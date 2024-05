LGE PRÉSENTE SES SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE RÉVOLUTIONNAIRES, LORS DU SALON PASSENGER TERMINAL EXPO 2018

Ce salon est occasion de présenter l’écran plébicité Transparent OLED, ainsi que les écrans LED Transparent et OLED Circle.

Villepinte, 20 mars 2018 : LG Electronics, partenaire reconnu du secteur des transports, dévoile actuellement ses solutions futuristes d’affichage dynamique lors du salon Passenger Terminal Expo (PTE) 2018, se tenant du 20 au 22 mars à Stockholm en Suède. Les systèmes d'affichage d’informations de vol, les produits Ultra Stretch Signage et la gamme d’écrans OLED qui sont présentés offrent des images très nettes et garantissent une visibilité optimale des informations dans toutes les conditions, ainsi qu’un meilleur angle de vue plus satisfaisant pour les passagers des aéroports.

L’impressionnant écran OLED Circle de 55 pouces est également présenté, avec son affichage à 360 degrés et un design avancé. Grâce à sa forme élégante, cet écran est le moyen idéal pour les détaillants et les exploitants d’aéroports d’attirer l’attention des passagers. En outre, sa flexibilité et sa forme incurvée permettent une grande polyvalence dans l’aménagement de l’espace, ce qui en fait un produit parfait pour diverses fins promotionnelles, comme la publicité de produits haut de gamme par exemple.

Des solutions optimales pour les informations sur les arrivées et les départs

Parmi les nouveautés présentées au PTE 2018, on trouve les systèmes d’affichage d’informations de vol de LGE qui diffusent les informations sur les arrivées et les départs en temps réel et qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces solutions d’affichage utilisent la technologie In Plane Switching (IPS), des couleurs claires sous tous les angles, verticaux et horizontaux. Les passagers peuvent ainsi lire les informations affichées sur les écrans à n’importe quel angle de vue.

Pour une visibilité optimale, les écrans disposant d’un traitement antireflet ne sont ni affectés par la lumière naturelle la journée, ni par la lumière artificielle le soir. De plus, les produits de LGE intègrent des caractéristiques offrant une protection supplémentaire contre d’autres facteurs extérieurs, tels que le soleil, la poussière et l’humidité. Enfin, LGE propose des écrans pour les systèmes d’affichage d’informations de vol dotés de la connectivité Open Pluggable Specification (OPS) avec alimentation intégrée, ne nécessitant qu’une seule alimentation électrique pour l’écran et le kit OPS.

Deux murs d’image sont également présents sur le stand LGE, l’un est dédié aux systèmes d’affichage d’informations de vol avec peu de reflets et l’autre a une luminosité plus élevée. Ces murs d’image sont parfaits pour de grands espaces publics, tels que les terminaux d’aéroports, où il est essentiel de transmettre les bonnes informations, rapidement et efficacement. Le mur d’images avec les systèmes d’affichage d’informations de vol est équipé de la plateforme intelligente webOS, directement intégrée dans les écrans. Cette solution réduira le coût total d’utilisation (TCO), éliminera les points de défaillance supplémentaires ainsi que le besoin d’un lecteur externe et nécessitera moins de câbles.

Des produits à la pointe de l’innovation

En tant que leader mondial de la technologie OLED, LGE présentera ses produits OLED In-Glass, qui conviennent parfaitement à une installation devant les files d’attente ou autour des magasins. L’écran OLED est connu pour son rapport de contraste élevé, qui délivre une expérience visuelle plus nette sous tous les angles. Sans source lumineuse distincte, les écrans sont légers, fins et flexibles.

Le dernier développement de LGE, Transparent OLED, est un nouveau produit innovant qui convient parfaitement, par exemple, aux salles de contrôle de la circulation aérienne, où la présence d’un affichage de surveillance de trafic aérien est nécessaire. Lorsque l’écran est allumé, sa transparence permet d’utiliser la réalité augmentée sans avoir besoin de porter des équipements périphériques. Qu’il y ait du contenu à l’écran ou qu’il soit éteint, les personnes qui travaillent dans les salles de contrôle de la circulation aérienne seront capables de voir ce qu’il se passe sur la piste d'atterrissage ou au sol sans aucune perturbation visuelle.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre place de leader dans le secteur mondial de l’affichage B2B, mais nous sommes encore plus fiers de pouvoir proposer, sans cesse, des solutions créatives à nos clients dans le secteur des transports », a expliqué Dongpil Kim, vice-président ventes et marketing LGE pour l’étranger.

À Stockholm, LGE présente également un large éventail de produits phares d’affichage, notamment les écrans LED et Ultra Stretch ainsi que le Film LED Transparent Couleurs, qui attirent l’attention des passagers.

