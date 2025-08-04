Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080

29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080

LG 29U511A-B
Fonctionnalités principales

  • Écran IPS 21:9 WFHD (2560x1080) 29 pouces
  • Design ergonomique quasiment sans bord sur 3 côtés
  • sRGB 99 % (Typ.)
  • 250 nits (Typ.) Luminosité / HDR 10
  • Taux de rafraîchissement de 100 Hz, 1ms MBR
  • DisplayPort 1.4
Plus
Visuels époustouflants Fonctionnalités pratiques Expérience de jeu ultime Confort amélioré

Logo LG UltraWide Monitor.

Écran IPS 21:9 WFHD (2560x1080) 34 pouces

Moniteur LG ultra large sur un bureau blanc dans un espace de travail moderne, affichant plusieurs tableaux de bord et graphiques de données pour la productivité et le multitâche.
Moniteur LG ultra large de 29 pouces illustrant la différence entre les rapports d’aspect 21:9 et 16:9 et plusieurs applications affichées côte à côte pour le multitâche.

WFHD 29"
Écran IPS™

avec écran sans bordures

Un motocycliste futuriste participant à une course dans un paysage urbain éclairé par des néons, avec une section mise en évidence montrant une vue plus claire et plus nette qui montre la clarté des mouvements.

Clair et fluide avec un taux de rafraîchissement de 100Hz

Vue latérale d’un moniteur illustrant le réglage de l’inclinaison avec des contours superposés, montrant sa liberté de mouvement ergonomique.

Espace optimisé avec support élégant

Vue nocturne d’un pont moderne et de gratte-ciels lumineux avec un éclairage vif qui se reflète dans l’eau, démontrant un contraste élevé et les détails des couleurs.

HDR10 : contraste détaillé

Écran UltraWide™ Full HD 21:9

Facilitez vos tâches grâce à une meilleure visibilité

L’écran UltraWide™ Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal à l’écran qu’un moniteur FHD standard (1920×1080). Le design pratiquement sans bord offre une vue ininterrompue et plus large. Cela permet un multitâche plus efficace, sans devoir passer d’une fenêtre à l’autre.

Moniteur LG ultra large de 29 pouces illustrant la différence entre les rapports d’aspect 21:9 et 16:9 et plusieurs applications affichées côte à côte pour le multitâche.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

VESA DisplayHDR™ 400

Une netteté qui permet de rester concentré

Prend en charge VESA DisplayHDR™ 400, offrant plus de luminosité et de contraste pour des détails plus nets dans le contenu HDR.

Écran IPS™

Le moniteur LG IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.

HDR 10

Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.

sRGB 99 % (Typ.)

Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.

Calibrage des couleurs

Assure une reproduction précise et constante des couleurs.

Moniteur LG ultra large affichant un paysage urbain nocturne éclatant avec un pont et une réflexion lumineux, affichés dans une interface logicielle d’édition photo mettant en valeur les outils de couleurs et de contraste.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Appli LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.

1ms MBR

Image fluide avec 1ms MBR

1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, pour une expérience de jeu plus fluide et des visuels plus nets dans des scènes au rythme rapide.

Des motocyclistes futuristes participent à une course dans la rue d’une ville éclairée par des néons, avec un effet de flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et clairs pour montrer la réduction du flou de mouvement (MBR) de 1ms.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™.

*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.

Conçu pour le confort et la productivité

Mode Lecture

Ajuste la température et la luminosité des couleurs pour réduire la fatigue oculaire lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.

Sans scintillement

Le mode Sans Scintillement permet de réduire le scintillement invisible à l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

Support élégant avec une base fine

Non encombrant avec support élégant

Un support élégant en forme de L, conçu pour offrir un confort ergonomique avec un réglage de l’inclinaison, et également compatible avec une fixation murale VESA 100×100 pour une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.

Vues de dessus et inclinées d’un moniteur installé sur un bureau impeccable, avec une tasse à café, un clavier sans fil, une souris et un support élégant et discret qui garantit la stabilité et économise de l’espace.
Imprimer

Caractéristiques clés

  • Taille [pouce]

    29 pouces

  • Resolution

    2560 x 1080

  • Dalle

    IPS

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

Toutes les caractéristiques

INFOS

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Année 2025

ECRAN

  • Taille [pouce]

    29 pouces

  • Taille [cm]

    73cm

  • Resolution

    2560 x 1080

  • Dalle

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2626 x 0.2628 mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    700:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1000:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Dolby Vision™

    Non

  • VESA DisplayHDR™

    Non

  • Effet HDR

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • Technologie de réduction du flou de mouvement.

    Oui

  • NVIDIA G-Sync™

    Non

  • AMD FreeSync™

    Non

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui vers. 1.4

  • DisplayPort

    Oui vers. 1.4

  • Sortie casque

    Sortie Casque (3) (Son uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    22W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Poids avec le support [kg]

    5.1 kg

  • Poids sans le support [kg]

    4.0 kg

  • Poids du colis [kg]

    6.6 kg

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

