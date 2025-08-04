TV LG QNED | 2025 | 65'' (165 cm) | 4K UHD | α8 AI Processor 4K Gen2

*AI Super Upscalling = Mise à l'échelle via IA

*Dynamic Tone Mapping = Gestion des tons dynamiques

*AI Super Upscalling et le Dynamic Tone Mapping s’appliquent aux modèles QNED93, QNED9M et QNED85/86/87.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.