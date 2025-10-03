32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 | Résolution FHD 3840 x 2160

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Votre champ de bataille maîtrisé
sur OLED 4K 32 pouces
Avec son superbe écran OLED 4K de 32 po (3 840 x 2 160), l’UltraGear GX8 permet d’améliorer la clarté visuelle et les détails. L’OLED 4K offre des images plus nettes, pour une expérience plus attrayante.
Une scène de jeu fantastique spectaculaire avec un guerrier vêtu d’une cape debout face à une chaîne de montagnes enneigées avec le texte OLED 4K de 32 pouces dans le coin inférieur droit.
Noir absolu, couleur réaliste
VESA DisplayHDR™ True Black 400 offre un noir absolu et uniforme qui reste identique dans divers environnements. Une gamme de couleurs DCI-P3 98.5 % (Typ.) et une précision de couleur Delta E≦2,, qui garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme initialement prévu.
Protection élevée contre la lumière bleue
Jouez librement à des jeux avec la réduction des effets de la lumière bleue. Le WOLED LG utilise la technologie avancée réduisant les niveaux de lumière bleue tout en maintenant des couleurs vives réalistes, certifiée par UL pour Blue Light Platinum, pour profiter d’une expérience visuelle agréable et des couleurs vives des jeux.
*Les panneaux LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.
*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.
Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante
Le temps de réponse ultra-rapide de 0.03ms (GtG),
réduisant les images inversées et offrant un temps de réponse rapide,
vous permet de profiter de nouvelles performances de jeu.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 0.03ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Dual-Mode avec options sélectionnables
qui passe de 330 Hz à 165 Hz
Grâce au Dual-Mode certifié VESA, basculez facilement entre UHD 165 Hz pour des jeux aux graphiques riches et FHD 330 Hz pour vivre l’action de façon dynamique. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi deux taux de rafraîchissement (165 Hz, 330 Hz) via l’écran. De plus, vous pouvez facilement basculer entre un raccourci physique ou un raccourci clavier via le LG Switch, optimisant ainsi les jeux quel que soit le genre.
*Les performances du Dual-Mode peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.
Mouvements fluides,
jeux sans fin
Réduisez tout déchirement et lag grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience fluide et nette.
Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch.
L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences,
puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de basculer entre 330 Hz et 165 Hz avec le Dual-Mode, de diviser l’écran en 11 mises en page,
et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.
Compact et élégant
Découvrez notre éclairage hexagonal et un design épuré à 4 côtés quasi sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation. Un support en L peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser les zones inutilisables.
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.
Key Feature
- 32" FHD (3840 x 2160)
- OLED 0,03ms (GtG), 165Hz
- Compatible NVIDIA® G-SYNC®
- AMD FreeSync™ Premium Pro
- sRGB 98,5%, DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (Haut) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (Bas)
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
714.1x411.8x65.0
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
973x183x544
Poids avec le support [kg]
9.1㎏
Poids sans le support [kg]
4.9㎏
Poids du colis [kg]
13.2㎏
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Calibration HW
HW Calibration Ready
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui (ver. 2.1 x2)
DisplayPort
Oui
Version DP
ver. 1.4
Port USB montant
Oui (ver. 3.0)
Port USB descendants
Oui (ver. 3.0 x2)
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
42.63W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui (ver. 2.1)
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
31.5 pouces
Taille [cm]
79.9 cm
Resolution
3840 x 2160
Dalle
OLED
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
1200000:1
Taux de contraste (Typ.)
1500000:1
Temps de réponse
0.03ms (GTG)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
165Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Non
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
Dual Controller
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
