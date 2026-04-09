Per scegliere un TV OLED valgono gli stessi consigli relativi a un normale TV 4K. Considera le dimensioni dello schermo in base allo spazio disponibile e alla distanza di visione, verifica le funzionalità smart come il sistema operativo e la connettività, valuta la qualità dell'immagine in termini di contrasto, colori e luminosità, confronta i modelli per il rapporto qualità-prezzo, leggi recensioni e valutazioni degli utenti e così via. Questi criteri ti aiuteranno a trovare il TV OLED perfetto per le tue esigenze.

Nella gamma di TV OLED LG trovi le seguenti serie:

- LG OLED serie M: ideale se cerchi un TV che sia anche un complemento d'arredo, è il primo TV wireless che ti permette di installare lo schermo su una parete lontana dalla presa d'antenna. Tutte le connessioni vanno infatti al box Zero Connect, che puoi posizionare fino a 10 metri di distanza dallo schermo. L'unico cavo che devi collegare al TV è quello di alimentazione.

- LG OLED serie G: è il modello di punta della gamma OLED LG. Implementa le migliori tecnologie di schermo e processore per darti le immagini più luminose e la migliore elaborazione dei contenuti grazie all'IA. Lo trovi in due versioni: con la staffa zero-gap inclusa per appenderlo a filo muro, oppure con la base centrale in confezione.

- LG OLED serie C: il TV più amato dai gamer e in generale apprezzatissimo per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. È anche il modello con la maggiore varietà di dimensioni, perché va da 42 a 83 pollici.

- LG OLED serie B: un ottimo punto di partenza per godersi il nero perfetto e il contrasto infinito degli OLED LG. Supporta il Dolby Vision e il Dolby Atmos per un'esperienza cinematografica e per il gaming in 4K a 120 fotogrammi al secondo.