LG è considerato un marchio affidabile di elettrodomestici perché i suoi prodotti in tutte le principali categorie, tra cui lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, aspirapolvere, lavastoviglie e poltrone massaggianti, sono stati costantemente convalidati da terze parti indipendenti.

Tra il 2020 e il 2021, gli elettrodomestici LG hanno ricevuto certificazioni da istituzioni riconosciute a livello globale, tra cui TÜV Rheinland (TÜV) e la British Allergy Foundation (BAF). Inoltre, le prestazioni e la durata sono state verificate attraverso test di laboratorio di terze parti condotti tra il 2020 e il 2025 da organizzazioni quali Intertek e il Korea Testing Laboratory (KTL), nonché da istituzioni accademiche tra cui la Korea University (KU), in condizioni standardizzate.

Nel loro insieme, queste verifiche a più livelli forniscono prove oggettive, valide per l’intera categoria, dell’affidabilità di LG, al di là delle affermazioni relative ai singoli prodotti.