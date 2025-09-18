Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Una serie di esposizioni diverse in cui sono state utilizzate diverse LG TV che mostravano le opere d’arte.

I maestri dell’arte creano capolavori sempre più raffinati con la tecnologia LG OLED

LG OLED ART unisce una tecnologia all’avanguardia alla creatività artistica per trasformare il modo in cui osserviamo i contenuti visivi. Con la visione di ispirare la creatività di tutti, LG OLED ART continua a superare i limiti dell’espressione visiva.

ESPOSIZIONI

Dove la creatività incontra l’innovazione, LG OLED diventa la tela migliore

La qualità delle immagini, i colori e il contrasto incredibili degli LG OLED TV sono la tela digitale perfetta. Scopri come artisti visionari di tutto il mondo utilizzano gli OLED per mostrare brillanti capolavori visivi.

Un’implementazione dei colori realistica

L’installazione cinematografica su cinque schermi “Becoming Wind” dell’artista londinese John Akomfrah prende vita sugli LG OLED TV. Il Nero perfetto esalta la profondità e la chiarezza, amplificando l’impatto visivo.

La tecnologia trasparente rafforza la profondità

I fratelli Suh Do Ho e Suh Eul Ho onorano il padre, il leggendario pittore Suh Se Ok, unendo l’innovazione OLED con l’arte. Gli schermi trasparenti aggiungono profondità, creando un’esperienza sensoriale unica.

Connettività e visualizzazione perfette

LG OLED e la Whanki Foundation presentano “We Meet Again in New York”, un tributo digitale a Kim Whanki, con tecnologia True Wireless che mostra i suoi capolavori sotto una nuova luce.

Dare vita ai murales digitali

L'arte iconica e la critica sociale di Shepard Fairey debuttano su una tela digitale LG OLED, dove i radiosi murales prendono vita grazie alla tecnologia dei Colori perfetti.

La tecnologia eleva l’estetica

Il mondo Moooi di LG OLED fonde interni, stile di vita e tecnologia, come dimostra la Objet Collection Posé, con colori e contrasti straordinari grazie alla tecnologia dei display autoilluminanti.

ARTISTI

Le iniziative di LG OLED ART affascinano il pubblico mondiale

Leggi gli approfondimenti di chi ha provato LG OLED ART nella vita reale e scopri cosa rende gli schermi LG OLED così accattivanti.

Nella sua intervista, Suh Do ho dichiara: “Nel momento in cui lo schermo di LG OLED TV è diventato trasparente, è stato come vedere il retro di un dipinto che era stato nascosto per migliaia di anni.”

Suh Do Ho

Una diversità approfondita

con OLED T

Nella sua intervista, Shepard Fairey dichiara: "Gli schermi LG OLED traducono le mie opere più fedelmente di quanto potrebbe fare qualsiasi altro schermo.” La risoluzione è incredibile. Il nero è un vero nero con i pixel autoilluminanti”

Shepard Fairey

Un murales digitale reale

con OLED G

Nella sua, intervista Marcel Wanders dichiara: “In un mondo moooi immaginato da LG OLED, la tecnologia esalta l’estetica e guida la creatività.”

Marcel Wanders

Estetica elevata

con Posé

COLLABORAZIONE

Collaborazioni mondiali che uniscono arte e tecnologia

Il nostro impegno per l’arte si riflette nelle nostre continue collaborazioni con rinomate gallerie, musei e fiere d’arte in tutto il mondo. Grazie a queste importanti collaborazioni, creiamo iniziative uniche che portano avanti la nostra visione condivisa di sostenere gli artisti, arricchire le esperienze culturali e coinvolgere il pubblico globale.

Logo di Guggenheim, MMCA, Contemporary Istanbul e Frieze.

TECNOLOGIA

Splendidi OLED TV per le esposizioni artistiche

Dall’eccezionale qualità visiva alle innovazioni wireless, scopri come i progressi tecnologici di LG OLED lo trasformano in una tela digitale perfetta per l’espressione artistica.

Parola nero in rilievo su sfondo nero.

Parola nero in rilievo su sfondo nero.

Nero perfetto per una chiarezza e profondità ineguagliabili

La tecnologia di visualizzazione all’avanguardia di LG OLED offre pixel autoilluminanti per un nero perfetto, colori vivaci e un contrasto ultra-preciso, garantendo chiarezza e profondità incredibili.

Un LG TV posizionato accanto allo Zero Connect Box.

Un LG TV posizionato accanto allo Zero Connect Box.

Il Processore alpha AI offre prestazioni rivoluzionarie

Gli LG TV con processori alpha AI offrono la massima qualità dell’immagine del capolavoro artistico, per la migliore esperienza visiva possibile su uno schermo ultra grande.

Arte rappresentata su un pannello trasparente in una sala espositiva.

Arte rappresentata su un pannello trasparente in una sala espositiva.

OLED TV trasparente con trasmissione wireless all’avanguardia

La tecnologia wireless avanzata di LG trasmette immagini in 4K senza perdite con latenza bassissima, elimina l’ingombro dei cavi e preserva la qualità ottimale delle immagini per esperienze visive perfetta.

LG TV montato su una parete con uno sfondo ad alta risoluzione.

LG TV montato su una parete con uno sfondo ad alta risoluzione.

Modalità Galleria realizzata da OLED per una visualizzazione dell’arte fedele alla realtà

La modalità Galleria di LG OLED usa una tecnologia di visualizzazione all’avanguardia per presentare le opere con colori fedeli, neri profondi e dettagli finissimi per mostre digitali straordinarie.

GAMMA DI TELEVISORI

La tela d’arte digitale per eccellenza, amata dagli artisti e dagli appassionati d’arte

Trasforma il tuo ambiente in una galleria surreale

Visualizzazione perfetta di splendide opere d’arte

Scopri di più

Opere d’arte vivaci con Colori e Nero Perfetti

Scopri di più