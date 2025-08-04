We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Excellence primée
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
Un écran. Des possibilités infinies.
Adaptez-vous à n’importe quelle tâche ou environnement grâce à de nombreuses possibilités. Alimenté par webOS, vous pouvez gérer les tâches du bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, en équilibrant parfaitement le travail et le divertissement. Profitez d’un grand écran de 31,5 pouces et d’une qualité d’image 4K époustouflante dans votre propre espace.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus (vendus séparément).
IPS Display 4K UHD 31,5 pouces
Grand écran pour travailler et jouer
L’écran IPS Display 4K UHD (3840x2160) avec HDR 10 et gamme de couleurs DCI-P3 jusqu’à 95 % offre un rapport de contraste élevé et des couleurs précises. Il vous permet d’expérimenter une immersion visuelle à la fois pour le divertissement et le travail.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Luminosité : 400 nits (typique), Gamme de couleurs : DCI-P3 95 % (typique)
webOS
Surfez sur les canaux facilement
Grâce à webOS, profitez d’un accès simplifié à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV ou encore gratuitement via LG Channels. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications comme Sports, Jeux et LG Fitness, et contrôlez facilement tout à l’aide d’une télécommande. Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les enceintes stéréo 5Wx2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les applications et services de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.
*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, dont Musique, Sports, Bureau à domicile, et Cloud gaming pour chaque compte enregistré.
webOS
Prêt pour le télétravail sans PC
webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et votre Cloud PC via un PC à distance. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, comme la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, la webcam (type Pogo), ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Les PC à distance sont uniquement disponibles sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’un système d’exploitation ultérieur.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).
*La fonctionnalité de PC à distance est prise en charge par Windows 10 Pro ou les versions ultérieures et compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à un PC à distance, y compris gram.
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Jeux
Plongez dans l'expérience des jeux
Pas besoin de console de jeu - jouez à vos jeux avec le LG Smart Monitor. Accédez aux jeux cloud directement depuis Accueil et connectez-vous rapidement aux applis de streaming pour du contenu jeux.
Sports
Suivez vos équipes préférées
Supportez votre équipe avec un service personnalisé. Vous avez accès à des informations mises à jour sur votre équipe de sport préférée, selon votre profil.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).
*La disponibilité du portail de jeu peut varier selon la région. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le portail de jeux existant.
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Contrôle de la luminosité
Intelligence brillante quelle que soit la luminosité
Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des visuels nets et éclatants, de jour comme de nuit.
L’image de gauche montre l’apparence de jour, avec la fonctionnalité de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonctionnalité.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Dynamic Tone Mapping
Vos images prennent vie grâce à la luminosité et au contraste
Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est entré.
Design simple
Optimisez votre espace, améliorez votre style
Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc fin associé au support plat et minimaliste se fond à la décoration de votre bureau ou votre maison, occupant peu d’espace. Il offre une expérience visuelle idéale avec les réglages de l’inclinaison et de la hauteur.
Design élégant, peu encombrant.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
USB-C
Centre de productivité avec une connectivité simple
Le port USB-C permet l’affichage et le transfert de données et le chargement du périphérique connecté (jusqu’à 90 W), pour tout faire avec votre ordinateur portable à l’aide d’un seul câble.
Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor via USB-C. Il se charge via USB-C tout en affichant le même écran.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Seul le port USB-C supérieur prend en charge les modes PD (Power Delivery) et DP Alt (mode alternatif DisplayPort).
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services d’appel vidéo liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services, qui n’est pas inclus (acheter séparément)
Cache appareil photo inclus
Confidentialité en un clin d’œil
Il suffit d’une simple pression pour que la glissière de confidentialité couvre l'objectf de l’appareil photo, protégeant votre vie privée quand vous le souhaitez.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions d’usage détaillées.
*L’accès Internet sans fil à domicile est requis pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.
*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du modèle.
*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.
*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le curseur et les fonctions d’alimentation.
Contrôle vocal avec la Magic Remote
Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle facile à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa, garantissant que le moniteur intelligent ne sert pas seulement d’écran. Il devient un portail central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, pour une expérience multimédia globale améliorée. Vous avez seulement besoin de la télécommande Magic.
Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’une télécommande Magic.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.
*Les images affichées à l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction de la région/du pays ou des versions de l’appli.
*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, pour 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe (Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).
*La télécommande du moniteur est incluse dans l’emballage.
**La Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon les pays.
**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications détaillées du produit.
AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth
Partage direct depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur votre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou Partage d'écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.
*Apple, les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple In. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et régions.
*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque déposée d’Apple Inc.
*Partage d’écran : Pris en charge sur Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs.
*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.
Multi-ports
Un grand nombre d’interfaces
Notre moniteur intelligent offre 2 ports HDMI et 3 ports USB-C compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une installation de bureau optimisée pour une utilisation idéale de l’espace.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Seul le port USB-C supérieur prend en charge les modes PD (Power Delivery) et DP Alt (mode alternatif DisplayPort).
