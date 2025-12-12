Réfrigérateur 2 portes | 266 L | Door Cooling™

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Comparé à réfrigérateur LG conventionnel Smart Inverter. Test réalisé parle laboratoire indépendant UL, mesurantles variations de températures entre les modeles LG B606S et B607S, d'aprés les méthodes de test interne LG.
FAQ
Qu’est-ce que le Linear Cooling™ de LG ?
La technologie Linear Cooling™ maintient la température du réfrigérateur constante dans une plage de ± 0,5 ℃ en ajustant soigneusement l’approvisionnement d’air froid, prévenant la perte d’humidité de la nourriture et gardant sa fraîcheur plus longtemps.
Qu’est-ce que la technologie Door Cooling+™ de LG ?
La technologie Door Cooling+™ envoie un puissant souffle d’air froid sur la nourriture conservée dans la porte par le biais d’évents situés à l’avant du réfrigérateur. Cette technologie permet de maintenir la température froide et la fraîcheur de tout ce que vous avez conservé dans la porte de votre réfrigérateur.
Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur congélateur à plomberie ?
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge.
Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?
LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs congélateurs élégants et économes en énergie avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Du réfrigérateur américain spacieux au multi-portes pratique, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™ et aux modèles combinés et Slim, LG propose le réfrigérateur congélateur parfait pour chaque ménage. Si vous concevez une cuisine de zéro, vous pouvez facilement intégrer les appareils électroménagers dont vous rêvez. Si vous avez un espace existant à remplir, votre choix sera alors dicté par cet espace. Une fois que vous avez choisi un réfrigérateur congélateur adapté à votre style de vie, cherchez l’espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost, un distributeur d’eau et de glaçons UVnano™ à nettoyage automatique, des étagères pliantes et un système de tiroir FRESHBalancer™. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit.
De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?
LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles à plomberie et sans plomberie. Un réfrigérateur à plomberie est connecté directement à la distribution d’eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur sans plomberie possède un réservoir d’eau rechargeable intégré connecté au distributeur intégré à la porte. Il vous suffit de maintenir le réservoir rempli pour profiter d’eau fraîche du robinet.
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
266
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
555 x 1 680 x 637
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
203
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
E
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
FONCTIONS - Door-in-Door
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Non
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Silver
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur 2 Portes
Classe d’énergie
E
CAPACITÉ
Volume total (L)
266
Volume du congélateur (L)
58
Volume du réfrigérateur (L)
208
COMMANDE ET ÉCRAN
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
55
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
555 x 1 680 x 637
Poids du produit (kg)
51
Profondeur sans poignée (mm)
551
Profondeur avec poignée (mm)
637
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
1 655
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
1 680
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
Door-in-Door
Non
LINEAR Cooling
Oui
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
Bac à glaçons normal
Distributeur d’eau uniquement
Non
Fabrique à glaçe automatique
Non
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
PET
Finition (porte)
Silver
Type de poignée
Poignée Pocket
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
Consommation électrique (kWh/an)
203
Classe climatique
SN-T
Niveau sonore (dB)
35
Niveau sonore (classe)
B
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
3 balconnets contre-porte
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
2
Bac à légumes
Oui (1)
Fresh 0 Zone
Non
Multi-Air Flow
Oui
Pure N Fresh
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Non
ThinQ (Wi-Fi)
Non
CODE BARRE
Code barre
8806096521663
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
2
Étagère_Verre trempé
1
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider