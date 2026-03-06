Sèche linge 9 kg | Pompe à chaleur DUAL Inverter™

*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a permis de réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, shorts en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l'environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l'épaisseur des vêtements et de l'environnement, le temps ou la consommation d'énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier. La détection AI est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. AI Dry ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].

Testé par Intertek en août 2024, cycle coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG par rapport au cycle « Dry Only » (séchage uniquement) du lave-linge séchant conventionnel LG, sur la base d'une charge IEC de 3 kg avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). La garantie de 10 ans s'applique uniquement au compresseur Dual Inverter et au moteur Inverter. La période/politique de garantie peut varier selon le pays ou la région. Niveau sonore : 62 dB (niveau de puissance acoustique), basé sur le règlement européen 392/2012 (RH90X75V3N).