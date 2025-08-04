*L'effet de l'UVnano (nom de la fonction Self Care) a été évalué par des tests en laboratoire réalisés par TÜV en 2020 à l'aide de méthodes de tests internes consistant à mesurer la réduction d'E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d'eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après un total de 24 heures dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Le produit ne traite ni ne guérit les problèmes de santé et ne garantit pas que l'eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants tels que des particules microbiologiques affectant la santé des utilisateurs.

*UVnano est un mélange des mots UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de longueur).