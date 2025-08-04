We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Prêt pour une cuisine à votre service ?
*Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez installer l’appli LG ThinQ depuis le Play Store Android OS (version supérieure à 7.0) ou l’AppStore iOS (version supérieure à 12.0), puis enregistrer et connecter le produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Élégant à l'intérieur comme à l'extérieur
Fabriqué entièrement en acier inoxydable pour une meilleure longévité, une résistance à l'accumulation de bactéries et un entretien facile.
Un lave-vaisselle est installé dans la cuisine, et l'intérieur entièrement en acier inoxydable est bien visible.
Options de chargement flexibles
Utilisez efficacement l'espace en déplaçant la panier supérieur vers le haut ou vers le bas pour accueillir les grandes casseroles et poêles.
Cuve en acier inoxydable
Cuve hygiénique en acier inoxydable
Il est facile de maintenir un lave-vaisselle propre grâce à la cuve en acier inoxydable qui est aussi hygiénique que résistante.
Une performance puissante et délicate
Grâce à un design comportant moins de pièces mobiles, LG vous permet de bénéficier d'une performance efficace et fiable
Homme tenant un bébé endormi dans une cuisine faiblement éclairée, un lave-vaisselle autonome fonctionnant silencieusement à l'arrière-plan.
Un design innovant
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
-
Type d’écran
LED
-
Type d’installation
Pose Libre
-
type de Panneau
Commande en façade
-
Total des couverts
13
DESIGN
-
Couleurs
Prime Silver
-
Indicateurs d’état
Non
-
Indicateur de temps restant
LED
-
Matériau de la cuve
Acier inoxydable
CARACTÉRISTIQUES DES TIROIRS
-
Paniers à couverts
Oui
-
Le tiroir à couverts intelligent
Non
CYCLE/OPTION
-
Auto
Oui
-
Annuler
Non
-
Contrôle verrouillé
Oui
-
Démarrage différé
Oui
-
Délicat
Oui
-
Téléchargement de cycle
Non
-
Multi jet
Non
-
Éco
Oui
-
Économies d’énergie
Non
-
Express
Oui
-
Séchage extra
Non
-
Demi-charge
Oui
-
Très intense
Non
-
Haute température
Non
-
Intensif
Oui
-
Nettoyage machine
Nettoyage en machine (sans vapeur)
-
Normal
Non
-
Nombre d’options
5
-
Nombre de cycles de lavage (programme)
8
-
Rafraîchissement
Non
-
Rinçage
Oui
-
Vapeur
Non
-
Turbo
Non
-
3-en-1
Oui
-
Dry Plus
Oui
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU
-
Temps de lavage
235
-
Temps de lavage - Express
30
-
Classe de niveau sonore
C
-
NIveau sonore (dB)
46
-
Temps de lavage - Turbo
60
-
Consommation d'eau (L)
9,9
-
Efficacité énergétique
E
FONCTIONNALITÉS CLÉS
-
Smart Rack+™
Non
-
Traitement Anti-Bactérien
Non
-
Aqua-Stop
Non
-
Porte à ouverture automatique
Non
-
Distributeur de liquide vaisselle et de produit de rinçage
Oui
-
DirectDrive Motor™
Non
-
Moteur Inverter Direct Drive
Non
-
Nombre de bras pulvérisateurs
2
-
QuadWash™
Non
-
Système de lavage SenseClean
Non
-
Capteur de saletés (turbidité)
Oui
-
TrueSteam™
Non
-
Système de lavage Vario
Non
-
Adoucisseur d’eau
Oui
FONCTIONS THINQ
-
NFC
Non
-
Service client proactif
Non
-
Contrôle à distance
Non
-
Surveillance à distance
Non
-
Smart Diagnosis
Non
-
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS
-
Pied ajustable (mm)
40
-
Dimensions de l’emballage - l x H x P (mm)
680 x 871 x 656
-
Poids brut (kg)
48
-
Dimensions du produit - l x H x P (mm)
600 x 845 x 596
-
Poids du produit (kg)
44
PUISSANCE / ÉNERGIE
-
Fréquence (Hz)
50 Hz
-
Consommation électrique (W)
1 750 - 2 100 W
-
Alimentation électrique (en V)
220-240 V~
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
-
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
-
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
-
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider