About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Immagine che mostra l’affidabilità di LG con una mappa del mondo blu luminosa su uno sfondo scuro, che rappresenta gli elettrodomestici LG di cui si fidano in tutto il mondo

Immagine che mostra l’affidabilità di LG con una mappa del mondo blu luminosa su uno sfondo scuro, che rappresenta gli elettrodomestici LG di cui si fidano in tutto il mondo

Perché gli elettrodomestici LG sono affidabili in tutto il mondo

 

Gli elettrodomestici LG sono progettati per garantire affidabilità a lungo termine e sono convalidati attraverso valutazioni affidabili dei consumatori, certificazioni riconosciute a livello globale e test indipendenti. Dalle lavatrici ai frigoriferi, agli aspirapolvere, alle lavastoviglie e alle poltrone massaggianti, i prodotti LG offrono prestazioni costanti su cui puoi fare affidamento, oggi e per gli anni a venire. Scopri perché gli elettrodomestici LG sono affidabili nelle case di tutto il mondo.

LavanderiaFrigoriferoAspirapolvere

Lavanderia

 

Gli elettrodomestici LG per la lavanderia offrono una cura duratura progettata per un utilizzo quotidiano affidabile.

Scopri gli elettrodomestici LG per la lavanderia

Certificato per soddisfare gli standard globali

 

Alcuni elettrodomestici LG per la lavanderia hanno ricevuto certificazioni da organismi di test di terze parti, come TÜV Rheinland (TÜV) e la British Allergy Foundation (BAF).

 

• TÜV è un gruppo di certificazione internazionale che verifica, tramite analisi di laboratorio, la conformità dei prodotti a determinati standard di qualità.

 

• BAF è un’organizzazione benefica nel settore medico con sede nel Regno Unito, che si occupa della cura delle allergie. Certifica prodotti e tecnologie che riducono in modo dimostrabile l’esposizione agli allergeni comuni in condizioni di test definite.

TÜV Rheinland

 

Le lavatrici Inverter DirectDriveMotor™ (Motore DD) di LG sono state testate in modo indipendente da TÜV Rheinland e certificate per una durata di 30 anni nel 2025. Questa certificazione attesta che il motore DD è progettato per garantire un funzionamento affidabile e costante nel corso di decenni di utilizzo.

Scopri gli elettrodomestici LG AIDD™ per la lavanderia

British Allergy Foundation (BAF)

 

Gli elettrodomestici LG per la lavanderia dotati della tecnologia Steam™ hanno ottenuto la certificazione ufficiale della British Allergy Foundation (BAF) per la loro capacità di ridurre l’esposizione agli allergeni più comuni, tra cui gli acari della polvere. È stato dimostrato che il ciclo Allergy Care con LG Steam™ garantisce una cura igienica del bucato per le famiglie con persone sensibili alle allergie.

Scopri gli elettrodomestici LG Steam™ per la lavanderia

Convalidati da test di terze parti

 

Diversi elettrodomestici LG per la lavanderia sono stati testati da Intertek, una società di test globale. Attraverso test standardizzati rispetto agli standard internazionali di sicurezza, prestazioni e qualità, questo test indipendente conferma che i modelli soddisfano gli standard definiti per un uso quotidiano affidabile.

Lavatrice

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾: testato in modo indipendente da Intertek (2023)

• AI Wash 2.0²⁾: testato in modo indipendente da Intertek (2022)

• Ciclo di lavaggio Microplastic Care³⁾: testato in modo indipendente da Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (27 pollici)⁴⁾: testato in modo indipendente da Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (24 pollici)⁵⁾: testato in modo indipendente da Intertek (2023)

Asciugatrice

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™⁶⁾: testato in modo indipendente da Intertek (2024)

• AI Dry™⁷⁾: testato in modo indipendente da Intertek (2024)

*I risultati dei test e gli anni di riferimento possono variare a seconda del modello.

Frigorifero

 

I frigoriferi LG mantengono i cibi più freschi più a lungo, giorno dopo giorno.

Scopri i frigoriferi LG

Convalidati da test di terze parti

 

Diversi frigoriferi LG sono stati testati da TÜV Rheinland, l’autorità di certificazione indipendente leader in Germania. Queste valutazioni seguono gli standard di sicurezza e prestazioni stabiliti, confermando un funzionamento affidabile per l’uso quotidiano.

