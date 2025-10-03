Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
49"| Moniteur UltraWide| Résolution Dual QHD 5120 x 1440
49U950A EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

49"| Moniteur UltraWide| Résolution Dual QHD 5120 x 1440

49U950A EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

49"| Moniteur UltraWide| Résolution Dual QHD 5120 x 1440

LG 49U950A-W
Fonctionnalités principales

  • Moniteur UltraWide™ de 49"
  • Dalle IPS résolution Dual QHD (5120 x 1440)
  • Black Stabilizer, Mode DAS et Crosshair
  • DisplayPort 1.4
Plus
Visuels époustouflants Fonctionnalités pratiquesExpérience de jeu ultimeConfort amélioré
Logo LG UltraWide Monitor.

Moniteur incurvé Dual QHD de 49 pouces à 144 Hz

Un espace de travail à domicile moderne doté d’un moniteur LG ultra large affichant des tableaux de bord de données et des graphiques, avec un clavier et une souris sans fil sur un bureau en bois.

Un espace de travail à domicile moderne doté d’un moniteur LG ultra large affichant des tableaux de bord de données et des graphiques, avec un clavier et une souris sans fil sur un bureau en bois.

Un espace de travail à domicile moderne doté d’un moniteur LG ultra large affichant des tableaux de bord de données et des graphiques, avec un clavier et une souris sans fil sur un bureau en bois.

DQHD 49"
Nano IPS
Incurvé

Scène de jeu dynamique démontrant un mouvement fluide et sans déchirure sur le LG UltraWide monitor avec un taux de rafraîchissement certifié à 144 Hz

Lecture fluide certifiée à 144 Hz

Scène d’astronaute de science-fiction colorée présentant une clarté éclatante avec DisplayHDR 400 sur le LG UltraWide monitor.

Une clarté éclatante avec DisplayHDR™ 400

Un câble USB Type-C connecté entre un ordinateur portable et un moniteur LG ultra-large affichant une interface d’édition vidéo, avec un gros plan montrant le port USB-C sur le moniteur.

Connectivité USB-C tout-en-un

Graphique visuel mettant en valeur un son immersif avec deux enceintes de 10 W et des performances de basses riches.

Son immersif
2 basses riches 10 W

UltraWide Dual QHD (5120X1440)

Grand, net et large

Profitez de la puissance de deux écrans QHD combinés de manière transparente dans un seul écran de 49 pouces. Le moniteur UltraWide 32:9 Dual QHD (5 120x1 440) de 49 pouces offre l’espace de deux écrans QHD 16:9 de 27 pouces pour une vue unique et élargie. Avec environ 70 % de pixels en plus qu’une résolution Full HD 32:9 (3 840x1 080), il offre une clarté et des détails supérieurs.

Image de comparaison montrant un moniteur ultra-large 49" 32:9 par rapport à un écran 34" 21:9, montrant l’espace de travail horizontal élargi. L’écran affiche des applications créatives côte à côte.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

*Pour certains modèles MAC équipés d’une carte graphique Intel, la résolution maximum n’est pas prise en charge lorsque l’USB-C est connecté.

*Le nombre de pistes et de vidéos affichées peut varier en fonction des réglages que vous avez configurés.

*Les pieds et supports nécessaires au montage vertical ne sont pas inclus avec le produit et doivent être achetés séparément.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le support pour deux moniteurs est montré à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel. Il est vendu séparément.

Qualité d’image premium

La précision à chaque pixel, l’éclat sous tous les angles.

Profitez d’une précision des couleurs de qualité professionnelle et d’une clarté constante avec un grand angle de vision.

Écran Nano IPS™

Le moniteur LG Nano IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.

DCI-P3 98 %

Avec une couverture de 98 % du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.

VESA Display HDR™ 400

Le HDR400 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.

Calibrage des couleurs

Assure une reproduction précise et constante des couleurs.

Moniteur incurvé LG UltraWide affichant une image d’astronaute de science-fiction éclatante dans une interface d’édition de photo, mettant l’accent sur des couleurs éclatantes et une haute résolution.

Moniteur incurvé LG UltraWide affichant une image d’astronaute de science-fiction éclatante dans une interface d’édition de photo, mettant l’accent sur des couleurs éclatantes et une haute résolution.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB-Type-C™ mit 90 W Stromversorgung

Connectivité USB-C tout-en-un

Le port USB Type-C™ permet l’affichage, le transfert de données et la charge d’ordinateur portable, le tout avec un seul câble. Avec une alimentation allant jusqu’à 90 W, il peut charger un ordinateur portable connecté tout en alimentant le moniteur.

Un moniteur connecté à un ordinateur portable via un seul câble USB Type-C avec une alimentation de 90 W, prenant en charge l’affichage, le transfert de données et la charge. Le visuel met l’accent sur la connectivité tout-en-un avec une configuration de bureau impeccable.

