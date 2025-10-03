49"| Moniteur UltraWide| Résolution Dual QHD 5120 x 1440

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur incurvé Dual QHD de 49 pouces à 144 Hz
UltraWide Dual QHD (5120X1440)
Grand, net et large
Profitez de la puissance de deux écrans QHD combinés de manière transparente dans un seul écran de 49 pouces. Le moniteur UltraWide 32:9 Dual QHD (5 120x1 440) de 49 pouces offre l’espace de deux écrans QHD 16:9 de 27 pouces pour une vue unique et élargie. Avec environ 70 % de pixels en plus qu’une résolution Full HD 32:9 (3 840x1 080), il offre une clarté et des détails supérieurs.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour certains modèles MAC équipés d’une carte graphique Intel, la résolution maximum n’est pas prise en charge lorsque l’USB-C est connecté.
*Le nombre de pistes et de vidéos affichées peut varier en fonction des réglages que vous avez configurés.
*Les pieds et supports nécessaires au montage vertical ne sont pas inclus avec le produit et doivent être achetés séparément.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le support pour deux moniteurs est montré à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel. Il est vendu séparément.
Qualité d’image premium
La précision à chaque pixel, l’éclat sous tous les angles.
Profitez d’une précision des couleurs de qualité professionnelle et d’une clarté constante avec un grand angle de vision.
Écran Nano IPS™
Le moniteur LG Nano IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.
DCI-P3 98 %
Avec une couverture de 98 % du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.
VESA Display HDR™ 400
Le HDR400 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
USB-Type-C™ mit 90 W Stromversorgung
Connectivité USB-C tout-en-un
Le port USB Type-C™ permet l’affichage, le transfert de données et la charge d’ordinateur portable, le tout avec un seul câble. Avec une alimentation allant jusqu’à 90 W, il peut charger un ordinateur portable connecté tout en alimentant le moniteur.
*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-C™ inclus dans l’emballage doit être connecté au port USB Type-C™ du moniteur.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Enceintes stéréo avec des basses riches
Son immersif sans enceintes supplémentaires
Le moniteur est doté de 2 enceintes stéréo intégrées de 10 W, offrant un son immersif pour les films, la musique et d’autres contenus multimédias, et prenant également en charge une communication vocale claire pour les appels vidéo et visioconférences sans nécessiter d’enceintes externes.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
49 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz
Visez plus grand. Jouez plus vite.
Le grand écran de 49 pouces avec résolution DQHD (5 120×1 440) offre un champ de vision ultra large, idéal pour une expérience gaming immersive. La technologie Nano IPS et le taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz offrent des couleurs éclatantes et des mouvements fluides à chaque moment de jeu.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Écran dynamique, gameplay fluide
Profitez d’un gameplay fluide et stable avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, NVIDIA G-SYNC® compatible, AMD FreeSync™ et diverses fonctionnalités de prise en charge dans le jeu.
Image divisée comparant les saccades et déchirures d’écran à gauche avec un jeu fluide et net à droite, montrant l’effet de la synchronisation adaptative et d’un taux de rafraîchissement élevé.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Double commande (commutateur KVM)
Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur
Travaillez en toute simplicité sur deux PC avec un seul moniteur, clavier et souris. Il suffit de glisser-déposer des fichiers à l’aide de la Double commande.
*Les câbles inclus dans l’emballage sont USB-C, HDMI et DP.
Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
1ms MBR
Clear Motion avec 1ms MBR
1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, pour une expérience de jeu fluide et des visuels nets dans des scènes au rythme rapide
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, cherchez 49U950A dans le menu Support de LG.com.
Conçu pour le confort et la productivité
Luminosité adaptative
Ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante à l’aide d’un capteur intégré, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire et d’améliorer le confort oculaire.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Lumière bleue réduite couleur éclatante
La technologie Live Color Low Blue Light de LG avec la certification d’affichage TÜV Rheinland protège vos yeux contre la lumière bleue en combinant des réglages matériels et logiciels RVB tout en maintenant une qualité de couleur vive.
*Certification TÜV Rheinland (Faible émission de lumière bleue - Hardware Solution) 1111255356
Support élégant avec une base fine
Non encombrant avec support élégant
Un support élégant en forme de L est conçu pour offrir un confort ergonomique et un gain de place, offrant une expérience utilisateur confortable et un espace de travail non encombré. Il permet des réglages de hauteur, d’inclinaison et de pivotement, en plus d’être compatible avec une fixation murale VESA 100×100.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Poids avec le support [kg]
17.3 kg
Poids sans le support [kg]
12.6 kg
Poids du colis [kg]
22.0 kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Effet HDR
Oui
Technologie Nano IPS™
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Luminosité automatique
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Super Resolution+
Oui
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Non
OverClocking
Non
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Non
PBP
Oui (2PBP)
PIP
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraWide
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui vers. 2.1
DisplayPort
Oui
Version DP
vers. 1.4
USB-C
Oui
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
90W
Chaînage en série
Non
Port USB montant
Oui (1 x ver. 2.0)
Port USB descendants
Oui (2 x vers. 3.0)
KVM intégré
Oui
Sortie casque
Sortie casque – 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Entrée AC
Alimentation intégrée
Consommation électrique (Typ.)
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (max.)
45W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
USB-C
Oui
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
49 pouces
Taille [cm]
124.46 cm
Resolution
5120 x 1440
Dalle
IPS
Format de l'image
32:9
Pixel Pitch [mm]
0.234 x 0.234 mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
Taux de contraste (min.)
700:1
Taux de contraste (Typ.)
1000:1
Temps de réponse
5 ms (GtG en mode rapide)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
3800R
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
SON
Rich Bass
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Produit Recommandé