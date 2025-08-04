Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
23,8'' (60,4cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution FHD 1920x1080
24U411A-BG_EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

23,8'' (60,4cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution FHD 1920x1080

24U411A-BG_EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

23,8'' (60,4cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution FHD 1920x1080

LG 24U411A-B
  • vue avant
  • vue de côté à -15 degrés
  • vue de côté de +15 degrés
  • vue de côté à -15 degrés
  • vue latérale
  • vue latérale
  • vue latérale
  • vue latérale
  • vue latérale
  • vue arrière
  • vue arrière en perspective
  • vue arrière en perspective
  • gros plan des ports
  • gros plan des ports
  • gros plan des ports
vue avant
vue de côté à -15 degrés
vue de côté de +15 degrés
vue de côté à -15 degrés
vue latérale
vue latérale
vue latérale
vue latérale
vue latérale
vue arrière
vue arrière en perspective
vue arrière en perspective
gros plan des ports
gros plan des ports
gros plan des ports

Fonctionnalités principales

  • Moniteur IPS 23,8" format 16:9
  • Résolution (1920x1080)
  • Luminosité 250cd/m2 (Typ.)
  • Taux de rafraîchissement 120Hz
  • Temps de réponse 5ms
Plus

IPS Full HD 23,8 pouces 

Design fin. Couleurs fidèles

Notre écran Full HD (1920x1080) offre des visuels clairs avec une gamme de couleurs sRGB 99 % (valeur typique), une luminosité de 250 nits (valeur typique) et un rapport de contraste de 1500:1.

Un moniteur IPS Full HD de 23,8 pouces est présenté sur un bureau moderne, affichant une galerie de photos colorées. La scène met en avant le design fin du moniteur, des couleurs sRGB 99 % (valeur typique) éclatantes et une résolution Full HD nette. Un clavier, une souris, une tasse de café et un casque complètent cet espace de travail épuré.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans l’emballage.

Présentation en grille des fonctionnalités, mettant en évidence les spécifications clés : Écran IPS Full HD, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, sRGB 99 % (valeur typique) avec HDR10, design pratiquement sans bordure, base de support mince, 1ms MBR (Motion Blur Reduction) et inclinaison réglable. Chaque fonctionnalité est affichée avec une image ou une icône représentative.

Design quasi sans bords et support ergonomique

Design ultra fin. Effet flottant

Profitez d’un écran plus grand et moins de distractions grâce à une bordure ultra-fine et une base minimaliste, pour un design quasi sans bords sur les 4 côtés. Le support flottant améliore l’esthétique épurée et légère, tandis que la sensation d’écran fluide offre une expérience visuelle immersive, idéale pour les configurations doubles ou les espaces de travail minimalistes.

Une vue inclinée en gros plan du coin supérieur droit d’un moniteur, mettant en valeur son cadre ultra fin et son design d’écran transparent. L’écran présente un dégradé rose-bleu lisse, soulignant une esthétique moderne et épurée, idéale pour les configurations minimalistes.

Une vue rapprochée d’un support d’écran noir élégant avec une base rectangulaire plate, posée sur un bureau blanc à côté d’un clavier blanc et d’un pot à crayons. Le design minimaliste met l’accent sur la stabilité et l’élégance, se fondant parfaitement dans un espace de travail moderne.

Visuel promotionnel pour un moniteur à taux de rafraîchissement de 120 Hz À gauche, le texte met en avant des avantages tels que la fluidité des images et un flux de travail sans interruption. À droite, plusieurs écrans superposés affichent un jeu de tir de science-fiction, des graphiques et un logiciel de design, illustrant des performances fluides dans tous les usages.

Taux de rafraîchissement 120 Hz

Visuels fluides.Affichage homogène

Un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz permet un chargement fluide des images dans différents programmes. En outre, vous pourrez profiter d’une expérience de jeu réaliste avec moins de saccades à l’écran et un flou réduit.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le taux de rafraîchissement peut varier selon les conditions du PC de l’utilisateur.

Une scène de jeu de course utilisée pour promouvoir la fonctionnalité 1ms MBR (Motion Blur Reduction) d’un moniteur. Une voiture de course futuriste jaune vif accélère sur la piste avec des effets de flou de mouvement. Sur la droite, le texte met en évidence des avantages tels que le gameplay rapide, la réduction du flou et un avantage concurrentiel.

1ms MBR

Vitesse rapide vers la victoire

La réduction du flou de mouvement 1ms garantit une expérience de jeu fluide, en réduisant le flou et les images fantômes. Des objets rapides et dynamiques au cœur de l’action peuvent donner aux joueurs un avantage concurrentiel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.

sRGB 99 % (valeur typique) et HDR 10

Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge HDR 10 et offre une couverture de 99 % sRGB (valeur typique), offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. L’expression des couleurs éclatantes le rend également idéal pour le travail créatif, les tâches de productivité et les divertissements décontractés.

Appli LG Switch

Passer facilement d’une tâche à une autre

L’appli LG Switch permet d’optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre vie personnelle. Vous pouvez facilement diviser l’ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci mappée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

Mode Lecture

Le mode Lecture ajuste la température des couleurs et la luminosité pour une expérience visuelle de lecture sur écran agréable.

Sans scintillement

Le mode Sans scintillement permet de réduire le scintillement invisible à l’écran, pour une expérience visuelle agréable.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation

Inclinaison de la tête de -5° à 20°

Inclinaison réglable pour plus de commodité

Que vous regardiez une vidéo, participiez à une réunion en ligne ou passiez d’une application à l’autre, l’écran inclinable maintient vos yeux bien alignés et concentrés. Profitez d’une expérience visuelle moins fatigante avec un contrôle de l’angle fluide de -5° à 20°.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Taille [pouce]

    23.8 pouces

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250 [cd/m²]

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    120Hz

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

Toutes les caractéristiques

INFOS

  • Nom du produit

    UltraFine™

  • Année

    2025

ECRAN

  • Taille [pouce]

    23.8 pouces

  • Format de l'image

    16:9

  • Dalle

    IPS

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2745(H) × 0.2745(V) mm

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250 [cd/m²]

  • Taux de contraste (Typ.)

    1500:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Courbure

    Non

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    120Hz

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Taux de contraste (min.)

    1050:1

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    220 [cd/m²]

  • Taille [cm]

    60cm

CONNECTIVITÉ

  • VGA

    Oui

  • HDMI

    Oui vers. 2.3

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (son uniquement)

CARACTÉRISTIQUES

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Technologie de réduction du flou de mouvement.

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • VRR

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • OneClick Stand

    100 x 100mm

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    605 x 385 x 145

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    539.2 x 417.6 x 220

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    539.2 x 317.1 x 37.5

  • Poids du colis [kg]

    4.4kg

  • Poids avec le support [kg]

    3.2kg

  • Poids sans le support [kg]

    2.3kg

PUISSANCE

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (Typ.)

    16W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

Notre sélection pour vous