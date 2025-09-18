We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
I maestri dell’arte creano capolavori sempre più raffinati con la tecnologia LG OLED
LG OLED ART unisce una tecnologia all’avanguardia alla creatività artistica per trasformare il modo in cui osserviamo i contenuti visivi. Con la visione di ispirare la creatività di tutti, LG OLED ART continua a superare i limiti dell’espressione visiva.
ESPOSIZIONI
Dove la creatività incontra l’innovazione, LG OLED diventa la tela migliore
La qualità delle immagini, i colori e il contrasto incredibili degli LG OLED TV sono la tela digitale perfetta. Scopri come artisti visionari di tutto il mondo utilizzano gli OLED per mostrare brillanti capolavori visivi.
ARTISTI
Le iniziative di LG OLED ART affascinano il pubblico mondiale
Leggi gli approfondimenti di chi ha provato LG OLED ART nella vita reale e scopri cosa rende gli schermi LG OLED così accattivanti.
COLLABORAZIONE
Collaborazioni mondiali che uniscono arte e tecnologia
Il nostro impegno per l’arte si riflette nelle nostre continue collaborazioni con rinomate gallerie, musei e fiere d’arte in tutto il mondo. Grazie a queste importanti collaborazioni, creiamo iniziative uniche che portano avanti la nostra visione condivisa di sostenere gli artisti, arricchire le esperienze culturali e coinvolgere il pubblico globale.
TECNOLOGIA
Splendidi OLED TV per le esposizioni artistiche
Dall’eccezionale qualità visiva alle innovazioni wireless, scopri come i progressi tecnologici di LG OLED lo trasformano in una tela digitale perfetta per l’espressione artistica.