34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440

Améliorez votre productivté grâce à une meilleure visibilité
Écran WQHD IPS 21:9
La résolution UltraWide™ QHD (3440×1440) avec un rapport d’aspect de 21:9 offre un grand espace d’écran pour exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité au travail. La courbure du 3800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran quasi sans bords sur 3 côtés offre un écran large et dégagé pour une expérience visuelle immersive et confortable.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
HDR 10 avec sRGB 99 % (Typ.)
Couleurs réalistes, optimisées par IPS
La compatibilité HDR 10 et la couverture sRGB (typ.) de 99 % offrent une reproduction précise des couleurs et un repérage des tonalités dans les scènes HDR.
Écran IPS
Le moniteur LG IPS offre des couleurs uniformes et éclatantes dans les angles de vision larges.
HDR 10
Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.
sRGB 99 % (Typ.)
Avec une couverture de 99 % du spectre sRGB, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
USB-C (96 W PD)
Connectivité USB-C tout-en-un
Restez connecté facilement grâce aux ports USB-C, DisplayPort et HDMI qui prennent en charge une large gamme d’appareils. Le port USB-C permet un excellent affichage, le transfert de données et la charge de l’ordinateur portable (jusqu’à 96 W) via un seul câble pratique.

*Les câbles DisplayPort, cable d’alimentation, HDMI et USB-C sont inclus dans la boîte, mais le contenu peut varier en fonction du pays.

Appli LG Switch
Passer rapidement d’une tâche à une autre
Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.

5 ms (GTG)
Vitesse constante
Le temps de réponse 5ms (GtG) réduit le retard d’affichage pour des visuels nets. Gardez le contrôle pendant chaque jeu avec des mouvements fluides et une vitesse fiable.

Conçu pour le confort et la productivité
Mode Lecture
Ajuste la température et la luminosité des couleurs pour réduire la fatigue oculaire lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.
Sans scintillement
Minimise le scintillement invisible de l’écran et offre une expérience visuelle confortable pendant une utilisation prolongée.

*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier en fonction des conditions d’usage réelles.
Support fin avec base carrée
Non encombrant avec support élégant
Le support élégant en L permet de garder votre espace dégagé et est conçu de manière ergonomique pour le confort, permettant des ajustements faciles de l’inclinaison, de la rotation et de la hauteur pour s’adapter à votre angle de vision et à votre posture. Grâce à son support de montage en un clic, il peut être installé rapidement et facilement.

Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
816.7 x 535.2 x 230.0 (Haut)
816.7 x 385.2 x 267.5 (Bas)
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
988 x 481 x 203
Poids avec le support [kg]
10.1 kg
Poids sans le support [kg]
7.3 kg
Poids du colis [kg]
12.5 kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Super Resolution+
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
PBP
Oui (2PBP)
PIP
PIP
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraWide
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui vers. 2.0
DisplayPort
Oui vers. 1.4
USB-C
Oui
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
96W
Port USB montant
Oui (ver. 3.2 Gen1)
Port USB descendants
USB-C(ver 3.2 Gen1),
USB-A(ver 3.2 Gen1)
KVM intégré
Oui
LAN (RJ-45)
Oui
Entrée micro
Oui
Sortie casque
Sortie casque 4 pôles (audio + micro)
PUISSANCE
Type
Alimentation intégrée
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
43W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
USB-C
Oui
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
34 pouces
Taille [cm]
86.7 cm
Resolution
3440 x 1440
Dalle
IPS
Format de l'image
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.2325 x 0.2325
Luminosité (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
700:1
Taux de contraste (Typ.)
1000:1
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Oui 3800R
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
