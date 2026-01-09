About Cookies on This Site

Sèche linge 9 kg | Molette écran LCD

신규격 에너지 라벨 요청RH9X76WH.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
신규격 에너지 라벨 요청RH9X76WH.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Sèche linge 9 kg | Molette écran LCD

LG RH9X76WH
Front view
Front Open view
Drum view
Knob Display detail1 view
Filter Detail view
Filter Hand1 view
Top Drawer Open Detail view
Front High Angle view
Right High Angle view
Left High Angle view
Right High Angle view
Left Side view
Right Side view
Side view
Back view
Fonctionnalités principales

  • Molette écran LCD
  • Dual inverter heatpump™
  • Dual Dry™ pour un mode de sèchage au choix
  • AI Dry™ - Séchage optimal
  • Condenseur autonettoyant
  • TurboDry
Plus
Vidéo d’un zoom sur le sèche-linge LG dans la buanderie avec une machine à laver LG.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Performances de lavage adaptées aux vêtements

Image de feuilles tourbillonnant autour d’une machine à laver.

Économies d’énergie

Technologie de séchage efficace

Détection des tissus grâce à la technologie IA de LG.

AI dry

Optimise le séchage efficacement

Image représentant le temps qui passe autour d’une chemise habillée.

Séchage rapide

Linge complètement sec en 81 minutes

Image d’un condenseur.

Maintenance facile

Condenseur autonettoyant

Image d’un sèche-linge face à un mur vert avec une note A+++-10% affichée à côté.

Efficacité énergétique

Découvrez une nouvelle norme en matière de lessive avec le rendement énergétique A+++-10%

Consommation d’énergie considérablement réduite avec la technologie AI DUAL Inverter et d’excellents algorithmes de programmation. 

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*10% de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A+++, tel que défini par la réglementation de l’UE 392/2012

*Définissez le programme sur le cycle « Eco » + Placard + Efficacité (pleine et demi-charge) pour le test conformément à la norme EN 61121 et la réglementation 932/2012.

AI DUAL Inverter™

Centré sur l’IA pour un séchage optimal

AI Dry™, alimenté par AI DUAL Inverter™, optimise le séchage par type de tissu et taille de charge, ce qui permet d’économiser de l’énergie et du temps avec des tissus doux. Les deux cylindres augmentent l’efficacité globale un séchage performant. De plus, le séchage à basse température avec la technologie de pompe à chaleur peut réduire les plis. Les deux cylindres à l’intérieur de la DUAL Inverter Heat Pump™ tournent dans des directions opposées pour équilibrer et réduire les vibrations durant le séchage. Soyez plus confiant grâce aux garanties de 10 ans sur le DUAL Inverter Compressor et le moteur Inverter.

Image du sèche-linge LG et de l’AI DUAL Inverter

Icône Économies d’énergie

Économies d’énergie

Icône Garantie de 10 ans

Garantie de 10 ans

Icône Plus silencieux

Plus silencieux

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l’environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.

*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].

*Testé par Intertek en août 2024, le cycle Coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG comparé au cycle Séchage uniquement du lave-linge-séchant à chauffage traditionnel LG basé sur 3 kg de charges IEC avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N contre F4Y7RRPYW).

*La garantie de 10 ans est liée au Dual Inverter Compressor et Moteur Inverter uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.

*Niveau sonore : 62 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 392/2012 (RH90X75V3N).

AI Dry™

Séchage optimal optimisé par IA

AI Dry optimise le séchage par type de tissu et taille de charge, ce qui permet d’économiser de l’énergie et du temps pour des résultats efficaces avec les tissus doux.

Cycle AI Dry détectant le type de tissu et la quantité d’humidité restante.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.) (RH90X75V3N). En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.

*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].

TurboDry

Séchage effectué en seulement 81 minutes

Profitez d’un séchage en 81 minutes, alimenté par le DUAL Inverter Compressor.

