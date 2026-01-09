Sèche linge 9 kg | Molette écran LCD

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.
Performances de lavage adaptées aux vêtements
Économies d’énergie
Technologie de séchage efficace
AI dry
Optimise le séchage efficacement
Séchage rapide
Linge complètement sec en 81 minutes
Maintenance facile
Condenseur autonettoyant
*10% de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A+++, tel que défini par la réglementation de l’UE 392/2012
*Définissez le programme sur le cycle « Eco » + Placard + Efficacité (pleine et demi-charge) pour le test conformément à la norme EN 61121 et la réglementation 932/2012.
AI DUAL Inverter™
Centré sur l’IA pour un séchage optimal
AI Dry™, alimenté par AI DUAL Inverter™, optimise le séchage par type de tissu et taille de charge, ce qui permet d’économiser de l’énergie et du temps avec des tissus doux. Les deux cylindres augmentent l’efficacité globale un séchage performant. De plus, le séchage à basse température avec la technologie de pompe à chaleur peut réduire les plis. Les deux cylindres à l’intérieur de la DUAL Inverter Heat Pump™ tournent dans des directions opposées pour équilibrer et réduire les vibrations durant le séchage. Soyez plus confiant grâce aux garanties de 10 ans sur le DUAL Inverter Compressor et le moteur Inverter.
Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter
*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l’environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.
*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].
*Testé par Intertek en août 2024, le cycle Coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG comparé au cycle Séchage uniquement du lave-linge-séchant à chauffage traditionnel LG basé sur 3 kg de charges IEC avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N contre F4Y7RRPYW).
*La garantie de 10 ans est liée au Dual Inverter Compressor et Moteur Inverter uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.
*Niveau sonore : 62 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 392/2012 (RH90X75V3N).
AI Dry™
Séchage optimal optimisé par IA
AI Dry optimise le séchage par type de tissu et taille de charge, ce qui permet d’économiser de l’énergie et du temps pour des résultats efficaces avec les tissus doux.
*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (RH90X75V3N). En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.
*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].
TurboDry
Séchage effectué en seulement 81 minutes
Profitez d’un séchage en 81 minutes, alimenté par le DUAL Inverter Compressor.
Gros plan d’un cadran LCD.
*Testé par Intertek en juillet 2024, le cycle TurboDry est basé sur 5 kg de charges (mélange de chemises, t-shirts 100 % polyester, t-shirts 100 % coton) avec une teneur initiale en humidité de 33 % à une température de 23 °C. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
Allergy Care
Les vêtements sont nettoyés en profondeur, ce qui réduit le risque d’allergies
Ayez l’esprit tranquille en sachant qu’Allergy Care réduit les acariens vivants qui peuvent provoquer des allergies.
Image d’un ours en peluche propre et d’un tissu blanc dans un tambour de séchage.
*Le cycle Allergy Care certifié par la BAF(British Allergy Foundation) diminue les allergènes comme les acariens.
Optimisation du cycle
Cycles adaptés aux habitudes d’utilisation
Les cycles fréquemment utilisés sont enregistrés avec 13 cycles par défaut, personnalisés en fonction des habitudes de séchage individuelles des utilisateurs.
Condenseur à nettoyage automatique
Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur
Lave automatiquement notre condenseur, ce qui vous donne plus de temps pour d’autres tâches.
*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
*La fréquence d’utilisation du « Condenseur à nettoyage automatique » peut varier en fonction du taux d’humidité initial du linge.
Smart Pairing™
Lavage et séchage en synchronisation
Grâce à la technologie Smart Pairing, le lave-linge peut dire au sèche-linge de sélectionner un cycle compatible, ce qui en fait un excellent conseil en matière de lessive.
*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.
LG ThinQ™
La vie intelligente commence avec LG ThinQ™
Avec LG ThinQ™, les utilisateurs peuvent accéder à distance à la lessive et télécharger de nouveaux cycles via des appareils compatibles WiFi.
Contrôlez votre lessive partout, à tout moment
L’appli LG ThinQ™ vous permet de connecter votre sèche-linge d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.
Entretien et contrôle faciles
Que ce soit un entretien de tous les jours ou des tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d’énergie de votre sèche-linge via l’application LG ThinQ™.
Lessive mains libres avec Assistant vocal
Dites à votre enceinte intelligente ou assistant AI ce dont vous avez besoin et laissez votre sèche-linge s’occuper du reste.
*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
Marquage du titre
Design élégant conçu pour répondre à vos besoins
FAQ
Q.
Comment choisir un nouveau sèche-linge ?
A.
Tenez compte des aspects suivants lors de la sélection d’un sèche-linge :
1. Capacité en fonction de la taille de votre famille
2. Efficacité énergétique pour réduire votre facture d’électricité
3. Programmes de séchage adaptés à vos besoins
4. Fonctionnalités et applications intelligentes telles que LG ThinQ
5. Espace d’installation nécessaire pour le sèche-linge
6. Services de fiabilité et de garantie de qualité
Q.
