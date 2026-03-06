About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Moniteur WQHD incurvé (1800R) LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz 34U640B avec USB-C

34U640B_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
34U640B_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Moniteur WQHD incurvé (1800R) LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz 34U640B avec USB-C

LG 34U640B-B
Vue avant de Moniteur WQHD incurvé (1800R) LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz 34U640B avec USB-C LG 34U640B-B
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (gauche)
Vue avant légèrement inclinée à gauche du moniteur UltraWide
Vue avant légèrement inclinée à droite du moniteur UltraWide
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (droite)
Vue de profil latéral du support de moniteur (inclinaison de +15 degrés)
Vue de dessus du support de moniteur
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’arrière
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’avant
Vue arrière du moniteur avec deux ports visibles
Vue inclinée arrière du moniteur montrant le support et les ports (gauche)
Vue inclinée du bas du support de moniteur
Vue avant de Moniteur WQHD incurvé (1800R) LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz 34U640B avec USB-C LG 34U640B-B
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (gauche)
Vue avant légèrement inclinée à gauche du moniteur UltraWide
Vue avant légèrement inclinée à droite du moniteur UltraWide
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (droite)
Vue de profil latéral du support de moniteur (inclinaison de +15 degrés)
Vue de dessus du support de moniteur
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’arrière
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’avant
Vue arrière du moniteur avec deux ports visibles
Vue inclinée arrière du moniteur montrant le support et les ports (gauche)
Vue inclinée du bas du support de moniteur

Fonctionnalités principales

  • Écran incurvé WQHD (3 440x1 440) 34 pouces 21:9
  • Design ergonomique quasiment sans bord sur 3 côtés
  • sRGB 99 % (Typ.)
  • HDR 10
  • Taux de rafraîchissement de 144 Hz, 5 ms (GtG plus rapide)
  • USB Type-C™ (65 W PD)
Plus
Logo LG UltraWide Monitor Curved.

Logo LG UltraWide Monitor Curved.

Optimisez vos tâches grâce à une meilleure visibilité

Moniteur incurvé LG UltraWide sur un bureau moderne, affichant des jeux immersifs à la première personne sur un grand écran incurvé, ainsi qu’une interface multitâche, offrant des visuels étendus, un gameplay fluide et une productivité accrue grâce à une configuration d’espace de travail à domicile.

Moniteur incurvé LG UltraWide sur un bureau moderne, affichant des jeux immersifs à la première personne sur un grand écran incurvé, ainsi qu’une interface multitâche, offrant des visuels étendus, un gameplay fluide et une productivité accrue grâce à une configuration d’espace de travail à domicile.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

Vue d’ensemble des fonctionnalités du moniteur incurvé LG UltraWide montrant un écran incurvé WQHD de 34 pouces, HDR10 avec une précision de couleur de sRGB 99%, une connectivité USB-C tout-en-un, un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz, compatible avec AMD FreeSync et un support fin avec réglage de l’inclinaison et de la hauteur pour des jeux immersifs et un multitâche efficace.

Vue d’ensemble des fonctionnalités du moniteur incurvé LG UltraWide montrant un écran incurvé WQHD de 34 pouces, HDR10 avec une précision de couleur de sRGB 99%, une connectivité USB-C tout-en-un, un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz, compatible avec AMD FreeSync et un support fin avec réglage de l’inclinaison et de la hauteur pour des jeux immersifs et un multitâche efficace.

Écran époustouflantFonctionnalités pratiquesExpérience de jeuConfort amélioré

Écran incurvé WQHD 21:9

La résolution WQHD (3 440×1 440) UltraWide™ avec un rapport d’aspect 21:9 offre un grand espace d’écran pour exécuter plusieurs programmes simultanément et une efficacité au travail améliorée. La courbure du 1800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran quasiment sans bords sur 3 côtés offre un écran large et dégagé pour une expérience visuelle immersive et confortable.

LG UltraWide Monitor affichant plusieurs applications sur un écran 21:9 de 34 pouces, avec une comparaison mise en évidence montrant l’espace horizontal supplémentaire sur un écran 16:9 standard de 27 pouces.

Moniteur LG ultra large affichant plusieurs applications sur un écran 21:9 de 34 pouces, avec une comparaison mise en évidence montrant l’espace horizontal supplémentaire sur un écran 16:9 standard de 27 pouces.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

HDR 10 avec sRGB 99 % (Typ.)