Gros plan d’un cadran LCD.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*Testé par Intertek en juillet 2024, le cycle TurboDry est basé sur 5 kg de charges (mélange de chemises, t-shirts 100 % polyester, t-shirts 100 % coton) avec une teneur initiale en humidité de 33 % à une température de 23 °C. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

Allergy Care

Les vêtements sont nettoyés en profondeur, ce qui réduit le risque d’allergies

Ayez l’esprit tranquille en sachant qu’Allergy Care réduit les acariens vivants qui peuvent provoquer des allergies. 

Image d’un ours en peluche propre et d’un tissu blanc dans un tambour de séchage.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Le cycle Allergy Care certifié par la BAF(British Allergy Foundation) diminue les allergènes comme les acariens.

Optimisation du cycle

Cycles adaptés aux habitudes d’utilisation 

Les cycles fréquemment utilisés sont enregistrés avec 13 cycles par défaut, personnalisés en fonction des habitudes de séchage individuelles des utilisateurs.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

Condenseur à nettoyage automatique

Aucun nettoyage manuel requis pour le condenseur

Lave automatiquement notre condenseur, ce qui vous donne plus de temps pour d’autres tâches.

*Les images du produit présentées dans l’image ou la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*La propreté du condenseur peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

*La fréquence d’utilisation du « Condenseur à nettoyage automatique » peut varier en fonction du taux d’humidité initial du linge.

Smart Pairing™

Lavage et séchage en synchronisation

Grâce à la technologie Smart Pairing, le lave-linge peut dire au sèche-linge de sélectionner un cycle compatible, ce qui en fait un excellent conseil en matière de lessive.

*Les images du produit présentées dans l’image et la vidéo sont fournies uniquement à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit réel.

*L’utilisation de cette fonction nécessite que le lave-linge et le sèche-linge soient connectés à votre réseau WiFi domestique et enregistrés dans l’application intelligente LG ThinQ™.

LG ThinQ™

La vie intelligente commence avec LG ThinQ™ 

Avec LG ThinQ™, les utilisateurs peuvent accéder à distance à la lessive et télécharger de nouveaux cycles via des appareils compatibles WiFi.

Contrôlez votre lessive partout, à tout moment

L’appli LG ThinQ™ vous permet de connecter votre sèche-linge d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.

Entretien et contrôle faciles

Que ce soit un entretien de tous les jours ou des tâches plus importantes, contrôlez facilement la consommation d’énergie de votre sèche-linge via l’application LG ThinQ™.

Lessive mains libres avec Assistant vocal

Dites à votre enceinte intelligente ou assistant AI ce dont vous avez besoin et laissez votre sèche-linge s’occuper du reste.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Les fonctionnalités intelligentes peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Marquage du titre

Design élégant conçu pour répondre à vos besoins

Sèche-linge LG dans le salon.

S’adapte à votre déco d’intérieur

Image d’un sèche-linge LG.

Plat et minimaliste

Porte en verre trempé du sèche-linge LG.

Porte en verre trempé

Image intérieure d’une machine à laver et d’un sèche-linge, côte à côte.

Lave-linge et sèche-linge

Tambour en acier inoxydable du sèche-linge LG.

Tambour en acier inoxydable

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FAQ

Q.

Comment choisir un nouveau sèche-linge ?

A.

Tenez compte des aspects suivants lors de la sélection d’un sèche-linge : 

1. Capacité en fonction de la taille de votre famille

2. Efficacité énergétique pour réduire votre facture d’électricité

3. Programmes de séchage adaptés à vos besoins

4. Fonctionnalités et applications intelligentes telles que LG ThinQ

5. Espace d’installation nécessaire pour le sèche-linge

6. Services de fiabilité et de garantie de qualité

Q.

Ce produit nécessite-t-il une installation de ventilation supplémentaire ?

A.

Les sèche-linge LG sont sans évacuation et peuvent être utilisés n’importe où sans contraintes d’espace.

Q.

Que dois-je savoir avant de placer mon sèche-linge au-dessus de mon lave-linge ?

A.

Prenez en compte les facteurs suivants pour vous assurer que votre sèche-linge et votre lave-linge sont placés l’un sur l’autre de manière sûre, fiable et facile à utiliser.