Ce produit nécessite-t-il une installation de ventilation supplémentaire ?
A.
Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés n’importe où sans contraintes d’espace.
Q.
Que dois-je savoir avant de placer mon sèche-linge au-dessus de mon lave-linge ?
A.
Prenez en compte les facteurs suivants pour vous assurer que votre sèche-linge et votre lave-linge sont placés l’un sur l’autre de manière sûre, fiable et facile à utiliser.
1. Compatibilité : Tout d’abord, assurez-vous que les modèles de lave-linge et de sèche-linge sont compatibles. Les sèche-linge LG ne doivent être placés que sur des lave-linge à tambour LG. (Options de profondeur de lave-linge : 565, 615 mm)
2. Espace pour l’installation : Vérifiez la taille de l’espace pour installer le lave-linge et le sèche-linge en série. Assurez-vous également de disposer de suffisamment d’espace pour ouvrir les portes du lave-linge et du sèche-linge.
3. Installation experte : Le sèche-linge peut être solidement fixé au lave-linge LG à l’aide d’un kit de gerbage. Seul un personnel d’entretien qualifié peut empiler et vérifier que le sèche-linge est correctement installé.
Q.
Quelle est la durée de vie d’un sèche-linge en général ?
A.
La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d’utilisation et l’entretien.
Un entretien régulier est important pour prolonger la durée de vie du sèche-linge.
1. Nettoyez la zone autour du filtre avant et après le séchage, et gardez le double filtre propre en le lavant avec de l’eau.
2. Nettoyez la poussière à l’intérieur du sèche-linge et ventilez-le en ouvrant légèrement la porte du sèche-linge avant et après utilisation.
3. Il est recommandé d’entretenir le condenseur et le tambour à l’aide des fonctions Entretien du condenseur et Entretien du tambour.
Q.
Quels vêtements ne doivent pas aller dans le sèche-linge ?
A.
Vérifiez l’étiquette d’entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée.
Ne séchez pas les éléments suivants :
- Les articles pouvant provoquer un incendie : vêtements contenant des substances inflammables telles que la cire, l’huile, la peinture, l’essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc. ; les couvertures électriques ; les tapis
- Vêtements thermosensibles
Q.
Combien de temps faut-il pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur ?
A.
Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.
1. Type de tissu : Les vêtements fabriqués à partir de matériaux lourds tels que le denim prennent plus de temps à sécher que les tissus plus légers comme le polyester.
2. Poids de la lessive : Plus il y a de linge, plus la durée de séchage sera longue.
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Blanc
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
9,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x660
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
B
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Oui
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Oui
FONCTIONS THINQ - Smart Pairing
Oui
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
Toutes les caractéristiques
CODE EAN
Code EAN
8806096171905
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Oui
Kit de superposition
Non
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE) - STANDARD ACTUEL
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Sèche-linge automatique
Oui
Consommation d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh)
92
Edry (kWh)
1,43
Edry1/2 (kWh)
0,76
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,35
Consommation électrique en marche (W)
0,35
Durée pondérée du programme
186
Temps (min)-pleine charge
269
Durée (min) - Charge partielle
160
Classe d'efficacité de condensation
B
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
62
Programme de séchage standard
ECO > Prêt à ranger > Energie
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
9,0
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + et écran LCD + LED
Indication de verrouillage de la porte
Non
Affichage digital
LCD
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Condenseur autonettoyant
Oui
Redémarrage automatique
Non
Eclairage du tambour
Oui
Dual Dry
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Double filtre à peluche
Oui
Tambour
Oui
Alerte de vidange d'eau
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction Direct Drive
Non
Moteur induction
Oui
Pieds réglables
Oui
Détection de la charge
Oui
Porte réversible
Oui
Séchage à capteurs
Oui
Type
Sèche-linge à condensation
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
B
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Oui
Anti-allergie
Oui
Coton
Oui
Délicat
Oui
Synthétiques
Oui
Mix
Oui
Rapide 30
Oui
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Eco
Oui
Séchage programmé
Oui
Séchage Turbo
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Entretien du condenseur
Oui
Départ différé
Oui
Entretien du tambour
Non
Eclairage du tambour
Oui
Niveau de séchage
3 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage à plat
Non
Démarrage à distance
Oui
Vapeur
Non
Séchage par minuterie
Oui
Wifi
Oui
durée du séchage
Non
DIMENSIONS ET POIDS
Poids avec l’emballage (kg)
58,0
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660x890x702
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 140
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x660
Poids (kg)
55,0
FONCTIONS THINQ
Smart Pairing
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Suivi de la consommation énergétique
Oui
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
Smart Diagnosis
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
FINITIONS
Couleur
Blanc
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Recherches connexes
