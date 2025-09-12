40"| Moniteur UltraWide| Résolution WUHD 5120x2160

**https://www.thunderbolttechnology.net/products*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.*Pour fonctionner correctement, le câble Thunderbolt 5 inclus dans l’emballage doit être connecté au port Thunderbolt 5 du moniteur.*Pour accéder à toutes les fonctionnalités, y compris la charge de 96 W et la sortie 5120×2160 @120 Hz, votre appareil doit être compatible avec Thunderbolt 5 ou DisplayPort 2.1.*Les câbles DP, HDMI, USB-C et Thunderbolt sont inclus dans l’emballage.
※ Remarque ※
1. Windows :L’écran peut ne pas fonctionner correctement en fonction du processeur Intel et de la version du système d’exploitation Windows.
*Exigences minimales : Intel 12e génération ou ultérieur, Windows 11 ou ultérieur.
2. macOS :L’écran peut ne pas fonctionner correctement sur les appareils autres qu’Apple Silicon, en fonction de la version de macOS.
*Exigences minimales : macOS Sequoia (version 15) ou ultérieure.