Couleur aussi vraie que nature
avec une précision des couleurs avancée

La compatibilité HDR 10 et la couverture sRGB à 99 % (typique) garantissent une reproduction précise des couleurs et un mappage des tons dans les scènes HDR.

Moniteur incurvé LG UltraWide affichant un contenu créatif éclatant sur un grand écran incurvé avec prise en charge HDR10 et une couverture des couleurs sRGB 99%, offrant une précision des couleurs riche, un meilleur contraste et des détails visuels précis pour un travail créatif et un visionnage immersif.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Double commande (commutateur KVM*)

Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur

Travaillez en toute simplicité sur deux PC avec un seul moniteur, clavier et souris. Il suffit de glisser-déposer des fichiers à l’aide de la Double commande.

*Les câbles inclus dans l’emballage sont USB-C, HDMI et DP.

*KVM signifie clavier, vidéo et souris (Keyboard, Video, Mouse).*Le commutateur KVM permet de contrôler plusieurs appareils avec un clavier, une souris et un moniteur.*La disponibilité de l’application peut varier selon le modèle et la région.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

USB Type-C® avec alimentation 65 W

Connectivité USB-C tout-en-un

Ce moniteur est doté de ports USB Type-C®, DisplayPort, HDMI et d’un USB Hub 2 intégré, qui garantissent une connectivité fluide avec divers appareils.

Le port USB Type-C® prend en charge à la fois la sortie d’affichage et le transfert de données, permettant de connecter facilement votre ordinateur portable avec un seul câble.

Moniteur incurvé LG UltraWide doté de plusieurs options de connectivité d’entrée, dont DisplayPort et HDMI, connecté à un ordinateur portable pour une édition et un multitâche étendus sur un grand écran, prenant en charge une configuration flexible des appareils, pour des processus professionnels efficaces.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-C est nécessaire (vendu séparément).

Appli LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
Télécharger

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.

*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.

Des motocyclistes futuristes participent à une course dans la rue d’une ville éclairée par des néons, avec un flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et clairs pour des performances fluides avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Expérience de jeu fluide
avec taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz

Offre des performances fluides et réactives avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz,pour

des visuels fluides, un mouvement net et un jeu réactif, qui donne un avantage concurrentiel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Certifié avec une technologie adoptée

Alimenté par la certification AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur offre des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.

Moniteur incurvé LG UltraWide illustrant la technologie AMD FreeSync Premium avec une comparaison côte à côte des modes désactivé et activé, montrant un déchirement d’écran réduit et un mouvement plus fluide et plus net pour un jeu réactif et immersif.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Conçu pour le confort et la productivité

Mode Lecture

Ajustez la température et la luminosité des couleurs lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.

Sans scintillement

Minimise le scintillement invisible de l’écran tout en offrant une expérience visuelle confortable pendant une utilisation prolongée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

Non encombrant avec support élégant

Découvrez notre design à 3 côtés quasiment sans bordure avec une base réglable qui prend en charge le contrôle de l’inclinaison et de la hauteur. Son support fin et sans encombrement minimise l’espace de bureau et réduit l’espace inutilisé, créant un espace de travail plus propre et raffiné.

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-5°~15°

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

80 mm

Vue du dessus d’un moniteur UltraWide incurvé sur un bureau avec une tasse à café, un clavier sans fil et une souris, ainsi qu’un gros plan de la base fine et carrée du moniteur, conçue pour la stabilité et un espace de travail peu encombré.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    809.1 x 464.4 x 220 mm

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    809.1 X 359 X 91.5 mm

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    986 x 470 x 188 mm

  • Poids avec le support [kg]

    7.7kg

  • Poids sans le support [kg]

    5.6kg

  • Poids du colis [kg]

    10.4kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • PBP

    Oui (2PBP)

  • PIP

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Année 2026

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui vers. 2.0

  • DisplayPort

    Oui vers. 1.4

  • USB-C

    Oui vers. 2.2

  • USB-C (résolution max. à Hz)

    65W

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • Port USB descendants

    YES(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Entrée AC

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Consommation électrique (Typ.)

    32.4W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.8W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    34 pouces

  • Taille [cm]

    86.42cm

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Dalle

    VA

  • Format de l'image

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23175 x 0.23175

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    3000:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    4000:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144 Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    1800R

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.