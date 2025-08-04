LG 29U511A-B

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran IPS 21:9 WFHD (2560x1080) 34 pouces
Écran UltraWide™ Full HD 21:9
Facilitez vos tâches grâce à une meilleure visibilité
L’écran UltraWide™ Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal à l’écran qu’un moniteur FHD standard (1920×1080). Le design pratiquement sans bord offre une vue ininterrompue et plus large. Cela permet un multitâche plus efficace, sans devoir passer d’une fenêtre à l’autre.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
VESA DisplayHDR™ 400
Une netteté qui permet de rester concentré
Prend en charge VESA DisplayHDR™ 400, offrant plus de luminosité et de contraste pour des détails plus nets dans le contenu HDR.
Écran IPS™
Le moniteur LG IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.
HDR 10
Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.
sRGB 99 % (Typ.)
Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Appli LG Switch
Passer rapidement d’une tâche à une autre
Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.
1ms MBR
Image fluide avec 1ms MBR
1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, pour une expérience de jeu plus fluide et des visuels plus nets dans des scènes au rythme rapide.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™.
*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.
Conçu pour le confort et la productivité
Mode Lecture
Ajuste la température et la luminosité des couleurs pour réduire la fatigue oculaire lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.
Sans scintillement
Le mode Sans Scintillement permet de réduire le scintillement invisible à l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
Support élégant avec une base fine
Non encombrant avec support élégant
Un support élégant en forme de L, conçu pour offrir un confort ergonomique avec un réglage de l’inclinaison, et également compatible avec une fixation murale VESA 100×100 pour une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.
Caractéristiques clés
-
Taille [pouce]
29 pouces
-
Resolution
2560 x 1080
-
Dalle
IPS
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
-
Temps de réponse
5ms (GtG)
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Toutes les caractéristiques
INFOS
-
Nom du produit
UltraWide
-
Année
Année 2025
ECRAN
-
Taille [pouce]
29 pouces
-
Taille [cm]
73cm
-
Resolution
2560 x 1080
-
Dalle
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
0.2626 x 0.2628 mm
-
Luminosité (Min.) [cd/m²]
200 cd/m²
-
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
-
Taux de contraste (min.)
700:1
-
Taux de contraste (Typ.)
1000:1
-
Temps de réponse
5ms (GtG)
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
-
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Courbure
Non
CARACTÉRISTIQUES
-
HDR 10
Oui
-
Dolby Vision™
Non
-
VESA DisplayHDR™
Non
-
Effet HDR
Oui
-
Anti-scintillement
Oui
-
Mode Lecture
Oui
-
Faiblesse de la couleur
Oui
-
Super Resolution+
Oui
-
Technologie de réduction du flou de mouvement.
Oui
-
NVIDIA G-Sync™
Non
-
AMD FreeSync™
Non
-
Black Stabilizer
Oui
-
Dynamic Action Sync
Oui
-
Crosshair
Oui
-
Switch d’entrée automatique
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
-
Dual Controller
Oui
CONNECTIVITÉ
-
HDMI
Oui vers. 1.4
-
DisplayPort
Oui vers. 1.4
-
Sortie casque
Sortie Casque (3) (Son uniquement)
PUISSANCE
-
Type
Alimentation externe (adaptateur)
-
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
-
Consommation électrique (Typ.)
22W
-
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
-
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
MÉCANIQUE
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
-
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
-
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
-
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
781 x 391 x 132
-
Poids avec le support [kg]
5.1 kg
-
Poids sans le support [kg]
4.0 kg
-
Poids du colis [kg]
6.6 kg
ACCESSOIRE
-
HDMI
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
