Filtro acqua per il frigorifero LG LT1000P

AGF80300704
vista frontale
vista dall’alto
vista dal basso
vista ravvicinata
vista frontale
vista dall’alto
vista dal basso
vista ravvicinata

Funzionalità principali

  • Filtri d’acqua originali per frigoriferi LG
  • Certificazione NSF acquisita
  • Sostituzione ogni sei mesi
  • Facile da ottenere, facile da sostituire
  • Sostituzione filtri d’acqua per frigoriferi LG
  • Filtrazione efficace
Altro

Posizione di montaggio

A seconda del modello di frigorifero utilizzato, possono esserci diversi tipi di posizioni del filtro.
A seconda del modello di frigorifero utilizzato, possono esserci diversi tipi di posizioni del filtro.

La posizione di montaggio reale di questo articolo può variare a seconda del modello del prodotto.

Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.

Come sostituirlo

[TIPO 1] Installato sulla porta del frigorifero

Le istruzioni per la sostituzione di questo articolo possono differire leggermente dalle informazioni riportate di seguito.

STEP 1

Rimuovi il cestello della porta.

 

- A seconda del modello utilizzato, potrebbe non essere presente il cestello della porta.

STEP 1

STEP 2

Apri il coperchio del filtro acqua.

step 2

STEP 3

Rimuovi il filtro acqua monouso.

Sostituiscilo con un nuovo filtro acqua. 

Inserisci il nuovo filtro nell’apposito contenitore e ruotarlo in senso orario fin quando la freccia sul nuovo filtro non sarà allineata con la freccia sul contenitore.

Riporta il filtro nel suo alloggiamento.

STEP 3

STEP 4

Chiudi il coperchio del filtro acqua.

 

- Dopo aver sostituito il filtro acqua, eroga 2,5 galloni d’acqua (sciacqua per circa 5 minuti) per rimuovere l’aria intrappolata e le impurità dal sistema.

STEP 4

STEP 5

Monta nuovamente il cestello della porta.

Dopo aver sostituito il filtro, tieni premuto il pulsante del filtro acqua per tre secondi per azzerare la spia luminosa.

STEP 5

Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.

Come sostituirlo

[TIPO 2] Installato sulla parte superiore del frigorifero

Le istruzioni per la sostituzione di questo articolo possono differire leggermente dalle informazioni riportate di seguito.

STEP 1

Pizzica i lati per aprire il coperchio del filtro acqua.

 

- Se il ripiano superiore, situato sotto il filtro acqua, si trova nella posizione più alta, sarà necessario rimuoverlo prima di sostituire il filtro acqua.

Per rimuovere qualsiasi ripiano, inclina la parte anteriore del ripiano e sollevalo. Estrai il ripiano.

STEP 1

STEP 2

Assicurati di ruotare completamente il filtro verso il basso prima di estrarlo dall’apposito contenitore.

Tirare il filtro acqua verso il basso e ruotalo in senso antiorario.

step 2

STEP 3

Estrai il nuovo filtro dall’imballaggio e rimuovi la copertura protettiva dagli ORing.

Con le pastiglie del filtro acqua in posizione orizzontale, spingi il nuovo filtro acqua nel foro del collettore e ruotalo in senso orario finché non si blocca.

STEP 3

STEP 4

Ruota il filtro acqua in posizione e chiudi il coperchio.

Il coperchio scatta quando è chiuso correttamente.

 

- Dopo aver sostituito il filtro acqua, eroga 2,5 galloni d’acqua (sciacqua per circa 5 minuti) per rimuovere l’aria intrappolata e le impurità dal sistema.

STEP 4

STEP 5

Dopo aver sostituito il filtro, tieni premuto il pulsante del filtro acqua per tre secondi per azzerare la spia luminosa.

STEP 5

Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.

Come sostituirlo

[TIPO 3] Installato sul ripiano del frigorifero

Le istruzioni per la sostituzione di questo articolo possono differire leggermente dalle informazioni riportate di seguito.

STEP 1

Apri il coperchio del filtro acqua.

STEP 1

STEP 2

Rimuovi il filtro acqua monouso.

step 2

STEP 3

Sostituiscilo con un nuovo filtro acqua. Inserisci il nuovo filtro nell’apposito contenitore e ruotarlo in senso orario fin quando la freccia sul nuovo filtro non sarà allineata con la freccia sul contenitore. Riporta il filtro nel suo alloggiamento.

STEP 3

STEP 4

Chiudi il coperchio del filtro acqua.

Tieni premuto il pulsante Filtro acqua per 3 secondi.

 

- Fai scorrere l’acqua per circa 5 minuti per rimuovere l’aria intrappolata e le impurità.

STEP 4

Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al manuale del prodotto relativo al modello in uso.

* Le immagini e le caratteristiche del prodotto possono contenere espressioni pubblicitarie e possono differire dal prodotto reale. L’aspetto, le specifiche, ecc. del prodotto possono cambiare senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto stesso.

* Tutte le immagini del prodotto sono ritagliate da foto è possono differire dal prodotto reale. Il colore del prodotto può variare in base alla risoluzione del monitor, delle impostazioni della luminosità e delle specifiche del computer.

* Le prestazioni del prodotto possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo e la disponibilità può variare a seconda del punto vendita.

RIEPILOGO

Stampa

DIMENSIONI

Tutte le specifiche

DIMENSIONI E PESI

  • Lunghezza (cm)

    16.5

  • Diametro (cm)

    4.5

GENERALE

  • Categoria

    Filtro d’acqua

  • Numero parte

    AGF80300704

