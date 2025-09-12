34'' (86,35 cm) | Moniteur gaming VA 21/9ème | Résolution QHD 3440 x 1440

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Élargissez votre champs de vision grâce à un écran optimisé pour le jeu
L’écran WQHD de 34 pouces (3440 x 1440) permet aux joueurs de voir plus de détails sur l’écran du jeu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge HDR10 et offre une couverture de 99 % du sRGB, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de découvrir des champs de bataille spectaculaires, tels qu’ils ont été conçus par les développeurs du jeu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.
Expérience de jeu claire, fluide et rapide
Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Cela permet d’éliminer de façon significative toutes les saccades et déchirures d’écran.
Un chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier et une épée, l’écran de gauche est divisé en deux et est flou et l’écran de droite est clairement exprimé, et il y a un logo AMD FreeSync Premium en bas à droite.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Crosshair
Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Expérience de jeu immersive
Cet écran profilé se caractérise par un cadre fin sur 3 côtés, un design pratiquement sans bordure et aucune distraction de l’image éblouissante de précision et de vivacité, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x 2 avec MaxxAudio® complètent votre expérience de jeu immersive.
Une voiture de course rouge accélère le long de la route avec en toile de fond une ville bordée de magnifiques bâtiments hauts, avec un moniteur UltraGear devant et une manette de jeu en bas à gauche. Le son est exprimé dynamiquement via les haut-parleurs MaxxAudio des deux côtés du moniteur.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Design élégant, sans encombrement
Découvrez l’éclairage hexagonal et un design épuré à 3 côtés presque sans bordure, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Toutes les caractéristiques
ACCESSOIRE
Display Port
Oui
HDMI
Oui
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui 2.2 x2
DisplayPort
Oui 1.4
Sortie casque
Sortie casque – 3 (audio uniquement)
DIMENSIONS/POIDS
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
1053 x 529 x 232mm
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
809 x 470.3 x 249.1mm
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
809 x 358.9 x 91.5mm
Poids du colis [kg]
13kg
Poids avec le support [kg]
10kg
Poids sans le support [kg]
5.8kg
ECRAN
Format de l'image
21:9
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Taux de contraste (Typ.)
4000:1
Courbure
1800R
Dalle
VA
Pixel Pitch [mm]
0.07725 ×0.23175mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
160Hz
Resolution
3440 x 1440
Temps de réponse
5ms (GtG)
Taille [pouce]
34 pouces
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Taille [cm]
86.35
Luminosité (Min.) [cd/m²]
240cd/m²
Taux de contraste (min.)
3200:1
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
CARACTÉRISTIQUES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Switch d’entrée automatique
Oui
Black Stabilizer
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Crosshair
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Anti-scintillement
Oui
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Technologie de réduction du flou de mouvement.
Oui
Technologie Nano IPS™
Oui
OverClocking
Oui
Smart Energy Saving
Oui
VRR
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2025
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
PUISSANCE
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
SON
Haut-parleurs
5W x 2
Maxx Audio
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider