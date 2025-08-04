Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
TV LG QNED | 2025 | 55'' (139 cm) | 4K UHD | α8 AI Processor 4K Gen2
55QNED93A6A_EU E.pdf
Classe énergétique : UE

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

Fonctionnalités principales

  • Technologie QNED
  • α8 AI Processor 4K Gen2
  • WebOS 25
  • Intelligences Artificielles
  • Optimiseur de Jeu & Tableau de Bord
Le logo de T3.

T3

« Elle est très lumineuse et offre une expérience de noir profond également. » (03/2025)

Badge Prix de l’innovation CES avec une citation du lauréat 2025.

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025 (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

Logo AVForums Editor’s Choice pour LG webOS 24, comme meilleur système Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice - Meilleur système Smart TV 2024/25

« webOS 24 continue d’offrir une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, en plus d’être épurée. »

*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs qui ont été soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

LG QNED TV sur un fond sombre et coloré. À l’écran se trouve une œuvre d’art lumineuse et colorée qui présente la technologie de couleurs QNED et la capacité d’afficher un large spectre de couleurs avec un contraste important. Le logo Toute nouvelle LG QNED evo AI est présent. Avec des sous-titres évoquant la MiniLED de QNED et le nouveau processeur IA alpha. Le titre dit : Chaque couleur est redéfinie, pour une nouvelle expérience.

Chaque couleur est redéfinie, pour une nouvelle expérience

*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui inclut le remplacement des points quantiques.

Qualité de l’image webOS sublimé par l'IA Design Qualité du son Divertissement

Toutes nouvelles couleurs dynamiques QNED Color Pro

Grâce à la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, vous pouvez profiter de couleurs réalistes et éclatantes sur votre écran.

Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3.

Volume de couleur à 100 % certifié avec LG QNED evo

*Le « Color Volume Gamut » (CVG) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, indépendamment mesuré par Intertek.

MiniLED avec technologie Precision Dimming*

La technologie MiniLED, sublimée par le nouveau processeur alpha AI, offre un contraste ultra-précis et des détails réalistes sur les téléviseurs LG QNED evo.

Fleur holographique en 3D dans de nombreuses nuances différentes sur un fond noir. La définition et les détails de la fleur montrent la capacité de la MiniLED de QNED à produire des visuels aux couleurs, à la luminosité et au contraste exceptionnels.

*Les spécifications peuvent varier selon la taille, les modèles et régions. 

Le NOUVEAU Processeur Alpha AI rapide et doté d'IA, issu d’une décennie d’innovation

l'IA intégrée dans nos processeurs est capable de reconnaître le contenu par genre. Sur la base de ces informations, le processeur offre les paramètres de qualité d’image les plus adaptés pour une incroyable profondeur et des détails précis.

Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en violet et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.

*Comparé aux téléviseurs LG dotés du processeur alpha 7 AI 4K Gen8 basé sur une comparaison des spécifications internes.

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro

Le AI Super Upscalling* et Dynamic Tone Mapping Pro* analysent les éléments de chaque image pour sublimer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments dans le cadre. Un laser trace la silhouette du perroquet, qui est ensuite amélioré pour être plus lumineux, plus net et plus coloré. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite avec un contraste, une profondeur et des couleurs désormais améliorés.

*AI Super Upscalling = Mise à l'échelle via IA

*Dynamic Tone Mapping = Gestion des tons dynamiques

*AI Super Upscalling et le Dynamic Tone Mapping s’appliquent aux modèles QNED93, QNED9M et QNED85/86/87.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.

Votre expérience AI commence avec la télécommande AI Magic Remote

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de navigation, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

AI Voice ID

AI Voice ID* de LG reconnaît la voix de chaque utilisateur lors d'une commande vocale et vous offre des recommandations personnalisées.

*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.

*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.

*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.

Gros plan d’une LG QNED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

AI Search

Demandez quoi que ce soit à votre TV. L’IA intégrée reconnaît votre voix et fournit rapidement des recommandations personnalisées selon vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des réponses supplémentaires avec Microsoft Copilot.

*AI Search = Recherche par IA

* AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Une connexion à Internet est requise.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Interagissez avec le AI Chatbot via votre télécommande AI Magic Remote et répondez à toutes vos préoccupations, de la configuration des paramètres au dépannage du téléviseur. L’IA peut comprendre l’intention des utilisateurs et fournir des solutions immédiates.

*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier AI Chatbot au service client et aux contacts sur mobile.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple pression sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de votre historique de recherche et de visionnage.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés reconnaissent vos préférences en passant en revue jusqu'à 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé* web:OS Re:New Program

Obtenez des mises à jour complètes et profitez des avantages des dernières fonctionnalités et logiciels. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*AI Picture Wizard = Assistant image personnalisé

*AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé

*Prix de l'innovation CES 2025.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.

*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).

*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.

*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous !

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Télécommande de TV devant un écran de LG TV avec Tableau de bord. Toutes les fonctionnalités et commandes sur d’autres appareils intelligents sont affichées.

Le Tableau de bord, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez facilement divers appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et plus encore. Contrôlez toute votre maison avec cette fonctionnalité pratique ultime, grâce à un tableau de bord unique et intuitif. 

*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

*Le controle vocale mains libres est uniquement possible avec les téléviseurs dotés des processeurs alpha 9 AI et alpha 11 AI. Pour les autres téléviseur, le controle vocal est disponible via un appui sur la télécommande AI Magic Remote.

TV ultra large

Regardez tous vos films, événements sportifs et jeux préférés sur un téléviseur LG Ultra Grande Taille. Plongez dans la haute résolution sur un très grand écran.