1. Compatibilité : Tout d’abord, assurez-vous que les modèles de lave-linge et de sèche-linge sont compatibles. Les sèche-linge LG ne doivent être placés que sur des lave-linge à tambour LG. (Options de profondeur de lave-linge : 565, 615 mm)

2. Espace pour l’installation : Vérifiez la taille de l’espace pour installer le lave-linge et le sèche-linge en série. Assurez-vous également de disposer de suffisamment d’espace pour ouvrir les portes du lave-linge et du sèche-linge.

3. Installation experte : Le sèche-linge peut être solidement fixé au lave-linge LG à l’aide d’un kit de gerbage. Seul un personnel d’entretien qualifié peut empiler et vérifier que le sèche-linge est correctement installé.

Q.

Quelle est la durée de vie d’un sèche-linge en général ?

A.

La durée de vie du produit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, la fréquence d’utilisation et l’entretien.

Un entretien régulier est important pour prolonger la durée de vie du sèche-linge.

1. Nettoyez la zone autour du filtre avant et après le séchage, et gardez le double filtre propre en le lavant avec de l’eau.

2. Nettoyez la poussière à l’intérieur du sèche-linge et ventilez-le en ouvrant légèrement la porte du sèche-linge avant et après utilisation.

3. Il est recommandé d’entretenir le condenseur et le tambour à l’aide des fonctions Entretien du condenseur et Entretien du tambour.

Q.

Quels vêtements ne doivent pas aller dans le sèche-linge ?

A.

Vérifiez l’étiquette d’entretien du tissu sur vos vêtements et séchez-les selon la méthode de séchage recommandée.

Ne séchez pas les éléments suivants :

- Les articles pouvant provoquer un incendie : vêtements contenant des substances inflammables telles que la cire, l’huile, la peinture, l’essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc. ; les couvertures électriques ; les tapis

- Vêtements thermosensibles

Q.

Combien de temps faut-il pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur ?

A.

Le temps nécessaire pour sécher les vêtements dans un sèche-linge avec pompe à chaleur peut varier en fonction de facteurs tels que le type de tissu et le poids du linge.

1. Type de tissu : Les vêtements fabriqués à partir de matériaux lourds tels que le denim prennent plus de temps à sécher que les tissus plus légers comme le polyester.

2. Poids de la lessive : Plus il y a de linge, plus la durée de séchage sera longue.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • FINITIONS - Couleur

    Blanc

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    9,0

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x660

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    B

  • CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible

    Oui

  • FONCTIONS THINQ - Smart Pairing

    Oui

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096171905

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Oui

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Oui

  • Kit de superposition

    Non

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE) - STANDARD ACTUEL

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • Consommation d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh)

    92

  • Edry (kWh)

    1,43

  • Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,35

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,35

  • Durée pondérée du programme

    186

  • Temps (min)-pleine charge

    269

  • Durée (min) - Charge partielle

    160

  • Classe d'efficacité de condensation

    B

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    62

  • Programme de séchage standard

    ECO > Prêt à ranger > Energie

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    9,0

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + et écran LCD + LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Non

  • Affichage digital

    LCD

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Non

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Non

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Dual Dry

    Oui

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction Direct Drive

    Non

  • Moteur induction

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Porte réversible

    Oui

  • Séchage à capteurs

    Oui

  • Type

    Sèche-linge à condensation

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    B

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Oui

  • Anti-allergie

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Délicat

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Séchage programmé

    Oui

  • Séchage Turbo

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Entretien du tambour

    Non

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Niveau de séchage

    3 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Non

  • Plus de temps

    Non

  • Séchage à plat

    Non

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • Séchage par minuterie

    Oui

  • Wifi

    Oui

  • durée du séchage

    Non

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids avec l’emballage (kg)

    58,0

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660x890x702

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 140

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x660

  • Poids (kg)

    55,0

FONCTIONS THINQ

  • Smart Pairing

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

FINITIONS

  • Couleur

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

