Iniziativa promozionale valida dal 26/08/2025 al 31/12/2025 sui prodotti selezionati e disponibili all'interno della pagina https://www.lg.com/it/offerte/trade-up/.

Sconto al Checkout di 100€ per i prodotti contrassegnati dal tag "Trade Up 100€", sconto al Checkout di 150€ per i prodotti contrassegnati dal tag "Trade Up 150€", sconto al Checkout di 200€ per i prodotti contrassegnati dal tag "Trade Up 200€" e sconto al Checkout di 300€ per i prodotti contrassegnati dal tag "Trade Up 300€" . Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso. Sconto non applicabile agli utenti Vip Program.

I prodotti LG che partecipano alla presente iniziativa presentano il tag "Trade Up" (i “Prodotti Promozionati”). Esercitando il tuo diritto a chiedere il ritiro del tuo prodotto usato RAEE (1 contro 1) di qualunque marca, riceverai un incentivo sotto forma di coupon immediato direttamente sul prezzo di acquisto del nuovo prodotto LG applicato al Checkout. Nel caso in cui in sede di ritiro del prodotto Usato RAEE (1 contro 1) di qualunque marca, l’utente si rifiutasse di consegnarlo o il prodotto non fosse disponibile per il ritiro nell’ambito dell’1 contro 1, LG si riserva di avviare tutte le azioni necessarie per la migliore tutela dei propri diritti. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso. In caso di esercizio del diritto di recesso, a consegna avvenuta del prodotto usato nell’ambito del Trade Up, non se ne potrà richiedere la restituzione. Questo prodotto infatti nel frattempo sarà diventato un RAEE il quale, in quanto rifiuto, sarà già stato avviato a recupero nel rispetto della legislazione vigente. Il RAEE per il quale si richiede il ritiro deve essere equivalente a quello acquistato. Il valore del coupon sconto fornito nell'ambito del Trade-UP prescinde da qualsiasi valore del RAEE per cui è richiesto il ritiro nell'ambito dell'1contro1. Il prodotto usato RAEE dovrà essere fornito dall'utente completamente disinstallato, comprese le operazioni di disconnessione, rimozione e, se applicabile, drenaggio dell'acqua, rendendolo pronto per il ritiro.