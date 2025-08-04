Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32" (68.4cm) | Moniteur IPS | Résolution UHD 3840x2160
32U850SA EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

32" (68.4cm) | Moniteur IPS | Résolution UHD 3840x2160

32U850SA EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

32" (68.4cm) | Moniteur IPS | Résolution UHD 3840x2160

LG 32U850SA-W
  • vue de face avec webcam et télécommande
  • vue de face avec webcam
  • Vue de face avec webcam fermée
  • Vue avant
  • vue de côté à -15 degrés
  • vue de côté à -15 degrés avec webcam
  • vue de côté de +15 degrés
  • vue de côté à +15 degrés avec webcam
  • vue en perspective
  • vue latérale
  • vue arrière avec webcam
  • vue arrière
  • vue arrière en perspective
  • gros plan des ports
  • vue latérale verticale droite
vue de face avec webcam et télécommande
vue de face avec webcam
Vue de face avec webcam fermée
Vue avant
vue de côté à -15 degrés
vue de côté à -15 degrés avec webcam
vue de côté de +15 degrés
vue de côté à +15 degrés avec webcam
vue en perspective
vue latérale
vue arrière avec webcam
vue arrière
vue arrière en perspective
gros plan des ports
vue latérale verticale droite

Fonctionnalités principales

  • Smart Monitor webOS
  • Dalle IPS UHD 4K (3840x2160) de 32"
  • HDR10, Haut-parleurs 5Wx2
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
Plus

Excellence primée

Une image du logo du prix du lauréat CES 2025

Prix de l’innovation CES - Lauréat

Programme webOS Re:New

en Cybersécurité
Une image du logo des forums av

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

« webOS 24 offre une expérience intelligente élégante, rapide, conviviale et épurée. »
Une image de if design award

Gagnant du iF Design Award

webOS 24 UX

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Logo LG Smart Monitor.

Un écran. Des possibilités infinies.

Adaptez-vous à n’importe quelle tâche ou environnement grâce à de nombreuses possibilités. Alimenté par webOS, vous pouvez gérer les tâches du bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, en équilibrant parfaitement le travail et le divertissement. Profitez d’un grand écran de 31,5 pouces et d’une qualité d’image 4K époustouflante dans votre propre espace.

Muestra una colorida imagen abstracta con colores vívidos en 4K UHD.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus (vendus séparément).

Il présente une image abstraite aux couleurs 4K UHD éclatantes.

IPS Display 4K UHD 31,5 pouces

Une photo présentant la fonctionnalité d’effet miroir d’un moniteur intelligent.

Reflet de votre appareil

Une photo montrant un moniteur intelligent connecté à un ordinateur portable via USB-C, présentant le chargement et le transfert de données.

Maximisez la productivité

Une photo présentant les LG Smart Monitors dans un bureau et à la maison.

webOS Work & Play

IPS Display 4K UHD 31,5 pouces

Grand écran pour travailler et jouer

L’écran IPS Display 4K UHD (3840x2160) avec HDR 10 et gamme de couleurs DCI-P3 jusqu’à 95 % offre un rapport de contraste élevé et des couleurs précises. Il vous permet d’expérimenter une immersion visuelle à la fois pour le divertissement et le travail.

Il présente une image abstraite aux couleurs 4K UHD éclatantes.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Luminosité : 400 nits (typique), Gamme de couleurs : DCI-P3 95 % (typique)

webOS

Surfez sur les canaux facilement

Grâce à webOS, profitez d’un accès simplifié à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV ou encore gratuitement via LG Channels. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications comme Sports, Jeux et LG Fitness, et contrôlez facilement tout à l’aide d’une télécommande. Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les enceintes stéréo 5Wx2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.

Une photo présentant divers contenus sur WebOS.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les applications et services de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.

*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.

*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, dont Musique, Sports, Bureau à domicile, et Cloud gaming pour chaque compte enregistré.

webOS

Prêt pour le télétravail sans PC

webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et votre Cloud PC via un PC à distance. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser divers services de télétravail, comme la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, la webcam (type Pogo), ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Les PC à distance sont uniquement disponibles sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’un système d’exploitation ultérieur.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*La fonctionnalité de PC à distance est prise en charge par Windows 10 Pro ou les versions ultérieures et compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à un PC à distance, y compris gram.

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Jeux

Plongez dans l'expérience des jeux

Pas besoin de console de jeu - jouez à vos jeux avec le LG Smart Monitor. Accédez aux jeux cloud directement depuis Accueil et connectez-vous rapidement aux applis de streaming pour du contenu jeux.

