*L'effet de l'UVnano (nom de la fonction Self Care) a été évalué par des tests en laboratoire réalisés par TÜV en 2020 à l'aide de méthodes de tests internes consistant à mesurer la réduction d'E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d'eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après un total de 24 heures dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Le produit ne traite ni ne guérit les problèmes de santé et ne garantit pas que l'eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants tels que des particules microbiologiques affectant la santé des utilisateurs.
*UVnano est un mélange des mots UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de longueur).
*Basé sur des tests effectués par UL (comparant le temps nécessaire pour que la température passe de 24,8°C à 8°C, entre le modèle GBB60NSZHE sans DoorCooling et le modèle GBB72NSDFN avec DoorCooling.
*Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire (Pièce seulement).
*Compatible smartphone with Android 4,1,2 (JellyBean) or later or iOS 8 or later required for LG SmartThinQTM app. Phone and Home Wi-Fi Data Connection's required.
FAQ
Qu’est-ce que le Linear Cooling™ de LG ?
La technologie Linear Cooling™ maintient la température du réfrigérateur constante dans une plage de ± 0,5 ℃ en ajustant soigneusement l’approvisionnement d’air froid, prévenant la perte d’humidité de la nourriture et gardant sa fraîcheur plus longtemps.
Qu’est-ce que la technologie Door Cooling+™ de LG ?
La technologie Door Cooling+™ envoie un puissant souffle d’air froid sur la nourriture conservée dans la porte par le biais d’évents situés à l’avant du réfrigérateur. Cette technologie permet de maintenir la température froide et la fraîcheur de tout ce que vous avez conservé dans la porte de votre réfrigérateur.
Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur congélateur à plomberie ?
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge.
Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?
LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs congélateurs élégants et économes en énergie avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Du réfrigérateur américain spacieux au multi-portes pratique, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™ et aux modèles combinés et Slim, LG propose le réfrigérateur congélateur parfait pour chaque ménage. Si vous concevez une cuisine de zéro, vous pouvez facilement intégrer les appareils électroménagers dont vous rêvez. Si vous avez un espace existant à remplir, votre choix sera alors dicté par cet espace. Une fois que vous avez choisi un réfrigérateur congélateur adapté à votre style de vie, cherchez l’espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost, un distributeur d’eau et de glaçons UVnano™ à nettoyage automatique, des étagères pliantes et un système de tiroir FRESHBalancer™. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit.
De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?
LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles à plomberie et sans plomberie. Un réfrigérateur à plomberie est connecté directement à la distribution d’eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur sans plomberie possède un réservoir d’eau rechargeable intégré connecté au distributeur intégré à la porte. Il vous suffit de maintenir le réservoir rempli pour profiter d’eau fraîche du robinet.
