*Le immagini sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
1)AI Wash 1.0
-Ottimizza i movimenti di lavaggio in base al tipo di bucato per migliorare la cura dei tessuti e ridurre il consumo di energia per tessuti morbidi.
-Testato da Intertek nel 2023, attraverso test di laboratorio, confrontando il ciclo AI Wash con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi, in condizioni di test definite.
2)AI Wash 2.0
-Ottimizza il lavaggio e il risciacquo in base al tipo di bucato e al livello di sporco, per migliorare la cura dei tessuti e supportare il risparmio energetico per tessuti morbidi.
-Testato da Intertek nel 2022, confrontando il ciclo AI Wash con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi, in condizioni di test definite.
3)Ciclo di lavaggio Microplastic Care
-Riduce l'attrito durante il lavaggio grazie ai movimenti oscillatori e rotatori, contribuendo a ridurre il rilascio di microplastiche fino al 60%.
-Testato da Intertek nel 2023, che ha verificato la riduzione delle emissioni di microplastiche confrontando il ciclo Microplastic Care con un ciclo Tessuti misti utilizzando un carico di 3 kg di capi in 100% poliestere, in condizioni di prova definite.
4)TurboWash™ 360 (27 pollici)
-Sfrutta cinque potenti getti che spruzzano da più angolazioni per fornire un lavaggio completo in meno di 30 minuti.
-Testato da Intertek nel 2023, mettendo alla prova il ciclo Cotone/Normale con l’opzione TurboWash™ utilizzando un carico di 3 kg, in condizioni di test definite.
5) TurboWash™ 360 (24 pollici)
-Utilizza un sistema multiugello 3D che spruzza acqua e detersivo in più direzioni per ridurre i danni al tessuto e completare il lavaggio in 39 minuti.
-Testato da Intertek nel 2023, che verifica le prestazioni di lavaggio in base ai test IEC 60456, confrontando il ciclo TurboWash39 con un ciclo Cotone convenzionale, in condizioni di test definite.
6)AI DUAL Inverter™
-Regola l’asciugatura in base al tipo di tessuto e al carico per contribuire a ridurre i tempi di asciugatura e il consumo energetico, supportando al contempo un’asciugatura delicata e a bassa temperatura.
-Testato da Intertek nel 2024, che ha verificato la riduzione dei tempi di asciugatura e del consumo energetico confrontando il ciclo AI Dry con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti delicati, in condizioni di prova definite.
7)AI Dry™
-Ottimizza l’asciugatura in base al tipo di tessuto e alle dimensioni del carico, per supportare risultati efficienti e a risparmio energetico per tessuti morbidi.
-Testato da Intertek nel 2024, che ha verificato una migliore efficienza di asciugatura confrontando il ciclo AI Dry con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi, in condizioni di test definite.
8)Door Cooling+™
-Eroga aria fredda direttamente dalle bocchette apposite situate nella parte superiore anteriore del frigorifero, per raffreddare in modo rapido e uniforme gli alimenti conservati nello scomparto della porta.
-In base ai risultati dei test condotti nel 2025 dal TÜV Rheinland utilizzando il metodo di prova interno di LG, che ha confrontato il tempo necessario affinché la temperatura del contenitore dell’acqua posto nel cestello superiore scendesse tra le condizioni con la bocchetta di Door Cooling+ chiusa e aperta.
9)LINEARCooling™
-Aiuta a mantenere gli alimenti freschi più a lungo riducendo gli sbalzi di temperatura, contribuendo così a preservarne l’aspetto e il sapore.
-In base ai risultati dei test condotti nel 2025 dal TÜV Rheinland utilizzando il metodo di prova interno di LG, la misurazione della variazione media di temperatura da picco a picco nel vano per alimenti freschi, in condizioni di test definite.
10)Prestazioni elevate
-Garantiscono una pulizia efficace con una potenza di aspirazione fino a 220W.
-Testato da KTL nel 2025, calcolando la potenza di aspirazione massima secondo lo standard IEC 62885-4 moltiplicando il vuoto misurato (kPa) e il flusso d’aria (L/s) con una batteria nuova completamente carica, modalità turbo attivata, contenitore della polvere vuoto e senza tubo telescopico o ugello per vuoto, in condizioni di test definite.