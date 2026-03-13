About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Réfrigérateur Combiné | 344L | 35dB | Door Cooling+

GBV3100EPY label energy++E+Grade+35+dB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
GBV3100EPY label energy++E+Grade+35+dB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur Combiné | 344L | 35dB | Door Cooling+

GBV3100EPY
LG GBV3100EPY Vue de face
LG GBV3100EPY Vue de face
LG GBV3100EPY Vue de face
LG GBV3100EPY Vue de face
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY dessin technique: H 1860, L 595, P 682 mm, avec mesures d'encastrement pour condenseur ouvert, nécessitant $\ge$50 mm du mur.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY Silver, illustre le Design Modern Flat Door et l'intégration parfaite dans les meubles de cuisine.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY avec le logo du Compresseur Smart Inverter, soulignant la garantie de 10 ans et l'efficacité énergétique.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY illustre l'intérieur NatureFRESH avec tiroir Moist Balance Crisper rempli pour une fraîcheur longue durée.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY Silver, intégré dans une cuisine moderne et naturelle, met en valeur son design élégant à porte plate.
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de derrière
LG GBV3100EPY Vue de face
LG GBV3100EPY Vue de face
LG GBV3100EPY Vue de face
LG GBV3100EPY Vue de face
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY dessin technique: H 1860, L 595, P 682 mm, avec mesures d'encastrement pour condenseur ouvert, nécessitant $\ge$50 mm du mur.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY Silver, illustre le Design Modern Flat Door et l'intégration parfaite dans les meubles de cuisine.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY avec le logo du Compresseur Smart Inverter, soulignant la garantie de 10 ans et l'efficacité énergétique.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY illustre l'intérieur NatureFRESH avec tiroir Moist Balance Crisper rempli pour une fraîcheur longue durée.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV3100EPY Silver, intégré dans une cuisine moderne et naturelle, met en valeur son design élégant à porte plate.
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de côté
LG GBV3100EPY Vue de derrière

Fonctionnalités principales

    Une solution soignée pour parfaire votre cuisine

    Conception haut de gamme

    Design moderne et minimaliste

    NatureFRESH™

    La fraîcheur jusque dans vos assiettes

    Froid ventilé

    Température optimale, uniformément réparti

    Efficacité énergétique améliorée 

    Une consonsommation énergétique adaptée à votre mode de vie

     

    Design porte plate minimaliste

    Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

    Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

    Cuisine moderne avec réfrigérateur LG argenté à droite, meubles gris, évier central et fenêtre à gauche.

    Également disponible en différentes couleurs

    Puce de couleur pour une couleur argentée de première qualité.

    Silver

    Puce de couleur pour la couleur noir mat essence.

    Noir Graphite

    Puce de couleur pour une couleur super blanche.

    Blanc

    Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.

    Zéro débord

    Panneau de commande sur réfrigérateur LG, affichage inversé Smart, température -18°C congélateur, 3°C réfrigérateur.

    Éclairage LED doux

    Gros plan sur une poignée de poche carrée au design épuré et minimaliste.

    Poignée de poche carrée

    NatureFRESH™

    Fraîcheur longue durée de vos aliments

    Savourez des aliments frais grâce à la technologie de contrôle de la température et de refroidissement de LG qui garde vos aliments frais longtemps.

    Salade fraîche dans un bol noir tenue par des mains, avec des tomates cerises sur un tissu et un jardin en arrière-plan.

    La technologie Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température

    Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours

    La technologie Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température à ± 0,5℃, conservant le fraîcheur des aliments jusqu’à 7 jours.

    *L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
    *Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle de refroidissement linéaire LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.

    La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément

    Une fraîcheur uniforme et rapidement

    La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément de chaque côté de la porte. Vos boissons et aliments restent frais, peu importe où ils sont placés dans le réfrigérateur.

    *L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
    *Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du balconnet supérieur de la porte chute de 24,8 ℃ à 8 ℃ entre le modèle Non-Door Cooling+ de LGE (GBB60NSZHE) et le modèle Door Cooling+ (GBB72NSDFN).
    *Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.

      

    Cassetto Zero Gradi convertibile

    Il selettore sul cassetto Zero Gradi consente non solo di creare le migliori temperature di conservazione per carne o pesce fresco, ma addirittura di poterlo convertire in un cassetto normale, portandolo alla stessa temperatura del frigo. In questo modo puoi conservare qualunque alimento, ad esempio della verdura, e gestire gli spazi nel frigorifero con più versatilità.

    Deux steaks au romarin, citrons, limes, asperges et persil sur un plateau dans le convertisseur frais LG.

    Cassetto Zero Gradi convertibile

    Il selettore sul cassetto Zero Gradi consente non solo di creare le migliori temperature di conservazione per carne o pesce fresco, ma addirittura di poterlo convertire in un cassetto normale, portandolo alla stessa temperatura del frigo. In questo modo puoi conservare qualunque alimento, ad esempio della verdura, e gestire gli spazi nel frigorifero con più versatilità.

    Gros plan sur le bouton de refroidissement express situé en haut du réfrigérateur.

    Le froid ventilé total no frost garantit la fraîcheur dans chaque recoin du réfrigérateur

    Fraîcheur et facilité grâce à
    Multi Air Flow

    Le froid ventilé total no frost, accompagné de la technologie Multi Air Flow, garantit la fraîcheur dans chaque recoin du réfrigérateur et vous évite le dégivrage manuel.
    Efficacité énergétique améliorée 

    Une efficacité énergétique sans compromis

    Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans.

    Réfrigérateur LG avec compresseur intelligent et efficacité énergétique C. Garantie 10 ans à gauche.

    *Le test est basé sur la norme "KS C ISO 15502" (Modèle : R-B601GM, R-B602GCWP)
    *L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.

    FAQ

    Q.

    De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

    A.

    Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

    Q.

    Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?

    A.

    Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments surgelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, ce qui vous permet d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.

    Q.

    Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

    A.

    Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

    Q.

    Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

    A.

    Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

    Guide étape par étape

    Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide

    Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG à congélateur inférieur, y compris le déballage et la mise à niveau. Commencez à stocker dès aujourd'hui.

    *Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

    Imprimer

    Toutes les caractéristiques

    INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

    PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
    Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

    Ce qu’ils en pensent

    Notre sélection pour vous

    Trouver à proximité

    Découvrez ce produit autour de vous.