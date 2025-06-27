Grazie al flusso d’aria indiretto Soft Air, il benessere è sempre delicato e naturale, senza getti fastidiosi. Con un unico sistema puoi avere raffrescamento estivo, riscaldamento invernale e aria sempre pulita, per ambienti più salubri e accoglienti.

In più, l’Intelligenza Artificiale integrata analizza le tue abitudini e ottimizza le prestazioni, riducendo i consumi e adattando automaticamente il flusso d’aria alle tue esigenze.