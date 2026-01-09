About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Washer

Smart Pairing™

Grâce à la connectivité, optimisez l'utilisation de votre lave-linge !

Avec la fonction Smart Pairing™, votre machine à laver et votre sèche-linge

communiquent pour offrir un soin optimal à vos vêtements.

*Les deux appareils sont connectés au Wi-Fi et l’application LG ThinQ™ sur un appareil mobile compatible pour utiliser Smart Pairing™.

LG ThinQ™

Optimisez vos cycles de lavage avec LG ThinQ ™

Suivez votre programme de lavage, même si vous n'êtes pas à votre domicile.

L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter votre machine d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.

Entretien et contrôle faciles

L'entretien de votre lave-linge devient un jeu d'enfant grâce à l'application LG ThinQ™.

Contrôle à distance, évoluvité, suivi des cycles et de la consommation… Les possibilités sont infinies ou presque !

Passez plus de temps à faire ce que vous aimez et moins à gérer les corvées de linge.

Dites à votre enceinte intelligente ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Refrigerator

Contrôlez votre réfrigérateur et optimisez votre consommation

Contrôle à distance ou suivi de la consommation : prenez le contrôle de votre réfrigérateur avec LG ThinQTM  ! Et activez le mode Économie d’énergie AI afin d’optimiser votre consommation selon vos habitudes d’usage.

Contrôlez vos appareils à distance et recevez des alertes bienveillantes

Contrôlez votre réfrigérateur à distance, accédez à des paramétrages spécifiques ou encore soyez avertis lors de vos oublis.

Restez serein grâce aux alertes de température

Recevez une alerte si la température de votre réfrigérateur devient trop élevée pour agir à temps et préserver vos aliments.