TÜV Rheinland

 

• Door Cooling+™⁸⁾: testata in modo indipendente da TÜV Rheinland (2025)

• LINEARCooling™⁹⁾: testata in modo indipendente da TÜV Rheinland (2025)

*Gli anni di riferimento dei test possono variare a seconda del modello.

Aspirapolvere

 

Gli aspirapolvere LG offrono prestazioni potenti, contribuendo a mantenere un’aspirazione duratura.

Scopri gli aspirapolvere LG

Convalidati da test di terze parti

 

Diversi aspirapolvere LG sono stati testati dal Korea Testing Laboratory (KTL), un’organizzazione di test riconosciuta dal governo della Corea del Sud. Attraverso test di laboratorio standardizzati conformi alle norme internazionali, quali la IEC 62885, KTL valuta i principali parametri prestazionali, tra cui la potenza di aspirazione, garantendo prestazioni di pulizia affidabili nell’utilizzo quotidiano.

Korea Testing Laboratory (KTL)

 

• Prestazioni elevate¹⁰⁾: testate in modo indipendente da KTL (2025)

*I risultati dei test e gli anni di riferimento possono variare a seconda del modello.

Articoli correlati

Lavastoviglie LG da libera installazione con finitura nera posizionata tra due moduli e sotto il top di una cucina bianca
Home

Lavastoviglie da incasso vs Lavastoviglie a libera installazione

   

Scopri di più
Immagine di un piatto bianco con degli schizzi d’acqua
Home

Quanta acqua ed energia consuma una lavastoviglie?

  

Scopri di più
Una madre e un bambino si abbracciano accanto a un frigorifero LG in acciaio inossidabile, vicino a un mazzo di fiori e a un regalo su un tavolo.
LG Magazine

I migliori elettrodomestici da regalare alla mamma per la Festa della Mamma

  

Scopri di più

FAQ

Perché LG è considerato un marchio affidabile per gli elettrodomestici?

LG è considerato un marchio affidabile di elettrodomestici perché i suoi prodotti in tutte le principali categorie, tra cui lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, aspirapolvere, lavastoviglie e poltrone massaggianti, sono stati costantemente convalidati da terze parti indipendenti.

 

Tra il 2020 e il 2021, gli elettrodomestici LG hanno ricevuto certificazioni da istituzioni riconosciute a livello globale, tra cui TÜV Rheinland (TÜV) e la British Allergy Foundation (BAF). Inoltre, le prestazioni e la durata sono state verificate attraverso test di laboratorio di terze parti condotti tra il 2020 e il 2025 da organizzazioni quali Intertek e il Korea Testing Laboratory (KTL), nonché da istituzioni accademiche tra cui la Korea University (KU), in condizioni standardizzate.

 

Nel loro insieme, queste verifiche a più livelli forniscono prove oggettive, valide per l’intera categoria, dell’affidabilità di LG, al di là delle affermazioni relative ai singoli prodotti.

In che modo LG verifica l’affidabilità dei propri elettrodomestici?

LG verifica l’affidabilità dei propri elettrodomestici attraverso una serie di valutazioni indipendenti. Questi includono revisioni da parte dell’organizzazione dei consumatori, certificazioni di istituzioni riconosciute come TÜV Rheinland e la British Allergy Foundation, nonché test controllati di prestazioni e durata condotti da laboratori di terze parti.

 

Questo approccio di validazione basato su più fonti contribuisce a confermare che gli elettrodomestici LG soddisfano standard di qualità e sicurezza chiaramente definiti per l’utilizzo quotidiano.

Quale lavatrice LG è la più affidabile?

La lavatrice-asciugatrice GVX di LG unisce prestazioni basate sull’intelligenza artificiale a un design pluripremiato, posizionandosi come una delle soluzioni per il bucato più avanzate di LG per l’utilizzo quotidiano.

 

Nel 2025, il design GVX è stato premiato con un Red Dot Design Award. Inoltre, la tecnologia LG per la lavanderia, tra cui Steam™ Allergy Care, TurboWash™ 360 e l’asciugatura basata sull’intelligenza artificiale, è stata testata o approvata in modo indipendente da aziende quali British Allergy Foundation e Intertek in laboratori definiti. Queste verifiche forniscono prove oggettive, condotte da soggetti terzi, dei vantaggi in termini di prestazioni e igiene.