Une fille et un chien sont assis devant une LG QNED TV installée sur un mur représentant trois éléphants marchant vers l’extérieur au-dessus d’une LG Soundbar.

*La QNED93 est disponible en France dans un maximum de 85 pouces.

Design fin

Ajoutez une touche moderne avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

Un homme jouant de la guitare, une femme chantant dans un micro et un homme jouant du piano sont représentés. Les ondes sonores qui en proviennent montrent l’émission sonore et comment la qualité sonore est améliorée avec AI Clear Sound.

AI Clear Sound*

Corrige avec précision les tonalités et sublime la clarté du son pour une expérience audio exceptionnelle.

La LG QNED TV représente un homme sur une moto avec des cercles violets abstraits sortant de la roue pour visualiser l’émission sonore.

Dynamic Sound Booster* alimenté par un processeur IA

L'intelligence Artificielle sublime le son des téléviseurs LG pour une expérience sonore puissante.

Salon avec une LG TV à fixation murale. Les ondes sonores sont représentées graphiquement pour remplir l’espace montrant comment les canaux virtuels 9.1.2 créent une expérience son surround pour l’utilisateur.

Son surround pour une immersion avec canaux virtuels 9.1.2

Profitez de l’expérience son surround avec votre LG TV. L'intelligence Artificielle utilise des algorithmes d’apprentissage pour donner l’impression que le son provient de canaux 9.1.2 tout autour de vous.

*IA = Intelligence Artificielle

*AI Clear Sound = Son Claire via l'IA

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Dynamic Sound Booster = Amplificateur de Son Dynamique

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Sublimez votre immersion sonore en associant une barre de son LG* aux téléviseurs LG

Salon avec une LG QNED TV et une LG Soundbar avec des graphiques représentant la façon dont les deux appareils remplissent l’espace avec un son multi-surround.

Profitez d'un son immersif avec WOW Orchestra

Les TV LG QNED et les barres de son LG* sont parfaitement assorties, conçues pour fonctionner ensemble harmonieusement afin de fournir des environnements sonores multi-surround.

La LG Soundbar se trouve sous la LG QNED TV. Sur l’écran de TV se trouve l’interface utilisateur pour les commandes de volume de la Soundbar et de la TV.

La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre TV

*La barre de son est vendue séparément. L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour. Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement. WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG QNED TV 2025.

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Encore plus de divertissement : utilisez plusieurs écrans avec le Multi écran

Profitez au maximum de votre téléviseur grâce au Multi écran. Mettez en miroir vos appareils via Google Cast et AirPlay. Divisez votre écran en deux et profitez encore plus de votre divertissement.

*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes. 

*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.

Écran d’accueil LG Channels montrant la variété du contenu disponible sur une LG TV.

Découvrez une variété de contenus. Gratuitement.

Le service de streaming exclusif de LG, LG Channels, propose une vaste sélection de chaînes à la demande et en direct gratuitement et facilement accessible.

*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région. 

Trois icônes différentes qui montrent comment LG Channels peut être utilisé simplement sans avoir besoin de s’abonner, de payer ou de configurer un décodeur périphérique.

Gratuit. Facile d'accès. Sans appareil supplémentaire.

Connectez-vous à votre compte LG et avec les LG Channels, profitez de nombreux contenus facilement directement sur votre téléviseur, sans périphériques supplémentaires.

Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du Portail de jeux. Le curseur se déplace et clique pour montrer de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction ajoutée qui permet de sélectionner des jeux en fonction du type de manette que vous avez, qu’il s’agisse d’une manette ou de la télécommande.

*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.

*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

Une puissante expérience de jeu

Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 144 Hz et à l’AMD FreeSync Premium. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG QNED TV. Le logo VRR et un logo 144 Hz sont affichés dans le coin supérieur droit.

*QNED93 fonctionne en 144Hz uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

Une incroyable QNED pour le cinéma

Regardez des films prendre vie sur votre téléviseur LG grâce au Mode FILMMAKER avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

Dolby Vision et Mode FILMMAKER ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et le Mode FILMMAKER avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son surround réaliste se déplacer tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*QNED93 ne prend pas en charge le FILMMAKER MODE ambiant.

Les TVs LG QNED92 et LG QNED85 sont côte à côte. Des œuvres d’art colorées mettant en valeur la nouvelle technologie de reproduction des couleurs éclatantes et dynamiques de LG QNED sont affichées sur leurs écrans. Le logo TOUTE NOUVELLE LG QNED evo AI est également présent.

Découvrez la nouvelle gamme LG QNED evo

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce. 

*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    QNED MiniLED 4K

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color Pro

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Sortie Audio

    40W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.2 canaux

  • Dolby Atmos

    Oui

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 226 x 709 x 57,9

  • Poids du TV sans pied

    12,5

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    QNED MiniLED 4K

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Type de rétroéclairage

    Mini LED

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color Pro

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • AI Upscaling

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • HFR (Haute cadence)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Dimming Technology

    Precision Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Modes d'image

    10 modes

  • AI Picture Pro

    Oui

  • Auto Calibration

    Oui

  • QMS (Changement rapide de média)

    Oui

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 144Hz)

  • Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)

    Oui

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Toujours Prêt

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Oui

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • Compatible WiSA

    Oui (Jusqu'à 2.1 canaux)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    40W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.2 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 226 x 709 x 57,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 226 x 776 x 325

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 560 x 830 x 128

  • Pied TV (Lxl mm)

    324 x 325

  • Poids du TV sans pied

    12,5

  • Poids TV avec pied (kg)

    13,7

  • Poids carton (kg)

    18,8

  • Support VESA (L x H mm)

    300 x 300

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096416099

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (détachable)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

