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Scopri AI Core-Tech
negli elettrodomestici LG
La collaudata tecnologia di LG, Core-Tech dal 1998, si evolve in AI Core-Tech, unendo la precisione meccanica alla sensibilità umana, incarnando la visione di LG di “Intelligenza affettuosa”.
Elettrodomestici LG AI,
promuovere l’evoluzione della casa
Dietro ogni semplice tocco, LG AI Core-Tech trasforma decenni di esperienza in azioni ponderate: apprendimento, adattamento e risposta in tutta la casa.