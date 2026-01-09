We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Guide d’installation des machines à laver
Vérifications clés avant l’installation
Où puis-je placer une machine à laver ?
Vérification de l’espace
Assurez un espace suffisant pour l’installation
Laissez de l’espace sur chaque côté pour le dégagement de la porte afin de vous assurer que la machine à laver en pose libre s’adapte aux dimensions standard.
Tuyau d’alimentation en eau
Vérifier le type de robinet
Les robinets peuvent être filetés ou non, ce qui détermine le type de connecteur nécessaire pour les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange de la machine à laver.
Mise à niveau
Maintenir le niveau pour la stabilité
Maintenez le niveau de la machine à laver en ajustant les pieds pour réduire les vibrations et le niveau sonore. L’ajout de surfaces anti-vibration permet d’offrir plus de stabilité.
Regardez la vidéo de démonstration pour localiser l’endroit approprié et suivez les étapes pour une installation facile
*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés.
Comment empiler un sèche-linge ?
Kit de gerbage
Installation de bureau peu encombrante
Utilisez le kit de gerbage LG pour fixer le sèche-linge au-dessus de la machine à laver afin d’obtenir une configuration efficace de lave-linge-sèche-linge empilable.
Kit de tiroir
Configuration pour accès facile
Placez le linge sur l’étagère coulissante pour le trier et le transférer facilement entre le lave-linge et le sèche-linge, en gardant les mains libres.
Connexion de vidange
Connecter le tuyau de vidange
Fixez le couvercle anti-reflux au coude de connexion, puis connectez le tuyau de vidange en option du côté opposé. Assurez-vous que le tuyau n’est ni plié ni pincé.
Guide d’installation du sèche-linge
Regardez la vidéo de démonstration pour localiser l’endroit approprié et suivez les étapes pour une installation facile
Comment un lave-linge et sèche-linge combinés permet-il une économie d’espace à la maison ?
Sélection de l’espace
Installer à n’importe quel endroit approprié
S’adapte à la plupart des aménagements domestiques, des espaces compacts aux lave-linge et sèche-linge intégrés, pour un look harmonieux.
Espace de dégagement
Assurez un espace suffisant pour l’installation
Laissez au moins 2 cm de chaque côté et 10 cm à l’arrière pour assurer une bonne circulation de l’air. Évitez l’installation dans des zones fermées exposées à la chaleur ou à l’humidité.
Vérification de l’installation
Vérifier le bon fonctionnement après la configuration
• Assurez-vous que l’unité est à niveau sur un sol solide et vérifiez s’il y a des vibrations ou des bruits inhabituels.
• Confirmez que l’alimentation en eau et la vidange fonctionnent sans fuites.
Pourquoi le design vertical de la LG WashTower™ est-il pratique ?
Vérification de l’installation
Assurer un espace d’installation suffisant
• Laissez 5 cm de chaque côté, 10 cm à l’arrière et au moins 177 cm de hauteur.
• Placez sur un sol solide et à niveau. Des surfaces antidérapantes sont recommandées pour une stabilité supplémentaire
Vérification de la voie
Vérifiez la voie d’accès et l’espace d’installation
Prenez en compte la taille de l’unité afin d’assurer un chemin dégagé pour la mettre en place. Vérifiez les escaliers, les couloirs et les portes, et laissez au moins 80 cm d’espace d’entrée dans la zone d’installation.
Connexion de vidange
Connecter les tuyaux de vidange
Fixez les tuyaux de vidange du lave-linge et du sèche-linge. Regroupez-les à l’aide de la courroie d’attache fournie et fixez-les avec le support de fixation pour éviter que les tuyaux ne se plient.
FAQ sur la machine à laver
Où puis-je placer une machine à laver ou un sèche-linge LG ?
Les machines à laver et sèche-linge LG peuvent être installés dans divers espaces, y compris les buanderies, les cuisines, les chambres d’appoint, les balcons ou les placards intégrés. Vérifiez toujours les dimensions et laissez un espace de chaque côté pour que les portes s’ouvrent complètement.
*Pour des informations détaillées sur l’espace d’installation, consultez le site Web de LG à l’adresse www.lg.com/{Country ISO} pour télécharger le manuel ou contacter le service client.
Comment puis-je vérifier l’alimentation en eau avant l’installation ?
Avant l’installation, vérifiez le type de robinet. Les robinets peuvent être filetés ou non, et le connecteur approprié pour l’arrivée d’eau de la machine à laver en dépendra.
Ai-je besoin d'accessoires pour empiler un sèche-linge sur une machine à laver ?
Qu’est-ce qu’un Lavage rapide sur une machine à laver LG ?
La fonction lavage rapide de LG utilise la technologie TurboWash™ 360˚ pour offrir un nettoyage en profondeur en seulement 39 minutes, idéal pour les foyers très actifs.
Il combine des jets multi-pulvérisation 3D haute pression avec une pompe à inverseur intelligente, optimisant le débit d’eau, l’utilisation de détergent et le mouvement du tambour pour un lavage efficace mais délicat.
Ce cycle rapide permet de gagner du temps sans compromettre les performances de nettoyage ou l’entretien du tissu, ce qui le rend idéal pour les lessives quotidiennes lorsque vous manquez de temps.