenant des substances inflammables telles que de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc. ; couvertures électriques ; tapis - Vêtements sensibles à la chaleur

Q.

Combien de temps faut-il pour sécher des vêtements dans un sèche-linge à pompe à chaleur ?

 

A.

« Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge à pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.

1. Type de tissu : les vêtements fabriqués à partir de matériaux lourds tels que le denim prennent plus de temps à sécher que les tissus plus légers tels que le polyester.

2. Poids du linge : plus il y a de linge, plus le temps de séchage sera long. »

Q.

Comment vider le réservoir d'eau d'un sèche-linge LG ?

 

A.

Veuillez consulter la vidéo YouTube officielle de LG pour obtenir des instructions détaillées.
En bref, il suffit de retirer le réservoir d'eau, de vider l'eau collectée et de le remettre en place correctement.


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Caractéristiques clés

  • FINITIONS - Couleur

    Blanc (brillant)

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    9,0

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 660

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

  • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Oui

  • FONCTIONS THINQ - Smart Pairing

    Oui

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096604175

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Oui

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Oui

  • Kit de superposition

    Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Entretien du tambour

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Niveau de séchage

    3 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • Séchage par minuterie

    Non

  • Wifi

    Oui

  • durée du séchage

    Oui

FONCTIONS THINQ

  • Smart Pairing

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660 x 890 x 702

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 140

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 660

  • Poids (kg)

    53,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    56,0

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Classe d'efficacité de condensation

    A

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Edry (kWh)

    1,43

  • Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Consommation électrique par an (KWh)

    171

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    62

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,35

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,35

  • Programme de séchage standard

    ECO > Prêt à ranger > Energie

  • Temps (min)-pleine charge

    269

  • Durée (min) - Charge partielle

    160

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Durée pondérée du programme

    207

FINITIONS

  • Couleur

    Blanc (brillant)

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    9,0

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + boutons & affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Non

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Dual Dry

    Oui

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Moteur induction

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Porte réversible

    Oui

  • Séchage à capteurs

    Oui

  • Type

    Sèche-linge à condensation

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Oui

  • Anti-allergie

    Oui

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Article volumineux

    Non

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Délicat

    Non

  • Rafraîchir doudounes

    Non

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Couette

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Jeans

    Non

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Séchage rapide

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Hygiène vapeur

    Non

  • Rafraîchissement vapeur

    Non

  • Serviettes

    Oui

  • Air chaud

    Non

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Séchage naturel (air froid)

    Non

  • Eco

    Oui

  • Rapide 40

    Non

  • Séchage programmé

    Oui

  • Séchage Turbo

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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