Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Lavaggio del bucato basato sull’IA

Scopri LG AI Core-Tech
nelle lavatrici e asciugatrici

Al centro è visualizzato un simbolo curvo rosa e viola che rappresenta la tecnologia IA di LG.

 

 

LG ha ridefinito l’IA come “Intelligenza Affettuosa”, sottolineando il suo impegno nello sviluppo di un’IA empatica e premurosa che offre esperienze eccezionali ai clienti.

Il frigorifero LG, la lavatrice, il condizionatore e la lavastoviglie sono centrati da una luce soffusa. In basso è visualizzato il testo “AI to the Core” con il simbolo 2d LG AI.

Il frigorifero LG, la lavatrice, il condizionatore e la lavastoviglie sono centrati da una luce soffusa. In basso è visualizzato il testo “AI to the Core” con il simbolo 2d LG AI.

La comprovata esperienza di LG si concretizza con Core-Tech, il cuore degli elettrodomestici LG, che guida l’innovazione dal 1998. Nata dall’ingegneria pionieristica applicata ai componenti chiave degli elettrodomestici LG, Core-Tech è in continua evoluzione attraverso una ricerca e uno sviluppo incessanti. Grazie alla tecnologia Core-Tech, LG H&A alimenta una tecnologia che arricchisce la vita e rende il mondo un posto migliore per tutti.

 

La tecnologia dell’IA ora si è fusa con Core-Tech, evolvendosi in AI Core-Tech. Questa fusione consente un controllo intelligente dei componenti chiave, migliorando l’efficienza energetica, garantendo prestazioni precise e offrendo soluzioni personalizzate su misura per le esigenze di ciascun cliente.

A sinistra, l’immagine mostra le bobine del motore inverter DD collegato dalla Terra alla Luna, per una distanza che misura 30.373.920 km, sufficienti per 40 viaggi di andata e ritorno. Al centro, le bobine sono mostrate avvolte attorno al motore inverter DD. A destra, il chipset AI Core-Tech si collega a un pannello elettronico, con una luce viola che si estende verso l’esterno.

Il frigorifero LG, la lavatrice, il condizionatore e la lavastoviglie sono centrati da una luce soffusa. In basso è visualizzato il testo “AI to the Core” con il simbolo 2d LG AI.

Le pietre miliari nelle lavatrici con
AI Core-Tech

La lunghezza totale delle bobine del motore inverter DD può coprire 40 viaggi sulla Luna, il che riflette gli innumerevoli esperimenti che hanno portato allo Spiral Core. Unendo hardware avanzato alla tecnologia IA, AI DD™ si afferma come la rivoluzionaria AI Core-Tech per lavatrici.

Viene mostrata una lavatrice LG con una vista trasparente del componente AI DD, insieme al titolo “AI Core-Tech nella lavatrice” e l’emblema AI DD con le lettere “DD” stilizzate, che rappresentano la tecnologia AI Direct Drive, visualizzati su uno sfondo scuro con un bordo rosa e viola.

Una lavatrice LG è posizionata al centro con vista frontale e l’illuminazione del cestello è attiva.

AI DD™

 

L’AI DD™ combina la tecnologia del deep learning con 6 Motion Direct Drive per analizzare i tipi di tessuto e ottimizzare ogni ciclo di lavaggio. Questo sistema avanzato genera sei movimenti unici del cestello, garantendo una cura personalizzata dei tessuti, migliorando l’efficienza del lavaggio e riducendo al minimo i danni.

*Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 3 kg. 

*Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l’opzione Steam. 

*AI Wash deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutto il tessuto è rilevato] e detersivi adeguati. 

Un’immagine in primo piano del pannello di controllo della lavatrice LG mette in risalto i pulsanti operativi con un effetto luminoso.

*Il prodotto reale potrebbe variare rispetto all’immagine mostrata.

Un’icona raffigurante una foglia collegata a una presa di corrente nei toni del rosa e del viola, che rappresenta l’efficienza energetica.
Efficienza energetica

Risparmia di più con la classe energetica A-55%/A-40%/A-30%* e la tecnologia inverter di controllo di precisione.

L’icona di uno scudo con la scritta “10 anni” all’interno, visualizzata nei toni del rosa e del viola, simboleggia la durata.
Durabilità

Design semplice con meno** componenti, supportato da una garanzia di 10 anni per una maggiore durata.***

Un’icona di un altoparlante che emette onde sonore nei toni del rosa e del viola, a simboleggiare bassi rumori e vibrazioni.
Rumorosità e vibrazioni ridotte

Rumore basso grazie al collegamento diretto al motore e vibrazioni ridotte grazie ai componenti integrati.

*55%/40%/30% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A definita dal regolamento UE 2019/2014. La classe energetica A-55% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova lavatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

**Semplificato rispetto ai motori separati da cinghie e pulegge.

***La garanzia di 10 anni è valida solo per il motore Direct Drive.

Un’asciugatrice LG è mostrata con una vista trasparente del componente AI Dual Inverter, insieme al titolo “AI Core-Tech in Dryer” e l’emblema AI Dual Inverter, con una “D” al centro circondata da due frecce che formano un anello, visualizzati su uno sfondo scuro con un bordo rosa e viola.

