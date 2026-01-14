We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filtro acqua per il frigorifero LG LT1000P
Posizione di montaggio
La posizione di montaggio reale di questo articolo può variare a seconda del modello del prodotto.
Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.
Come sostituirlo
[TIPO 1] Installato sulla porta del frigorifero
Le istruzioni per la sostituzione di questo articolo possono differire leggermente dalle informazioni riportate di seguito.
Rimuovi il cestello della porta.
- A seconda del modello utilizzato, potrebbe non essere presente il cestello della porta.
STEP 1
Apri il coperchio del filtro acqua.
step 2
Rimuovi il filtro acqua monouso.
Sostituiscilo con un nuovo filtro acqua.
Inserisci il nuovo filtro nell’apposito contenitore e ruotarlo in senso orario fin quando la freccia sul nuovo filtro non sarà allineata con la freccia sul contenitore.
Riporta il filtro nel suo alloggiamento.
STEP 3
Chiudi il coperchio del filtro acqua.
- Dopo aver sostituito il filtro acqua, eroga 2,5 galloni d’acqua (sciacqua per circa 5 minuti) per rimuovere l’aria intrappolata e le impurità dal sistema.
STEP 4
Monta nuovamente il cestello della porta.
Dopo aver sostituito il filtro, tieni premuto il pulsante del filtro acqua per tre secondi per azzerare la spia luminosa.
STEP 5
Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.
Come sostituirlo
[TIPO 2] Installato sulla parte superiore del frigorifero
Le istruzioni per la sostituzione di questo articolo possono differire leggermente dalle informazioni riportate di seguito.
Pizzica i lati per aprire il coperchio del filtro acqua.
- Se il ripiano superiore, situato sotto il filtro acqua, si trova nella posizione più alta, sarà necessario rimuoverlo prima di sostituire il filtro acqua.
Per rimuovere qualsiasi ripiano, inclina la parte anteriore del ripiano e sollevalo. Estrai il ripiano.
STEP 1
Assicurati di ruotare completamente il filtro verso il basso prima di estrarlo dall’apposito contenitore.
Tirare il filtro acqua verso il basso e ruotalo in senso antiorario.
step 2
Estrai il nuovo filtro dall’imballaggio e rimuovi la copertura protettiva dagli ORing.
Con le pastiglie del filtro acqua in posizione orizzontale, spingi il nuovo filtro acqua nel foro del collettore e ruotalo in senso orario finché non si blocca.
STEP 3
Ruota il filtro acqua in posizione e chiudi il coperchio.
Il coperchio scatta quando è chiuso correttamente.
- Dopo aver sostituito il filtro acqua, eroga 2,5 galloni d’acqua (sciacqua per circa 5 minuti) per rimuovere l’aria intrappolata e le impurità dal sistema.
STEP 4
Dopo aver sostituito il filtro, tieni premuto il pulsante del filtro acqua per tre secondi per azzerare la spia luminosa.
STEP 5
Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.
Come sostituirlo
[TIPO 3] Installato sul ripiano del frigorifero
Le istruzioni per la sostituzione di questo articolo possono differire leggermente dalle informazioni riportate di seguito.
Apri il coperchio del filtro acqua.
STEP 1
Rimuovi il filtro acqua monouso.
step 2
Sostituiscilo con un nuovo filtro acqua. Inserisci il nuovo filtro nell’apposito contenitore e ruotarlo in senso orario fin quando la freccia sul nuovo filtro non sarà allineata con la freccia sul contenitore. Riporta il filtro nel suo alloggiamento.
STEP 3
Chiudi il coperchio del filtro acqua.
Tieni premuto il pulsante Filtro acqua per 3 secondi.
- Fai scorrere l’acqua per circa 5 minuti per rimuovere l’aria intrappolata e le impurità.
STEP 4
Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.
RIEPILOGO
DIMENSIONI
Tutte le specifiche
DIMENSIONI E PESI
Lunghezza (cm)
16.5
Diametro (cm)
4.5
GENERALE
Categoria
Filtro d’acqua
Numero parte
AGF80300704
