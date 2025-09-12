40"| Moniteur UltraWide| Résolution WUHD 5120x2160

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

1) Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.

2) Le nombre total de pixels a été calculé en multipliant les résolutions horizontale et verticale, ce qui donne 8,29 millions de pixels pour le 4K UHD et 11,05 millions de pixels pour le 5K2K.