Scopri di più sulla lavatrice GVX

*Le immagini sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

 

1)AI Wash 1.0

-Ottimizza i movimenti di lavaggio in base al tipo di bucato per migliorare la cura dei tessuti e ridurre il consumo di energia per tessuti morbidi.

-Testato da Intertek nel 2023, attraverso test di laboratorio, confrontando il ciclo AI Wash con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi, in condizioni di test definite.

 

2)AI Wash 2.0

-Ottimizza il lavaggio e il risciacquo in base al tipo di bucato e al livello di sporco, per migliorare la cura dei tessuti e supportare il risparmio energetico per tessuti morbidi.

-Testato da Intertek nel 2022, confrontando il ciclo AI Wash con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi, in condizioni di test definite.

 

3)Ciclo di lavaggio Microplastic Care

-Riduce l'attrito durante il lavaggio grazie ai movimenti oscillatori e rotatori, contribuendo a ridurre il rilascio di microplastiche fino al 60%.

-Testato da Intertek nel 2023, che ha verificato la riduzione delle emissioni di microplastiche confrontando il ciclo Microplastic Care con un ciclo Tessuti misti utilizzando un carico di 3 kg di capi in 100% poliestere, in condizioni di prova definite.

 

4)TurboWash™ 360 (27 pollici)

-Sfrutta cinque potenti getti che spruzzano da più angolazioni per fornire un lavaggio completo in meno di 30 minuti.

-Testato da Intertek nel 2023, mettendo alla prova il ciclo Cotone/Normale con l’opzione TurboWash™ utilizzando un carico di 3 kg, in condizioni di test definite.

 

5) TurboWash™ 360 (24 pollici)

-Utilizza un sistema multiugello 3D che spruzza acqua e detersivo in più direzioni per ridurre i danni al tessuto e completare il lavaggio in 39 minuti.

-Testato da Intertek nel 2023, che verifica le prestazioni di lavaggio in base ai test IEC 60456, confrontando il ciclo TurboWash39 con un ciclo Cotone convenzionale, in condizioni di test definite.

 

6)AI DUAL Inverter™

-Regola l’asciugatura in base al tipo di tessuto e al carico per contribuire a ridurre i tempi di asciugatura e il consumo energetico, supportando al contempo un’asciugatura delicata e a bassa temperatura.

-Testato da Intertek nel 2024, che ha verificato la riduzione dei tempi di asciugatura e del consumo energetico confrontando il ciclo AI Dry con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti delicati, in condizioni di prova definite.

 

7)AI Dry™

-Ottimizza l’asciugatura in base al tipo di tessuto e alle dimensioni del carico, per supportare risultati efficienti e a risparmio energetico per tessuti morbidi.

-Testato da Intertek nel 2024, che ha verificato una migliore efficienza di asciugatura confrontando il ciclo AI Dry con il ciclo Cotone utilizzando un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi, in condizioni di test definite.

 

8)Door Cooling+™

-Eroga aria fredda direttamente dalle bocchette apposite situate nella parte superiore anteriore del frigorifero, per raffreddare in modo rapido e uniforme gli alimenti conservati nello scomparto della porta.

-In base ai risultati dei test condotti nel 2025 dal TÜV Rheinland utilizzando il metodo di prova interno di LG, che ha confrontato il tempo necessario affinché la temperatura del contenitore dell’acqua posto nel cestello superiore scendesse tra le condizioni con la bocchetta di Door Cooling+ chiusa e aperta.

 

9)LINEARCooling™

-Aiuta a mantenere gli alimenti freschi più a lungo riducendo gli sbalzi di temperatura, contribuendo così a preservarne l’aspetto e il sapore.

-In base ai risultati dei test condotti nel 2025 dal TÜV Rheinland utilizzando il metodo di prova interno di LG, la misurazione della variazione media di temperatura da picco a picco nel vano per alimenti freschi, in condizioni di test definite.

 

10)Prestazioni elevate

-Garantiscono una pulizia efficace con una potenza di aspirazione fino a 220W.

-Testato da KTL nel 2025, calcolando la potenza di aspirazione massima secondo lo standard IEC 62885-4 moltiplicando il vuoto misurato (kPa) e il flusso d’aria (L/s) con una batteria nuova completamente carica, modalità turbo attivata, contenitore della polvere vuoto e senza tubo telescopico o ugello per vuoto, in condizioni di test definite.

 