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La cucina è reinventata
con LG AI Core-Tech
L’essenza degli
elettrodomestici LG AI
Progettato per funzionare in modo efficiente, rispondere in modo intuitivo e semplificare il controllo quotidiano.
L’IA al centro di tutto,
freschezza ottimale
AI Core-Tech coordina il raffreddamento in base alle tue abitudini, aiutandoti a preservare la freschezza con naturale precisione.
AI Inverter
Progettato per la stabilità,
ottimizzato dall’IA
Grazie all’analisi intelligente dei modelli, il compressore LG AI Inverter regola la velocità del motore per un raffreddamento stabile ed efficiente, garantendo controllo preciso e affidabilità duratura.
AI Fresh
Picco di freschezza, pronta in anticipo
Analizzando tre settimane di utilizzo, la temperatura viene abbassata di 1 °C due ore prima del picco, mantenendo il cibo fresco quando è più necessario.1)
Modalità AI Saving
Efficienza energetica, ridefinita
Durante le ore di basso utilizzo identificate durante tre settimane di analisi, aumenta la temperatura di 1 °C, risparmiando fino a 20% di energia e mantenendo il cibo fresco.2)
Durabilità
Prestazioni affidabili costruite per durare
|Grazie a una programmazione durevole e a una diagnostica intelligente, il compressore AI Inverter di LG è progettato per ridurre i tempi di inattività e la manutenzione.
ThinQ™³⁾
L’accesso totale nelle tue mani
Imparare ogni schema per vivere un’esperienza in cucina davvero intelligente.
Regolazione precisa della temperatura e dell’energia per una cura senza sforzo.
Ascoltare e rispondere in tempo reale per una vita senza interruzioni.
FAQ
Q.
Cos’è LG AI Core-Tech?
A.
LG AI Core-Tech integra l’intelligenza artificiale con tecnologie chiave come motori e compressori. Consente il controllo intelligente degli elettrodomestici, ottimizzandone le prestazioni, l’efficienza e la personalizzazione da parte dell’utente.
Q.
Che vantaggi ha utilizzare un elettrodomestico LG AI?
A.
Gli elettrodomestici LG AI offrono un funzionamento più intelligente, un maggiore risparmio energetico e prestazioni personalizzate. Rendono più semplici le attività quotidiane imparando le tue abitudini e automatizzando le funzioni chiave, migliorando in definitiva il tuo stile di vita.
Q.
I frigoriferi LG AI sono efficienti dal punto di vista energetico?
A.
Sì, i frigoriferi LG ThinQ™ sono progettati per l’efficienza energetica. Offrono funzionalità quali modalità di risparmio energetico e sistemi di raffreddamento avanzati che mantengono temperature costanti, contribuendo a ridurre il consumo di energia.
Esclusione di responsabilità
1) AI Fresh
- “Smart Fresh Air” è stato rinominato “AI Fresh”; ciò che cambia è solo il nome, non la funzionalità del prodotto.
- Per usare la funzione “AI Fresh” il prodotto dev’essere collegato all’app “LG ThinQ”.
L’app LG ThinQ™ disponibile su smartphone Android o iOS compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dai Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™. Visita lg.com/au/lg-thinq per funzionalità, compatibilità del sistema e disponibilità di servizio che possono variare a seconda del paese e del modello.
2) Modalità AI Saving
- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino al 4,5% per la fase 1 e fino al 20% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.
- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.
- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:
1. Modello Test: M876AAA582
2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico
3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%
4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.
5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.
6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.
7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.
- Il video è a scopo puramente illustrativo. La disponibilità dei prodotti con la funzione AI Saving possono variare a seconda del paese.
3) ThinQ™
- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)
- Quando usare la modalità di risparmio di energia Lv. 2
- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino al 4,5% per la fase 1 e fino al 20% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.
- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.
- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:
1. Modello Test: M876AAA582
2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico
3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%
4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.
5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.
6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.
7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.