34'' (86,35 cm) | Moniteur gaming VA 21/9ème | Résolution QHD 3440 x 1440

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Une clarté qui vous permet de garder le contrôle, sur un écran de 34 pouces
Avec son grand écran UltraWide WQHD (3 440×1 440) de 34 pouces, UltraGear offre un écran large qui peut aider à améliorer la clarté visuelle et les détails. La WQHD contribue à des images nettes et à un espace d’écran supplémentaire, offrant une expérience attrayante qui apprécient la taille et la résolution.
Voyez large.
Le LG UltraWide 21:9 idéal pour les jeux
Le moniteur WQHD incurvé 21:9 offre une expérience immersive et captivante pour les jeux et divers contenus de divertissement, grâce à son rapport d’aspect équilibré et optimisé.
Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu
Notre moniteur pour jeu prend en charge le large spectre de couleurs du DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute-fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR™ 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.
Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante
Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG),qui réduit les images inversées et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Mouvements fluides,
jeux sans fin
Minimisez les déchirures et les latences grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium sur un moniteur pour jeu WQHD. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience de jeu fluide et nette.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Dynamic Action Sync™
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Design élégant, sans encombrement
Découvrez notre design épuré quasi sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation.Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
808 x 512.47 x 235mm(Haut)/
808 x 392.47 x 235mm(Bas)
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
980 x 475 x 170mm
Poids avec le support [kg]
7.3kg
Poids sans le support [kg]
5.3kg
Poids du colis [kg]
10.5kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
PBP
2PBP
PIP
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui (ver. 2.1)
DisplayPort
Oui
Version DP
1.4
USB-C
Oui (1x Haut, 2x Bas)
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
15W
Port USB montant
Oui (1ea/ver3.2 Gen1)
Port USB descendants
Oui (2ea/ver3.2 Gen1)
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui (ver. 2.1)
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
34 pouces
Taille [cm]
86.4 cm
Resolution
3440 x 1440
Dalle
VA
Format de l'image
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 90%
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
3200:1
Taux de contraste (Typ.)
4000:1
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
240 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Oui 1500R
SON
Haut-parleurs
5W x 2
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
