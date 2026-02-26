About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Logo elettrodomestici LG AI con testo AI sfumato

Scopri AI Core-Tech
negli elettrodomestici LG

Simbolo LG AI animato con linee sfumate rosse e viola intrecciate che formano un cuore all’infinito su uno sfondo nero.
Testo sfumato “AI to the Core” nei toni del rosso al viola su sfondo nero

La collaudata tecnologia di LG, Core-Tech dal 1998, si evolve in AI Core-Tech, unendo la precisione meccanica alla sensibilità umana, incarnando la visione di LG di “Intelligenza affettuosa”.

Una gamma di elettrodomestici LG, tra cui frigoriferi, lavatrici, asciugatrici ed elettrodomestici da cucina, esposti su un palco buio con un pavimento decorato con circuiti stampati.

Una gamma di elettrodomestici LG, tra cui frigoriferi, lavatrici, asciugatrici ed elettrodomestici da cucina, esposti su un palco buio con un pavimento decorato con circuiti stampati.

Eredità collaudata

Decenni di esperienza ingegneristica al servizio di prestazioni durature.

Senza preoccupazioni

Progettati per semplificare le attività e facilitare la tua routine quotidiana.

Pronti per il futuro

Pensati per evolversi con gli aggiornamenti e adattarsi al tuo stile di vita.

Elettrodomestici LG AI,
promuovere l’evoluzione della casa

Dietro ogni semplice tocco, LG AI Core-Tech trasforma decenni di esperienza in azioni ponderate: apprendimento, adattamento e risposta in tutta la casa.

Il chip LG AI Core-Tech visualizza l’elaborazione intelligente dei dati con linee di circuito radiose, simbolo del modo in cui gli elettrodomestici LG AI apprendono, si adattano e ottimizzano le prestazioni in tutta la casa.

Elettrodomestici LG AI per la lavanderia tra cui lavatrice e asciugatrice a carica frontale, visualizzate su uno sfondo con circuito digitale viola.
Elettrodomestici LG AI per lavanderia
Elettrodomestici LG AI per la cucina tra cui frigorifero, lavastoviglie e forno, visualizzati su uno sfondo con circuito digitale viola.
Elettrodomestici da cucina LG AI