Scopri i climatizzatori LG con AI e flusso d'aria indiretto
Grazie al flusso d’aria indiretto Soft Air, il benessere è sempre delicato e naturale, senza getti fastidiosi. Con un unico sistema puoi avere raffrescamento estivo, riscaldamento invernale e aria sempre pulita, per ambienti più salubri e accoglienti.
In più, l’Intelligenza Artificiale integrata analizza le tue abitudini e ottimizza le prestazioni, riducendo i consumi e adattando automaticamente il flusso d’aria alle tue esigenze.
Perché amerai i nostri condizionatori?
Addio alle correnti d'aria dirette
Con Soft Air, vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.
Comfort ideale in qualsiasi stagione
Tecnologia DUAL Vane per ottimizzare la direzione dei flussi d'aria
Risparmio energetico
Tieni sotto controllo i tuoi consumi, con le funzioni di risparmio energetico dell'app ThinQ.
Aria pulita e nessun cattivo odore
Pulizia automatica per prevenire muffe e cattivi odori.