Musique

Sélectionnés selon vos goûts musicaux

Vivez une immersion musicale personnalisée avec les enceintes 5 W x 2. Cherchez facilement de la musique et accédez aux derniers morceaux rapidement depuis vos services de streaming. et recommandations de chansons selon vos préférences.

Sports

Suivez vos équipes préférées

Supportez votre équipe avec un service personnalisé. Vous avez accès à des informations mises à jour sur votre équipe de sport préférée, selon votre profil.

LG Fitness

Fitness personnalisé à domicile

Transformez votre salon en salle de sport personnelle avec LG Fitness. Profitez d’un large éventail d’entraînements, suivez vos progrès et atteignez vos objectifs, le tout depuis le confort de votre canapé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*La disponibilité du portail de jeu peut varier selon la région. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le portail de jeux existant.

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Contrôle de la luminosité

Intelligence brillante quelle que soit la luminosité

Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour des visuels nets et éclatants, de jour comme de nuit.

L’image de gauche montre l’apparence de jour, avec la fonctionnalité de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonctionnalité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Dynamic Tone Mapping

Vos images prennent vie grâce à la luminosité et au contraste

Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est entré.

Design simple

Optimisez votre espace, améliorez votre style

Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc fin associé au support plat et minimaliste se fond à la décoration de votre bureau ou votre maison, occupant peu d’espace. Il offre une expérience visuelle idéale avec les réglages de l’inclinaison et de la hauteur.

Design élégant, peu encombrant.

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-5 ~ 15˚

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

110mm

Icône rotation ajustable.

Rotation

90˚

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB-C

Centre de productivité avec une connectivité simple

Le port USB-C permet l’affichage et le transfert de données et le chargement du périphérique connecté (jusqu’à 90 W), pour tout faire avec votre ordinateur portable à l’aide d’un seul câble.

Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor via USB-C. Il se charge via USB-C tout en affichant le même écran.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Seul le port USB-C supérieur prend en charge les modes PD (Power Delivery) et DP Alt (mode alternatif DisplayPort).

Webcam Full HD intégrée.

Webcam Full HD intégrée

Prêt pour les appel vidéo

Simplifiez vos réunions virtuelles avec une webcam dotée d’un design détachable magnétique. Son design élégant s’intègre à différents espaces, et peut être rapidement couvert pour plus de confidentialité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services d’appel vidéo liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services, qui n’est pas inclus (acheter séparément)

Cache appareil photo inclus

Confidentialité en un clin d’œil

Il suffit d’une simple pression pour que la glissière de confidentialité couvre l'objectf de l’appareil photo, protégeant votre vie privée quand vous le souhaitez.

Deux micros intégrés

Faites entendre votre voix

Les deux microphones intégrés capturent votre voix de manière vivante durant les appels vidéo, sans aucun dispositif supplémentaire.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

L’écran du LG Smart Monitor montre l’interface du tableau de bord d’accueil ThinQ.

Tableau de bord Accueil ThinQ

Contrôlez facilement vos appareils

Le tableau de bord Accueil ThinQ vous facilite la vie. Gérez et contrôlez le statut de vos dispositifs et appareils LG sur un écran avec la télécommande.

*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions d’usage détaillées.

*L’accès Internet sans fil à domicile est requis pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.

*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du modèle.

*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.

*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le curseur et les fonctions d’alimentation.

Contrôle vocal avec la Magic Remote

Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle facile à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa, garantissant que le moniteur intelligent ne sert pas seulement d’écran. Il devient un portail central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, pour une expérience multimédia globale améliorée. Vous avez seulement besoin de la télécommande Magic.

Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor à l’aide d’une télécommande Magic.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.

*Les images affichées à l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction de la région/du pays ou des versions de l’appli.

*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, pour 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe (Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).

*La télécommande du moniteur est incluse dans l’emballage.

**La Magic Remote est vendue séparément et peut varier selon les pays. 

**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications détaillées du produit.

AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth

Partage direct depuis vos appareils

Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur votre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou Partage d'écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.

*Apple, les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple In. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et régions.

*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque déposée d’Apple Inc.

*Partage d’écran : Pris en charge sur Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs.

*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.

Multi-ports

Un grand nombre d’interfaces

Notre moniteur intelligent offre 2 ports HDMI et 3 ports USB-C compatibles avec divers appareils pour un affichage fluide. Il permet une installation de bureau optimisée pour une utilisation idéale de l’espace.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Seul le port USB-C supérieur prend en charge les modes PD (Power Delivery) et DP Alt (mode alternatif DisplayPort).

Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

Notre sélection pour vous