Guide d’installation des machines à laver

Vérifications clés avant l’installation

Machine à laverSèche-linge à tambourLave-linge et sèche-lingeLG WashTower™
Machine à laver
Guide d’achat appareils électroménagers

Où puis-je placer une machine à laver ?

Machine à laver à chargement frontal LG installée à l’intérieur d’un placard beige à gauche, avec une plante posée à droite.

Installation facile dans des espaces adaptés

Les machines à laver peuvent être installées dans divers espaces, comme des buanderies, des cuisines, des chambres d’appoint ou des placards intégrés.

Vérification de l’espace

Assurez un espace suffisant pour l’installation

Laissez de l’espace sur chaque côté pour le dégagement de la porte afin de vous assurer que la machine à laver en pose libre s’adapte aux dimensions standard.

Tuyau d’alimentation en eau

Vérifier le type de robinet

Les robinets peuvent être filetés ou non, ce qui détermine le type de connecteur nécessaire pour les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange de la machine à laver.

Mise à niveau

Maintenir le niveau pour la stabilité

Maintenez le niveau de la machine à laver en ajustant les pieds pour réduire les vibrations et le niveau sonore. L’ajout de surfaces anti-vibration permet d’offrir plus de stabilité.

Guide d’installation des machines à laver

Regardez la vidéo de démonstration pour localiser l’endroit approprié et suivez les étapes pour une installation facile

Machine à laver à chargement frontal LG avec liste de contrôle de pré-installation montrant les spécifications, les connexions et les exigences au sol.

*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés. 

Comment empiler un sèche-linge ?

Machine à laver et sèche-linge noirs LG empilés verticalement à l’intérieur d’une armoire, avec des articles rangés de chaque côté, un évier à gauche et un canapé avec une fenêtre à droite.

Empilez pour l’économie d’espace

Empilez votre machine à laver et votre sèche-linge pour économiser de l’espace dans les espaces de lessive compacts, tout en libérant plus d’espace pour les lessives et autres produits essentiels à la lessive.

Kit de gerbage

Installation de bureau peu encombrante

Utilisez le kit de gerbage LG pour fixer le sèche-linge au-dessus de la machine à laver afin d’obtenir une configuration efficace de lave-linge-sèche-linge empilable.

Kit de tiroir

Configuration pour accès facile

Placez le linge sur l’étagère coulissante pour le trier et le transférer facilement entre le lave-linge et le sèche-linge, en gardant les mains libres.

Connexion de vidange

Connecter le tuyau de vidange

Fixez le couvercle anti-reflux au coude de connexion, puis connectez le tuyau de vidange en option du côté opposé. Assurez-vous que le tuyau n’est ni plié ni pincé.

Guide d’installation du sèche-linge

Regardez la vidéo de démonstration pour localiser l’endroit approprié et suivez les étapes pour une installation facile

Sèche-linge à chargement frontal LG avec liste de contrôle de pré-installation montrant les spécifications, les connexions, la température et les exigences au sol.

*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés. 

Comment un lave-linge et sèche-linge combinés permet-il une économie d’espace à la maison ?

Lave-linge et sèche-linge LG noir installé à l’intérieur d’une armoire, avec des serviettes placées à droite et des bouteilles de shampooing et un évier visibles à gauche.

Solution de lessive compacte

Le lave-linge et sèche-linge combinés en une seule unité de LG, conçu pour les espaces restreints et un déplacement sans effort, offre commodité et flexibilité.

Sélection de l’espace

Installer à n’importe quel endroit approprié

S’adapte à la plupart des aménagements domestiques, des espaces compacts aux lave-linge et sèche-linge intégrés, pour un look harmonieux.

Espace de dégagement

Assurez un espace suffisant pour l’installation 

Laissez au moins 2 cm de chaque côté et 10 cm à l’arrière pour assurer une bonne circulation de l’air. Évitez l’installation dans des zones fermées exposées à la chaleur ou à l’humidité.

Vérification de l’installation

Vérifier le bon fonctionnement après la configuration

• Assurez-vous que l’unité est à niveau sur un sol solide et vérifiez s’il y a des vibrations ou des bruits inhabituels.

• Confirmez que l’alimentation en eau et la vidange fonctionnent sans fuites.

*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés. 

Pourquoi le design vertical de la LG WashTower™ est-il pratique ?

La LG WashTower installée à l’intérieur d’une armoire, avec une étagère à linge inclinée à gauche à côté d’un miroir, d’un évier et de serviettes de salle de bain, et des plantes avec des serviettes pliées à droite.

Une seule unité, configuration simple

LG WashTower™ combine le lave-linge et le sèche-linge en une seule unité qui s’adapte parfaitement aux petits espaces. Son panneau de contrôle central offre un accès facile aux deux sans avoir à se pencher ou à s’élever.

Vérification de l’installation

Assurer un espace d’installation suffisant

• Laissez 5 cm de chaque côté, 10 cm à l’arrière et au moins 177 cm de hauteur.

• Placez sur un sol solide et à niveau. Des surfaces antidérapantes sont recommandées pour une stabilité supplémentaire

Vérification de la voie

Vérifiez la voie d’accès et l’espace d’installation

Prenez en compte la taille de l’unité afin d’assurer un chemin dégagé pour la mettre en place. Vérifiez les escaliers, les couloirs et les portes, et laissez au moins 80 cm d’espace d’entrée dans la zone d’installation.

Connexion de vidange

Connecter les tuyaux de vidange

Fixez les tuyaux de vidange du lave-linge et du sèche-linge. Regroupez-les à l’aide de la courroie d’attache fournie et fixez-les avec le support de fixation pour éviter que les tuyaux ne se plient.

*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés. 

FAQ sur la machine à laver

Où puis-je placer une machine à laver ou un sèche-linge LG ?

Les machines à laver et sèche-linge LG peuvent être installés dans divers espaces, y compris les buanderies, les cuisines, les chambres d’appoint, les balcons ou les placards intégrés. Vérifiez toujours les dimensions et laissez un espace de chaque côté pour que les portes s’ouvrent complètement.

 

*Pour des informations détaillées sur l’espace d’installation, consultez le site Web de LG à l’adresse www.lg.com/{Country ISO} pour télécharger le manuel ou contacter le service client.

Comment puis-je vérifier l’alimentation en eau avant l’installation ?

Avant l’installation, vérifiez le type de robinet. Les robinets peuvent être filetés ou non, et le connecteur approprié pour l’arrivée d’eau de la machine à laver en dépendra.

Ai-je besoin d'accessoires pour empiler un sèche-linge sur une machine à laver ?

En savoir plus

Qu’est-ce qu’un Lavage rapide sur une machine à laver LG ?

La fonction lavage rapide de LG utilise la technologie TurboWash™ 360˚ pour offrir un nettoyage en profondeur en seulement 39 minutes, idéal pour les foyers très actifs.

Il combine des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, optimisant le débit d’eau, l’utilisation de détergent et le mouvement du tambour pour un lavage efficace mais délicat.

Ce cycle rapide permet de gagner du temps sans compromettre les performances de nettoyage ou l’entretien du tissu, ce qui le rend idéal pour les lessives quotidiennes lorsque vous manquez de temps.