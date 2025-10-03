49"| Moniteur UltraWide| Résolution Dual QHD 5120 x 1440

*Le nombre de pistes et de vidéos affichées peut varier en fonction des réglages que vous avez configurés.

*Les pieds et supports nécessaires au montage vertical ne sont pas inclus avec le produit et doivent être achetés séparément.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le support pour deux moniteurs est montré à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel. Il est vendu séparément.