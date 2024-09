LA MONTRE LG WATCH URBANE LTE : TOUTES LES FONCTIONS D’UN SMARTPHONE, ET BIEN PLUS ENCORE, A VOTRE P

Communiqué de presse

MWC 2015





LA MONTRE LG WATCH URBANE LTE : TOUTES LES FONCTIONS

D’UN SMARTPHONE, ET BIEN PLUS ENCORE, A VOTRE POIGNET



La première montre connectée au monde 4G/LTE LG Watch Urbane LTE permet de passer des appels

téléphoniques, d'envoyer des messages et est compatible avec le mode Push-To-Talk (PTT).





À Villepinte, le 27 février 2015 — Afin de valoriser son niveau d'expertise dans l'univers des produits connectés, LG Electronics (LG) dévoilera à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone la première montre connectée au monde 4G/LTE. La LG Watch Urbane LTE représente à elle seule le futur des montres connectées, incluant la compatibilité NFC et une multitude de fonctions jamais proposées jusqu’alors sur un produit que l'on place à son poignet.



Quatrième montre intelligente signée LG, la Watch Urbane LTE est la plus ambitieuse de la fratrie. Elle associe un style moderne à la sophistication d'une montre traditionnelle, tout en ajoutant un haut niveau de performances en micro-echnologies dissimulées derrière l'afficheur Plastic-OLED d'une diagonale de 1,3 pouce.









Des fonctionnalités équivalentes de celles réservées aux Smartphones 4G

Derrière cet écran, nous retrouvons toutes les options de communication et d'interopérabilité qui étaient autrefois uniquement réservées aux smartphones 4G, notamment la possibilité de passer et de répondre à des appels téléphoniques, au même titre que l’envoi et la réception des SMS. La LG Watch Urbane LTE ajoute à son tableau la fonction Push-To-Talk (PTT) qui permet de communiquer avec tous les autres matériels présents sur le même réseau cellulaire. L'utilisateur pourra ainsi utiliser sa montre connectée en tant que Talkie-Walkie pour converser avec un nombre infini de personnes utilisant le même réseau téléphonique que lui.



Au cœur de la montre connectée Watch Urbane LTE, on trouve un système d'exploitation spécifiquement créé par LG pour ses produits nomades : LG Wearable Platform. Au-delà de ce nouvel OS, elles disposent des modes et fonctions déjà salués sur le modèle LG G Watch R, dont un affichage disposant d'un mode "Ambiant" (l'afficheur reste actif, mais dans un mode doux offre des économies d'énergie). Parmi les points forts, la présence d'une batterie de 700 mAh à l'endurance unique sur ce type de produit, et permettra à son possesseur de passer ses appels en toute tranquillité, sans risquer la panne de batterie.



Trois boutons pour accéder à toutes les fonctions de la montre LG Watch Urbane La montre connectée LG Watch Urbane LTE dispose de trois boutons physiques sur son côté droit. Ils représentent l’accès à toutes les fonctions principales sans avoir à se balader au cœur de plusieurs menus à l'écran. Le bouton situé sur le haut donne un accès immédiat aux informations importantes que sont le mode fonctionnement de la batterie, la luminosité, le volume sonore, ou les réglages de la connexion. Le bouton du milieu assure quant à lui la bascule entre l'afficheur usuel de la montre et la liste des applications installées. Le

bouton du bas permet un retour rapide à l'action précédente lors d’un appui court, et peut composer automatiquement les numéros de téléphone préenregistrés, ou bien envoyer la localisation géographique de l'utilisateur.



Les avancées technologiques au service de l’élégance Les possibilités liées à la connexion de la LG Watch Urbane LTE dépassent celles de la concurrence. La présence de la compatibilité NFC rime avec une montre connectée qui peut tout simplement devenir un portefeuille virtuel. Son propriétaire pourra l'utiliser pour effectuer ses paiements au restaurant, ses

achats de ticket de cinéma ou bien payer rapidement certains billets pour les transports en commun.

L'avantage premier est de ne plus avoir à sortir son portefeuille de sa veste ou son sac. Cette montre connectée ouvre un univers interactif qui donne la possibilité, par exemple, de recevoir une alerte de l'heure de la séance cinéma après l’achat d’un billet.



La somme de technologies embarquées dans la LG Watch Urbane LTE ne l'empêche en rien de prendre l'habit d'un véritable produit baroudeur. Elle intègre notamment un monitoring de la fréquence cardiaque ainsi que plusieurs capteurs de mouvements qui ont font un parfait coach interactif, dont la précision est bien plus importante que celle d'un smartphone. Son

spectre de compétences dans les milieux sportifs a par ailleurs été accru en y ajoutant des spécificités pour les golfeurs, les cyclistes et les randonneurs.

La Watch Urbane est à ce sujet parfaitement adaptée au tout-terrain en étant IP67 (résistante à la poussière, aux projections d'eau, à une immersion dans 1 m d'eau pendant 30 minutes). Il est possible de prendre sa douche sans la quitter, de même lors des séances intenses de jogging. La montre connectée Watch Urbane LTE évolue au gré des humeurs de son propriétaire mais aussi via l'endroit où il se trouve, ou le type de vêtements qu’il porte. L'écran pourra également être customisé en utilisant les photos présentes sur un smartphone ou une tablette après appairage.



"La montre connectée LG Watch Urbane LTE est l'exemple type de ce qu'une entreprise leader dans la technologie 4G/LTE peut parvenir à concevoir pour le grand public" a déclaré Juno Cho, Président et CEO de la division Mobile Communications de LG Electronics. "Cette montre intelligente place la barre très haut dans l'univers de la connectivité sous l'égide du réseau 4G/LTE, et s'impose comme une première mondiale, tant dans les technologies déployées que dans son design élaboré. Elle épouse

parfaitement la philosophie de notre entreprise dont l'essence est d'innover et de rendre le quotidien plus agréable".



Principales caractéristiques des modèles

 Processeur : Qualcomm Snapdragon 400, cadencé à 1,2 GHz

 Système d'exploitation : plate-forme LG Wearable

 Affichage : écran circulaire P-OLED, diagonale 1,3 pouce (320 × 320/résolution 245 ppi)

 Réseau : LTE

 Mémoire : GB eMMC / 1 GB LPDDR3

 Batterie : 700 mAh

 Capteurs : neuf axes de calcul/baromètre/PPG et GPS

 Connectivité : Wifi 802. 11 b, g, n /Bluetooth 4.0 LE/NFC

 Couleur : argent

 Autres : résistant aux poussières et aux projections d'eau/immersion (IP67), haut-parleur intégré et

micro



À propos du MWC de Barcelone :

Le MWC se tiendra du 2 au 5 mars inclus dans la ville de lumière espagnole. Si les Smartphones et les tablettes tiennent le haut du pavé, désormais, tous les matériels satellitaires y sont présentés en masse. On assiste ainsi à un déferlement de produits audio (enceintes connectées, casques, etc), de bracelets connectés (Quantifie Self), d'objets connectés divers et variés, ainsi que de montres connectées, dont on attend beaucoup lors de cette édition 2015. Le jeu vidéo y est également représenté, à l'instar de toutes les solutions liées au nomadisme des données (commerce numérique, sécurité des données...).



À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.



À propos de LG Electronics France Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.



À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent notamment des innovations technologiques telles que les téléviseurs OLED et Ultra Haute Définition / 4K mais également des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des moniteurs IPS, des systèmes Home Cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité.



