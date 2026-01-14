We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Scopri la potenza dell’IA con Microsoft Copilot
*In base alle inserzioni su Steam Store all’8 maggio 2025; la disponibilità varia a seconda del mercato e nel tempo.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Dimentica il caricabatterie
Con una durata della batteria fino a 22 ore di riproduzione video locale, i Copilot+ PC ti consentono di guardare e rilassarti senza mai dover ricorrere al caricabatterie.
*La durata della batteria varia in modo significativo in base al dispositivo, alle impostazioni, all’utilizzo e ad altri fattori. Vedere aka.ms/cpclaims.
Progetti pesanti? Capacità leggera
I Copilot+ PC gestiscono con facilità le modifiche più complesse, così puoi concentrarti sul lavoro senza rallentamenti.
Un clic, più azioni
Scorciatoie immediate per aiutarti a capirlo, scriverlo e andare avanti. Inoltre, è in grado di riconoscere le immagini, consentendoti di risparmiare tempo e rimanere concentrato con un solo clic.
*Le azioni relative alle immagini sono ora disponibili su tutti i dispositivi; le altre azioni variano in base alla regione, alla lingua e al set di caratteri del dispositivo. Abbonamento richiesto per alcune azioni. Vedere aka.ms/copilotpluspcs.
Trovalo, istantaneamente
Compiti a casa? Ricetta? Video YouTube? Torna indietro nel tempo per ritrovarti esattamente dove eri rimasto sul tuo PC. Lascia un suggerimento e Recall lo traccerà.**
**Richiede Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Ottimizzato per lingue selezionate (inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo). Si applicano limitazioni relative al contenuto e allo spazio di archiviazione. Vedere aka.ms/copilotpluspcs.
Proteggi ciò che è importante
Questo è il PC Windows più sicuro di sempre. Dotato di livelli di sicurezza basati su hardware, per proteggere i dati più importanti.
