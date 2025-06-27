Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Raffrescamento intelligente su misura per te

Raffrescamento intelligente su misura per te


Il flusso d'aria intelligente su misura per te

Guarda il videoCaratteristicheScopri la gamma

Scopri i climatizzatori LG con AI e flusso d'aria indiretto

 

Grazie al flusso d’aria indiretto Soft Air, il benessere è sempre delicato e naturale, senza getti fastidiosi. Con un unico sistema puoi avere raffrescamento estivo, riscaldamento invernale e aria sempre pulita, per ambienti più salubri e accoglienti.

In più, l’Intelligenza Artificiale integrata analizza le tue abitudini e ottimizza le prestazioni, riducendo i consumi e adattando automaticamente il flusso d’aria alle tue esigenze.

Perché amerai i nostri condizionatori?

Addio alle correnti d'aria dirette

Con Soft Air, vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.

Comfort ideale in qualsiasi stagione

Tecnologia DUAL Vane per ottimizzare la direzione dei flussi d'aria

Risparmio energetico

Tieni sotto controllo i tuoi consumi, con le funzioni di risparmio energetico dell'app ThinQ.

Aria pulita e nessun cattivo odore

Pulizia automatica per prevenire muffe e cattivi odori.

Addio alle correnti d'aria dirette
Comfort ideale in qualsiasi stagione
Risparmio energetico
Aria pulita e nessun cattivo odore
Addio alle correnti d'aria dirette
Comfort ideale in qualsiasi stagione
Risparmio energetico
Aria pulita e nessun cattivo odore
Addio alle correnti d'aria dirette

Addio alle correnti d'aria dirette

Con Soft Air, vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.

Comfort ideale in qualsiasi stagione

Comfort ideale in qualsiasi stagione

Tecnologia DUAL Vane per ottimizzare la direzione dei flussi d'aria

Risparmio energetico

Risparmio energetico

Tieni sotto controllo i tuoi consumi, con le funzioni di risparmio energetico dell'app ThinQ.

Aria pulita e nessun cattivo odore

Aria pulita e nessun cattivo odore

Pulizia automatica per prevenire muffe e cattivi odori.

Scopri la gamma