Esclusione di responsabilità

1) AI Fresh

- “Smart Fresh Air” è stato rinominato “AI Fresh”; ciò che cambia è solo il nome, non la funzionalità del prodotto.

- Per usare la funzione “AI Fresh” il prodotto dev’essere collegato all’app “LG ThinQ”.

L’app LG ThinQ™ disponibile su smartphone Android o iOS compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dai Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™. Visita lg.com/au/lg-thinq per funzionalità, compatibilità del sistema e disponibilità di servizio che possono variare a seconda del paese e del modello.

2) Modalità AI Saving

- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino al 4,5% per la fase 1 e fino al 20% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.

- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.

- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:

1. Modello Test: M876AAA582

2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico

3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%

4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.

5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.

7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.

- Il video è a scopo puramente illustrativo. La disponibilità dei prodotti con la funzione AI Saving possono variare a seconda del paese.

3) ThinQ™

- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)

- Quando usare la modalità di risparmio di energia Lv. 2

- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino al 4,5% per la fase 1 e fino al 20% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.

- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.

- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:

1. Modello Test: M876AAA582

2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico

3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%

4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.

5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.

7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.