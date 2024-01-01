Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Une solution soignée pour parfaire votre cuisine
Obtenez une cuisine moderne et élégante
Le réfrigérateur LG saura s'intégrer facilement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.
Cuisine moderne avec réfrigérateur LG argenté à droite, meubles gris, évier central et fenêtre à gauche.
Également disponible en différentes couleurs
Fraîcheur longue durée de vos aliments
Salade fraîche dans un bol noir tenue par des mains, avec des tomates cerises sur un tissu et un jardin en arrière-plan.
*Basé sur les résultats de test de TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer le temps nécessaire pour atteindre un taux de perte de poids de 5% d’un pak choi dans le bac à légumes du modèle LGE LINEARCooling GSXV91NSAE. Le résultat peut varier lors de l'utilisation réelle.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du balconnet supérieur de la porte chute de 24,8 ℃ à 8 ℃ entre le modèle Non-Door Cooling+ de LGE (GBB60NSZHE) et le modèle Door Cooling+ (GBB72NSDFN).
*Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.
Deux steaks au romarin, citrons, limes, asperges et persil sur un plateau dans le convertisseur frais LG.
Gros plan sur le bouton de refroidissement express situé en haut du réfrigérateur.
Une efficacité énergétique sans compromis
Réfrigérateur LG avec compresseur intelligent et efficacité énergétique C. Garantie 10 ans à gauche.
*Le test est basé sur la norme "KS C ISO 15502" (Modèle : R-B601GM, R-B602GCWP)
FAQ
De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?
Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments surgelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, ce qui vous permet d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.
Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?
Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.
Guide étape par étape
Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG à congélateur inférieur, y compris le déballage et la mise à niveau. Commencez à stocker dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
