*Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotone, il ciclo Al Dry™ ha mostrato una riduzione del 32,1% del tempo di asciugatura e una diminuzione del 9,1% del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti delicati (camicie miste, bluse, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (RH90X75V3N). A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell’ambiente, il tempo o il consumo energetico potrebbero aumentare e i risultati potrebbero variare.

*Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry™ deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutto il tessuto è rilevato].

**26%/15% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A+++ definita dal regolamento UE 392/2012. Quando è impostato il programma Eco. La classe energetica A+++-26% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova asciugatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

***Testato da Intertek nel luglio 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg di carico (maglietta mista, maglietta 100% poliestere, maglietta 100% cotone) con umidità iniziale del 33% a una temperatura di 23℃. Il tempo può variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.

***A seconda dello spessore, del peso e delle caratteristiche degli indumenti, il carico potrebbe non asciugarsi completamente.