Un moniteur connecté à un ordinateur portable via un seul câble USB Type-C avec une alimentation de 90 W, prenant en charge l’affichage, le transfert de données et la charge. Le visuel met l’accent sur la connectivité tout-en-un avec une configuration de bureau impeccable.

*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-C™ inclus dans l'emballage doit être connecté au port USB Type-C™ du moniteur.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Enceintes stéréo avec des basses riches

Son immersif sans enceintes supplémentaires

Le moniteur est doté de 2 enceintes stéréo intégrées de 10 W, offrant un son immersif pour les films, la musique et d’autres contenus multimédias, et prenant également en charge une communication vocale claire pour les appels vidéo et visioconférences sans nécessiter d’enceintes externes.

Une vidéo en boucle montre deux scènes présentant les enceintes intégrées au moniteur : l’une avec une scène de dragon cinématographique pour un son multimédia immersif, et l’autre avec une interface d’appel de visioconférence, mettant l’accent sur une communication vocale claire sans enceintes externes. Les ondes sonores environnantes représentent la sortie stéréo visuellement.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.

49 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Visez plus grand. Jouez plus vite.

Le grand écran de 49 pouces avec résolution DQHD (5 120×1 440) offre un champ de vision ultra large, idéal pour une expérience gaming immersive. La technologie Nano IPS et le taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz offrent des couleurs éclatantes et des mouvements fluides à chaque moment de jeu.

Comparaison montrant un champ de vision élargi avec la résolution DQHD 5 120×1 440. Haut : vue standard avec des cadres visibles ; Bas : vue immersive ultra large sans interruption du cadre.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran dynamique, gameplay fluide

Profitez d’un gameplay fluide et stable avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, NVIDIA G-SYNC® compatible, AMD FreeSync™ et diverses fonctionnalités de prise en charge dans le jeu.

Logos NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync et AMD FreeSync Premium Pro.

Image divisée comparant les saccades et déchirures d’écran à gauche avec un jeu fluide et net à droite, montrant l’effet de la synchronisation adaptative et d’un taux de rafraîchissement élevé.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Double commande (commutateur KVM)

Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur

Travaillez en toute simplicité sur deux PC avec un seul moniteur, clavier et souris. Il suffit de glisser-déposer des fichiers à l’aide de la Double commande.

*Les câbles inclus dans l'emballage sont USB-C, HDMI et DP.

Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

1ms MBR

Clear Motion avec 1ms MBR

1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, pour une expérience de jeu fluide et des visuels nets dans des scènes au rythme rapide

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.

*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, cherchez 49U950A dans le menu Support de LG.com.

Conçu pour le confort et la productivité

Luminosité adaptative

Ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante à l’aide d’un capteur intégré, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire et d’améliorer le confort oculaire.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Lumière bleue réduite couleur éclatante

La technologie Live Color Low Blue Light de LG avec la certification d’affichage TÜV Rheinland protège vos yeux contre la lumière bleue en combinant des réglages matériels et logiciels RVB tout en maintenant une qualité de couleur vive.

*Certification TÜV Rheinland (Faible émission de lumière bleue - Hardware Solution) 1111255356

Support élégant avec une base fine

Non encombrant avec support élégant

Un support élégant en forme de L est conçu pour offrir un confort ergonomique et un gain de place, offrant une expérience utilisateur confortable et un espace de travail non encombré. Il permet des réglages de hauteur, d’inclinaison et de pivotement, en plus d’être compatible avec une fixation murale VESA 100×100.

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

Icône réglable en inclinaison.
Inclinaison
Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Poids avec le support [kg]

    17.3 kg

  • Poids sans le support [kg]

    12.6 kg

  • Poids du colis [kg]

    22.0 kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Effet HDR

    Oui

  • Technologie Nano IPS™

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Luminosité automatique

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Non

  • OverClocking

    Non

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Non

  • PBP

    Oui (2PBP)

  • PIP

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui vers. 2.1

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    vers. 1.4

  • USB-C

    Oui

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • Chaînage en série

    Non

  • Port USB montant

    Oui (1 x ver. 2.0)

  • Port USB descendants

    Oui (2 x vers. 3.0)

  • KVM intégré

    Oui

  • Sortie casque

    Sortie casque – 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Entrée AC

    Alimentation intégrée

  • Consommation électrique (Typ.)

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (max.)

    45W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

  • USB-C

    Oui

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    49 pouces

  • Taille [cm]

    124.46 cm

  • Resolution

    5120 x 1440

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    32:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.234 x 0.234 mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    700:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1000:1

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG en mode rapide)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    3800R

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

SON

  • Rich Bass

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

