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FAQ
Come funziona un TV OLED?
Un TV OLED sfrutta una particolare tecnologia che permette a ogni singolo pixel di emettere luce in maniera autonoma, senza l'ausilio della retroilluminazione. OLED è infatti l'acronimo di Organic Light Emitting Diode, ovvero diodi organici che emettono luce. Questa tecnologia fa sì che ciascun pixel possa accendersi e spegnersi in autonomia, offrendo neri perfetti e un contrasto infinito.
Che differenza c'è tra TV LED, QLED e OLED?
Innanzitutto, è bene sapere che i TV LED e i TV QLED fanno parte della stessa famiglia, ovvero quella dei TV retroilluminati. Questo significa che per emettere luce hanno bisogno di una fonte luminosa dietro allo schermo, ovvero i LED che vedi nel nome del prodotto.
I TV OLED, invece, non hanno bisogno di retroilluminazione, perché i pixel sono autoilluminanti. Ciascuno degli 8 milioni di pixel che compongono uno schermo 4K, infatti, può accendersi e spegnersi in maniera autonoma, dando un nero perfetto e contrasto infinito.
Puoi immaginare quindi che la differenza fra le tecnologie OLED e LCD è abissale. I TV OLED hanno infatti colori nettamente più brillanti dei TV LED, un nero perfetto e un contrasto che rende le immagini decisamente più profonde. I TV OLED, inoltre, sono anche più sottili dal punto di vista del design, proprio perché non hanno bisogno della retroilluminazione. Dato che hanno la retroilluminazione, i TV LED raggiungono picchi di luminosità più elevati dei TV OLED.
Per quanto riguarda i TV QLED, si tratta di una sotto categoria dei TV LED che permette di avere dei colori più brillanti rispetto ai TV LED tradizionali, grazie all'uso di particolari tecnologie (chiamate Quantum Dot). I TV QLED, pur essendo migliori dei TV LED in termini di colore, rimangono comunque al di sotto dei TV OLED, che è la tecnologia più evoluta per garantire la migliore qualità dell'immagine.
Quale TV OLED scegliere?
Per scegliere un TV OLED valgono gli stessi consigli relativi a un normale TV 4K. Considera le dimensioni dello schermo in base allo spazio disponibile e alla distanza di visione, verifica le funzionalità smart come il sistema operativo e la connettività, valuta la qualità dell'immagine in termini di contrasto, colori e luminosità, confronta i modelli per il rapporto qualità-prezzo, leggi recensioni e valutazioni degli utenti e così via. Questi criteri ti aiuteranno a trovare il TV OLED perfetto per le tue esigenze.
Nella gamma di TV OLED LG trovi le seguenti serie:
- LG OLED serie M: ideale se cerchi un TV che sia anche un complemento d'arredo, è il primo TV wireless che ti permette di installare lo schermo su una parete lontana dalla presa d'antenna. Tutte le connessioni vanno infatti al box Zero Connect, che puoi posizionare fino a 10 metri di distanza dallo schermo. L'unico cavo che devi collegare al TV è quello di alimentazione.
- LG OLED serie G: è il modello di punta della gamma OLED LG. Implementa le migliori tecnologie di schermo e processore per darti le immagini più luminose e la migliore elaborazione dei contenuti grazie all'IA. Lo trovi in due versioni: con la staffa zero-gap inclusa per appenderlo a filo muro, oppure con la base centrale in confezione.
- LG OLED serie C: il TV più amato dai gamer e in generale apprezzatissimo per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. È anche il modello con la maggiore varietà di dimensioni, perché va da 42 a 83 pollici.
- LG OLED serie B: un ottimo punto di partenza per godersi il nero perfetto e il contrasto infinito degli OLED LG. Supporta il Dolby Vision e il Dolby Atmos per un'esperienza cinematografica e per il gaming in 4K a 120 fotogrammi al secondo.
Quanto dura un TV OLED?
La durata di un TV OLED è assimilabile a quella di un TV LED tradizionale. Sono entrambi prodotti di elettronica progettati per offrire una longevità adeguata al tipo di utilizzo. Se consideriamo il pannello OLED, considera che in media può durare fino a 100.000 ore, il che equivale a circa 30 anni di utilizzo per 10 ore al giorno. Questi ovviamente sono dati di laboratorio e possono variare in base alle condizioni di utilizzo e all'ambiente.
Come pulire un TV OLED?
Per pulire un TV OLED LG puoi seguire questi consigli, che valgono anche per un TV tradizionale e gli schermi in generale:
- Spegni e scollega il TV prima di pulirlo.
- Utilizza un panno in microfibra morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
- Per macchie ostinate, inumidisci leggermente il panno con acqua distillata. Non spruzzare mai liquidi direttamente sullo schermo.
- Evita prodotti chimici aggressivi come alcol o ammoniaca.