27'' (68,3 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'environnement réel.
La clarté qui vous permet de garder le contrôle
Avec son écran QHD de 27 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. La résolution 1440p et le format d’image 16:9 offre un visuel équilibré en plein écran qui améliore la conscience spatiale pendant que vous jouez pour rester immergé tout en rendant les éléments visuels clés faciles à suivre.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu
Notre moniteur pour jeu prend en charge le large spectre de couleurs du DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute-fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Plongez dans le jeu
et profitez d’une vitesse saisissante avec
1ms (GTG)
Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG),qui réduit les images inversées et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Mouvements fluides,
jeux sans fin
Réduisez tout déchirement et lag grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilitéG-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour un gameplayfluide et net.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Design élégant, sans encombrement
Découvrez l’éclairage hexagonal et un design épuré presque sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation. Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Caractéristiques clés
Taille [pouce]
27 pouces
Resolution
2560 x 1440
Dalle
IPS
Format de l'image
16:9
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
300Hz
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
613.68×539.1x239(Haut) / 613.68x389.1x239(Bas)
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
810×165×465mm
Poids avec le support [kg]
5.47kg
Poids sans le support [kg]
3.4kg
Poids du colis [kg]
7.4kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui (ver. 2.1)
DisplayPort
Oui
Version DP
ver. 1.4
USB-C
Oui (ver. 2.3)
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
15W
Port USB montant
Oui (ver. 3.0)
Port USB descendants
Oui (ver. 3.0 x2)
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
45W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui (ver. 2.1)
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
27 pouces
Taille [cm]
68.3cm
Resolution
2560 x 1440
Dalle
IPS
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2328 x 0.2328 mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
600:1
Taux de contraste (Typ.)
1300:1
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
300Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Non
SON
Haut-parleurs
5W x 2
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
