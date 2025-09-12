Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
23.6'' (60 cm) | Moniteur TV LED 16/9ème | Résolution HD 1366x768
24TQ510S_NEW ErP.pdf
Classe énergétique : UE
23.6'' (60 cm) | Moniteur TV LED 16/9ème | Résolution HD 1366x768

LG 24TQ510S-WZ
Fonctionnalités principales

  • Moniteur TV Résolution HD 1366 x 768
  • Tuner TNT HD DVB-T2/C/S2
  • HDMI (2), USB 2.0, Slot CI
  • Haut-parleurs intégrés
  • Bluetooth audio, Wi-Fi, WebOS
Plus
LG Moniteur TV LED

Profitez d'une TV et d'un Moniteur 2 en 1

Avec leur double fonction, les Moniteurs TV LED LG combinent TV et Moniteur PC pour allier technologie et mode de vie.

LG Moniteur TV LED permet de profiter d'une TV et d'un moniteur à la fois

LG Moniteur TV prend en charge des images nettes et un angle de vision élargi
Angle de vision élargi

Des images nettes avec un grand angle de vision

Les Moniteurs TV LG supportent des angles de vision verticaux et horizontaux élargis avec une reproduction fidèle des couleurs. En position assise ou debout, profitez de la même qualité d'image.
Mode Cinéma

Profitez du Cinéma à la maison

Lorsque vous regardez un film chez vous, le Mode Cinéma vous permet de percevoir tous les moments clés, même lors des scènes sombres avec une faible luminosité

  • DÉSACTIVÉ
  • ACTIVÉ
Connectez-vous à un réseau Wi-Fi à l'aide de webOS pour accéder à du contenu vidéo avec les applications de service de streaming intégrées.
Smart TV WebOS

WebOS, pour un moniteur TV encore plus intelligent

Avec WebOS, explorez une variété d'émissions de télévision et de films avec une simple connexion à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez également profiter d'un contenu vidéo personnalisé en fonction de votre historique de visionnage grâce aux applications de services de streaming intégrées.

*Une connexion Internet et un abonnement à des services de streaming sont nécessaires.
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

AirPlay Screen Share Bluetooth

AirPlay + Screen Share + Bluetooth

Connexion sans fil intelligente

Vous pouvez facilement partager votre contenu depuis votre smartphone vers votre moniteur grâce à AirPlay (pour les appareils Apple) ou Screen Share (pour les appareils Android). Vous pouvez également profiter d'un son riche grâce à la connexion Bluetooth.

*AirPlay : Miroir et streaming disponibles depuis les appareils iOS, iPadOS et macOS.
*Screen Share : Pris en charge sur Android ou Windows 8.1 et plus.
*En utilisant des appareils Android, votre appareil doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre moniteur TV.

Haut-parleurs stéréo 2 x 5W

Une expérience immersive

Profitez de vos films ou jeux avec un son stéréo réaliste. Avec les haut-parleurs intégrés, vous n'avez plus besoin d'enceintes supplémentaires autour de votre moniteur.

expérience immersive avec des haut-parleurs stéréo 2 x 5W

Fixation murale

Pratique et élégant

Fixez votre moniteur TV au mur en fonction de l'aménagement de votre intérieur et gagnez de l'espace.

un environnement pratique et élégant grâce à la fixation murale

Etiquette Energie 24TQ510S-PZ1

Etiquette Energie
LG 24TQ510S-WZ

Consigne tri

Consigne tri

Consigne tri<br><br> http://www.quefairedemesdechets.fr
Toutes les caractéristiques

ECRAN

  • Type de dalle

    Wide viewing angle (Grand angle de vision)

  • Rétro-éclairage

    LED

  • Taille écran

    23.6’’ (60cm)

  • Résolution

    1366 x 768

  • Format

    16/9

  • Pitch

    0.38175mm x 0.38175mm

  • Luminosité

    250cd/m²

  • Gamut Couleur (CIE1931)

    NTSC 68%

  • Nombre de Couleurs

    16,7M

  • Taux de contraste (original)

    1,000:1

  • Taux de contraste (DFC)

    Mega

  • Angle de vision (H/V)

    178/178 (CR≥10)

  • Temps de réponse

    14ms

CONNECTIQUES

  • ENTREES - HDMI

    2

  • ENTREES - Slot CI

    1

  • ENTREES-USB

    1 (USB 2.0)

  • ENTREES -LAN

    Oui

FONCTIONNALITES GENERALES

  • Horloge interne

    Oui

  • Minuterie d’arrêt

    Oui

  • Veille / Extinction automatique

    Oui

  • Guide électronique des programmes (EPG)

    Oui

  • Audio Description

    Oui

  • USB Media Player

    Oui

  • WebOS

    Oui

  • Mode Cinéma

    Oui

  • USB Cloning

    Non

  • Smart Energy Saving

    Oui

CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES

  • Type d’alimentation

    Bloc externe

NORMES ET STANDARDS

  • ERP

    Oui

  • CE

    Oui

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

  • Accroche VESA

    75x75

  • CADRE - Couleur (face)

    Pebble gray

  • CADRE - Couleur (dos)

    Blanc

  • CADRE - Nombre de boutons de contrôle

    1

  • PIED - Détachable

    Oui

CARACTERISTIQUES AUDIO

  • Haut-parleurs intégrés

    Oui (2x5W)

  • Son

    Virtual Surround

  • Auto Volume

    Oui

  • Egaliseur

    Oui

INFORMATIONS LOGISTIQUES

  • Dimensions (sans pied) : LxPxH

    563.1 x 58 x 340.9

  • Dimensions (avec pied) : LxPxH

    563.1 x 148.6 x 393.8

  • Dimensions carton : LxPxH

    700 x 402 x 142

  • Poids (sans pied)

    3,25

  • Poids (avec pied)

    3,6

  • Poids du carton

    4,8

ACCESSOIRES

  • Télécommande

    Oui

GENCOD

  • Code EAN - 24TQ510S-WZ

    8806091548214

FREQUENCE D’AFFICHAGE

  • Numérique (HDMI) Horizontal

    30kHz~83kHz

  • Numérique (HDMI) Vertical

    58Hz~62Hz

RECEPTION

  • Tuner HD MPEG4

    DVB-T2/C/S2

  • Télétexte

    Oui

IMAGES

  • Mode d’images prédéfinis

    Vivid/ Standard/ Eco/ Cinema/Sports/Game/Expert1/Expert2/Filmmaker

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

