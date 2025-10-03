Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
27'' (68,3 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440
27G640A_EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

27'' (68,3 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440

27G640A_EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

27'' (68,3 cm) | Moniteur gaming IPS 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440

27G640A-B
Fonctionnalités principales

  • 27" QHD (2560 x 1440)
  • IPS 1ms (GtG), 300Hz
  • AMD FreeSync™ Premium
  • sRGB 95%
Plus
Logo UltraGear™ G6 dans une pièce futuriste, éclairée par des néons.

Logo UltraGear™ G6 dans une pièce futuriste, éclairée par des néons.

QHD 27 pouces 300 Hz
Moniteur pour jeu

Image avant du moniteur pour jeu UltraGear™ 27G640A dans une pièce futuriste, éclairée par des néons.

Image avant du moniteur pour jeu UltraGear™ 27G640A dans une pièce futuriste, éclairée par des néons.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Vue d’ensemble des fonctionnalités d’un moniteur pour jeu mettant en évidence : Résolution QHD IPS 2 560x1 440 16:9, gamme de couleurs DCI-P3 95 %, VESA DisplayHDR 400, taux de rafraîchissement de 300 Hz, temps de réponse de 1ms (GtG), USB-C avec Power Delivery de 15 W et HDMI 2.1, Adaptive Sync avec prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

Vue d’ensemble des fonctionnalités d’un moniteur pour jeu mettant en évidence : Résolution QHD IPS 2 560x1 440 16:9, gamme de couleurs DCI-P3 95 %, VESA DisplayHDR 400, taux de rafraîchissement de 300 Hz, temps de réponse de 1ms (GtG), USB-C avec Power Delivery de 15 W et HDMI 2.1, Adaptive Sync avec prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

Écran

Écran

La clarté qui vous permet de garder le contrôle

Avec son écran QHD de 27 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. La résolution 1440p et le format d’image 16:9 offre un visuel équilibré en plein écran qui améliore la conscience spatiale pendant que vous jouez pour rester immergé tout en rendant les éléments visuels clés faciles à suivre.

Gros plan sur le moniteur UltraGear™ 27G640A affichant une scène de jeu de science-fiction, mettant en valeur sa résolution QHD 16:9 de 2 560x1 440.

Gros plan sur le moniteur UltraGear™ 27G640A affichant une scène de jeu de science-fiction, mettant en valeur sa résolution QHD 16:9 de 2 560x1 440.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu

Notre moniteur pour jeu prend en charge le large spectre de couleurs du DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute-fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.

Scène de bataille futuriste sur le moniteur UltraGear™ 27G640A, présentant des couleurs éclatantes avec une gamme de couleurs DCI-P3 à 95 % et la certification VESA DisplayHDR™ 400.

Scène de bataille futuriste sur le moniteur UltraGear™ 27G640A, présentant des couleurs éclatantes avec une gamme de couleurs DCI-P3 à 95 % et la certification VESA DisplayHDR™ 400.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

VITESSE

VITESSE

Scène de course de moto illustrant le taux de rafraîchissement de 300 Hz de l’UltraGear™ 27G640A pour des mouvements de jeu fluides et ultra-nettes.

Mouvement de jeu fluide
avec taux de rafraîchissement de 300 Hz

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 300 Hz pour des visuels fluides et cristallins,
tout en minimisant le flou de mouvement.

Profitez d'une expérience de jeu immersive à chaque image

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Plongez dans le jeu
et profitez d’une vitesse saisissante avec
1ms (GTG)

Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG),qui réduit les images inversées et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1 ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Mouvements fluides,
jeux sans fin

Réduisez tout déchirement et lag grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilitéG-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour un gameplayfluide et net.

Scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur le moniteur UltraGear™ 27G640A, prenant en charge NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

Scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur le moniteur UltraGear™ 27G640A, prenant en charge NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

Compteur FPS

Le compteur FPS vous permet de voir si tout se charge bien. Que vous éditiez, jouiez à des jeux ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur FPS, vous aurez les données en temps réel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Design élégant, sans encombrement

Découvrez l’éclairage hexagonal et un design épuré presque sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation. Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.

Icônes d’inclinaison, de pivotement, de rotation et de hauteur réglables et icône de fixation murale 100 x 100.

Icônes d’inclinaison, de pivotement, de rotation et de hauteur réglables et icône de fixation murale 100 x 100.

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 27G640A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 27G640A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Icône USB Type C.

USB Type-C™ 

PD 15 W

Icône HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icône DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

avec DSC

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Taille [pouce]

    27 pouces

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    300Hz

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    613.68×539.1x239(Haut) / 613.68x389.1x239(Bas)

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    810×165×465mm

  • Poids avec le support [kg]

    5.47kg

  • Poids sans le support [kg]

    3.4kg

  • Poids du colis [kg]

    7.4kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    ver. 1.4

  • USB-C

    Oui (ver. 2.3)

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • Port USB montant

    Oui (ver. 3.0)

  • Port USB descendants

    Oui (ver. 3.0 x2)

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    45W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    27 pouces

  • Taille [cm]

    68.3cm

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2328 x 0.2328 mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    600:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1300:1

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    300Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

SON

  • Haut-parleurs

    5W x 2

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

