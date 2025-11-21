About Cookies on This Site

34'' (86,35 cm) | Moniteur gaming VA 21/9ème | Résolution QHD 3440 x 1440
Fiche produit

34'' (86,35 cm) | Moniteur gaming VA 21/9ème | Résolution QHD 3440 x 1440

Fiche produit

34'' (86,35 cm) | Moniteur gaming VA 21/9ème | Résolution QHD 3440 x 1440

LG 34G630A-B
Fonctionnalités principales

  • 34" QHD (3440 x 1440)
  • VA 1ms (GtG), 240Hz
  • AMD FreeSync™
  • sRGB 99%
Plus
Moniteur pour jeu 240 Hz WQHD 34 pouces

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Une clarté qui vous permet de garder le contrôle, sur un écran de 34 pouces

Avec son grand écran UltraWide WQHD (3 440×1 440) de 34 pouces, UltraGear offre un écran large qui peut aider à améliorer la clarté visuelle et les détails. La WQHD contribue à des images nettes et à un espace d’écran supplémentaire, offrant une expérience attrayante qui apprécient la taille et la résolution.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Voyez large.
Le LG UltraWide 21:9 idéal pour les jeux

Le moniteur WQHD incurvé 21:9 offre une expérience immersive et captivante pour les jeux et divers contenus de divertissement, grâce à son rapport d’aspect équilibré et optimisé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu

Notre moniteur pour jeu prend en charge le large spectre de couleurs du DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute-fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR™ 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Mouvement de jeu fluide avec taux de rafraîchissement de 240 Hz

Mouvement de jeu fluide avec taux de rafraîchissement de 240 Hz

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 240 Hz

pour des visuels fluides et cristallins, tout en

minimisant le flou de mouvement.

Profitez d’une expérience de jeu plus

immersive à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Plongez dans le jeu et profitez d'une vitesse saisissante

Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG),qui réduit les images inversées et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Mouvements fluides,
jeux sans fin

Minimisez les déchirures et les latences grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium sur un moniteur pour jeu WQHD. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience de jeu fluide et nette.

Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.

Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Dynamic Action Sync™

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer™

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

Crosshair™

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

Compteur FPS

Le compteur FPS vous permet de voir si tout se charge bien. Que vous éditiez, jouiez à des jeux ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur FPS, vous aurez les données en temps réel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Design élégant, sans encombrement

Découvrez notre design épuré quasi sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation.Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-5° ~ 20°

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

-30° ~ +30°

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

120 mm

Icône de Fixation murale possible.

Fixation murale possible

100x100

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 34G630A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 34G630A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Icône USB Type C.

USB-C (15 W PD)

Icône HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icône DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1

avec DSC

Icône d’enceinte.

2 enceintes 5 W

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    808 x 512.47 x 235mm(Haut)/
    808 x 392.47 x 235mm(Bas)

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Poids avec le support [kg]

    7.3kg

  • Poids sans le support [kg]

    5.3kg

  • Poids du colis [kg]

    10.5kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    1.4

  • USB-C

    Oui (1x Haut, 2x Bas)

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • Port USB montant

    Oui (1ea/ver3.2 Gen1)

  • Port USB descendants

    Oui (2ea/ver3.2 Gen1)

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    34 pouces

  • Taille [cm]

    86.4 cm

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Dalle

    VA

  • Format de l'image

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 90%

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    3200:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    4000:1

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Oui 1500R

SON

  • Haut-parleurs

    5W x 2

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

