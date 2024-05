Communiqué de presse

IFA 2015

LG PRÉSENTERA À L'IFA 2015 SON NOUVEAU LAVE-LINGE

À CHARGEMENT FRONTAL CENTUM SYSTEM

Les toutes nouvelles innovations de LG en matière de lave-linge

charmeront les consommateurs lors du salon IFA 2015

Villepinte, le 27 août 2015 — À l’occasion de l'IFA qui se tiendra à Berlin la semaine prochaine, LG Electronics (LG) présentera son Centum System™, un système de suspension innovant, conçu spécialement pour améliorer la fiabilité, la durabilité et le silence des lave-linge LG. L’innovation Centum System équipera les nouveaux lave-linge à chargement frontal de LG pour le marché européen et offrira un design extérieur retravaillé en émail pour une apparence toujours plus premium. TWIN Wash™ de LG, le premier lave-linge capable de laver deux chargements simultanément, fera aussi ses débuts européens à l'IFA 2015.



Centum System

Après avoir développé et inauguré en 1998 le premier moteur électromagnétique du marché, le moteur Direct Drive, le Centum System LG est une nouvelle innovation unique qui abandonne les ressorts traditionnels pour soutenir la cuve en utilisant un nouveau système équipé d’amortisseurs similaires à ceux des automobiles. Ce système de fixation de la cuve réduit grandement les vibrations et le niveau sonore, n'émettant que 67 dB pendant le cycle d'essorage, ce qui équivaut au son d’une conversation normale[1]. Ainsi, grâce à la réduction du nombre de pièces, moins de frottements sont générés ; le frottement étant la cause d’usure principale des machines. Au même titre que la gamme de lave-linge Titan, LG atteste d’une durabilité 20 ans du moteur Inverter Direct Drive pour les lave-linge Centum System.

La technologie TurboWashTM

La plupart des lave-linge LG sont aussi être dotés de la fonction TurboWashTM, qui peut réaliser un cycle de lavage à demi-charge en seulement 49 minutes[2]. Un pulvérisateur à très haute pression élimine les résidus de lessive des textiles pendant le cycle de rinçage, tout en consommant moins d'eau et d'énergie que les lave-linge traditionnels.

Connectivité Smart et praticité

LG a longtemps été à l’avant-garde de la technologie Smart (intelligente). Tous les lave-linge Centum System seront disponibles avec la connectivité Wi-Fi. Les utilisateurs pourront démarrer des cycles de lavage et recevoir des notifications en temps réel via leurs smartphones, et ce de n’importe quelle pièce de la maison. Les lave-linge LG équipés de la connectivité NFC rendent quant à eux la programmation de différents cycles de lavage extrêmement pratique, puisqu’il suffit simplement d’approcher le smartphone du lave-linge pour démarrer le cycle.

Lavantes-séchantes Eco-Hybrid

La combinaison de la fonction lave-linge et sèche-linge est de plus en plus populaire en Europe. LG a donc développé des fonctionnalités variées pour ses lavantes-séchantes Eco-Hybrid, procurant des options pratiques et efficaces pour de plus grandes économies d’énergie. Cette année, LG présentera sa gamme de lavantes-séchantes Eco-Hybrid aux multiples capacités. Avec une capacité de lavage de 8 kg et de séchage de 5 kg, la lavante-séchante Eco-Hybrid LG est une version plus compacte que la combinaison originale qui pouvait laver 12 kg et sécher 8 kg, mais elle offre la même fiabilité et les mêmes caractéristiques. LG propose une gamme complète de capacités, y compris une combinaison 10,5 kg/7 kg et 9 kg/6 kg pour les clients à la recherche d’options intermédiaires.

Présentation de TWIN Wash à l’Europe

La technologie révolutionnaire TWIN Wash de LG fera sa première apparition en Europe à l’IFA 2015. LG TWIN Wash permet d’effectuer le lavage simultané de deux chargements séparés en combinant un lave-linge de dimensions normales à chargement frontal et un mini lave-linge situé sur un socle distinct, offrant toute une nouvelle variété d’options de lavage. Le puissant lave-linge principal se charge de la lessive principale, tandis que le mini lave-linge peut être programmé pour effectuer un cycle de lavage différent. Il devient également possible de laver des chargements plus petits sans devoir attendre l’accumulation d’un chargement complet. Le mini lave-linge est parfait pour les textiles délicats ou spéciaux qui requièrent un programme de lavage adapté, tels que la lingerie ou les vêtements pour bébé.

« Chaque année, l’IFA est la scène idéale pour mettre l’accent sur les avancées technologiques que nous apportons à l’Europe par le biais de nos appareils ménagers » explique Jo Seong-jin, Président Directeur Général de LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. « Nos lave-linge à chargement frontal Centum System, nos lavantes-séchantes Eco-Hybrid et notre nouveau TWIN Wash sont la preuve de notre engagement à fournir ce qu'il y a de mieux en matière de technologie aux clients européens et du monde entier. »

Rendez-vous du 4 au 9 Septembre sur le stand LG, Hall 18 Messe Berlin, pour découvrir les dernières innovations de la marque !

Spécifications clés :

Lave-linge à chargement frontal Centum System

Ÿ Un lavage en 49 minutes avec TurboWash™

Ÿ Efficacité énergétique (A+++-60%)

Ÿ Moteur Inverter Direct Drive (certification de 20 ans)

Ÿ Technologie Vapeur TrueSteam™

Ÿ Adoucissant Steam Softener

Ÿ Steam Refresh

Ÿ Anti-allergie (Allergy Care)

Ÿ Cycle rapide 14”

Ÿ Connectivité Wi-Fi

Ÿ Smart Diagnosis

Ÿ Écran TFT LCD couleur

Ÿ Bandeau de contrôle 100% tactile

Ÿ Ouverture discrète

Ÿ Grand hublot noir au contour chromé

[1] Testé dans le laboratoire de LG conformément aux normes CEI (IEC). Basé sur un chargement de 12 kg programmé sur un cycle coton, essorage à 1400 t/m.

[2] Testé dans le laboratoire de LG conformément aux normes CEI (IEC). Basé sur un chargement de 6 kg programmé sur un cycle coton en utilisant l'option TurboWash.