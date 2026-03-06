We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur WQHD incurvé (1800R) LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz 34U640B avec USB-C
LG 34U640B-B
()
Optimisez vos tâches grâce à une meilleure visibilité
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
Écran incurvé WQHD 21:9
La résolution WQHD (3 440×1 440) UltraWide™ avec un rapport d’aspect 21:9 offre un grand espace d’écran pour exécuter plusieurs programmes simultanément et une efficacité au travail améliorée. La courbure du 1800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran quasiment sans bords sur 3 côtés offre un écran large et dégagé pour une expérience visuelle immersive et confortable.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
HDR 10 avec sRGB 99 % (Typ.)
Couleur aussi vraie que nature
avec une précision des couleurs avancée
La compatibilité HDR 10 et la couverture sRGB à 99 % (typique) garantissent une reproduction précise des couleurs et un mappage des tons dans les scènes HDR.
Moniteur incurvé LG UltraWide affichant un contenu créatif éclatant sur un grand écran incurvé avec prise en charge HDR10 et une couverture des couleurs sRGB 99%, offrant une précision des couleurs riche, un meilleur contraste et des détails visuels précis pour un travail créatif et un visionnage immersif.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Double commande (commutateur KVM*)
Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur
Travaillez en toute simplicité sur deux PC avec un seul moniteur, clavier et souris. Il suffit de glisser-déposer des fichiers à l’aide de la Double commande.
*Les câbles inclus dans l’emballage sont USB-C, HDMI et DP.
*KVM signifie clavier, vidéo et souris (Keyboard, Video, Mouse).*Le commutateur KVM permet de contrôler plusieurs appareils avec un clavier, une souris et un moniteur.*La disponibilité de l’application peut varier selon le modèle et la région.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
USB Type-C® avec alimentation 65 W
Connectivité USB-C tout-en-un
Ce moniteur est doté de ports USB Type-C®, DisplayPort, HDMI et d’un USB Hub 2 intégré, qui garantissent une connectivité fluide avec divers appareils.
Le port USB Type-C® prend en charge à la fois la sortie d’affichage et le transfert de données, permettant de connecter facilement votre ordinateur portable avec un seul câble.
Moniteur incurvé LG UltraWide doté de plusieurs options de connectivité d’entrée, dont DisplayPort et HDMI, connecté à un ordinateur portable pour une édition et un multitâche étendus sur un grand écran, prenant en charge une configuration flexible des appareils, pour des processus professionnels efficaces.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-C est nécessaire (vendu séparément).
Appli LG Switch
Passer rapidement d’une tâche à une autre
Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Certifié avec une technologie adoptée
Alimenté par la certification AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur offre des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.
Moniteur incurvé LG UltraWide illustrant la technologie AMD FreeSync Premium avec une comparaison côte à côte des modes désactivé et activé, montrant un déchirement d’écran réduit et un mouvement plus fluide et plus net pour un jeu réactif et immersif.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Conçu pour le confort et la productivité
Mode Lecture
Ajustez la température et la luminosité des couleurs lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.
Sans scintillement
Minimise le scintillement invisible de l’écran tout en offrant une expérience visuelle confortable pendant une utilisation prolongée.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
Non encombrant avec support élégant
Découvrez notre design à 3 côtés quasiment sans bordure avec une base réglable qui prend en charge le contrôle de l’inclinaison et de la hauteur. Son support fin et sans encombrement minimise l’espace de bureau et réduit l’espace inutilisé, créant un espace de travail plus propre et raffiné.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
809.1 x 464.4 x 220 mm
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
809.1 X 359 X 91.5 mm
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
986 x 470 x 188 mm
Poids avec le support [kg]
7.7kg
Poids sans le support [kg]
5.6kg
Poids du colis [kg]
10.4kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
PBP
Oui (2PBP)
PIP
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraWide
Année
Année 2026
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui vers. 2.0
DisplayPort
Oui vers. 1.4
USB-C
Oui vers. 2.2
USB-C (résolution max. à Hz)
65W
USB-C (Transmission de données)
Oui
Port USB descendants
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Entrée AC
Alimentation externe (adaptateur)
Consommation électrique (Typ.)
32.4W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.8W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
34 pouces
Taille [cm]
86.42cm
Resolution
3440 x 1440
Dalle
VA
Format de l'image
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.23175 x 0.23175
Luminosité (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
3000:1
Taux de contraste (Typ.)
4000:1
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
1800R
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Trouver à proximité
Bienvenue : 5% de remise sur votre première commande en créant votre compte dès maintenant ! Remise cumulable avec nos autres offres en cours.
Reprise : 3% de remise en faisant reprendre votre ancien appareil. Remise réservée aux membres LG et cumulable avec nos autres offres en cours.
Produit Recommandé