32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 | Résolution FHD 3840 x 2160

LG 32GX850A-B
Fonctionnalités principales

  • 32" FHD (3840 x 2160)
  • OLED 0,03ms (GtG), 165Hz
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC®
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • sRGB 98,5%, DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
Plus
LG UltraGear™ Logo GX8.

LG UltraGear™ Logo GX8.



Moniteur pour jeu OLED 4K 32 pouces
avec Dual-Mode

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32GX850A.

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32GX850A.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Vue d’ensemble des fonctionnalités d’un moniteur pour jeu mettant en évidence : OLED 4K 32", OLED avec MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0.03 ms GtG, panneau à reflet.
Écran

Votre champ de bataille maîtrisé
sur OLED 4K 32 pouces

Avec son superbe écran OLED 4K de 32 po (3 840 x 2 160), l’UltraGear GX8 permet d’améliorer la clarté visuelle et les détails. L’OLED 4K offre des images plus nettes, pour une expérience plus attrayante.

Une scène de jeu fantastique spectaculaire avec un guerrier vêtu d’une cape debout face à une chaîne de montagnes enneigées avec le texte OLED 4K de 32 pouces dans le coin inférieur droit.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Les images planétaires apparaissent plus éclatantes et plus nettes sur les écrans LG OLED.

OLED avec MLA+

L’OLED éclatant doté de la technologie Micro Lens Array+ (MLA+) améliore la luminosité et la performance en optimisant l’efficacité de l’éclairage et minimisant la perte de lumière, pour des images vives avec une luminosité supérieure de 37,5 % (SDR) comparée aux modèles précédents avec MLA.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Noir absolu, couleur réaliste

VESA DisplayHDR™ True Black 400 offre un noir absolu et uniforme qui reste identique dans divers environnements. Une gamme de couleurs DCI-P3 98.5 % (Typ.) et une précision de couleur Delta E≦2,, qui garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme initialement prévu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Protection élevée contre la lumière bleue

Jouez librement à des jeux avec la réduction des effets de la lumière bleue. Le WOLED LG utilise la technologie avancée réduisant les niveaux de lumière bleue tout en maintenant des couleurs vives réalistes, certifiée par UL pour Blue Light Platinum, pour profiter d’une expérience visuelle agréable et des couleurs vives des jeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les panneaux LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.

*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur. 

vitesse
Un moniteur montrant une course de motos à grande vitesse dans les rues d’une ville éclairées par des néons, mettant en valeur les mouvements fluides avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Mouvement de jeu fluide avec
Taux de rafraîchissement
165 Hz

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.

Profitez d’une expérience de jeu plus immersive à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante

Le temps de réponse ultra-rapide de 0.03ms (GtG), 

réduisant les images inversées et offrant un temps de réponse rapide, 

vous permet de profiter de nouvelles performances de jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 0.03ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

Dual-Mode avec options sélectionnables
qui passe de 330 Hz à 165 Hz

Grâce au Dual-Mode certifié VESA, basculez facilement entre UHD 165 Hz pour des jeux aux graphiques riches et FHD 330 Hz pour vivre l’action de façon dynamique. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi deux taux de rafraîchissement (165 Hz, 330 Hz) via l’écran. De plus, vous pouvez facilement basculer entre un raccourci physique ou un raccourci clavier via le LG Switch, optimisant ainsi les jeux quel que soit le genre.

Un chevalier et une voiture de course présentant une WQHD 165 Hz et une WFHD 330 Hz.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les performances du Dual-Mode peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.

Technologie

Mouvements fluides,
jeux sans fin

Réduisez tout déchirement et lag grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience fluide et nette.

Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

Compteur FPS

Le compteur FPS vous permet de voir si tout se charge bien. Que vous éditiez, jouiez à des jeux ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur FPS, vous aurez les données en temps réel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch.

L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences,

puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de basculer entre 330 Hz et 165 Hz avec le Dual-Mode, de diviser l’écran en 11 mises en page,

et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique. 

Courte vidéo de fonctionnalité montrant la fonction LG Switch de LG UltraGear, présentant un basculement simple de la source d’entrée et un contrôle utilisateur amélioré pour profiter de l’expérience de jeu optimisée de la gamme de moniteurs UltraGear 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Compact et élégant

Découvrez notre éclairage hexagonal et un design épuré à 4 côtés quasi sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation. Un support en L peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser les zones inutilisables.

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 32GX850A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 32GX850A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Icônes pour l’inclinaison, la hauteur, la rotation, le pivotement et la fixation murale.

Icônes pour l’inclinaison, la hauteur, la rotation, le pivotement et la fixation murale.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (Haut) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (Bas)

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    973x183x544

  • Poids avec le support [kg]

    9.1㎏

  • Poids sans le support [kg]

    4.9㎏

  • Poids du colis [kg]

    13.2㎏

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Calibration HW

    HW Calibration Ready

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1 x2)

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    ver. 1.4

  • Port USB montant

    Oui (ver. 3.0)

  • Port USB descendants

    Oui (ver. 3.0 x2)

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    42.63W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    31.5 pouces

  • Taille [cm]

    79.9 cm

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Dalle

    OLED

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    1200000:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1500000:1

  • Temps de réponse

    0.03ms (GTG)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    165Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

APPLICATION LOGICIELLE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

  • Dual Controller

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

