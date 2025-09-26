Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440
34U650A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440

34U650A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440

LG 34U650A-B
Vue avant du moniteur UltraWide
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (gauche)
Vue avant légèrement inclinée à gauche du moniteur UltraWide
Vue avant légèrement inclinée à droite du moniteur UltraWide
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (droite)
Vue de profil latéral du support de moniteur (inclinaison de -15 degrés)
Vue de profil latéral du support de moniteur (inclinaison de +15 degrés)
Vue de dessus du support de moniteur
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’arrière
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’avant
Vue arrière du moniteur avec deux ports visibles
Vue inclinée arrière du moniteur montrant le support et les ports (gauche)
Vue inclinée arrière du moniteur montrant le support et les ports (droite)
Gros plan de la vue arrière des ports du moniteur et du support
Vue inclinée du bas du support de moniteur
Vue avant du moniteur UltraWide
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (gauche)
Vue avant légèrement inclinée à gauche du moniteur UltraWide
Vue avant légèrement inclinée à droite du moniteur UltraWide
Vue inclinée avant du moniteur UltraWide (droite)
Vue de profil latéral du support de moniteur (inclinaison de -15 degrés)
Vue de profil latéral du support de moniteur (inclinaison de +15 degrés)
Vue de dessus du support de moniteur
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’arrière
Vue latérale du support de moniteur avec l’écran incliné vers l’avant
Vue arrière du moniteur avec deux ports visibles
Vue inclinée arrière du moniteur montrant le support et les ports (gauche)
Vue inclinée arrière du moniteur montrant le support et les ports (droite)
Gros plan de la vue arrière des ports du moniteur et du support
Vue inclinée du bas du support de moniteur

Fonctionnalités principales

  • Moniteur UltraWide™ de 34"
  • Dalle IPS résolution WQHD (3440 x 1440)
  • Black Stabilizer, Mode DAS et Flicker Safe
  • HDR10
Plus
Logo LG UltraWide Monitor Curved.

Logo LG UltraWide Monitor Curved.

Améliorez votre productivté grâce à une meilleure visibilité

Un espace de travail à domicile moderne doté d’un moniteur LG ultra large affichant des tableaux de bord de données, des graphiques 3D et des outils de gestion de projet, avec un clavier et une souris sans fil sur un bureau en bois.
Il s’agit d’une image récapitulative pour un moniteur UltraWide, divisé en six blocs : un écran WQHD IPS incurvé de 34 pouces sur un bureau à domicile en bois montrant une surveillance en temps réel, des graphiques 3D colorés, et les outils de gestion de projet ; des ondes abstraites éclatantes représentant la précision des couleurs HDR10 et sRGB de 99 % ; un gros plan de ports illustrant la connectivité USB-C tout-en-un ; une scène de course de moto rapide mettant en valeur le taux de rafraîchissement fluide de 100 Hz ; un graphique de deux enceintes intégrées de 7 W pour un son immersif ; et un profil latéral du support fin avec des icônes indiquant : inclinaison ergonomique, pivot, et réglages de hauteur.
Écran époustouflantFonctionnalités pratiquesExpérience de jeuConfort amélioré

Écran WQHD IPS 21:9

La résolution UltraWide™ QHD (3440×1440) avec un rapport d’aspect de 21:9 offre un grand espace d’écran pour exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité au travail. La courbure du 3800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran quasi sans bords sur 3 côtés offre un écran large et dégagé pour une expérience visuelle immersive et confortable.

Moniteur LG ultra large affichant plusieurs applications sur un écran 21:9 de 34 pouces, avec une comparaison mise en évidence montrant l’espace horizontal supplémentaire sur un écran 16:9 standard de 27 pouces.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

HDR 10 avec sRGB 99 % (Typ.)

Couleurs réalistes, optimisées par IPS

La compatibilité HDR 10 et la couverture sRGB (typ.) de 99 % offrent une reproduction précise des couleurs et un repérage des tonalités dans les scènes HDR.

Écran IPS

Le moniteur LG IPS offre des couleurs uniformes et éclatantes dans les angles de vision larges.

HDR 10

Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.

sRGB 99 % (Typ.)

Avec une couverture de 99 % du spectre sRGB, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.

Calibrage des couleurs

Assure une reproduction précise et constante des couleurs.