Un’asciugatrice LG è posizionata al centro di uno spazio luminoso minimalista.

AI DUAL Inverter™

 

Grazie all’IA, rileva il peso e i livelli di umidità in modo ancora più preciso per eseguire l’asciugatura in un tempo e a una temperatura personalizzati, offrendo una garanzia di 10 anni.*

*10 anni di garanzia su compressore/motore: la presente garanzia sulle parti è applicabile solo al compressore/motore; la manodopera sarà addebitata. 

Un’immagine ravvicinata del pannello di controllo di un’asciugatrice mentre un dito preme un pulsante di comando sulla destra.

Un’icona di un microchip con la scritta “AI” al suo interno è visualizzata con toni del rosa e del viola, simboleggiando la tecnologia AI Dry.
AI Dry™

Ottimizza l’asciugatura adattandola al tipo di tessuto e alle dimensioni del carico per risparmiare energia e tempo.*

Un’icona raffigurante una foglia collegata a una presa di corrente nei toni del rosa e del viola, che promuove l’efficienza energetica dell’asciugatrice LG.
Efficienza energetica

Risparmio energetico garantito dall’AI DUAL Inverter™, dal motore inverter e dall’algoritmo di programmazione ottimale.**

Un’icona raffigurante un tachimetro nei toni del rosa e del viola, simbolo della tecnologia di asciugatura rapida.
Asciugatura rapida

AI DUAL Inverter™ comprime il refrigerante per ridurre la perdita di calore, accelerando l’asciugatura.***

*Testato da Intertek nel luglio 2024. Rispetto al ciclo Cotone, il ciclo Al Dry™ ha mostrato una riduzione del 32,1% del tempo di asciugatura e una diminuzione del 9,1% del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti delicati (camicie miste, bluse, magliette funzionali, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (RH90X75V3N). A seconda del tipo e dello spessore degli indumenti e dell’ambiente, il tempo o il consumo energetico potrebbero aumentare e i risultati potrebbero variare.

*Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry™ deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutto il tessuto è rilevato].

**26%/15% inferiore nell’indice di efficienza energetica rispetto alla soglia minima della classe di efficienza energetica A+++ definita dal regolamento UE 392/2012. Quando è impostato il programma Eco. La classe energetica A+++-26% rappresenta il massimo livello di efficienza della nostra nuova asciugatrice con IA. Disponibile su modelli selezionati.

***Testato da Intertek nel luglio 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg di carico (maglietta mista, maglietta 100% poliestere, maglietta 100% cotone) con umidità iniziale del 33% a una temperatura di 23℃. Il tempo può variare a seconda dei vestiti e dell’ambiente.

***A seconda dello spessore, del peso e delle caratteristiche degli indumenti, il carico potrebbe non asciugarsi completamente.

Domande Frequenti - FAQ

Q.

Cosa fa la tecnologia AI DD™ nelle lavatrici LG?

A.

Le lavatrici AI DD™ di LG usano una tecnologia intelligente per analizzare individualmente il peso e il tipo di tessuto del tuo bucato. Il risultato? L’ottimizzazione automatica del movimento di lavaggio da parte della lavatrice aiuta a proteggere i tessuti, garantendo che i tuoi preziosi vestiti appaiano al meglio più a lungo. Con la tecnologia 6 Motion che utilizza l’IA, la lavatrice fornisce un lavaggio efficiente con meno* parti mobili, progettata per durare più a lungo e risparmiare più energia.

 

*Semplificato rispetto ai motori separati da cinghie e pulegge.

Q.

Come funziona il ciclo AI Wash?

A.

In generale, dovresti consultare l’etichetta di lavaggio dei tuoi indumenti e selezionare il ciclo di lavaggio corrispondente sulla tua lavatrice. Le lavatrici LG con funzione AI DD™* peseranno automaticamente il bucato e ne rileveranno la morbidezza per stabilire un modello di lavaggio ottimale e regolare di conseguenza i movimenti di lavaggio durante il ciclo. Se colleghi la lavatrice e l’asciugatrice LG, queste possono collaborare per garantire che sull’asciugatrice venga selezionato il ciclo corrispondente senza che tu debba preoccuparti di muovere la manopola.

 

*Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 3 kg. 

*Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l’opzione Steam. 

*AI Wash deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutto il tessuto è rilevato] e detersivi adeguati. 

Q.

Cos’è il ciclo AI Dry™?

A.

L’AI Dry™* è un ciclo che asciuga i capi fino alle condizioni ottimali in base alle loro caratteristiche. Il ciclo rileva il peso, il materiale e l’umidità del bucato e imposta automaticamente la temperatura e il tempo di asciugatura più adeguati. 

 

*Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 5 kg. AI Dry™ deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutto il tessuto è rilevato].