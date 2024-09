LG INTÈGRE LE CONFORT DES FONCTIONS GOOGLE DANS SA GAMME DE CASQUES TONE

Le nouveau TONE Platinum SE permet d’accéder à Google Translate et à d’autres fonctions d’intelligence artificielle par simple pression sur un bouton.

VILLEPINTE, 22 août 2018 — À l’occasion de l’IFA 2018, LG Electronics (LG) dévoilera les plus récents et les plus évolués de ses produits audio sans fil portables, dont le modèle phare LG TONE Platinum SE (HBS-1120) équipé d’un bouton Google Assistant dédié, et le LG TONE Ultra SE (HBS-835S) doté d’un haut-parleur.

Le LG TONE Platinum SE est le premier modèle TONE donnant accès à Google Assistant et Google Translate par simple pression d’un bouton. L’utilisateur peut ainsi activer Google Assistant sans avoir à prononcer OK Google, et accéder à des fonctions AI plus rapides et plus réactives. Cet avantage est particulièrement intéressant lors de l’utilisation de services tels que Google Translate : quand il n’est plus nécessaire de prononcer une phrase pour déclencher l’application, la communication dans une autre langue devient plus rapide et naturelle.

Les ingénieurs audio de LG ont développé un produit hors norme associant une armature équilibrée à des écouteurs intra-auriculaires dynamiques – une combinaison généralement réservée aux produits utilisés par les musiciens professionnels. L’armature du LG TONE Platinum SE restitue fidèlement les sons haute fréquences, tandis que les écouteurs intra-auriculaires dynamiques produisent des basses profondes. Les nouveaux casques LG ne pèsent que 54,3 grammes et offrent un temps de veille de plus de 350 heures. Ils sont disponibles en noir, bleu et doré.

L’autre nouveau modèle, le LG TONE Ultra SE, est équipé d’un haut-parleur mono en plus des écouteurs. Ce haut-parleur permet d’appeler et d’écouter sereinement de la musique, sans avoir à mettre ses écouteurs intra-auriculaires, ce qui permet, à l’utilisateur dans un véhicule par exemple, de rester vigilant vis-à-vis de son environnement. Les écouteurs intègrent la technologie audio quatre couches Advanced Quad-Layer Speaker de LG, qui utilise des matériaux haut de gamme tels qu’un film polymère métallisé pour produire des aigus nets et des basses profondes. En plus d’être doté du son signature JBL, le LG TONE Ultra SE ne pèse que 44,1 grammes, offre 380 heures de temps de veille et est disponible en noir et en bleu. Les deux modèles LG TONE Platinum SE et LG TONE Ultra SE disposent d’un double microphone MEMS qui garantit la parfaite clarté des communications téléphoniques, et ils prennent en charge l’application smartphone Tone & Talk.

« Avec le succès de sa série TONE, LG a introduit les produits audio portables sur le marché grand public et nous continuons à innover avec nos nouveaux modèles », a déclaré Kim Taegyun, directeur de la division Companion Device de LG. « Nous nous sommes engagés à fournir d’autres produits audio portables exceptionnels aux consommateurs du monde entier. »

Les visiteurs du stand LG à l’IFA (Hall 18 du Messe Berlin, du 31 août au 5 septembre) pourront découvrir de leur propres yeux les casques de la série TONE. Des détails complémentaires, tels que le prix et les lieux de vente, seront diffusés localement lorsque le produit sera disponible.