Un moniteur LG ultra large affichant des images d’aurores éclatantes avec une interface d’édition de photos, présentant une précision des couleurs éclatante et des détails haute résolution.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB-C (96 W PD)

Connectivité USB-C tout-en-un

Restez connecté facilement grâce aux ports USB-C, DisplayPort et HDMI qui prennent en charge une large gamme d’appareils. Le port USB-C permet un excellent affichage, le transfert de données et la charge de l’ordinateur portable (jusqu’à 96 W) via un seul câble pratique.

Moniteur UltraWide connecté à un ordinateur portable via un câble USB-C, affichant un projet d’édition vidéo avec un cycliste sur un pont et un gros plan du port USB-C, mettant en évidence la capacité de transmission d’énergie de 96 W.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les câbles DisplayPort, cable d’alimentation, HDMI et USB-C sont inclus dans la boîte, mais le contenu peut varier en fonction du pays.

Moniteur UltraWide affichant un personnage de jeu de dark fantasy, avec deux ondes sonores colorées irradiant vers l’avant depuis le dessous du moniteur, représentant des enceintes intégrées de 7 W renforcées par la technologie DepthSound pour des basses profondes et une expérience audio immersive.

Haut-parleurs avec DepthSound

Profitez d’un paysage sonore profond

Les sons profonds et magnifiques des haut-parleurs 7 W intégrés avec DepthSound pour améliorer la gamme des basses pour une expérience de jeu vraiment immersive.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Appli LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.

Des motocyclistes futuristes participent à une course dans la rue d’une ville éclairée par des néons, avec un flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et clairs pour des performances fluides avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz.

100 Hz

Mouvement de jeu fluide avec taux de rafraîchissement jusqu'à 100 Hz

Offre des performances fluides et réactives avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 100 Hz, offrant des visuels ultra fluides et une expérience de jeu fluide sans effet de traînée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

5 ms (GTG)

Vitesse constante

Le temps de réponse 5ms (GtG) réduit le retard d’affichage pour des visuels nets. Gardez le contrôle pendant chaque jeu avec des mouvements fluides et une vitesse fiable.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Conçu pour le confort et la productivité

Mode Lecture

Ajuste la température et la luminosité des couleurs pour réduire la fatigue oculaire lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.

Sans scintillement

Minimise le scintillement invisible de l’écran et offre une expérience visuelle confortable pendant une utilisation prolongée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier en fonction des conditions d’usage réelles.

Support fin avec base carrée

Non encombrant avec support élégant

Le support élégant en L permet de garder votre espace dégagé et est conçu de manière ergonomique pour le confort, permettant des ajustements faciles de l’inclinaison, de la rotation et de la hauteur pour s’adapter à votre angle de vision et à votre posture. Grâce à son support de montage en un clic, il peut être installé rapidement et facilement.

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

150 mm

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

-30°~30° 

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-5°~ 21°

Vue du dessus d’un moniteur UltraWide incurvé sur un bureau avec une tasse à café, un clavier sans fil et une souris, ainsi qu’un gros plan de la base fine et carrée du moniteur, conçue pour la stabilité et un espace de travail peu encombré.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    816.7 x 535.2 x 230.0 (Haut)
    816.7 x 385.2 x 267.5 (Bas)

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    988 x 481 x 203

  • Poids avec le support [kg]

    10.1 kg

  • Poids sans le support [kg]

    7.3 kg

  • Poids du colis [kg]

    12.5 kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • PBP

    Oui (2PBP)

  • PIP

    PIP

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui vers. 2.0

  • DisplayPort

    Oui vers. 1.4

  • USB-C

    Oui

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • USB-C (Power Delivery)

    96W

  • Port USB montant

    Oui (ver. 3.2 Gen1)

  • Port USB descendants

    USB-C(ver 3.2 Gen1),
    USB-A(ver 3.2 Gen1)

  • KVM intégré

    Oui

  • LAN (RJ-45)

    Oui

  • Entrée micro

    Oui

  • Sortie casque

    Sortie casque 4 pôles (audio + micro)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation intégrée

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    43W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

  • USB-C

    Oui

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    34 pouces

  • Taille [cm]

    86.7 cm

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    700:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1000:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100 Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Oui 3800R

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

