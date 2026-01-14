About Cookies on This Site

Scopri i dispositivi Windows 11
Scopri i dispositivi Windows 11 Pro
Questa immagine mostra un laptop con lo sfondo di Windows 11, accompagnato dal logo “Copilot+ PC” sulla destra. Il layout generale mette in risalto l’esperienza Windows potenziata dall’IA del dispositivo.

Inizia una nuova era dell’IA

Inizia una nuova era dell’IA Acquista ora

Scopri la potenza dell’IA con Microsoft Copilot

*In base alle inserzioni su Steam Store all’8 maggio 2025; la disponibilità varia a seconda del mercato e nel tempo.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Dimentica il caricabatterie

Con una durata della batteria fino a 22 ore di riproduzione video locale, i Copilot+ PC ti consentono di guardare e rilassarti senza mai dover ricorrere al caricabatterie.

*La durata della batteria varia in modo significativo in base al dispositivo, alle impostazioni, all’utilizzo e ad altri fattori. Vedere aka.ms/cpclaims.

Progetti pesanti? Capacità leggera

I Copilot+ PC gestiscono con facilità le modifiche più complesse, così puoi concentrarti sul lavoro senza rallentamenti. 

Un clic, più azioni

Scorciatoie immediate per aiutarti a capirlo, scriverlo e andare avanti. Inoltre, è in grado di riconoscere le immagini, consentendoti di risparmiare tempo e rimanere concentrato con un solo clic.

*Le azioni relative alle immagini sono ora disponibili su tutti i dispositivi; le altre azioni variano in base alla regione, alla lingua e al set di caratteri del dispositivo. Abbonamento richiesto per alcune azioni. Vedere aka.ms/copilotpluspcs.

Trovalo, istantaneamente

Compiti a casa? Ricetta? Video YouTube? Torna indietro nel tempo per ritrovarti esattamente dove eri rimasto sul tuo PC. Lascia un suggerimento e Recall lo traccerà.**

Ricerca che parla la tua lingua

Dimentica i nomi dei file e le parole chiave. Descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e il tuo PC lo troverà.***

**Richiede Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Ottimizzato per lingue selezionate (inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo). Si applicano limitazioni relative al contenuto e allo spazio di archiviazione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs.

***Funziona solo con formati di testo, immagini e documenti specifici; ottimizzato per lingue selezionate (inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo). Vedere aka.ms/copilotpluspcs.

Proteggi ciò che è importante

Questo è il PC Windows più sicuro di sempre. Dotato di livelli di sicurezza basati su hardware, per proteggere i dati più importanti.

**Richiede Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Ottimizzato per lingue selezionate (inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo). Si applicano limitazioni relative al contenuto e allo spazio di archiviazione.

Vedere aka.ms/copilotpluspcs.

***Funziona solo con formati di testo, immagini e documenti specifici; ottimizzato per lingue selezionate (inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo). Vedere aka.ms/copilotpluspcs.

Trova il tuo Copilot+ PC di LG

LG gram Pro 16

16Z90TS

LG gram 16

16Z90TL

Scopri di più

LG gram 17

17Z90TL

Scopri di più
Questa immagine mostra icone 3D colorate di applicazioni Microsoft 365, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneDrive su uno sfondo arancione chiaro.

Questa immagine mostra icone 3D colorate di applicazioni Microsoft 365, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneDrive su uno sfondo arancione chiaro.

Immagina.
Crea.
Realizza.